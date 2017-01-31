19:22 31 января

Эксплуатация ейского комплекса НИТКА начнется в текущем году

Тренировочный комплекс морской авиации НИТКА в Ейске будет принят на вооружение в этом году, передает РИА Новости сообщение командующего МА ВМФ генерал-майора Игоря Кожина во время церемонии в Жуковском.



Как уже сообщалось, сегодня в Жуковском прошла церемония, посвященная присвоению очередному модернизированному противолодочному самолёту имени бывшего командующего авиацией ВМФ генерал-полковника Виктора Потапова.


На сегодняшний день испытательный комплекс в Саках у нас полностью работает, а Ейск у нас проходит государственные испытания и частично работает на морскую авиацию. В этом году мы закончим государственные испытания полностью,
сообщил генерал-майор.



Кожин добавил, что после того как НИТКА в Ейске будет принята на вооружение, на комплексе в Саках начнутся работы по модернизации. Продлятся они ориентировочно 5 лет.

Использованы фотографии: http://sdelanounas.ru
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Комментарии 15
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:15
    Я ,так понимаю учебных центров будет два.А авианесущий крейсер один
    На сегодняшний день испытательный комплекс в Саках у нас полностью работает, а Ейск у нас проходит государственные испытания и частично работает на морскую авиацию. В этом году мы закончим государственные испытания полностью,
    Наблюдатель2014
    1. Zibelew Сегодня, 18:16
      Второй построили от безысходности, до возврата Крыма.
      Zibelew
      1. barclay Сегодня, 18:23
        Но в ближайшие 5-6 лет будет в эксплуатации один.
        Нужен ли второй - вопрос, конечно, интересный. Строительство отечественного авианосного флота пока в густом тумане.
        barclay
      2. Либероид- Сегодня, 18:24
        Цитата: Zibelew
        Второй построили от безысходности, до возврата Крыма.

        Неспроста все это , значит будем строить авианесущий Флот ...Пусть не быстро, но пилотов готовим заранее!
        Либероид-
    2. Koshak Сегодня, 18:27
      Цитата: Наблюдатель2014
      Я ,так понимаю учебных центров будет два.А авианесущий крейсер один

      Ну и что? А сколько, по-вашему, нужно подготовить пилотов для палубной авиации? Или вы считаете, что все должно быть один к одному, 30 самолетов на "Кузе" - 30 пилотов в наличии? Представьте ситуацию "Кузя" на рейде, в ремонте, в походе..., где летчиков натаскивать?
      Koshak
    3. к174ун7 Сегодня, 18:31
      С очередного авианосца, если он появится, самолеты будут взлетать не с трамплина, а скорее всего с помощью электомагнитной катапульты. Значит в ходе модернизации НИТКИ в Крыму будут приводится соответсвующие работы. Указан срок - 5 лет. К тому же комплекс в Саках старый. Как говориться не было бы счастья ... Так что ейская НИТКА пригодится вовремя.
      к174ун7
    4. Alex_Rarog Сегодня, 18:40
      Блин у нас тренеровочных комплексов больше чем авианосцев... ну че за нафиг....
      Alex_Rarog
  2. Монос Сегодня, 18:17
    Всех с Днём рождения ВОДКИ ! В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863—64 годах.
    "Сегодня праздник у ребят, сегоооодня будет пья-анка.."
    Монос
    1. rasputin17 Сегодня, 18:24
      Это надо отметить!!!!! Грех не выпить за такое чудо!!!! (предпочитаю травяной чай с медом! wink )
      rasputin17
      1. Монос Сегодня, 18:27
        А я вот так. Спасибо, Дмитрий Иванович! laughing
        Монос
        1. rasputin17 Сегодня, 18:33
          Хааааа!!! Самогонщик типа!!! laughing
          rasputin17
    2. sergeschern Сегодня, 18:58
      Кстати: 39 град, а не 40 ! - "Наилучшая смесь"
      sergeschern
    3. Koshak Сегодня, 19:10
      Цитата: Монос
      Всех с Днём рождения ВОДКИ ! В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863—64 годах.
      "Сегодня праздник у ребят, сегоооодня будет пья-анка.."

      Оффтоп. Причем здесь "Кузя" и "НИТКА"? Как говорил К.Прутков: "Если у тебя есть фонтан - заткни его. Дай отдохнуть..."
      Koshak
  3. rasputin17 Сегодня, 18:21
    на комплексе в Саках начнутся работы по модернизации. Продлятся они ориентировочно 5 лет.


    А что так долго то??? За это время можно построить целый авианосец и пройти ходовые испытания!!!!
    rasputin17
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:26
    По моему крымский комплекс получше, но,это мнение дилетанта, хотя зачем при одном полуавианосце столько "ниток"-фиг его знает.
    Изгоняющий либероидов

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