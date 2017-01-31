Эксплуатация ейского комплекса НИТКА начнется в текущем году

На сегодняшний день испытательный комплекс в Саках у нас полностью работает, а Ейск у нас проходит государственные испытания и частично работает на морскую авиацию. В этом году мы закончим государственные испытания полностью,

Тренировочный комплекс морской авиации НИТКА в Ейске будет принят на вооружение в этом году, передает РИА Новости сообщение командующего МА ВМФ генерал-майора Игоря Кожина во время церемонии в Жуковском.Как уже сообщалось, сегодня в Жуковском прошла церемония, посвященная присвоению очередному модернизированному противолодочному самолёту имени бывшего командующего авиацией ВМФ генерал-полковника Виктора Потапова.сообщил генерал-майор.Кожин добавил, что после того как НИТКА в Ейске будет принята на вооружение, на комплексе в Саках начнутся работы по модернизации. Продлятся они ориентировочно 5 лет.