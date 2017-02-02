M110: американская самоходная гаубица калибра 203 мм

Американские САУ М110A2 в порту Антверпена, 1984 год

САУ M110 во Вьетнаме

Буксируемая 203-мм гаубица M115

САУ M110A2 сил самообороны Японии

Источники информации:

http://www.kubinkamuseum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=310

http://www.dogswar.ru/bronetehnika/say-zsy/450-camohodnaia-gaybica-.html

http://voenteh.com/boevye-mashiny/samohodnye-pushki-i-gaubicy/203-mm-samohodnaya-gaubica-m110.html

Материалы из открытых источников

M110 — одна из самых мощных американских самоходных гаубиц, созданных в XX веке. Эта самоходная артиллерийская установка класса самоходных гаубиц была создана в 1956-1961 годах в рамках работ по созданию семейства облегченных авиатранспортабельных САУ наряду со 175-мм самоходной пушкой М107. От последней она отличалась только иной качающейся частью орудия. Самоходные гаубицы M110 серийно выпускалась в США с 1962 года, в 1977-81 годах все САУ М107, состоящие на вооружении американской армии, были переоборудованы в версию M110. В общей сложности в армии США находилось более 1000 гаубиц данного типа.Самоходные 203-мм гаубицы M110 активно применялись во время сражений Вьетнамской войны, впоследствии эти артиллерийские системы неоднократно модернизировались. Помимо 1023 гаубиц, находившихся на вооружении американской армии, часть САУ была поставлена союзникам США.Гаубица выпускалась в трех основных модификациях:М110 — базовая модель, с гаубицей М115, длина ствола 25,3 калибра.М110A1 — модификация 1976 года с гаубицей М201, длина ствола 39,5 калибра.М110A2 — модификация 1978 года, отличалась наличием на орудии дульного тормоза.В Америке самоходные гаубицы M110 были сняты с вооружения в 1990-х годах. Связано это было со снижением эффективности использования артиллерийских систем крупного калибра в современных реалиях. В то же время поставленные на экспорт САУ по-прежнему состоят на вооружении многих стран, в том числе Греции, Турции, Японии и других.В начале 1960-х годов американские военные сделали выводы из боевого опыта, который был накоплен во время Второй мировой войны и войны в Корее. Практическая реализация накопленного опыта вылилась в постепенную замену в вооруженных силах традиционной буксируемой артиллерии на самоходную. В бронетанковых и механизированных дивизиях все пушки и гаубицы становились только самоходными. Тогда как в составе пехотных и воздушно-десантных дивизий должны были находиться и самоходные, и буксируемые гаубицы калибром 105 и 155 мм. Одновременно с этим в США приступили к работам по проектированию самоходных артиллерийских установок нового поколения.Если первые образцы послевоенных САУ обычно создавались на базе ходовых частей серийных гусеничных бронетранспортеров или танков, то теперь для подобной боевой техники проектировались специальные шасси высокой проходимости. Это применительно и к 203-мм САУ M110, опытный образец которой был впервые показан в мае 1959 года под индексом Т236. В 1961 году после завершения войсковых испытаний и доводки самоходная гаубица была окончательно стандартизована, получив обозначение M110. Спустя год первые серийные САУ начали поступать в части.Как и самоходная артиллерийская установка М107 калибра 175 мм, самоходная гаубица М110 была построена на базе универсального шасси Т249 с пятью большими опорными катками на каждый борт, поддерживающие ролики отсутствовали, направляющие колеса имели переднее расположение. В ходовой была реализована индивидуальная торсионная подвеска. Для каждого опорного катка были предусмотрены гидравлические амортизаторы. Гусеницы САУ резинометаллические, они оснащались съемными резиновыми башмаками. Самоходную гаубицу М110 можно было визуально легко отличить от модели М107 по существенно более короткому и толстому стволу орудия. На первом варианте длина ствола 203 мм гаубицы составляла всего 25,3 калибра. Для переброски по воздуху САУ М110 приходилось разбирать, артиллерийская часть перевозилась отдельно от ходовой.