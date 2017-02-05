20:55 05 февраля

Бочка на плоту



155 лет назад, 30 января 1862 года, был спущен на воду первый в мире башенный броненосец "Монитор" - один из самых оригинальных и наиболее революционных боевых кораблей в истории мирового судостроения. Из-за плохой мореходности и низкой живучести проплавал он менее года, но эффект произвел огромный. Всего через пять лет корабли такого класса начали строить даже в Бразилии.




Подлинный чертеж "Монитора", подписанный его создателем Джоном Эриксоном. Любители пикантных подробностей могут посмотреть его вот тут в увеличенном размере.



Действующая модель паросиловой установки "Монитора" мощностью 300 л.с. Этот двигатель с двумя оппозитными поршнями в одном цилиндре был спроектирован Эриксоном специально для данного броненосца и запатентован. А всего в "Мониторе" нашли воплощение 47 оригинальных новинок.



Слева - команда на палубе "Монитора". Перед башней видны клепаные прямоугольные "шкафы" дымовых труб.
Справа - реставрация поднятой со дна бронебашни затонувшего броненосца.



Слева - офицеры корабля возле башни, на которой видны следы от попаданий ядер бронированной плавбвтареи конфедератов "Вирджиния", полученных во время боя на на Хэмптонском рейде 9 марта 1862 года.
Справа - музейная реконструкция интерьера боевого отделения. Зрелищная, но не очень точная, так как в оригинале лафеты орудий были деревянными, а орудийные порты изнутри закрывались качающимися броневыми заслонками. .
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/588021.html


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 56
  1. амурец Сегодня, 15:14
    Спасибо! Очень интересно. Описаний "Монитора" и других кораблей построенных на основе этого корабля было много, но вот такие чёткие фотографии вижу впервые. Раньше были только чертежи и фото общего вида.
    амурец
    1. кеп Сегодня, 16:14
      Цитата: амурец
      Спасибо! Очень интересно. Описаний "Монитора" и других кораблей построенных на основе этого корабля было много, но вот такие чёткие фотографии вижу впервые. Раньше были только чертежи и фото общего вида.


      Я вообще первый раз вижу request
      кеп
      1. Котище Сегодня, 16:44
        Монитор первый корабль, который утопил кок, до этого они корабли только жгли!!! laughing
        Если серьезно "завидно", что ряд стран вкладывается в историю своего морского флота. А мы свои корабли традиционно в слом или на разбор. Если на глазок прикинуть, что стоит у причалов. На Балтике - Аврора, на севере - К-21, на Черном море - Кутузов и ... все! Возможно я, что-то и забыл, но даже реплика фрегата "Штандарт" и то в наши порты не заплывает. А ведь где-то на Балтийском море мы потеряли броненосную лодку и эскадренный броненосец, несколько "Новиков", японцы тоже не все наши корабли подняли. А ведь это было здорово поднять со дна морского корабль и организовать музей. Подобные начинания были при Петре I.
        Котище
        1. kugelblitz Сегодня, 17:12
          Сейчас ситуация серьезно улучшилась.

          kugelblitz
          1. Котище Сегодня, 18:20
            Спасибо за фотографии, но это все суда, а не военные корабли.
            Котище
        2. svp67 Сегодня, 18:59
          Цитата: Котище
          Если на глазок прикинуть, что стоит у причалов. На Балтике - Аврора, на севере - К-21, на Черном море - Кутузов и ... все!

          А что ж Владик с его С-56

          И "Красным вымпелом" позабыли?
          svp67
          1. combat192 Сегодня, 19:55
            Год постройки - 1915 ("Волхов"). До сих пор в строю.
            combat192
        3. Микадо Сегодня, 19:34
          Добрый день! Про "Русалку", погибшую со всем экипажем, Вам ответили, а носовой герб утонувшего в Выборгском заливе "Гангута" был выставлен в Военно-Морском музее в начале осмотра (по крайней мере, до переезда, в новом музее я не был).
          В Кронштадте около Морского завода стоит корпус монитора типа "Ураган", скорее всего, "Стрелец". Год постройки - не позже 1865-го.
          Микадо
          1. Микадо Сегодня, 19:47
            в Угольной гавани Петербурга же лежит корпус минного заградителя "Волга" (1903 г. постройки). вот так он выглядел при царе:

