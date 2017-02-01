11:47 01 февраля

В СБ ООН призвали прекратить кровопролитие в Донбассе

В Совете Безопасности ООН в связи с обострением ситуации в Донбассе призвали стороны к незамедлительному прекращению огня. В распространённом заявлении для прессы говорится буквально следующее:
Члены Совета Безопасности (СБ ООН) осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям, в том числе среди мирного населения.


Далее в сообщении говорится о том, что Совбез ООН «полностью поддерживает территориальную целостность Украины», как и комплекс мер по выполнению минских соглашений, подтверждающийся резолюцией 2202 от 2015 года.

В СБ ООН призвали прекратить кровопролитие в Донбассе



Украинская сторона при этом настаивает на проведении отдельного открытого заседания Совбеза ООН, посвящённого ситуации конкретно в районе Авдеевки. Почему-то другие направления, на которых сами же украинские карательные подразделения осуществляли и продолжают осуществлять многочисленные провокации, включая артобстрелы Донецка, Горловки, Макеевки, населённых пунктов на юге ДНР, украинского постпреда в ООН не особенно волнуют.

Между тем, из Донецка приходят известия о том, что снаряды, выпущенные ВСУ вновь стали взрываться в жилом секторе. За предыдущие сутки украинские войска нарушили режим перемирия более 2,4 тыс. раз! ДАН цитирует представителя МО ДНР Эдуарда Басурина:
Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает обостряться. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 2 411 раз обстреляли территорию ДНР, — сказал он. — При этом противник выпустил по прифронтовым районам 128 артиллерийских снарядов, из них калибром 152 мм 47, пять пакетов из РСЗО БМ-21 «Град», четыре танковых снаряда, 829 мин, из них калибром 120 мм – 397, а также 1205 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение.


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Комментарии 28
  1. Питбуль59 Сегодня, 06:05
    "В СБ ООН призвали прекратить кровопролитие в Донбассе"
    Кого призвали-то? Как всегда Россию и Новороссию? А "бедную" хунту, снова, не призвали (хотя зтой клике до-лампады)... Только сказали им: "Ай-ай" и головой покачали...
    Питбуль59
    1. 210окв Сегодня, 06:12
      Это "никчемная"организация.А провокаторы с территории 404 будут продолжать своё преступное действо до тех пор пока не будут уничтожены!
      210окв
    2. Зяблицев Сегодня, 06:25
      Cовбез ООН напоминает мне один орган у импотента! ... есть, но он мягкий...! laughing
      Зяблицев
      1. Банный Сегодня, 07:00
        собака лает- ветер носит
        Банный
      2. Лелёк Сегодня, 08:32
        Цитата: Зяблицев
        Cовбез ООН напоминает мне один орган у импотента!


        А ещё если учесть, что его возглавила бывшая Украина, то... . wassat
        Лелёк
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:07
    Укрорейх начал очередной виток войны. И когда обуздают зарвавшуюся хунту-неизвестно, а пора бы уже давно.
    a.s.zzz888
  3. Per se. Сегодня, 06:31
    Если на Украине был антиконституционный переворот, к власти пришли преступники, то они изначально не законны, как и не могут быть законными проведённые ими "выборы". Вопрос, почему власти России признали это правительство, притом, что законный президент Украины находился на территории России и обращался за помощью? Второе, если правительство России признало право народа Крыма на самоопределение после антиконституционного переворота в стране, почему в подобном праве было отказано народу Донбасса, почему референдум в Крыму был признан, а на Донбассе нет? Это притом, что убивают русских сейчас именно на Донбассе, а не в Крыму, и как раз потому, что власти России по сути проявили двойные стандарты к референдуму в Крыму, и референдумам в ДНР и ЛНР. В нынешней ситуации, бандеровская хунта, как получается, "законна", и выполняет "антитеррористическую операцию" против "сепаратистов" по сохранению целостности страны. Слабость или глупость, может, "гениальный план" по "выматыванию" хунты, но именно из-за не признания Россией Новороссии, выбора народа Донбасса, сейчас там льётся кровь, умирают и страдают простые люди. Лично я не нахожу честного аргумента, почему народ Крыма надо было спасать от бандеровцев, а русских на Донбассе сделать жертвой какой-то политической интриги. Конечно, это только моё мнение, на то, почему на Донбассе происходит то, что происходит, и ООН говорит то, что говорит.
    Per se.
    1. Банный Сегодня, 07:01
      Скрипач не нужен дядя Вова what
      Банный
    2. LÄRZ Сегодня, 07:42
      Цитата: Per se.
      Это притом, что убивают русских сейчас именно на Донбассе,

