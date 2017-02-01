Проект зенитного огнемета Naval pattern vertical firing flamethrower (Великобритания)



Общий вид системы Naval pattern vertical firing flamethrower в стационарной конфигурации



Опытный самоходный огнемет фирмы Lagonda, 1940 г.



Факел опытного зенитного огнемета

По материалам сайтов:

http://nevilshute.org/

http://worldofwarplanes.ru/

http://warspot.ru/

http://kettenkrad.livejournal.com/

Готовясь к возможной высадке немецкого десанта и испытывая серьезные проблемы с ресурсами, Великобритания в 1940-41 годах была вынуждена разрабатывать самые разные проекты перспективного оружия и техники. В своих поисках крайне простых, но эффективных в бою конструкций британские оружейники порой прибегали к самым необычным и смелым идеям, хотя не все из них удалось довести до серийного производства и эксплуатации в войсках или в народном ополчении. Одним из примеров чрезвычайно смелого, но неудачного оружия того времени заслуженно считается зенитный огнемет, известный под названием Naval pattern vertical firing flamethrower.Причины для появления необычного проекта были простыми и понятными. В любой момент нацистская Германия могла начать десантную операцию, в ходе которой особое значение имела боевая и транспортная авиация. Как следствие, силам противовоздушной обороны требовалось вооружение для борьбы с самолетами и десантными планерами противника. Кроме того, новые средства ПВО представляли большой интерес для Королевского военно-морского флота. Корабли нуждались в новых эффективных средствах борьбы с торпедоносцами или бомбардировщиками, способных показывать определенное превосходство над существующим вооружением.Именно по заказу командования флота началась разработка, пожалуй, самой необычной системы противовоздушной обороны. Бороться с самолетами и планерами противника предлагалось при помощи крупного факела пламени, выбрасываемого системой наземного или корабельного базирования. Предполагалось, что новый зенитный огнемет будет использовать струйный способ воздействия на цель и метать горючую смесь строго вверх. Заказчик, класс и предполагаемый способ работы были отражены в названии проекта Naval pattern vertical firing flamethrower – «Огнемет вертикальной стрельбы военно-морского образца».По имеющимся данным, началу нового проекта поспособствовали определенные успехи в деле создания самоходных огнеметов для сухопутных войск. В 1940 году компания Lagonda представила свою собственную конструкцию струйного огнемета, пригодного для монтажа на самоходных шасси. Подобная техника, получившая название Cockatrice, вскоре была доведена до серийного производства и с определенной интенсивностью использовалась в войсках. Вскоре после этого появилось предложение, подразумевавшее адаптацию существующей конструкции к использованию на кораблях, катерах и судах военно-морского флота.Разработка необычного проекта была поручена организации Department of Miscellaneous Weapons Development («Департамент разработки разнообразных вооружений»). Задачей департамента DMWD была разработка проектов нестандартного вооружения, основывающегося на оригинальных принципах. За годы Второй мировой специалисты этой организации создали и проверили большое количество специфических систем вооружения, которые в основном не были рекомендованы к практической эксплуатации. Лишь считанные единицы перспективных образцов подтвердили свои возможности и были приняты на вооружение.В соответствии с новым заданием конструкторы DMWD приступили к разработке зенитного огнемета Naval pattern vertical firing flamethrower. Специфический способ применения такого оружия предъявлял некоторые особые требования к его конструкции и отдельным характеристикам. Тем не менее, все еще сохранялась возможность получения приемлемых параметров без необходимости создания каких-либо совершенно новых механизмов и принципов работы. С точки зрения общей архитектуры перспективный огнемет должен был представлять собой серьезно увеличенное оружие традиционной для того времени конструкции.