            и вот так в 2009-м (сейчас еще хуже). Эксплуатировался как живорыбная база.
            Микадо
        4. 1рл141 Сегодня, 19:42
          В Питере 2 подводные лодки-музеи есть. Даже в Вытегре подводная лодка - музей есть. Так что Вы не правы про "вкладывание ряда стран".Наша страна в том же ряду.
          1рл141
  2. sergei1975 Сегодня, 15:53
    Очень интересная статья .Этот корабль дал толчок развитию броненосного флота России-от "Колдуна"и "Смерча" до"Ударного"
    sergei1975
    1. Котище Сегодня, 18:26
      Верх отечественной эволюции были мониторы типа "Хасан", ранее носил название "Лазо". Кананерки "Ударный" уступали даже старым "Шквалам". Все-таки не корректно сравнивать речные корабли и морской "Монитор", хотя последний и был поминимуму мореходным.
      Котище
      1. sergei1975 Сегодня, 19:19
        "Хасан" хоть и монитор но очень высокобортный и много артиллерии его бы лучше отнести к канонерским лодкам. А речные мониторы 30 годов ближе по компоновке к первым мониторам:низкий борт,плохая мореходность, 2 или 4 орудия.
        sergei1975
    2. svp67 Сегодня, 19:05
      Цитата: sergei1975
      Этот корабль дал толчок развитию броненосного флота России-от "Колдуна"и "Смерча" до"Ударного"

      Так же "Русалка", унесшая весь свой экипаж в царство Нептуна....

      svp67
      1. sergei1975 Сегодня, 19:22
        Такая была "Русалка"Недавно её нашли.
        sergei1975
        1. Котище Сегодня, 20:50
          Вот бы ее поднять и восстановить! Эх.
          Котище
  3. болот Сегодня, 16:12
    В журналах Моделиста Конструктора я в первые узнал про мониторы.
    В нынешние время ,связи развитием РЛС может станут востребованными.И не подлодка и не корабль.
    болот
    1. sergei1975 Сегодня, 17:19
      Вовремя американо -испанской войны американские мониторы не смогли поучаствовать в сражении-слишком долго плыли,война закончилась.Другой неудачный опыт применения монитора был у англичан в 1 мировой войне. Крейсер "Гебен" быстро с ним расправился.
      sergei1975
      1. болот Сегодня, 17:24
        Цитата: sergei1975
        Вовремя американо -испанской войны американские мониторы не смогли поучаствовать в сражении-слишком долго плыли,война закончилась

        За то активно применялись в ходе гражданской войны.Других сражений к своему "стыду "не знаю.
        интересно в современной войне спрос на такие суда будет?как ни как своеобразный СТЕЛС.Тут еще не мало важное наверно будет осадка таких суден.
        болот
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:25
      Цитата: болот
      И не подлодка и не корабль.

      Есть такой анекдот - что общего у морской свинки и женщины-программиста? Ну, морская свинка - она ведь и не свинка, и не морская... (мои глубочайшие извинения всем умницам и красавицам, освоившим программирование)
      Андрей из Челябинска
      1. болот Сегодня, 17:33
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Есть такой анекдот - что общего у морской свинки и женщины-программиста? Ну, морская свинка - она ведь и не свинка, и не морская... (мои глубочайшие извинения всем умницам и красавицам, освоившим программирование)

        Если ромбовидный профиль командной рубки сделать выше ватрлинии ,может на экранах представляьтся будет в виде рыбацкой лодки или прогулочной яхты.Достаточно перед запуском не много всплыть. smile
        болот
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:57
          Цитата: болот
          Если ромбовидный профиль командной рубки сделать выше ватрлинии ,может на экранах представляьтся будет в виде рыбацкой лодки или прогулочной яхты

          Кому представляться? Радару вражеского корабля? Так в современном бою надводные корабли вообще не должны сходиться на дистанцию прямой видимости. Кроме того, Вам придется смириться с тем, что Ваш полуподводный човен вообще не будет видеть неприятеля - антенна РЛС, захлестываемая волнами - это нонсенс.
          У ПЛ и НК принципиально разные обводы - то, что хорошо под водой отвратительно над водой и наоборот
          Цитата: болот
          Достаточно перед запуском не много всплыть

          Пл всплывать вообще не обязательно.
          Андрей из Челябинска
          1. болот Сегодня, 18:02
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Кому представляться? Радару вражеского корабля? Так в современном бою надводные корабли вообще не должны сходиться на дистанцию прямой видимости. Кроме того, Вам придется смириться с тем, что Ваш полуподводный човен вообще не будет видеть неприятеля - антенна РЛС, захлестываемая волнами - это нонсенс.

