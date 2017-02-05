20:56 05 февраля
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Последний вагон на Запад

Эксперты считают, что новые технологии приведут к взрыву в обществе и, возможно, даже революциям.

Прогнозов, связанных с избранием Трампа, хватает. На данный момент очевидно одно: Америка готова совершить новый прорыв. Трамп бросает устаревшие технологии за рубежом и начинает развертывание на своей территории производств, которые обеспечат США опережающий прогресс. Не останемся ли мы за бортом?

В США в 2015 году было внедрено в производство около 11 тысяч роботизированных технологий. Многие американцы в результате окажутся не у дел, потеряют работу. Например, ее могут лишиться самые высокооплачиваемые водители дальнемагистральных фур, переводимых на автоматическое управление. Можно представить, как они сами будут выбирать скорость, круглосуточно двигаться по автобанам и, скажем, доставлять на западное побережье свежее парное мясо бычков, выращенных на другом конце страны.


Увы, подобные технологические изменения, которые происходят в обществе сегодня, всегда сопровождаются катаклизмами или мировыми войнами. Более того, вне игры могут оказаться целые страны. Процесс размежевания уже начался.

В первой группе – страны, назовем их так, красной зоны. Они не смогут перейти на другой технологической уровень и останутся, образно говоря, в каменном веке. К примеру, почти вся Африка станет территорией управляемого хаоса и упадка.

В желтой зоне – страны, экономика которых устроена на старых технологиях, основанных на большом энергопотреблении и торговле ресурсами. В этой группе рискует остаться Россия, если не совершит технологический рывок.

Более развитая экономика (зеленая зона) живет за счет современных производств, высокотехнологичных услуг и торговли с другими странами. Это европейский Запад.

В ближайшие 20 лет появится новый территориальный объект, который можно назвать «силиконовый кластер» – зона опережающего развития. В 2016 году начался процесс обособления Силиконовой долины даже внутри Калифорнии. В основе этого процесса – венчурные технологии. Наряду с этим есть зона Бостона и Кембриджа. На этот уровень способна выйти Южная Корея, Китай в его наиболее передовых кластерах. Там будут сосредоточиваться суперсовременные нанотехнологии, рождаться новые проекты.

Последний вагон на Запад«В основном ситуация определяется миграцией талантов, утечкой наиболее способных ученых, которые оставляют желтую зону без питательной основы для развития, – отмечает генеральный директор венчурной компании «Институт развития» Евгений Кузнецов. – Причем удержать стабильной эту систему невозможно. Хотя могут включаться программы торможения».

То есть конкуренты, вплоть до глобальных альянсов, будут препятствовать развитию таких зон, что неизбежно вызовет новые гибридные войны. Как говорят эксперты, американские спецслужбы уже сейчас ищут пути развития генных технологий, с помощью которых можно было бы затормозить процесс развития таких кластеров или даже целых стран.

Как должна поступить Россия в этой ситуации? Увы, наша страна сегодня почти не участвует в формировании повестки дня по продвижению передовых технологий. Но если хотим выжить, должны продуцировать прорывные проекты.

По некоторым оценкам, Россия сейчас находится в четвертом технологическом укладе (даже программу импортозамещения не можем выполнить), в то время когда США, Япония, Китай – уже в шестом.

Можно ли перескочить сразу в шестой уклад, минуя пятый? Придется, ведь иного выхода просто нет.

«В истории были такие примеры, один из них – Китай, – напоминает Евгений Кузнецов. – Страна совершила рывок за счет мобилизации ресурсов на индустрию будущего».

Главное – сделать ставку на технологии, которые будут определять следующий уклад. Именно над этим должно работать наше правительство, в первую очередь его финансово-экономический блок. Но никаких инновационных инициатив из высоких кабинетов уже давно не выходит. К тому же факт, что с процветающей в России коррупцией любой рывок обречен на неудачу.

Что касается важнейших мировых направлений развития, то они таковы:

искусственный интеллект;
геномика;
генная инженерия;
современная энергетика;
биотехнологии;
информационные технологии.


