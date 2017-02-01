Проект бронированной машины разминирования на базе танка Ikv 91 (Швеция)



Машина разминирования на выставке военной техники. Рабочие органы и домкраты опущены в боевое положение. Фото Ointres.se



Легий танк / САУ Ikv 91. Фото Tanks-encyclopedia.com



"Ураган" в походном положении, крыльчатки подняты. Фото Strangernn.livejournal.com

По материалам сайтов:

http://army-guide.com/

http://ointres.se/

http://strangernn.livejournal.com/

http://ritastatusreport.blogspot.fr/

В 2002 году шведская армия сняла с вооружения легкие танки / истребители танков Ikv 91. Эта техника, созданная в начале семидесятых годов, уже не отвечала современным требованиям, из-за чего военные приняли решение отказаться от нее в пользу более современных образцов. Машины отправлялись на консервацию и в музеи. Кроме того, появилось предложение о применении списанных танков в качестве основы для перспективных образцов бронетехники специального назначения. Пожалуй, самое интересное подобное предложение касалось создания инженерной бронированной машины разминирования.Напомним, легкий танк или самоходная артиллерийская установка Infanterikanonvagn 91 разрабатывался с конца шестидесятых годов шведской компанией Hägglunds & Söner. В 1975 году армия получила первые серийные образцы такой техники. Строительство танков продолжалось до 1978 года, за это время было изготовлено 212 бронемашин. Танк нес 90-мм пушку с высоким давлением в канале ствола, предназначенную для стрельбы кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами. Позже номенклатура боеприпасов пополнилась подкалиберным выстрелом.Согласно изначальным идеям заказчика, Ikv 91 должен был стать легкой и сравнительно дешевой, простой и мобильной бронемашиной, предназначенной для борьбы с танками противника. Путем применения нескольких компромиссов поставленные задачи были решены, но танк фактически лишился каких-либо перспектив дальнейшего развития. Как следствие, после нескольких десятилетий эксплуатации бронемашина уже не могла показывать требуемую боевую эффективность и не представляла интереса для армии. В 2002 году Ikv 91 были сняты с вооружения.Еще во время эксплуатации шведские легкие танки использовались в некоторых новых проектах. В частности, первый опытный образец самоходного миномета AMOS построили именно на основе шасси Ikv 91. Имеющееся шасси могло найти применение и в других проектах бронетехники того или иного назначения. В начале прошлого десятилетия, одновременно со снятием танков с вооружения, появилось предложение о создании перспективной специализированной машины на основе танкового шасси.Характерные черты имеющегося шасси, а именно сравнительно слабое бронирование, не позволяли использовать его в составе боевых машин переднего края. Тем не менее, оно могло решать поставленные задачи на некотором удалении от передовой. В частности, бронекорпус легкого танка посчитали приемлемым для использования в проекте перспективной машины разминирования.К сожалению, точное название проекта неизвестно. В некоторых англоязычных источниках перспективная машина именуется как Hurricane («Ураган»). Это позволяет предположить, что исходно проект имел шведское название Orkan. При этом в большинстве случаев оригинальную разработку именуют проще: бронированная машина разминирования на базе Ikv 91. Проектирование новой машины велось силами шведской компании BOA Defence. Вероятно, определенное участие в создании нового проекта приняла компания-разработчик базового танка.Подавляющее большинство проектов создания новой техники на основе существующих образцов использует один и тот же подход. Базовая машина лишается части «родного» оснащения, вместо которого устанавливаются те или иные новые агрегаты. Таким же образом предлагалось превращать танк в машину разминирования. В первую очередь, Ikv 91 должен был лишаться башни с вооружением и всего штатного оснащения боевого отделения. Кроме того, из передней части корпуса удалялась боковая укладка боеприпасов, что приводило к высвобождению определенного объема. Большая часть элементов корпуса при этом оставалась без изменений, хотя некоторые детали нуждались в тех или иных доработках.Машина разминирования «Ураган», в целом, сохраняла существующий корпус. Легкий танк Ikv 91 имел сварной корпус, состоявший из бронелистов толщиной от 4 до 8 мм. Это позволяло защитить машину от стрелкового оружия при обстреле с любых ракурсов или от 20-мм автоматических пушек при атаке из передней полусферы. После освоения машиной новой специальности корпус предназначался для защиты экипажа и внутренних агрегатов от разлетающихся осколков взрывных устройств.Корпус легкого танка базовой модели имел наклонную верхнюю лобовую деталь выгнутой формы, прикрывавшую как центральную часть корпуса, так и фронтальную проекцию надгусеничных ниш. В верхней части лобового листа, у левого борта, находились некоторые элементы водительского люка, а также набор смотровых приборов. В рамках нового проекта справа от водительского люка предлагалось устанавливать дополнительное рабочее место. Для его установки в лобовом листе и крыше появилось окно требуемой формы, поверх которого должен был монтироваться броневой агрегат в виде усеченной пирамиды. Верхняя поверхность агрегата получила люк и смотровые приборы.