Первый вариант «вертикально стреляющего» огнемета представлял собой прямое развитие существующих изделий фирмы Lagonda. На корабле-носителе предлагалось монтировать турель с брандспойтом, рядом с которой помещались баки для огнесмеси и сжатого газа. Подобный проект не требовал серьезного изменения конструкции огнемета: следовало лишь изменить взаимное расположение различных его элементов и соответствующим образом переработать трубопроводы.Вскоре огнемет, аналогичный использовавшемуся на боевой машине Cockatrice, был установлен на имеющееся опытовое судно и испытан в условиях, максимально приближенных к реальным. Сохранение общих особенностей конструкции оружия привело к соответствующим результатам. Характеристики дальности и эффективности стрельбы корабельного огнемета были такими же, как и в случае с его сухопутным предшественником.Использование готовой конструкции имело свои плюсы, но вскоре было принято решение о создании нового проекта аналогичной техники с иным обликом и другими характеристиками. Не позднее 1941 года «Департамент разнообразных вооружений» завершил проектирование изделия Naval pattern vertical firing flamethrower. Подготовленная конструкторская документация была передана одному из британских предприятий, которое построило и передало военным первый опытный образец оружия. Вскоре прототип был выведен на испытания, которые позволили определить его реальные характеристики, а также сделать некоторые выводы о фактических перспективах необычной разработки.Применение стандартной для той эпохи струйной системы огнеметания позволило обойтись без разработки сложных устройств и агрегатов новых типов. Как следствие, Naval pattern vertical firing flamethrower должен был отличаться относительно простой конструкцией, имеющей в своем составе несколько основных агрегатов большого размера. В сборе оружие представляло собой высокое изделие с малой занимаемой площадью и характерным внешним видом.В качестве основы для монтажа всех прочих улов и агрегатов было решено использовать большой бак для огнесмеси. Хранить «боекомплект» предлагалось в цилиндрической емкости с выгнутыми торцевыми крышками. В нижней части бортов бака предусматривалась установка четырех скошенных опор. На бортах имелись хомуты для крепления баллонов со сжатым воздухом. Верхняя крышка бака имела центральную трубу для соединения с форсункой. В верхней части бака также имелись горловина для заправки огнесмеси, набор труб системы сжатого воздуха и т.д.Для создания рабочего объема внутри бака огнесмеси предлагалось использовать два стандартных баллона для сжатого газа. Они помещались вертикально на бортах основного бака и имели все необходимые устройства для подачи газа и регулировки его давления.От главного бака отходила вертикальная труба сравнительно большого диаметра, на которой закреплялась прямоугольная платформа. На ней имелись клапан для управления огнем и часть другого оборудования, необходимого для стрельбы огнесмесью.Центральная труба незначительно поднималась над платформой, после чего соединялась с переходником-уголком. Последний при помощи болтов соединялся с изогнутой трубой, имеющей крепления для нескольких трубок меньшего диаметра. В качестве форсунки предлагалось использовать набор из параллельно расположенных труб малого диаметра. Их «дульная» часть прикрывалась трубчатым кожухом, внутри которого помещалась система воспламенения метаемой смеси.Предложенная конструкция огнемета Naval pattern vertical firing flamethrower отличалась достаточной простотой, благодаря чему оружие могло изготавливаться в больших количествах и транспортироваться существующими грузовиками. Все это давало возможность построить большое число огнеметов и развернуть их в требуемых районах, оборудовав крупные и протяженные позиции противовоздушной обороны. По-видимому, проект позволял организовать одновременное дистанционное управление большим количеством огнеметов, установленных на одном участке.Первые испытания перспективного зенитного огнемета были проведены на сухопутном полигоне. Центральный бак устройства Naval pattern vertical firing flamethrower получал заряд огнесмеси на основе бензина, а боковые баллоны заполнялись сжатым газом, после чего можно было выполнять стрельбу. Высокое давление в баллонах с газом позволяло получить достаточно высокие характеристики. При выбросе горючей жидкости вертикально вверх образовывался факел высотой до 30 м и шириной до 2-3 м. Кроме того, при сгорании огнесмеси образовывался столб дыма. Объем основного бака позволял сделать серию выстрелов общей продолжительностью до нескольких секунд.