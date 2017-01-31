19:21 31 января

СМИ ФРГ: Правительство Германии винит Киев в эскалации конфликта в Донбассе

В крупном немецком издании Süddeutsche Zeitung появился материал со ссылкой на представителей правительства ФРГ, комментирующих ситуацию в Донбассе. В материале отмечается, что в ходе недавней встречи Ангелы Меркель с Петром Порошенко в очередной раз были высказаны заявления о необходимости выполнять Минские соглашения и в очередной раз во всех грехах была обвинена Россия. Между тем, SZ пишет, что в правительстве Германии отмечают причастность именно Киева к новому витку кровопролития в Донбассе.

Из материала немецких журналистов:
Немецкое правительство сегодня отмечает новое обострение вдоль линии соприкосновения и при этом в большей степени возлагает вину за это на украинскую сторону. В правительстве ФРГ видят, что украинские войска пытаются сдвигать линию разграничения в свою пользу, сознательно действуя в формате наращивания напряжённости.


СМИ ФРГ: Правительство Германии винит Киев в эскалации конфликта в Донбассе



Süddeutsche Zeitung отмечает, что к таким выводам кабинет министров Ангелы Меркель, которая, судя по всему, решила не огорчать подобными заявлениями Порошенко, пришёл на основании данных от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Напомним, что СММ работает в Донбассе и направляет данные о положении дел в регионе в Совет Европы, где с ними могут ознакомиться представители правительств всех стран, входящих в организацию. Видимо, немецкие власти всё-таки решили с документами ознакомиться. Мало того, говорит статья в SZ ещё и о том, что СММ ОБСЕ решила опубликовать не фейковые, а реальные сведения об обстановке в Донбассе.

В том же немецком издании говорится о том, что фактическое обвинение Киева в эскалации конфликта может быть связано с заявлениями Дональда Трампа о рассмотрении возможности отмены или ослабления антироссийских санкций.

Использованы фотографии: Fabrizio Bensch/Reuters
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Комментарии 16
  1. Владимирец Сегодня, 19:04
    "Немецкое правительство сегодня отмечает новое обострение вдоль линии соприкосновения и при этом в большей степени возлагает вину за это на украинскую сторону."

    Раньше Киев был не виноват совсем, теперь он виноват в бОльшей степени, ну то есть признали, что ВСУ тоже пару раз из ПМ в сторону Донецка выстрелили. yes
    Владимирец
    1. Joker787 Сегодня, 19:09
      Ой, глазки прорезываться начали.
      То ли ещё будет...
      Главное, кое-кому в Даллас не ездить (заезжено везде, понимаю).

      Или это информационная подготовка общественности к введению миротворцев в на Украину по югославской модели?
      Joker787
      1. ИНТЕР Сегодня, 19:16
        Цитата: Joker787
        Ой, глазки прорезываться начали.
        То ли ещё будет...
        Главное, кое-кому в Далас не ездить (заезжено везде, понимаю).

        Не нравится все это, выдвигают к границам технику НАТО, эти вдруг все начали замечать, нечисто тут все.
        ИНТЕР
      2. perepilka Сегодня, 19:20
        Цитата: Joker787
        Ой, глазки прорезываться начали.

        Просто переобулись. Сейчас им при любом раскладе в США, лучше правду говорить, тем более, что избирательная и дома. кем то в тапках нас... request
        Чуть стабилизируется, опять переобуются
        perepilka
    2. РДР Сегодня, 19:12
      Цитата: Владимирец
      ну то есть признали, что ВСУ тоже пару раз из ПМ в сторону Донецка выстрелили.

      Ух-ты! ПМ калибра 152мм! Что-то я пропустил. belay
      РДР
      1. Владимирец Сегодня, 19:17
        Цитата: РДР
        Ух-ты! ПМ калибра 152мм! Что-то я пропустил.

        Естественно, ведь анализ проведен "на основании данных от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ." А мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, как командир взвода ВСУ Микола Горобец, отметив Новый год, стал стрелять из ПМ по бутылкам в сторону ДНР. Именно на этот инцидент фрау Меркель и указала Порошенко. yes
        Владимирец
  2. Дядька Сегодня, 19:07
    сдвигать линию разграничения в свою пользу, сознательно действуя в формате наращивания напряжённости.
    Так вот что такое война, оказывается! Это сознательное сдвигание линии разграничения в свою пользу! Ну, казуистика!
    Дядька
    1. ватник Сегодня, 19:14
      "Рупор" ЕС вещает:
      ватник
  3. НЕКСУС Сегодня, 19:08
    Что-то не то происходит в Германском королевстве...или все таки то? С каких это пор ,Берлин признается в деяниях своих прикормышей? Или Меркель так пытается на лету переобуться?
    НЕКСУС
  4. birs Сегодня, 19:08
    Ветер из америки подул в другую сторону и немецкий флюгер его подхватил. Неприятная новость для Порошенко.
    birs
    1. ML-334 Сегодня, 19:13
      Петя только поэтому и слинял что бы не отвечать на вопросы.
      ML-334
    2. barclay Сегодня, 19:17
      Мало того, говорит статья в SZ ещё и о том, что СММ ОБСЕ решила опубликовать не фейковые, а реальные сведения об обстановке в Донбассе.
      Вот, все сходится - бульдоги из госдепа "старой администрации" испарились, а с ними начинает испаряться и туфта в СМИ. Посмотрим, что будет дальше.
      barclay
  5. Jovanni Сегодня, 19:10
    СМИ ФРГ: Правительство Германии винит Киев в эскалации конфликта в Донбассе

    Да не, не может быть! Чтобы бабка пожурила своего любимчика? Попутали что-то СМИ...
    Jovanni
  6. кеп Сегодня, 19:10
    Мало того, говорит статья в SZ ещё и о том, что СММ ОБСЕ решила опубликовать не фейковые, а реальные сведения об обстановке в Донбассе.


    Похоже немцы решили переобуться,на лету. laughing
    кеп
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:12
    А разве людям в Донецке легче от того что собакарожая ангела обвинила не только как всегда Россию,но,и ненормального квазипризидента укроинского бандерского кагалата? Им хочется жить,а приходится выживать.
    Изгоняющий либероидов
  8. Мар.Тира Сегодня, 19:15
    Цитата: НЕКСУС
    Что-то не то происходит в Германском королевстве...или все таки то? С каких это пор ,Берлин признается в деяниях своих прикормышей? Или Меркель так пытается на лету переобуться?

    Меркель с о свойственной ей упоротостью будет защищать свои интересы,и позицию подельников.Это будет до тех пор,пока она у руля.Так что , от её мнения ситуация будет мало зависеть.Да и не зависело ни когда.Они с Оландом были куклами.А за ширмой ими руководили кукловоды!
    Мар.Тира

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