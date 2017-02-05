Последний вагон на Запад

Эксперты считают, что новые технологии приведут к взрыву в обществе и, возможно, даже революциям.Прогнозов, связанных с избранием Трампа, хватает. На данный момент очевидно одно: Америка готова совершить новый прорыв. Трамп бросает устаревшие технологии за рубежом и начинает развертывание на своей территории производств, которые обеспечат США опережающий прогресс. Не останемся ли мы за бортом?В США в 2015 году было внедрено в производство около 11 тысяч роботизированных технологий. Многие американцы в результате окажутся не у дел, потеряют работу. Например, ее могут лишиться самые высокооплачиваемые водители дальнемагистральных фур, переводимых на автоматическое управление. Можно представить, как они сами будут выбирать скорость, круглосуточно двигаться по автобанам и, скажем, доставлять на западное побережье свежее парное мясо бычков, выращенных на другом конце страны.Увы, подобные технологические изменения, которые происходят в обществе сегодня, всегда сопровождаются катаклизмами или мировыми войнами. Более того, вне игры могут оказаться целые страны. Процесс размежевания уже начался.В первой группе – страны, назовем их так, красной зоны. Они не смогут перейти на другой технологической уровень и останутся, образно говоря, в каменном веке. К примеру, почти вся Африка станет территорией управляемого хаоса и упадка.В желтой зоне – страны, экономика которых устроена на старых технологиях, основанных на большом энергопотреблении и торговле ресурсами. В этой группе рискует остаться Россия, если не совершит технологический рывок.Более развитая экономика (зеленая зона) живет за счет современных производств, высокотехнологичных услуг и торговли с другими странами. Это европейский Запад.В ближайшие 20 лет появится новый территориальный объект, который можно назвать «силиконовый кластер» – зона опережающего развития. В 2016 году начался процесс обособления Силиконовой долины даже внутри Калифорнии. В основе этого процесса – венчурные технологии. Наряду с этим есть зона Бостона и Кембриджа. На этот уровень способна выйти Южная Корея, Китай в его наиболее передовых кластерах. Там будут сосредоточиваться суперсовременные нанотехнологии, рождаться новые проекты.«В основном ситуация определяется миграцией талантов, утечкой наиболее способных ученых, которые оставляют желтую зону без питательной основы для развития, – отмечает генеральный директор венчурной компании «Институт развития» Евгений Кузнецов. – Причем удержать стабильной эту систему невозможно. Хотя могут включаться программы торможения».То есть конкуренты, вплоть до глобальных альянсов, будут препятствовать развитию таких зон, что неизбежно вызовет новые гибридные войны. Как говорят эксперты, американские спецслужбы уже сейчас ищут пути развития генных технологий, с помощью которых можно было бы затормозить процесс развития таких кластеров или даже целых стран.Как должна поступить Россия в этой ситуации? Увы, наша страна сегодня почти не участвует в формировании повестки дня по продвижению передовых технологий. Но если хотим выжить, должны продуцировать прорывные проекты.По некоторым оценкам, Россия сейчас находится в четвертом технологическом укладе (даже программу импортозамещения не можем выполнить), в то время когда США, Япония, Китай – уже в шестом.Можно ли перескочить сразу в шестой уклад, минуя пятый? Придется, ведь иного выхода просто нет.«В истории были такие примеры, один из них – Китай, – напоминает Евгений Кузнецов. – Страна совершила рывок за счет мобилизации ресурсов на индустрию будущего».Главное – сделать ставку на технологии, которые будут определять следующий уклад. Именно над этим должно работать наше правительство, в первую очередь его финансово-экономический блок. Но никаких инновационных инициатив из высоких кабинетов уже давно не выходит. К тому же факт, что с процветающей в России коррупцией любой рывок обречен на неудачу.Что касается важнейших мировых направлений развития, то они таковы:искусственный интеллект;геномика;генная инженерия;современная энергетика;биотехнологии;информационные технологии.Единственный вариант роста и рывка для России – сотрудничество с другими развитыми странами, которые занимают 20–30 процентов глобального рынка. Именно вместе с ними можно и нужно работать над новыми технологиями. На локальном рынке их не создать – слишком дорогое удовольствие.Но шанс заскочить в последний вагон уходящего поезда пока есть.