            Ну это я к примеру.Вот в нашей акватории Каспия,смысла не в использовании подлодок,глубины не те.Мониторы в самый раз.Да что бы осадка судна была бы не большой.
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Пл всплывать вообще не обязательно.

            Ну здесь понятно но желание АК-57-76 впихнуть есть.
            болот
            1. Монархист Сегодня, 19:25
              Болот,Вы правы на Каспии по не нужны,а из надводных там хороши"Буяны“или же "броненсцы"пана Педро"Акерман"
              Монархист
              1. болот Сегодня, 19:31
                Цитата: Монархист
                Болот,Вы правы на Каспии по не нужны,а из надводных там хороши"Буяны“или же "броненсцы"пана Педро"Акерман"

                Смотрю на милитаризацию Каспия с вашей стороны и подумываю чем ответят страны при Каспийскогго региона могут ответить.Мало того вы еще ракеты пуляете. smile
                Хотя все мирно не ущемляя интересов можно развести.
                болот
      2. sergei1975 Сегодня, 19:25
        А полуподводный катер"Кета" в 1905 году не допустил входа японских кораблей в устье Амура.
        sergei1975
    3. kugelblitz Сегодня, 17:56
      Типа этого чюда-юда?! wassat

      kugelblitz
      1. болот Сегодня, 17:58
        Цитата: kugelblitz
        Типа этого чюда-юда?!

        Ну типо того.Может что по современнее есть. smile
        болот
        1. kugelblitz Сегодня, 17:59
          Форма корпуса замечательная, Капцов не даст соврать!

          kugelblitz
          1. Штык Сегодня, 19:13
            Цитата: kugelblitz
            Форма корпуса замечательная,

            Мда ...Без надстроек - типичная подводная лодка smile
            Штык
            1. kugelblitz Сегодня, 19:18
              Жаль не было фотографий прототипа от конфедератов, тоже эпично выглядящая вундерваффля, но применили неудачно. Если удалось бы потопить противника, то лихорадка далеко ушла за рамки всяких Полифемусов и Катадинов

              kugelblitz
      2. sergei1975 Сегодня, 19:37
        Плавающий таран США "Катадин" наш ответ-"Гангут" сейчас лежит на дне Финского залива.
        sergei1975
  4. orado Сегодня, 16:40
    Некрещенная фантазия
    orado
  5. kugelblitz Сегодня, 17:02
    По мне Вирджиния более интересна, хоть и была деревянной, да не имела башни. Но сама по себе по тем реалиям была намного ближе к боеготовности. Что в итоге и подтвердилось на практике, потому что мало кто говорит, но Монитору в том бою тоже неплохо досталось.

    kugelblitz
  6. WildOwl Сегодня, 17:48
    Я конечно, не претендую на безупречное знание истории мирового флота и Российского в частности, но кажется в России мониторы не строили. По крайней мере ничего о них не слышал и не читал. Считаю мониторы почти уникальным типом кораблей. Хотя и узкоспециализированным.
    WildOwl
    1. kugelblitz Сегодня, 17:52
      Строили и у нас мониторы, мода на них стала повальной во всех странах. При том на своих верфях.

      kugelblitz
    2. Котище Сегодня, 18:12
      Ураган. Российский императорский флот.
      Котище
      1. Котище Сегодня, 18:14
        Речной монитор "Шквал". Первый военный корабль с дизельным двигателем.
        Котище
        1. Котище Сегодня, 18:18
          Ну и последние, мониторы СССР класса Хасан. Самый мощный монитор тип река-море.
          Котище
          1. WildOwl Сегодня, 18:35
            Откуда информация? Интересно будет узнать что то новое.
            WildOwl
    3. kugelblitz Сегодня, 18:39
      А я еще круче плод сумрачного гения адмирала Попова добавлю: круглые шестивальные(sic!) поповки. wassat

      kugelblitz
      1. WildOwl Сегодня, 18:48
        Вопрос тот-же что выше. Откуда инфа, пока ничего годного не нашел.
        WildOwl
        1. kugelblitz Сегодня, 18:55
          С разных источников, 100% достоверных.
          kugelblitz
          1. WildOwl Сегодня, 19:05
            Цитата: kugelblitz
            плод сумрачного гения адмирала Попова

            Упустил зацепку, теперь найду.
            WildOwl
      2. болот Сегодня, 19:21
        Цитата: kugelblitz
        А я еще круче плод сумрачного гения адмирала Попова добавлю: круглые шестивальные(sic!) поповки.