Единственный вариант роста и рывка для России – сотрудничество с другими развитыми странами, которые занимают 20–30 процентов глобального рынка. Именно вместе с ними можно и нужно работать над новыми технологиями. На локальном рынке их не создать – слишком дорогое удовольствие.

Но шанс заскочить в последний вагон уходящего поезда пока есть.
Автор: Олег Фаличев
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/34979


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 28
  1. кеп Сегодня, 15:23
    Единственный вариант роста и рывка для России – сотрудничество с другими развитыми странами, которые занимают 20–30 процентов глобального рынка. Именно вместе с ними можно и нужно работать над новыми технологиями. На локальном рынке их не создать – слишком дорогое удовольствие.


    "Возьмемся за руки друзья....", а оно им(развитым странам) надо если как утверждает автор:
    Но никаких инновационных инициатив из высоких кабинетов уже давно не выходит. К тому же факт, что с процветающей в России коррупцией любой рывок обречен на неудачу.

    Где же логика.
    Но шанс заскочить в последний вагон уходящего поезда пока есть.

    Шанс у кого? Главный вопрос вытекающий из статьи.К кому обращен этот крик души.
    Я лично не против и что дальше?
    кеп
    1. василий50 Сегодня, 17:08
      Во всех рассуждениях и выводах автора статьи очень уж много логических *нестыковок*, и это не может быть случайностью.
      Чем то это всё напоминает подготовку к опубликованию *как обустроить РОССИЮ* очередным брехунцом. Причём все *предложения* не будут принципиально отличатся от уже опубликованных. Вот стенания по *разорванной в клочья* будут обязательно. Снова всё неудавшееся в экономике отнесут не к реальным и ОФИЦИАЛЬНЫМ действиям некоторых стран по физическому уничтожению и расчленению РОССИИ и попыток разрушения экономики, а в *неследовании* *гениальным* советам по слиянию с *западом*.
      василий50
      1. свой1970 Сегодня, 18:38
        "В 2016 году начался процесс обособления Силиконовой долины даже внутри Калифорнии" - дальше не стал читать - научная долина "КРЕМНИЕВАЯ", силиконовая-это где фильмы снимают с "не очень ответственными социально женщинами" feel feel feel
        свой1970
        1. Галеон Сегодня, 19:55
          Вы правы.
          "Кремниевая долина" все словари переводят как "silicon valley", но "силикон" от "silicium" (лат.) - кремний. Вот и подхватила пишущая братия "силиконовую долину" не задумываясь о том, что там отнюдь не пластические операции делают laughing
          Галеон
        2. Dart2027 Сегодня, 20:44
          Цитата: свой1970
          где фильмы снимают с "не очень ответственными социально женщинами"