После проверки на полигоне опытный образец огнемета был отправлен на море. Оригинальную систему ПВО установили на легкое вспомогательное судно La Patrie, ранее принадлежавшее французским рыболовам. Перед этими испытаниями огнемет не подвергался значительным доработкам, благодаря чему смог вновь показать ранее полученные технические и боевые характеристики.Известны некоторые подробности испытаний перспективного оружия. Определенные события в ходе тестовых «стрельб» продемонстрировали специфику работы нового оружия и фактически закрыли ему дорогу в войска. Одной из главных целей испытаний была проверка воздействия огнемета на самолеты противника и психику их экипажей. Для проведения таких проверок разработчики проекта привлекли к работам самолет-истребитель и летчика, которым следовало играть роль условного противника. В ходе первого этапа подобных испытаний летчик без особого труда строил боевой заход на условную цель – огнемет. Многометровый факел пламени выглядел пугающе, но пилот справлялся с поставленной задачей и раз за разом показывал неприемлемые для ПВО результаты.Авторы зенитного огнемета посчитали, что одной из причин таких результатов может быть подготовка летчика: вылетая на «задание», он знал, что ждет его на полигоне. Для получения более правдоподобных результатов организации DMWD пришлось пригласить еще одного летчика. Перед вылетом на полигон ему дали всю необходимую информацию о цели, однако о наличии огнемета не сообщили. Несмотря на это, увидев факел, пилот продолжил выполнение боевой задачи и успешно поразил условную цель. Более того, во время полета на малой высоте он даже задел крылом факел, но самолет не пострадал.Летчик-испытатель проявил храбрость и мужество, из-за чего эксперимент вновь не удался. Авторы проекта стали выяснять, почему пилот никак не отреагировал на огнемет, и получили весьма интересные результаты. Как оказалось, приглашенный летчик до войны и поступления в летное училище работал цирковым артистом. Его коронным номером был проезд на мотоцикле сквозь горящую стену. Соответственно, огня он не боялся.После второго этапа испытаний было решено прекратить подобные проверки. Поиск нового испытателя, не имеющего опыта выступлений на арене и боящегося огня, посчитали нецелесообразным. Проблема взаимодействия зенитного огнемета и авиации противника более на практике не изучалась, поскольку даже имеющиеся результаты испытаний явно раскрывали проблемы существующей конструкции.Проведенные испытания показали, что имеющиеся идеи, лежавшие в основе оригинального проекта, вряд ли могут быть полностью реализованы на практике. В теории зенитный огнемет мог найти применение в системе противовоздушной обороны сухопутных войск и военно-морского флота. При массовом производстве и применении такие изделия можно было использовать для организации крупных позиционных районов на потенциально опасных направлениях. Многометровые факелы при правильном применении должны были наносить определенный урон авиационной технике противника. Кроме того, пламя могло оказывать на пилотов соответствующее психологическое воздействие.При использовании во флоте огнемет мог стать неплохим средством борьбы с торпедоносцами или бомбардировщиками противника. В частности, такое оружие было серьезной угрозой для самолетов, выполняющих топмачтовое бомбометание. В ходе боевой работы по такой методике бомбардировщик должен был проходить на малой высоте над атакуемым кораблем, что делало его хорошей мишенью для огнеметного вооружения.В перспективе зенитные огнеметы Naval pattern vertical firing flamethrower могли найти применение в разных сферах и дополнить существующие ствольные системы. В таком случае появлялась возможность организовать эшелонированную противовоздушную оборону в составе разнородных средств. Тем не менее, все немногочисленные плюсы оригинального оружия полностью перекрывались существующими минусами. Проект имел несколько характерных и принципиально неустранимых недостатков, которые не позволяли всерьез рассматривать его применение за пределами полигонов.