11:47 01 февраля

Анатолий Сердюков займёт пост замглавы "Ростеха"?

Издание «Коммерсантъ» пишет о высокой вероятности назначения скандально известного экс-министра обороны Анатолия Сердюкова на пост заместителя главы «Ростеха». До настоящего времени эту должность занимал Дмитрий Шугаев, который теперь назначен на пост директора ФСВТС (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству) на основании распоряжения президента РФ Владимира Путина.

Свои заявления по поводу «высокой вероятности» назначения именно Анатолия Сердюкова в качестве заместителя Сергея Чемезова газета «Коммерсантъ» высказывает на основании данных, полученных от источников в правительственных структурах, а также их числа руководителей нескольких предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Анатолий Сердюков займёт пост замглавы "Ростеха"?



Сегодня Анатолий Сердюков, напомним, занимает пост индустриального директора авиационного кластера «Ростеха», а также входит в совет директоров одного из предприятий сферы ОПК в городе Брянске.

«Коммерсантъ» пишет о том, что фамилия г-на Сердюкова находится в списке основных кандидатов на пост заместителя главы «Ростеха».

Несмотря на то, что такого рода информация больше напоминает обычные слухи, она уже успела вызвать большой ажиотаж в отечественных СМИ. Официальных подтверждений о возможности назначения Сердюкова на высокий пост в "Ростехе" пока нет.

Использованы фотографии: МГК КПРФ
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 116
  1. Alex_Rarog Сегодня, 06:13
    Блин да какого фига... за то что он блин наворотил его надо было отправить лес валить... а не в новое кресло пересаживать...
    Alex_Rarog
    1. Зяблицев Сегодня, 06:24
      Как говорится - пацан к успеху шел...! laughing
      Зяблицев
      1. Татьяна Сегодня, 07:46
        Интересно, кто Сердюкова в "верхах" лоббирует?! Ибо место этого коррупционера давно на кадровой помойке!
        Татьяна
        1. антивирус Сегодня, 08:07
          Напрасно Вы так. деньги к деньгам. Сердюков выкачивал и продолжает качать в интересах передовых "управленцев", которые берут свой % и двигают промышленность и консолидируют элиту(нашу?). В отличии от США.. См мой "Поколение Потанина". Другого не будет. Ни кто клубы и Дворцы пионеров строить больше не будет
          антивирус
          1. krot Сегодня, 08:15
            Похоже Ростех решили слить, вот и назначают, на кого потом можно стрелки перевести..
            krot
            1. антивирус Сегодня, 08:36
              Чемезов уйдет на пенсию, Ростех растащат по каморкам- по старым союзным отраслям?
              антивирус
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:08
                Прочитал все комментарии к статье. Сплошное порицание Сердюкова, при робкой поддержки, его деятельности, некоторых. Большинству застилает глаза ненависть к нему за то, что он сделал с армией. И это большинство не понимает, что этот бывший директор мебельного магазина, был поставлен специально, для подготовки армии к реорганизации. Как сделать это правильно, никто толком не знал, но цель была поставлена и она успешно осуществилась. Да, с перегибами, да с коррупцией, но не это главное: главное, что дело сдвинулось с мёртвой точки и реорганизация армии пошла. И пошла так, что даже за "бугром" не заметили, как из неповоротливой, коррумпированной армии, возникла современная перевооружённая армия России. Это была главная цель нашего президента: создать современные вооружённые силы, для этого и был поставлен Сердюков. И он ценой своей репутации осуществил это. Я думаю так: если бы Сердюков не загулял со своей подчинённой, то и шума такого вокруг него не было бы. За это надо сказать ему "спасибо" своему тестю, который скорее всего и раздул это дело в средствах массовой информации. Видимо поэтому Зубкова сейчас совсем не видно: похоже его отодвинули на задний план именно за этот проступок. Это моё мнение, многие его не примут, ну да это их дело.
                Ответить оппонентам сейчас не могу, заранее извиняюсь - работа.
                СРЦ П-15
                1. Vadivak Сегодня, 09:25
                  Цитата: СРЦ П-15
                  И он ценой своей репутации осуществил это

                  И ценой своей репутации получил звание Героя России.
                  Vadivak
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:59
                    Цитата: Vadivak
                    И ценой своей репутации получил звание Героя России.