          Ну, мужчины в этом тоже, как бы участвуют... Тоже не очень социально ответственные...
          Dart2027
  2. 16112014nk Сегодня, 15:24
    Философ-социолог Зиновьев говорил о России:
    "Нынешняя социальная система создана на скорую руку , под давлением Запада и по западным образцам, с таким расчётом, чтобы Россия не поднялась больше. Эта социальная система в принципе исключает возможность для нашего государства независимого, суверенного существования.
    Страна деградировала во всех отношениях.
    Теперешняя система власти не идёт ни в какое сравнение с той, которая была в Советском Союзе.
    Экономический развал, произошедший у нас, не сопоставим ни с чем."
    Это к вопросу о скачке из 4го технологического уклада в 6й под управлением эффективных министров пр-ва Медведева. no Я - "За". А вот они?
    16112014nk
    1. Коля Сегодня, 20:43
      Пр-во Медведева и Кремль работает над закреплением места России, как сырьевой и дешевой производственной площадки для Запада, в новом глобализованом мире с центром управления, богатства, и могущества на Западе. То есть, существующая власть в России - это наместники, продвиженцы неоколониального управления на территории России, олигархи - это операционные менеджеры, полностью контролируемы. Российский народ в этом мироустройстве - это труд ресурс, даже без поддержки для биологического самовоспроизведения так как достаточно будет завезти труд ресурсы со Ср. Азии (то есть эксплуатация на истощение и это то что происходит) для поддержания дешевого и вредного производства. А нынешнее бодание с Западом, это так, незначительная торговля на счет того сколько наместникам оставаться будет и сколько в центр на Запад будет уходить.
      Коля
  3. мичман Сегодня, 15:46
    Уважаемый Олег, такой прорыв можно сделать. Было бы желание и программа. Могу рассказать о заводах автоматах 80-х годов. На ПО "Полет" (Челябинск), Подчинен был моему ГУ МРП СССР выпускали электрофоны, которые сходили с конвеера через 40 секунд. Был автоматизированный склад, работающий без человека. На всех предприятиях были ГАПы. В Казани на заводе "Радиоприбор" был цех автомат "Гальваника". Все это мы создали за 5 лет. Председатель СМ СССР приезжал и я ему все показывал с директорами. В 2016 году в РФ оформлено около 30 тыс. патентов. Авторы ничего не получили в виде вознаграждения. В КНР патентов зарегистрировано более 1 мил. единиц. Вот цифры прогресса. Я помню за патент по антенне на трубке ПВД самолета истребителя ( антенна выпускается и сейчас Альметьевским заводом, выпущено более 20 тыс единиц), я как автор (тогда я был Гл. Конструктором в НИИ-33), получил вознаграждение. Его хватило, чтобы купить 3-х комнатную квартиру в Ленинграде. Честь имею.
    мичман
  4. народник Сегодня, 15:54
    Именно над этим должно работать наше правительство, в первую очередь его финансово-экономический блок.

    Там все либо некомпетентны, wassat либо предатели negative . Эту работу делать попросту некому. crying
    народник
  5. Мар.Тира Сегодня, 16:09
    Дикий капитализм,который устроили в России ,бывшие партийные управленцы,не предусматривает ни каких революций,даже технологических.Это видно по манере правления в любой форме собственности.Только 100-200% прибыль.Выжимать всё что можно из производства,при этом ни чего не вкладывать.Вот удел нашей государственной политики.
    Мар.Тира
  6. raid14 Сегодня, 16:26
    Шансы есть, если запустить в Российской Федерации, проекты территорий опережающего социально-экономического развития с привлечением иностранных компаний во всех регионах с учетом их соцразвития.
    raid14
    1. Вадим237 Сегодня, 16:31
      У нас подобной является Татарстан.
      Вадим237
      1. слава1974 Сегодня, 17:43
        У нас подобной является Татарстан.


        Почему Татарстан? Опять потом начнут говорить мы кормим всю Россию, и начнется разброд и шатание. Почему не Рязань, например.
        слава1974
        1. Flinky Сегодня, 18:24
          Потому что деньги из Татарстана не уходят, а остаются там. В Казани хоть раз были?
          Flinky
          1. слава1974 Сегодня, 18:43
            В Казани хоть раз были?