        Типа плавущие острова.
        Цитата: WildOwl
        Вопрос тот-же что выше. Откуда инфа, пока ничего годного не нашел.

        Не ваша ли статья kugelblitz?
        По этому с небольшим сарказмом.как я понял Амурец написал. laughing
        Цитата: амурец
        Спасибо! Очень интересно. Описаний "Монитора" и других кораблей построенных на основе этого корабля было много, но вот такие чёткие фотографии вижу впервые. Раньше были только чертежи и фото общего вида.
        болот
        1. kugelblitz Сегодня, 19:26
          Не, не мои, все хочу статейку по одному очень малоизвестному истребителю накатать, источников набрал даже, но все руки не доходят. Я читатель, а не писатель. wassat
          kugelblitz
          1. болот Сегодня, 19:35
            Цитата: kugelblitz
            Не, все хочу статейку по одному очень малоизвестному истребителю накатать, источников набрал даже, но все руки не доходят. Я читатель, а не писатель

            Ради интереса про какой?
            Сам из читателей,если что только в устной форме используя не нормативную лексику. laughing
            болот
            1. kugelblitz Сегодня, 19:42
              Сначала надо написать! wassat
              kugelblitz
      3. Монархист Сегодня, 19:31
        Я об этих"поповках"слышал,что были такие,но их ТТХ и прочее мне не знакомы. Скажите,где о них почитать
        Монархист
        1. kugelblitz Сегодня, 19:34
          Вот хорошая статья: http://keu-ocr.narod.ru/KO_04/

          ТТХ Новгорода

          Водоизмещение: 2491 тонна

          Длина наибольшая: 30,8 метра

          Длина дна: 23,16 метра

          Ширина наибольшая: 30,8 метра

          Ширина дна: 23,16 метра

          Высота борта: 4,6 метра

          Осадка по корпусу: 4,11 метра

          Силовая установка: 4 паровые машины «Берда» по 120 л. с., 8 котлов

          Скорость хода: полная 6,5 узла

          Дальность плавания: 480 миль при скорости хода 6 узлов

          Автономность: 3 суток

          Вооружение: 2х1 280-мм пушки Круппа в барбете, 1х1 87-мм пушка Круппа

          Экипаж: 151 человек (15 офицеров)
          kugelblitz
      4. sergei1975 Сегодня, 19:33
        "Поповки" выполнили свою задачу-не пустили турецкий флот в Азовское море .И на них установили крепостные орудия при минимальной осадке.
        sergei1975
  7. стас57 Сегодня, 19:16
    подробностей могут посмотреть его вот тут в увеличенном размере.

    контрал\с-контрал\в-интер
    http://www.marinersmuseum.org/wp-content/uploads/
    2014/04/MS376p47-MonitorPlan-print.jpg
    ссылка на чертеж
    стас57
  8. askold Сегодня, 19:22
    А вот Британские мониторы "Террор" и "Эребус" прошедшие две Мировые войны. "Эребус", в 1919 году участвовал на стороне белогвардейцев в обстреле нашего форта "Красная горка", поддерживая армию Юденича. Главный калибр 2х381мм орудия.
    askold
    1. askold Сегодня, 19:25
      Ещё фото, в белоснежной окраске
      askold
      1. askold Сегодня, 19:28
        Главный калибр во всей своей мощи
        askold
        1. Микадо Сегодня, 19:59
          позвольте добавить hi Английские речные мониторы типа "Хамбер" - "Северн" и "Мерси" в 1915-м году на африканской реке Руфиджи нанесли смертельные повреждения прятавшемуся там немецкому крейсеру "Кенигсберг". На каждом мониторе - 2 орудия 152-мм (правда, установленные не в одной башне) и 2 119-м гаубицы.
          Микадо

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