                    То, что он получил Героя России знают не многие, а то, что он вор и жулик - известно каждому. Ну и какая его репутация перевесит?
                    СРЦ П-15
                2. vmo Сегодня, 09:38
                  Самая большая глупость, а не статья.
                  vmo
                3. _Владислав_ Сегодня, 09:54
                  Издание «Коммерсантъ» пишет о высокой вероятности назначения скандально известного экс-министра обороны Анатолия Сердюкова на пост заместителя главы «Ростеха»

                  Это Россия - детка laughing
                  _Владислав_
                4. sir_obs Сегодня, 10:28
                  Подобные опусы наш комдив называл "пукнуть в муку".
                  У него была одна репутаци-жулик и вор и он ее успешно подтвердил.
                  А еще хамло редкостное, окружившие себя подобное себе шушвалью, ни имеющий ни малейшего понятия ни о совести ни о чести.
                  Этот тот случай, когда мерзкий интерфейс, полностью соответствует содержанию.
                  sir_obs
            2. To be or not to be Сегодня, 09:43
              Сердюков как БУЛЬДОЗЕР.Для зачистки площадки от старого хламья ! И прикрытия больших и серьезных дел laughing
              To be or not to be
        2. Ингвар 72 Сегодня, 08:08
          Цитата: Татьяна
          Интересно, кто Сердюкова в "верхах" лоббирует?!

          Зубков, Сердюков его зять.
          Ингвар 72
          1. Татьяна Сегодня, 08:25
            Ингвар 72
            Зубков, Сердюков его зять.

            В советское время семейственность была запрещена - выгнали бы с должностей обоих
            Татьяна
            1. Ингвар 72 Сегодня, 08:54
              Цитата: Татьяна
              В советское время семейственность была запрещена

              Не была, а по факту процветала, особенно в 70-80-х.
              Ингвар 72
        3. пенZионер Сегодня, 08:23
          Цитата: Татьяна
          Интересно, кто Сердюкова в "верхах" лоббирует?! Ибо место этого коррупционера давно на кадровой помойке!

          с такой непотопляемостью и "чистотой помыслов am ", а главное такой крышей, ему дорога в премьеры hi Даже бабушки в селе и те понимают,что крыша у него ВВ.
          пенZионер
        4. кеп Сегодня, 08:40
          Цитата: Татьяна
          Интересно, кто Сердюкова в "верхах" лоббирует?! Ибо место этого коррупционера давно на кадровой помойке!


          Жена,тесть,любимая женщина "которая поет"(с влиятельным папой). Жизнь удалась laughing
          кеп
        5. петрович1952 Сегодня, 09:42
          Интересно, кто Сердюкова в "верхах" лоббирует?! Ибо место этого коррупционера давно на кадровой помойке!А то незнаете НАШ ВЕЛИКИКИЙ И МОГУЧИЙ ПУТЯ.
          петрович1952
      2. Alikos Сегодня, 07:50
        Цитата: Зяблицев
        Как говорится - пацан к успеху шел...! laughing


        Воры, это наше фсе! Вчерашнее, сегодняшнее и будущее...
        Alikos
        1. 1рл141 Сегодня, 10:34
          Цитата: Alikos
          Цитата: Зяблицев
          Как говорится - пацан к успеху шел...! laughing


          Воры, это наше фсе! Вчерашнее, сегодняшнее и будущее...


          Он кристально честный человек! Посмотрите в его честные глаза! Такой человек не может бессовестно врать!
          1рл141
    2. 210окв Сегодня, 06:31
      А это уже вопрос семейных уз..Все хотят что бы родственники жили неплохо..Так что этот вопрос уже даже обсуждать бесполезно.Раз там есть "непотопляемые"не принадлежащие к семье,то что уж говорить о "наших дорогих и близких".ВСЁ,ПРИПЛЫЛИ!
      Цитата: Alex_Rarog
      Блин да какого фига... за то что он блин наворотил его надо было отправить лес валить... а не в новое кресло пересаживать...
      210окв
      1. Stas157 Сегодня, 07:26
        Цитата: 210окв
        А это уже вопрос семейных уз..