            Не был.
            слава1974
  7. Jumbo Сегодня, 16:37
    у наших топ-менеджеров одна забота, как бы побольше газопроводов проложить в разных направлениях, такое впечатление складывается ... хотя может и занимаются этими прорывными технологиями, но по сравнению к примеру с Китаем этого как-то незаметно ...
    Jumbo
  8. МВГ Сегодня, 16:53
    А есть ли резон России идти по пути развития западного мира, ведь этот путь развития предполагает не только развитие технологий, но и изменения социального и личностного сознания. А оно нам точно надо? Хватит нам уже "догонять" и "перегонять". основная масса, ну или большая часть, программеров на западе - выходцы из русскоговорящих стран, инженеры оттуда же. Своих научных концепций - пруд пруди, своих научных теоретиков тоже. Металлургию перспективную имеет смысл восстановить, опять же...
    Систему высшего технического образования взять под госконтроль и систему среднетехнического и проффесиональнотехнического образования восстановить, денег в науку и в молодых специалистов вложить, да быт им обустроить, да правильные направления им задать, либо их направления избирательно поддержать. И все, мы будем впереди планеты всей, но не с их технологиями, а со своими - странными для западного мира. Только бы от агентов влияния в науке малость избавиться, там, на пенсию их, что ли...
    Не работают с запада взятые принципы "инновационных инкубаторов", где поощряется разработка отечественных воплощений западных идей, та как это попытка "вбивать квадратные колья в круглые ямы" - западные идеи основаны на западной же производственной базе, наша молодежь интуитивно чувствует недостаток производственной базы для реализации этих идей и начинает мечтать о западной производственной базе и, соответственно, о западной системе взаимоотношений и ценностей.
    Жители России психологически отличаются от жителей запада, а психология всегда и для всех наносит свой отпечаток и на образ жизни и на результаты труда и на результаты рассуждений и способы решений задач. Практические решения проблем у жителей России всегда были нестандартными и не понятными для западной логики. Доказательства этому есть в недавней истории с ракетами "Точка-У", которые западные специалисты пытались перепрограммировать для использования по территориям ЛНР, ДНР, да не получилось.
    МВГ
  9. RomanS Сегодня, 17:23
    О чём статья? Я понял об эмоциях. Обидно однако! Они тама вООт какие развитые, а мы... Позвольте обратить внимание автора на два момента. После развала СССР в США была создана комиссия по оценке технологий и разработок из нашей страны, поступающих на запад "на халяву". Но даже при наличии технической документации, освоить большинство изобретений до сих по не могут. (см. летные характеристики СУ и МИГ. Или поворотное сопло на f35). Второй момент это секретность. О новых производствах и технологиях кто же нам расскажет? А у буржуинов вся идеология построена на преувеличении(см. реклама). А если сравнивать творческий и интеллектуальный потенциал, то в статье и озвучен призыв "мозгам" покидать свои "желтые" страны.(ибо в "зелёных" своих не хватает).
    RomanS
    1. EternalStranger Сегодня, 17:51
      Цитата: RomanS
      см. летные характеристики СУ и МИГ

      каким образом легкий F-16 тащит такой же вес как тяжелый Су-34 тогда?
      Цитата: RomanS
      Или поворотное сопло на f35

      что с ним не так?
      Цитата: RomanS
      А у буржуинов вся идеология построена на преувеличении(см. реклама)

      смотрим презентацию Миг-35 и слушаем слова про "принципиально новый самолет" и "лазерное оружие".
      А на деле даже радар не готов.
      Цитата: RomanS
      А если сравнивать творческий и интеллектуальный потенциал, то в статье и озвучен призыв "мозгам" покидать свои "желтые" страны.(ибо в "зелёных" своих не хватает).

      достаточно сравнить например число научных публикаций в год или рейтинги ВУЗов.
      EternalStranger
  10. andrewkor Сегодня, 17:43
    " Мы отстали от передовых западных стран на 100 лет,если мы не пробежим эту дистанцию за 10 лет нас сомнут!" :Иосиф Вссарионович Сталин.1931г.!!
    andrewkor
  11. EternalStranger Сегодня, 17:43
    Цитата: МВГ
    Не работают с запада взятые принципы "инновационных инкубаторов"

    Цитата: МВГ
    наша молодежь интуитивно чувствует недостаток производственной базы для реализации этих идей

    проходили уже такое. Чем кончилось рассказать?
    Николай Марков (в Госдуме известен как Марков 2-й). "Отказ в кредитах на постройку дредноутов" (статья в газете "Свет", 6 марта 1908):

