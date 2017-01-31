19:21 31 января

Румыния заказала очередную партию бронемашин Piranha III

Минобороны Румынии подписало контракт с компанией «General Dynamics European Land Systems» на поставку пятой партии колесных (8х8) БТР Piranha III, сообщает Военный информатор.



Новый заказ является частью масштабного плана по обновлению колесной бронетехники Вооруженных сил Румынии. Количество заказанных машин не указывается.


Сообщается, что бронемашины «Пиранья» хорошо зарекомендовали себя в миротворческих операциях (имеются в виду операции, в которых участвовали подразделения румынской армии).

Первый контракт предусматривал поставку 31 бронемашины с боевыми модулями производства израильской фирмы Elbit Systems.

Семейство бронетранспортеров Piranha разработано швейцарской компанией «Mowag Motorwagenfabriken», которая с 2010 г принадлежит «General Dynamics».

В настоящее время по всему миру поставлено более 11 тыс. восьмиколесных бронемашин «Пиранья». Отмечается, что «третье поколение машин создано на основе корпуса с повышенной баллистической защитой и увеличенным объемом».

Использованы фотографии: http://forum.militaryparitet.com
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Комментарии 15
  1. Pirogov Сегодня, 17:15
    За чьи гуляем господа румыны !?
    Pirogov
    1. капрал Сегодня, 17:22
      Цитата: Pirogov
      За чьи гуляем..

      Какая разница? Не за ваши ведь.

      А машинки неплохие.
      ...с боевыми модулями производства израильской фирмы Elbit Systems.
      капрал
      1. Громобой Сегодня, 17:26
        Цитата: Pirogov
        За чьи гуляем господа румыны !?

        Может кабачки и перцы опять в этом году уродились,вот и решили вложить в армию.Такие подарки новой техники никто делать им не будет,значит покупают на свои,возможно кредит.
        Вопрос только куда они высвобождаемую технику денут:переплавят или на восток подарят по цене металлолома.
        Громобой
        1. Громобой Сегодня, 17:38
          С 3:33 сек.
          Громобой
          1. kirgiz58 Сегодня, 17:53
            Громобой! Шикарно! Наши БТРы вдоль реки колонной, а эти пираньи ручеек по не глубокому броду. Хорошая реклама нашим бэтэрам. fellow
            kirgiz58
            1. Громобой Сегодня, 18:25
              Впечатляет,нашим бы дедам при форсировании Днепра такую технику как "80"...Но советский задел уже не удовлетворяет армию и в 2019 году ожидается массовое поступление в войска БТР К-17 «Бумеранг».
              Громобой
      2. Pirogov Сегодня, 17:35
        Цитата: капрал
        Какая разница? Не за ваши ведь.

        А машинки неплохие.

        Вы румынин ?
        Pirogov
        1. капрал Сегодня, 17:38
          Цитата: Pirogov
          Вы румынин ?

          Не румынин, не румынин, и даже не румын. wink

          А машинки неплохие.
          капрал
          1. Pirogov Сегодня, 17:56
            Цитата: капрал
            Не румынин, не румынин, и даже не румын. wink

            А машинки неплохие.

            А где эти неплохие машинки воевали ? Или одно то ,что они швейцарские говорит о том ,что машина хорошая. Это не часы ..........
            Pirogov
            1. капрал Сегодня, 18:11
              Цитата: Pirogov
              Это не часы ..........

              laughing Разумеется не часы, а поэтому и состоит на вооружении всего 19 стран в количестве 11 000 штук. wink
              Вот, и на ВО была статья: https://topwar.ru/61679-boevye-kolesnye-mashiny-p
              iranha-ukreplyayut-pozicii-na-mirovom-rynke.html
              капрал
          2. ватник Сегодня, 18:43
            Цитата: капрал
            Не румынин, не румынин, и даже не румын.

            Естественно не румын давно все знают что вы - еврей lol только Pirogov почему то ещё не в курсе.
            Кстати румынам давно надо заменять свои БТР основная масса которых это поделки сделанные на базе нашего БТР-70 который был разработан ими ещё при существовании СССР а так как сами что-то создать они не в силах приходится закупать
            Основной БТР армии Румынии ТАВ-77
            ватник
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:30
    А в каких это операциях и как именно румыны на этих бэтээрах участвовали? Участвовать то можно по разному -пока одни воюют, другие пиво пьют,а техника в боксах стоит.
    Изгоняющий либероидов
    1. Громобой Сегодня, 17:54
      БУХАРЕСТ, 21 августа 2009
      По информации Минобороны, 18 августа в румынский порт Констанца прибыло судно "Альбатрос", принадлежащее румынской морской академии, на борту которого находилось 120 единиц военной техники, технического оборудования и контейнеров с запчастями. На организацию вывода румынского контингента из Ирака из бюджета министерства обороны было выделено около 7,5 млн леев (1$ = 3 румынских лея - ИА REGNUM Новости). Всего с 1 января по 31 июля затраты на выполнение румынской военной миссии в Ираке составили около 100 млн леев.
      Стоит отметить, что румынские солдаты осуществляли военную миссию в Ираке в составе международных сил с 2003 по 2009 годы и занимались материально-техническим обеспечением и подготовкой кадров для иракской армии. За время службы погибли 2 румынских военнослужащих.
      Подробности: https://regnum.ru/news/1198076.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
      2013-12-18
      Главным усилием остается участие в рамках операции Международная сила по содействию безопасности в Афганистане, но и соблюдение принятых на себя обязательств в театре операций на Балканах. Впрочем, в Афганистане, стране, которая продолжает быть горячей точкой на карте мира, большинство румынских военных дислоцированы в южной провинции Забул, считаемой убежищем исламистских боевиков, следовательно, одной из опаснейших зон в стране. Многочисленные атаки и покушения совершенны в Забуле талибами, которые пытаются вернуться к власти. Румынии дорого обошлось военное присутствие в Афганистане. На протяжение 11 лет операций в Афганистане 23 румынские военные погибли и более ста получили ранения. В конце следующего года, НАТО завершит свою боевую миссию в этой стране.http://www.rri.ro/ru_ru/%D0%A0%D1%83%D0%BC
      %D1%8B%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B
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      Громобой
  3. Волька Сегодня, 17:39
    для полиции пьянь и недоносков разгонять может быть и сойдет, а для армии это сплошное недоразумение, но не БТР, догадайтесь сами почему...
    Волька
  4. Артем25 Сегодня, 17:40
    Да черт с ними! Пусть что хотят то и покупают.
    Артем25

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