Корпус самоходной гаубицы был сварным, он изготавливался из бронелистов дифференцированной толщины, максимальная толщина брони лба, бортов и крыши корпуса составляла 13 мм. Корпус САУ был разделен перегородками на три отделения. Впереди с левой стороны размещалось отделение управления, здесь находилось место механика-водителя, у него имелась специальная башенка с люком и приборами наблюдения. Для вождения САУ в ночное время суток он мог использовать инфракрасный перископ. С правой стороны в передней части корпуса располагалось силовое отделение. Здесь же находились съемные крышки для доступа к силовой установке, воздушным фильтрам, аккумуляторам и отсеку для запасного имущества. В кормовой части корпуса располагалось боевое отделение. В задней части САУ между перегородками и стенками корпуса находился топливный бак.Расчет САУ М110 состоял из 13 человек: командира орудия, механика-водителя, 3-х наводчиков и 8-и заряжающих. Помимо механика-водителя, на самой САУ были предусмотрены места лишь для четырех членов расчета, которые размещались по бортам боевого отделения. Остальные перевозились на отдельной машине сопровождения вместе с боекомплектом. Над самим корпусом отсутствовала бронированная рубка или надстройка. Таким образом, расчет САУ не был никак прикрыт от осколков и пуль, что, однако, было не столь важно, принимая во внимание дальность, с которой должна была вести огонь САУ М110. В центре самоходной установки на тумбовом лафете M158 была открыто расположена качающаяся часть полевой 203-мм буксируемой гаубицы M115, снабженная стволом-моноблоком и казенником с поршневым затвором. Гаубица M115 была создана еще в годы Второй мировой войны. Для облегчения для расчета процесса заряжания гаубицы, а также его ускорения в конструкции были предусмотрены подъемник и досылатель снарядов и зарядов, оборудованные приводами, которые приводились в действие при помощи единой гидравлической системы.203-мм самоходная гаубица М110 получила гидравлический тормоз отката и гидропневматический накатник. В состав механизма наведения орудия, входили и гидравлические, и ручные приводы. Максимальный угол возвышения орудия составлял 65°, как у полевой буксируемой гаубицы M115, угол склонения орудия -2°. В горизонтальной плоскости орудие наводилось в секторе ±30° относительно продольной оси САУ. Устойчивость САУ М110 при стрельбе обеспечивалась отключением подвески и двумя сошниками, которые откидывались на землю при помощи гидравлических приводов. Помимо этого в кормовой части САУ располагался опускаемый бульдозерный нож, который предназначался также для самоокапывания установки на огневой позиции. Время перевода самоходной гаубицы из походного в боевое положение и обратно составляло порядка одной минуты.В боекомплект гаубицы входили выстрелы раздельного заряжания. Основным боеприпасом была осколочно-фугасная граната M106. Масса снаряда составляла 90,7 кг, начальная скорость полета — 594 м/с. Дальность стрельбы — 16 926 метров. Два выстрела боекомплекта могли перевозиться на самой САУ, остальные — на вспомогательной транспортной машине. Также для стрельбы мог использоваться атомный снаряд W-33 калибра 203 мм мощностью 2 кт.В качестве силовой установки на самоходной гаубице М110 использовался восьмицилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения с турбонаддувом 8V71T производства компании General Motors. Максимальная мощность данного двигателя составляла 405 л.с. при 2300 об/мин. При движении по дорогам с твердым покрытием максимальная скорость самоходки достигала 55 км/ч. САУ М110 была в состоянии преодолевать подъемы до 31°, рвы шириной до 2,3 метра, броды глубиной до 1,2 метра, не остановили бы ее и вертикальная стенка высотой до 1 метра.