      Что, "накипело"? Да и не только у Вас
      Украинская территория и её население по своей сути – русские. С этим можно не соглашаться, это можно оспаривать, но это – объективный факт. Нынешняя Украина и её население не более чем оторванные от России и русского народа их юго-западные части. Поэтому любая элита Украины будет воспринимать Россию и всё русское как угрозу утраты контролируемой ею территории и населения. Это не вопрос идеологии, мировоззрения, мовы, вышиванок, глэчиков и рушников, а вопрос денег и власти. Проект «Ukraina» в целом, это проект не народных масс, а узкого круга лиц во имя личных интересов этого узкого круга лиц. Поэтому и выгоду от реализации данного проекта получает не простой народ, а лишь правящая верхушка Украины и обслуживающий её персонал. Отсюда вся эта очная украинизация, с помощью которой вот уже 25 лет безуспешно пытаются в Юго-Западном крае России уничтожить всё русское, заменив его галициянством под видом т.н. украинства. Украинизацией «самостийнэ» панство Украины пытается «клеймить» доставшихся ему волею судьбы холопов прямо в мозг как свою собственность, на которую никто не имеет права претендовать.
      Рекомендую прочитать статью. Источник:http://andreyvadjra.livejournal.com/6389
      14.html
      LÄRZ
    3. Kenneth Сегодня, 08:27
      По выборам. Признали потому что выборы проводились под контролем наблюдателей в рамках демократических процедур
      Kenneth
    4. Orionvit Сегодня, 09:24
      А вам известны все факты, влияющие на политику России? Если с Донбассом поступили не так как с Крымом, значит на то были веские основания. К тому же Крым был республикой в составе украины, со своим правительством, в отличии от Донбасса. Придёт время всё узнаем.
      Orionvit
    5. Монархист Сегодня, 10:12
      Камрад Per se.разрешите высказать высказать свое мнение:у нас подумывала и в Новороссии повторить Крымский вариант,но наши заклятие "доброжелатели "как говорится"не по-детски"надавили и ....Это первая причина,есть вторая:в самом верху постоянно идут "подковерные схватки" и не всегда Володя может поступать как хочет.
      Сталину также приходилось оглядываться на своих"бульдогов",об этом говорят:Чуев,Мухин,"кукурузник". При Сталине была общая идея,были соратники,было НКВД. А сейчас
      Монархист
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:35
    Киев в очередной раз напомнил о себе, а то стали забывать. Порошенко даже разыграл спектакль со своим "срочным" отъездом из Германии, хотя визит был запланирован на один день и он так и так должен был уехать.При этом, как обычно вся вина на Россию и ополчение. СБ в очередной раз погрозит пальчиком попеняет России и на этом все закончится. А этот упырь со своим окружением продолжит провокации и информационную войну против нас. Трибунал и только трибунал.
    rotmistr60
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:41
    Вот эту ненужную контору -ООН надо вывести под Авдеевку, пускай там и проводят свои заседания; а коль Сирию будут обсуждать, так под Пальмиру их привезти.
    Изгоняющий либероидов
  6. AwaZ Сегодня, 06:41
    Какое то Де жа Вю... Как только ВСН реально провели ответку по хохлам и те понесли серьезные потери , тут же ООН заверещало . А то что Уже несколько лет ВСУ так называемое , обстрелливает города и пригороды Донецкой области , никого не волнует .
