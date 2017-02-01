В СБ ООН призвали прекратить кровопролитие в Донбассе
В Совете Безопасности ООН в связи с обострением ситуации в Донбассе призвали стороны к незамедлительному прекращению огня. В распространённом заявлении для прессы говорится буквально следующее:
Далее в сообщении говорится о том, что Совбез ООН «полностью поддерживает территориальную целостность Украины», как и комплекс мер по выполнению минских соглашений, подтверждающийся резолюцией 2202 от 2015 года.
Украинская сторона при этом настаивает на проведении отдельного открытого заседания Совбеза ООН, посвящённого ситуации конкретно в районе Авдеевки. Почему-то другие направления, на которых сами же украинские карательные подразделения осуществляли и продолжают осуществлять многочисленные провокации, включая артобстрелы Донецка, Горловки, Макеевки, населённых пунктов на юге ДНР, украинского постпреда в ООН не особенно волнуют.
Между тем, из Донецка приходят известия о том, что снаряды, выпущенные ВСУ вновь стали взрываться в жилом секторе. За предыдущие сутки украинские войска нарушили режим перемирия более 2,4 тыс. раз! ДАН цитирует представителя МО ДНР Эдуарда Басурина:
Члены Совета Безопасности (СБ ООН) осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям, в том числе среди мирного населения.
Далее в сообщении говорится о том, что Совбез ООН «полностью поддерживает территориальную целостность Украины», как и комплекс мер по выполнению минских соглашений, подтверждающийся резолюцией 2202 от 2015 года.
Украинская сторона при этом настаивает на проведении отдельного открытого заседания Совбеза ООН, посвящённого ситуации конкретно в районе Авдеевки. Почему-то другие направления, на которых сами же украинские карательные подразделения осуществляли и продолжают осуществлять многочисленные провокации, включая артобстрелы Донецка, Горловки, Макеевки, населённых пунктов на юге ДНР, украинского постпреда в ООН не особенно волнуют.
Между тем, из Донецка приходят известия о том, что снаряды, выпущенные ВСУ вновь стали взрываться в жилом секторе. За предыдущие сутки украинские войска нарушили режим перемирия более 2,4 тыс. раз! ДАН цитирует представителя МО ДНР Эдуарда Басурина:
Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает обостряться. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 2 411 раз обстреляли территорию ДНР, — сказал он. — При этом противник выпустил по прифронтовым районам 128 артиллерийских снарядов, из них калибром 152 мм 47, пять пакетов из РСЗО БМ-21 «Град», четыре танковых снаряда, 829 мин, из них калибром 120 мм – 397, а также 1205 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение.