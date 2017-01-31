Румыния заказала очередную партию бронемашин Piranha III
Минобороны Румынии подписало контракт с компанией «General Dynamics European Land Systems» на поставку пятой партии колесных (8х8) БТР Piranha III, сообщает Военный информатор.
Новый заказ является частью масштабного плана по обновлению колесной бронетехники Вооруженных сил Румынии. Количество заказанных машин не указывается.
Сообщается, что бронемашины «Пиранья» хорошо зарекомендовали себя в миротворческих операциях (имеются в виду операции, в которых участвовали подразделения румынской армии).
Первый контракт предусматривал поставку 31 бронемашины с боевыми модулями производства израильской фирмы Elbit Systems.
Семейство бронетранспортеров Piranha разработано швейцарской компанией «Mowag Motorwagenfabriken», которая с 2010 г принадлежит «General Dynamics».
В настоящее время по всему миру поставлено более 11 тыс. восьмиколесных бронемашин «Пиранья». Отмечается, что «третье поколение машин создано на основе корпуса с повышенной баллистической защитой и увеличенным объемом».
Новый заказ является частью масштабного плана по обновлению колесной бронетехники Вооруженных сил Румынии. Количество заказанных машин не указывается.
Сообщается, что бронемашины «Пиранья» хорошо зарекомендовали себя в миротворческих операциях (имеются в виду операции, в которых участвовали подразделения румынской армии).
Первый контракт предусматривал поставку 31 бронемашины с боевыми модулями производства израильской фирмы Elbit Systems.
Семейство бронетранспортеров Piranha разработано швейцарской компанией «Mowag Motorwagenfabriken», которая с 2010 г принадлежит «General Dynamics».
В настоящее время по всему миру поставлено более 11 тыс. восьмиколесных бронемашин «Пиранья». Отмечается, что «третье поколение машин создано на основе корпуса с повышенной баллистической защитой и увеличенным объемом».
Использованы фотографии: http://forum.militaryparitet.com