"В СБ ООН призвали прекратить кровопролитие в Донбассе"

Члены Совета Безопасности (СБ ООН) осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям, в том числе среди мирного населения.

Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает обостряться. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 2 411 раз обстреляли территорию ДНР, — сказал он. — При этом противник выпустил по прифронтовым районам 128 артиллерийских снарядов, из них калибром 152 мм 47, пять пакетов из РСЗО БМ-21 «Град», четыре танковых снаряда, 829 мин, из них калибром 120 мм – 397, а также 1205 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение.