СМИ ФРГ: Правительство Германии винит Киев в эскалации конфликта в Донбассе

Немецкое правительство сегодня отмечает новое обострение вдоль линии соприкосновения и при этом в большей степени возлагает вину за это на украинскую сторону. В правительстве ФРГ видят, что украинские войска пытаются сдвигать линию разграничения в свою пользу, сознательно действуя в формате наращивания напряжённости.

В крупном немецком издании Süddeutsche Zeitung появился материал со ссылкой на представителей правительства ФРГ, комментирующих ситуацию в Донбассе. В материале отмечается, что в ходе недавней встречи Ангелы Меркель с Петром Порошенко в очередной раз были высказаны заявления о необходимости выполнять Минские соглашения и в очередной раз во всех грехах была обвинена Россия. Между тем, SZ пишет, что в правительстве Германии отмечают причастность именно Киева к новому витку кровопролития в Донбассе.Из материала немецких журналистов:отмечает, что к таким выводам кабинет министров Ангелы Меркель, которая, судя по всему, решила не огорчать подобными заявлениями Порошенко, пришёл на основании данных от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Напомним, что СММ работает в Донбассе и направляет данные о положении дел в регионе в Совет Европы, где с ними могут ознакомиться представители правительств всех стран, входящих в организацию. Видимо, немецкие власти всё-таки решили с документами ознакомиться. Мало того, говорит статья в SZ ещё и о том, что СММ ОБСЕ решила опубликовать не фейковые, а реальные сведения об обстановке в Донбассе.В том же немецком издании говорится о том, что фактическое обвинение Киева в эскалации конфликта может быть связано с заявлениями Дональда Трампа о рассмотрении возможности отмены или ослабления антироссийских санкций.