Конструкция бортов шасси, в целом, осталась прежней. Надгусеничные ниши имели вертикальные борта небольшой высоты, плавно сопряженные с крышей. При этом в правом борту появилась дополнительная решетка радиатора, необходимая для правильной работы новой аппаратуры. Погон башни предлагалось перекрывать горизонтальной крышкой, поверх которой монтировался дополнительный кожух специального оборудования. Его лобовая и кормовая части состояли из нескольких сужающихся листов, а вместо бортов между ними находились жалюзи. Корма танкового корпуса доработке не подвергалась.Компоновка корпуса была переработана соответственно новой роли машины. Передняя часть корпуса сохранила функции отделения управления, однако теперь в ней находилось два места для экипажа. Вместо боевого отделения шасси теперь имело отсек с целевым оборудованием. Корма по-прежнему вмещала моторно-трансмиссионное отделение.Истребитель танков Infanterikanonvagn 91 оснащался дизельным двигателем Volvo Penta TD 120 A мощностью 330 л.с. Для экономии места в кормовом отсеке двигатель помещался у правого борта корпуса по диагонали, под углом 32° к продольной оси машины. При помощи карданного вала двигатель соединялся с автоматической коробкой передач. Та, взаимодействуя с другими элементами трансмиссии, обеспечивала вращение задних ведущих колес.Ходовая часть существующей конструкции в ходе проекта Ikv 91 Orkan не перерабатывалась. На каждом борту корпуса по-прежнему помещалось по шесть сдвоенных опорных катков с резиновыми бандажами. Катки имели индивидуальную торсионную подвеску. В передней части корпуса находились направляющие колеса уменьшенного диаметра, в корме – ведущие. Поддерживающие ролики не использовались.На месте бывшего боевого отделения разместили дополнительную силовую установку, задачей которой было обеспечение работы специального оборудования. В центре корпуса находился дополнительный дизельный двигатель с собственной трансмиссией, соединенный с главным насосом гидравлической системы. Охлаждение двигателя и других устройств центрального отсека производилось при помощи радиаторов в кожухе на крыше и на правом борту. С главным насосом соединялись трубы магистралей гидросистемы. К рабочим органам машины давление подавалось при помощи нескольких гибких шлангов достаточной прочности. Шланги выходили из соответствующего окна в правой надгусеничной нише и соединялись с навесным оборудованием.Задача борьбы с взрывными устройствами возлагалась на специальный трал ударного действия, использующий необычный принцип работы. Основой трала являлась поперечная коробчатая конструкция, подвешенная на лобовой части корпуса. Как следует из имеющихся материалов, она крепилась на корпусе шасси при помощи шарниров и рычагов, что позволяло ей перемещаться относительно машины в пределах небольшого сектора. По бокам короба находились гидроцилиндры аутригеров, прикрытые крупными кожухами. На передней поверхности коробчатой детали находились шарниры для установки подвижных рабочих органов. Сверху справа короб имел трубки со штуцерами для соединения с гидравликой машины.Машина разминирования «Ураган» получила два одинаковых рабочих органа, размещенных симметрично, примерно на ширине гусениц. Рабочий орган трала имел основной корпус малого сечения и большой высоты. Внутри корпуса находились мотор (вероятно, электрический) и несколько подвижных элементов со средствами их крепления. Сзади к корпусу присоединялись два качающихся рычага, при помощи которых он соединялся с основным коробом трала. Нижний рычаг имел крепления для гидравлического цилиндра. Последний, используя принцип параллелограммного механизма, мог опускать рабочий орган в «боевое» положение или поднимать его в транспортное. На двух вертикальных корпусах трала и на лобовом листе машины имелось несколько креплений для установки двухслойного резинового экрана.Вертикальные корпуса вмещали в себя моторы, отвечавшие за вращение крыльчаток. Задача взаимодействия с обезвреживаемыми боеприпасами возлагалась на устройства наподобие воздушных винтов с двумя прямоугольными лопастями из вязкой немагнитной стали. Приводы позволяли крыльчаткам вращаться со скоростью до 1200 оборотов в минуту. Ометаемые диски двух крыльчаток частично перекрывались. Совместная работа двух устройств позволяла расчистить проход шириной 3,5 м.Инженерная машина не предназначалась для работы на переднем крае, но все же получила оружие для самообороны. На левом люке отделения управления предусматривалась турель для монтажа пулемета винтовочного калибра. Также экипаж мог располагать личным оружием, ручными гранатами и т.д. Прочее вооружение, имевшееся на базовом танке, отсутствовало по причине демонтажа башни.Управлять перспективным образцом должен был экипаж из двух человек. Слева в отделении управления находился механик-водитель, рабочее место которого соответствовало посту управления исходного легкого танка. Справа внутри собственной рубки находился командир-оператор. Он мог следить за окружающей местностью, а также должен был управлять работой систем разминирования. При нападении противника он отвечал за применение пулемета.