    Но , сей факт красноречиво говорит что ВСН удалось реально нанести приличный урон . Как я понимаю ,массированный обстрел в районе Авдеевки получился .
    AwaZ
  7. Александр 3 Сегодня, 06:50
    Этот г....н без войны не может,без войны воровать хуже,его язаком только туалеты мыть.
    Александр 3
  8. mitrich Сегодня, 07:00
    Очередное воззвание кота Леопольда?
    Будет иметь большой резонанс и практическое применение. Как всегда.
    mitrich
  9. Сергей Ф Сегодня, 07:08
    А кто слушает этот СБ?
    Пустое сотрясание воздуха!
    Все делают вид, что это солидная организация, а на самом деле - пшик!
    Сергей Ф
  10. samarin1969 Сегодня, 07:14
    Россия, очевидно, тоже поддержала "обращение. И правильно. По обе стороны фронта живут донетчане. Лучшим ответом Большой России было бы менее "стеснительное" сотрудничество во всех сферах с ЛДНР.
    samarin1969
  11. Fkjydjckfrgh Сегодня, 07:30
    ООН может призывать только Украину, т.к. ДНР им же - ООНом не признана tongue
    Fkjydjckfrgh
  12. gg.na Сегодня, 07:44
    Да пожалуй пора уже мочалить эту хунту к бениной маме!!! angry Ну вообще то всё к этому и идёт правда медленно идёт, но всё же идёт! yes
    gg.na
  13. sgr291158 Сегодня, 08:02
    Пока весь этот сброд во главе со свинопатамом не уничтожат, толку не будет.
    sgr291158
  14. olimpiada15 Сегодня, 08:21
    По Евроньюс- госпитали, где лежат солдаты ВСУ.
    Три вопроса, которые должны прозвучать на СБ ООН:
    1.Так кто организует провокацию и кто защищается?
    Если обстреливают н.п. , контролируемые ЛДНР- то эти обстрелы провоцирует ВСУ, а республики лишь защищают население , находящееся под их контролем.
    2.Кто нарушает Минские соглашения?
    По МС вооружения были отведены от линии разграничения. Почему стал возможен обстрел Донецка? Ответ один- ВСУ подтянули вооружение к линии разграничения, тем самым нарушив свои обязательства по выполнению МС.
    3. Насчет целостности государства. Можно ли считать целым то, от чего останется половина? Если ВСУ уничтожат население Донбасса под одобрение мирового сообщества, это и будет та цель , к которой стремятся члены СБ ООН, прикрываясь заботой о целостности Украины?
    Тем временем международное сообщество раз за разом возлагает вину на тех граждан Украины, которых уничтожает ВСУ, обстреливая дома и уничтожая инфраструктуру, которых лишают права говорить на родном языке, которым не платит пенсии и пособия правительство Украины - и все это под одобрение государств, являющихся членами ООН.
    olimpiada15
  15. PValery53 Сегодня, 08:52
    А как же так СБ ООН "не додумается" заставить укросвидомую бандерию убрать войска из Донбасса? - Интеллекта не хватает? - Д.Б.
    PValery53
  16. perepilka Сегодня, 08:53
    А кого призывают то? belay
    perepilka
  17. НЕКСУС Сегодня, 09:39
    Этот орган...ммм...ООН будто на другой планете живет. Все озабоченность проявляет и призывает. При этом слышат только то,что хотят слышать. Такие инопланетяне с слуховым дефектом.
    НЕКСУС
  18. Монархист Сегодня, 10:24
    Может я ошибаюсь,но стоит Трампу начать нахваливать Володю:ты молодец и хозяин толковый и Педро "заднюю включает"
    Монархист
  19. zapas98 Сегодня, 10:56
    Мне одному кажется,что через пару недель Порошенко поедет по странам ЕС с очередным куском обшивки автобуса и полдюжиной паспортов РФ рассказывать о "зверствах" русских дивизий на Донбасе ?
    zapas98

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