    "…Броненосцы не соответствуют русскому духу, русскому нраву. Броненосец есть прежде всего машина, или, вернее сказать, сочетание множества сложнейших машин. А машину изобрел не русский дух, машину изобрел "англичанин-хитрец". Англичанин – хитрец, русский – удалец. Это надо всегда помнить. В деле машины, в деле техники, в деле военных ухищрений англичанин хитрец всегда опередит русского удальца. Но зато никогда не сравняться размеренному англичанину с необъятным размахом удали русской. Всякое оружие должно быть сподручно воину, должно соответствовать его воинскому нраву… Русская удаль требует себе легкого, быстроходного, отчаянно смелого корабля, такого корабля, который как можно больше зависел бы от смелости экипажа и как можно меньше от машинной хитрости. Миноноски, подводные лодки, легкие крейсера, береговые плавучие батареи – вот элементы русского берегового флота. Русский флот должен быть именно береговым, а не океанским, должен быть береговым, потому что русский воин всегда больше верит в землю, чем в море. Все подвиги русских моряков неизменно происходили в виду берега… Это вполне логический исторический факт. Русский моряк может оказать чудеса храбрости, может победить кого угодно, но ему надо видеть берег, ему надо чувствовать, что он защищает свою землю".
    EternalStranger
  12. кедр Сегодня, 17:54
    Задача запада уичтожить Россию, а её останки разделить между членами стаи. Трамп из стаи... В своих стратегических "оборонных" заскоках США прировняло Россию к ИГИЛ и лихорадке Эболла. Судя по уровню морали, конечная остановка у западни - преисподняя. Пусть туда катятся, нам с ними не попути, а все перечисленные автором западные примочки для мёртвых Духом. Мёртвая жизнь не фантастика. Наша задача освободиться от западной мертвечины, построить эфективную защиту от неё и развивать в человеке Человека, благо потенциальных научно- производственных и природных ресурсов для этого у России-море.
    кедр
    1. антивирус Сегодня, 18:45
      а самим развиваться надо не как сейчас
      антивирус
  13. APASUS Сегодня, 18:08
    Мне кажется что выбранный путь американцами не совсем удачный.Добыча энергии не изменилось с первобытного строя - путем обычного сжигания природных ресурсов (чем не цель для развития?)И даже ядерная энергетика идет по тупиковому пути ,сжигания редкоземельных элементов.Движение товаров производится ДВС ,который сжигает нефтяной перегон ,а ведь нефть конечна ,по своей сути и это драгоценное сырье для химической промышленности А движение к автоматическим линиям производственного цикла ничего не даст человечеству,которое находиться своей не самой маленькой частью , в каменном веке,по уровню развития .Забегая в перед, как правило американцам не удалось произвести качественного рывка в экономике(просто элементарно беря на себя долговую нагрузку) и даже в производстве вооружения.Все супер технологические новинки очень часто оказываются очередными распилами.
    История не раз возвращала все на свои круги,вспомнить хоть гения Николу Тесла.Человек жил мыслями на два ,три ,четыре поколения вперед.
    APASUS
  14. Flinky Сегодня, 18:22
    Что-то мне это сильно напоминает Лёшеньку Пудрина с его "давайте встроимся".
    Flinky
  15. антивирус Сегодня, 18:43
    фур, переводимых на автоматическое управление. Можно представить, как они сами будут выбирать скорость, круглосуточно двигаться по автобанам и, скажем,
    А ТОО кто будет делать? тож роботы?
    «В основном ситуация определяется миграцией талантов, утечкой наиболее способных ученых, которые оставляют желтую зону без питательной основы для развития,
    Можно ли перескочить сразу в шестой уклад, минуя пятый? Придется, ведь иного выхода просто нет.

    Т е "развивать туризм"- деньги на ветер.
    Надо зажать свои хотелки , как в 30-е гг и читать Маяковского-"через четыре года здесь будет город-сад"?
    антивирус
  16. skaramaks27 Сегодня, 19:13
    Цитата: василий50
    ем то это всё напоминает подготовку к опубликованию *как обустроить РОССИЮ* очередным брехунцом. Причём все *предложения* не будут принципиально отличатся от уже
    ....
    + 100500!!! вероятно народился новый познЯр - этот тоже начнет блудословить, как обустроить Россию.
    skaramaks27
  17. Jovanni Сегодня, 19:44
    Главное – сделать ставку на технологии, которые будут определять следующий уклад. Именно над этим должно работать наше правительство, в первую очередь его финансово-экономический блок.

    Так уже правительство давно работает! Ещё когда ДАМ перевел страну на энергосберегающие лампочки! И время туда - сюда зря что ли переводили? Работают вовсю...
    Jovanni

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