Для большего удобства работы в различных условиях «Ураган» получил развитые средства освещения рабочего поля. На основном корпусе трала, над аутригерами, поместили пару фар. Еще несколько осветительных приборов и отражающих устройств находилось на корпусах рабочих органов. Наконец, позади рубки командира в центре крыши корпуса установили наклонную опору с несколькими фонарями различного назначения. Благодаря этому оборудованию экипаж мог четко видеть местность и без затруднений работать в любое время суток.Бронированная машина разминирования Hurricane с тралом оригинальной конструкции предназначалась для работы в сравнительно простых условиях. Ее не предполагалось выпускать на пересеченную местность поля боя, поскольку трал был приспособлен для работы на иных объектах. При помощи «Урагана» предлагалось очищать опасных объектов аэродромы, автомобильные дороги и иные ровные участки местности стратегического значения. Основной целью машины при этом оказывались неразорвавшиеся суббоеприпасы кассетных бомб, минные заграждения воздушной постановки и другие взрывные устройства, остающиеся на поверхности.До места работы машина разминирования Ikv 91 Orkan могла добираться своим ходом, подняв рабочие органы трала в транспортное положение. Прибыв в заданный район, следовало готовить трал к использованию. Боковые домкраты-аутригеры опускались в рабочее положение, при котором находились на одном уровне с нижней ветвью гусеницы. Рабочие органы трала так же опускались вниз, после чего крыльчатки оказывались на высоте нескольких сантиметров от земли. Использование опущенных домкратов позволяло сохранить правильное положение носовой части шасси и трала: машина могла заваливаться назад и вперед, но наклон трала вперед с последующим зарыванием лопастей в грунт исключался.Выведя крыльчатки на максимальные обороны, экипаж мог начинать движение по минному полю. Попадая под лопасть, любой неразорвавшийся боеприпас должен был разрушаться. Удар лопастью разрушал мину и отбрасывал ее обломки в сторону. Расчеты показывали, что такой способ разминирования позволяет разрушить и тем самым обезвредить опасный объект всего за 2 миллисекунды, тогда как для срабатывания электрического взрывателя требовалось порядка 10 мс. Обломки разрушенного изделия должны были разлетаться в разные стороны. Часть их могла попасть под днище корпуса или под гусеницы, прочие улетали вперед или вбок. Для исключения попадания обломков на крышу корпуса трал оснащался двойным резиновым экраном.Несмотря на применение необычных идей и методик работы, оригинальная машина разминирования представляла определенный интерес для шведской армии. В начале прошлого десятилетия компанией BOA Defence путем переделки одного из снятых с вооружения танков был изготовлен опытный образец «Урагана». По некоторым данным, эту машину испытали, подтвердив расчетные характеристики. Впоследствии ее несколько раз показывали представителям военного ведомства и демонстрировали на выставках вооружения и техники.Вскоре после появления оригинального проекта были оглашены его перспективы. Утверждалось, что шведская армия проявила большой интерес к новой инженерной машине и намеревается заказать серийную перестройку списываемых танков. В ближайшем будущем на модернизацию могло отправиться четыре десятка Infanterikanonvagn 91. Впоследствии мог появиться договор на модернизацию еще двух партий по 40 машин в каждой. Таким образом, из 212 построенных самоходок Ikv 91 больше половины могли превратиться в технику для инженерных войск.Тем не менее, все эти планы вскоре были отменены. По тем или иным причинам армия Швеции не захотела подписывать контракт на серийную модернизацию и переделку имеющейся техники. Опытный образец машины Hurricane так и остался в одиночестве. Снимаемые с вооружения танки, в свою очередь, отправлялись не на ремонт и перестройку, а на консервацию. После отказа военных проект был закрыт за ненадобностью. Дальнейшая судьба единственной опытной машины с необычным тралом неизвестна.Без особого труда можно определить, как минимум, одну из главных причин отказа военных. В существующем виде «Ураган» выглядел интересно и многообещающе, но с точки зрения практического применения такая техника не имела никакого серьезного будущего. Главной проблемой проекта было специфическое предназначение машины. Она предназначалась для обезвреживания боеприпасов на дорогах, взлетных полосах и других ровных поверхностях. Любая кочка могла нарушить работу техники или даже повредить ее крыльчатки, остановив процесс обезвреживания. Более того, серьезнейшим препятствием для работы Ikv 91 Orkan могла стать воронка от взрыва. Также необходимо отметить, что машина могла разрушать только боеприпасы, лежащие на поверхности.Необычная машина разминирования предназначалась для решения конкретной задачи в определенных условиях. Попытка решать ту же задачу за пределами требуемой местности либо не дала бы результата, либо привела к поломке техники. Оригинальный образец техники оказался чрезмерно специализированным. Вряд ли шведская армия нуждалась в инженерной машине, способной работать только на дорогах и боящейся любых неровностей, а также бессильной против закопанных мин. Как следствие, планы по будущему строительству новой техники были отменены. Попытка дать существующим танковым шасси новую жизнь не увенчалась успехом. Списываемые танки Ikv 91 отправлялись не на переделку, а на хранение.