Для доставки к огневой позиции боеприпасов должны были использоваться гусеничный грузовой транспортер М548 (создан на базе БТР M113), а позднее транспортно-заряжающая машина М992. Ходовая часть для последней была позаимствована у 105-мм самоходной гаубицы М108, она имела 7 опорных катков на каждый борт и ведущие колеса переднего расположения. В передней части транспортно-заряжающей машины было расположено отделение управления, здесь же был установлен кран, который перегружал на САУ снаряды и полузаряды, которые перевозились в закрытом сверху и с боков кузове. Перед началом загрузки у М992 открывается вверх задняя стенка кузова, наружу выдвигается транспортер, на ленту транспортера поочередно укладываются боеприпасы. Внутри машины расчет при помощи штабель-укладчика распределяет их по стеллажам в определенном порядке: впереди находятся снаряды, под ними у бортов расположены взрыватели, а в центральной и задней части корпуса, на боковых стеллажах расположены переменные заряды. Помимо боеприпасов на вспомогательном транспорте перевозятся остальные восемь членов экипажа самоходной гаубицы М110.В 1976 году была создана новая модернизированная версия самоходной гаубицы, которая получила обозначение М110А1. Она отличалась наличием новой гаубицы M201 c существенно увеличенной длиной ствола — до 39,5 калибров. Также были увеличены размеры и объем зарядной камеры. В результате выполненных работ были улучшены баллистические характеристики орудия, в том числе наибольшая дальность ведения огня, которая при стрельбе обычными осколочно-фугасными гранатами выросла до 24 300 метров, а при использовании активно-реактивных снарядов — до 29 100 метров. Также доработкам подверглись противооткатные устройства САУ и механизмы, облегчавшие процесс заряжания. В боекомплект М110А1 входили осколочно-фугасные гранаты, в том числе активно-реактивные, кассетные, химические и ядерные боеприпасы, что существенно расширяло боевые возможности САУ.При этом уже в 1978 году свет увидела очередная версия самоходной гаубицы — М110А2. Она отличалась появлением на стволе орудия высокоэффективного двухкамерного дульного тормоза и введением в боекомплект более мощного боевого заряда (девятого), на версии М110А1 максимальное число зарядов равнялось восьми. Вместе с гаубицей мог использоваться последний из созданных в США атомных снарядов. Это был 203-мм снаряд W-79, созданный в 1976 году, его мощность составляла до 1,1 кт. До 1992 года на вооружении американской армии находилось 550 снарядов данного типа.Заряжание самоходной гаубицы М110 было раздельно-картузным. Американские специалисты находили его более дешевым и простым решением. При таком методе заряжания порох содержался в картузах — пакетах из специальной ткани, для воспламенения которых использовались специальные ударные, электрические или вытяжные трубки. Перед выстрелом в казенник орудия сначала досылали снаряд, а за ним боевые заряды (их количество определялось исходя из удаленности цели), после чего казенник закрывался поршневым затвором. При таком способе заряжания скорострельность гаубицы была не столь высокой, как при использовании унитарных выстрелов, у которых пороховой заряд уже содержится в металлической гильзе. При этом хорошо подготовленные артиллеристские расчеты могли обеспечить скорострельность на уровне от 2-х до 4-х выстрелов в минуту.Проблемой 203-мм самоходных гаубиц М110 был быстрый износ ствола. Достаточно высокая начальная скорость полета снаряда была причиной того, что примерно после 400 выстрела из гаубицы ее ствол уже подлежал замене. При этом процедура замены ствола обычно не занимала более двух часов, а дефицита в запасных стволах американская армия не испытывала.В заключительный период холодной войны в США по штатам 1986 года в каждой бронетанковой и механизированной дивизии имелся батальон тяжелой артиллерии. В его составе было две батареи 203-мм САУ М110А2 по 6 единиц в каждой (всего 12 самоходных гаубиц) и одна батарея РСЗО (9 единиц). В 1990-е годы в некоторых странах, в том числе в США и Великобритании самоходные гаубицы М110 всех модификаций были сняты с вооружения, на смену им пришли самоходные системы залпового огня MLRS.Тактико-технические характеристики M110A2:Габаритные размеры: длина — 10,8 м, ширина — 3,1 м, высота — 3,1 м.Масса — 28,3 т.Бронирование — до 13 мм.Орудие — 203-mm M201A1 (длина ствола 39,5 калибра, 8020 мм).Силовая установка — V-образный 8-цилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения Detroit Diesel 8V71T.Мощность двигателя — 405 л.с.Максимальная скорость — 55 км/ч.Запас хода — 523 км (325 миль).Расчет — 5 (места на САУ) + 8 (перевозятся на отдельной машине).