Главный недостаток огнемета, приводивший к появлению иных минусов, заключался в малой высоте выброса огнесмеси. Горючая жидкость выстреливалась на высоту около 30 м, а повышение этого параметра до приемлемых пределов требовало капитальной переработки всей конструкции и не было целесообразным. Достигнутая высота огнеметания не позволяла бороться с подавляющим числом воздушных целей. Цели, пригодные для поражения огнеметом, в свою очередь, могли атаковаться и традиционными средствами ПВО, как минимум, без проигрыша в эффективности.Бомбардировщики нацистской Германии по определению не могли стать целью огнемета Naval pattern vertical firing flamethrower. К району цели все они подходили на сравнительно больших высотах. Даже пикировщики Ju-87, переходя в горизонтальный полет после сброса боевой нагрузки, должны были оставаться далеко за пределами зоны поражения огнемета. Вероятность поражения «горизонтальных» бомбардировщиков вообще стремилась к нулю: такую машину можно было повредить огнем только после того, как ее подобьют другие средства ПВО, и она будет вынуждена идти на посадку в районе расположения огнеметов. Но и в этом случае поражение не гарантировалось, поскольку для выхода из зоны ответственности огнеметов можно было всего лишь выполнить незначительный маневр по высоте.Использование огнемета в составе средств корабельной ПВО позволяло получить более высокие шансы поражения цели, чему способствовала специфика методов применения авиации против кораблей. В определенных ситуациях торпедоносец или бомбардировщик-топмачтовик действительно мог попасть под факел огнемета. Одновременно с этим корабль не мог нести большое количество огнеметов, что сокращало возможное количество залпов. Для заливки новой порции огнесмеси экипажу требовалось некоторое время, в течение которого можно было рассчитывать только на ствольные системы.Вне зависимости от методов и сферы применения огнемет Naval pattern vertical firing flamethrower от DMWD имел несколько характерных особенностей, дополнительно сокращавших его эффективность. Так, на результатах удачного «попадания» должна была негативно сказываться высокая скорость цели. Как показали испытания, даже прямое попадание самолета в факел не гарантировало его повреждение. За счет высокой скорости цель могла пройти через пламя без значительных негативных эффектов, попросту не успев загореться или развеяв огонь в стороны за счет окружающих ее вихрей.Серьезной проблемой огнемета должна была стать трудность правильного выбора момента выброса смеси. Ограниченная емкость центрального бака не давала возможности выбрасывать горючую жидкость в течение длительного времени, а высокая скорость самолета-цели требовала соответствующей реакции. Таким образом, изделию требовались новые системы управления с требуемыми характеристиками.В существующем виде огнемет Naval pattern vertical firing flamethrower не отличался высокими характеристиками и эффективностью применения в исходном зенитном предназначении. Одновременно с этим присутствовала масса недостатков конструктивного и эксплуатационного характера, резко сокращавшая вероятность успешного боевого применения. Естественно, при таком соотношении положительных и отрицательных качеств оригинальная разработка британских инженеров не представляла никакого интереса для армии. После завершения наземных и морских испытаний проект был закрыт за отсутствием реальных перспектив.Вряд ли авторы необычного проекта изначально сомневались в невозможности получения высоких характеристик. По-видимому, с самого начала было понятно, что «огнемет вертикальной стрельбы» не сможет показать приемлемые характеристики и найти применение в противовоздушной обороне. Тем не менее, проект все же был разработан, а опытные образцы прошли проверку в условиях полигона. Это позволило установить реальные возможности оружия не путем теоретических расчетов, а на практике. Результат такой проверки, следует отметить, был вполне ожидаемым.Неудача проекта Naval pattern vertical firing flamethrower наглядно показала все реальные перспективы применения огнеметного вооружения в качестве зенитных систем. Такое оружие по определению не могло показать высокие характеристики и оказать заметное влияние на эффективность ПВО в целом. Как следствие, от дальнейшего развития оригинального проекта отказались. В будущем британские конструкторы, несмотря на все трудности, не возвращались к подобным идеям и развивали иные варианты зенитных систем.