17:02 31 января

В Финляндии представили новую версию БТР

Финская госкомпания Patria представила новую версию боевой машины, получившей название Patria AMV 28A, которая «сможет эффективно бороться с танками», сообщает Warspot со ссылкой на ресурс defence-blog.com.

В Финляндии представили новую версию БТР


Официальная презентация машины состоится в феврале на выставке IDEX 2017, которая пройдет в Абу-Даби.


Согласно описанию, AMV 28A имеет удлиненный корпус (в сравнении с предшественником – БТР Patria AMV). Для своего класса, машина оснащена довольно мощным вооружением.

«На крыше бронетранспортера установлена необитаемая башня Kongsberg MCT-30 со скорострельным 30-мм орудием Bushmaster Mk44. Кроме того, на крыше башни имеется дистанционно управляемый боевой модуль Protector M153 OWS, вооруженный пулеметом Browning M2 и противотанковым ракетным комплексом Javelin», – говорится в материале.



Таким образом, AMV 28A сможет не только прикрывать пехоту, но эффективно бороться с бронетехникой неприятеля, отмечают разработчики. БТР является амфибийным и оснащен двумя гребными винтами, расположенными в кормовой части.

Новая машина будет выпускаться только в варианте 8х8, тогда как базовая версия имела и укороченную модификацию 6х6.

Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 8
  1. cniza Сегодня, 16:05
    На вид серьёзный агрегат , а так после "обкатки" , в реальных условиях , будет понятно.
    cniza
    1. hirurg Сегодня, 16:22
      Ну хоть закидайте меня камнями! Бумеранг-лучше!
      hirurg
  2. salat Сегодня, 16:12
    Модняшные начали делать))))))))
    salat
  3. sergo1914 Сегодня, 16:18
    Для каких дорог это чудо?
    sergo1914
  4. seregatara1969 Сегодня, 16:18
    каракатица с фарами от приоры
    seregatara1969
  5. Мар.Тира Сегодня, 16:22
    Цитата: cniza
    На вид серьёзный агрегат , а так после "обкатки" , в реальных условиях , будет понятно.

    В каких условиях?Против Т-90 что ли,"Джавелинами"?Другого противника у них нет!В их же интересах,этого ни делать!
    Мар.Тира
  6. НЕКСУС Сегодня, 16:37
    Мне одному кажется,что ходовая часть будто от другой машины?...
    НЕКСУС
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:41
    А как у этого бэтээра с противоминной защитой-сколько выдержит, какой класс защиты?И,не кажется ли что слишком большая нагрузка на ходовую -не станет ли он как "страйкеры "сыпаться на бездорожье?
    Изгоняющий либероидов

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