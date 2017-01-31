В Финляндии представили новую версию БТР
Финская госкомпания Patria представила новую версию боевой машины, получившей название Patria AMV 28A, которая «сможет эффективно бороться с танками», сообщает Warspot со ссылкой на ресурс defence-blog.com.
Официальная презентация машины состоится в феврале на выставке IDEX 2017, которая пройдет в Абу-Даби.
Согласно описанию, AMV 28A имеет удлиненный корпус (в сравнении с предшественником – БТР Patria AMV). Для своего класса, машина оснащена довольно мощным вооружением.
«На крыше бронетранспортера установлена необитаемая башня Kongsberg MCT-30 со скорострельным 30-мм орудием Bushmaster Mk44. Кроме того, на крыше башни имеется дистанционно управляемый боевой модуль Protector M153 OWS, вооруженный пулеметом Browning M2 и противотанковым ракетным комплексом Javelin», – говорится в материале.
Таким образом, AMV 28A сможет не только прикрывать пехоту, но эффективно бороться с бронетехникой неприятеля, отмечают разработчики. БТР является амфибийным и оснащен двумя гребными винтами, расположенными в кормовой части.
Новая машина будет выпускаться только в варианте 8х8, тогда как базовая версия имела и укороченную модификацию 6х6.
Официальная презентация машины состоится в феврале на выставке IDEX 2017, которая пройдет в Абу-Даби.
Согласно описанию, AMV 28A имеет удлиненный корпус (в сравнении с предшественником – БТР Patria AMV). Для своего класса, машина оснащена довольно мощным вооружением.
«На крыше бронетранспортера установлена необитаемая башня Kongsberg MCT-30 со скорострельным 30-мм орудием Bushmaster Mk44. Кроме того, на крыше башни имеется дистанционно управляемый боевой модуль Protector M153 OWS, вооруженный пулеметом Browning M2 и противотанковым ракетным комплексом Javelin», – говорится в материале.
Таким образом, AMV 28A сможет не только прикрывать пехоту, но эффективно бороться с бронетехникой неприятеля, отмечают разработчики. БТР является амфибийным и оснащен двумя гребными винтами, расположенными в кормовой части.
Новая машина будет выпускаться только в варианте 8х8, тогда как базовая версия имела и укороченную модификацию 6х6.
Использованы фотографии: defence-blog.com