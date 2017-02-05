Бочка на плоту

155 лет назад, 30 января 1862 года, был спущен на воду первый в мире башенный броненосец "Монитор" - один из самых оригинальных и наиболее революционных боевых кораблей в истории мирового судостроения. Из-за плохой мореходности и низкой живучести проплавал он менее года, но эффект произвел огромный. Всего через пять лет корабли такого класса начали строить даже в Бразилии.Подлинный чертеж "Монитора", подписанный его создателем Джоном Эриксоном. Любители пикантных подробностей могут посмотреть его вот тут в увеличенном размере.Действующая модель паросиловой установки "Монитора" мощностью 300 л.с. Этот двигатель с двумя оппозитными поршнями в одном цилиндре был спроектирован Эриксоном специально для данного броненосца и запатентован. А всего в "Мониторе" нашли воплощение 47 оригинальных новинок.Слева - команда на палубе "Монитора". Перед башней видны клепаные прямоугольные "шкафы" дымовых труб.Справа - реставрация поднятой со дна бронебашни затонувшего броненосца.Слева - офицеры корабля возле башни, на которой видны следы от попаданий ядер бронированной плавбвтареи конфедератов "Вирджиния", полученных во время боя на на Хэмптонском рейде 9 марта 1862 года.Справа - музейная реконструкция интерьера боевого отделения. Зрелищная, но не очень точная, так как в оригинале лафеты орудий были деревянными, а орудийные порты изнутри закрывались качающимися броневыми заслонками. .