        Вроде в СССР тоже самое было, в последние годы? Был круг избранных. Своих. И если ты попадал в этот круг, то оставался в нем навсегда! Можно было проштрафиться, занимать самые разные посты, но ты всё время был в обойме!
        Stas157
        1. Alikos Сегодня, 07:54
          Цитата: Stas157
          Цитата: 210окв
          А это уже вопрос семейных уз..

          Вроде в СССР тоже самое было, в последние годы? Был круг избранных. Своих. И если ты попадал в этот круг, то оставался в нем навсегда! Можно было проштрафиться, занимать самые разные посты, но ты всё время был в обойме!

          ОБОЙМА...
          Если обойма такая "гнилая", то ружьё уже вообще заржавело
          Alikos
          1. кеп Сегодня, 08:51
            Цитата: Alikos
            Если обойма такая "гнилая", то ружьё уже вообще заржавело


            Если сравнивать с оружием,сломался всего навсего навсего выбрасыватель.Очень важная вещь в автомате,участвующая в процессе стрельбы.
            кеп
    3. народник Сегодня, 06:41
      Alex_Rarog
      за то что он блин наворотил его надо было отправить лес валить...

      Так он же кореш, кто ж его посадит...
      народник
      1. Комментарий был удален.
      2. Банный Сегодня, 06:55
        А шо хлопец опытный свой в доску ну погавкают упыри да и заткнутся мона еще и Васильеву подтянуть а шо девка талантлива чай а то шо судимость так и Ленин сиживал лагерные традиции близки нашей владе
        Банный
        1. Ингвар 72 Сегодня, 08:09
          Цитата: Банный
          а шо девка талантлива

          В чем заключается её талант? В голову лезет только похабщина! wassat
          Ингвар 72
          1. петрович1952 Сегодня, 09:45
            В чем заключается её талант? В голову лезет только похабщина!Еще крестиком вышивает.
            петрович1952
      3. RussianRoulette Сегодня, 07:21
        "Кошель подисхудал...парни, верните к кормушке, а!"...хрю-хрю...
        RussianRoulette
      4. Seidel45 Сегодня, 07:36
        Так он же кореш, кто ж его посадит...

        Ну, во-первых, не кореш, а зятёк, хоть и с пятнышком, а во-вторых, именно его и посадят... в кресло замглавы Ростеха. Таких в другие места не сажают.
        Seidel45
    4. Blondy Сегодня, 07:08
      Да не берите в голову, это уж ежели правители совсем на народ "полОжили". Такое наблюдалось только при Романовых с великими князьями. Коммерсант протявкаяет - дорого не возьмет.
      Blondy
    5. частное лицо Сегодня, 07:13
      Его не лес валить отправить он и там всё китайцам продаст, а обнаружить внезапный сердечный приступ приведший к скоропостижной кончине.
      частное лицо
    6. Вас Влад Сегодня, 07:19
      Да Сердюков "наворотил"!После его ухода нашу армию стали уважать!Он финансист и навёл финансовые мосты чтобы деньги шли на армию, а не в карманы всяким геройским генералам и чиновникам!Что сейчас происходит с армией это и его заслуга!
      Вас Влад
      1. Юрий из Волгограда Сегодня, 07:31
        Цитата: Вас Влад
        Да Сердюков "наворотил"!После его ухода нашу армию стали уважать!Он финансист и навёл финансовые мосты чтобы деньги шли на армию, а не в карманы всяким геройским генералам и чиновникам!Что сейчас происходит с армией это и его заслуга!

        Что вы курите?
        После всех этих бл@дских историй с тыреными миллиардами и зажиревшими васильевыми, вы ещё про его борьбу с казнокрадство плетете.
        Вор должен сидеть в тюрьме, а особо крупный должен быть на руднике, в соответствии с тяжестью содеянного.
        Ни кого не смущает, что ВВП Лужкова может выкинуть с формулировкой "по не доверию", а этого борова нет? У этого тля закон и порядок, с@ка.
        Юрий из Волгограда
        1. Вас Влад Сегодня, 07:36
          Я не курю и не пью!Не всё так просто в управлении государством как вы думаете.
          Вас Влад
          1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:54
            Цитата: Вас Влад
            Я не курю и не пью!Не всё так просто в управлении государством как вы думаете.

            Шикарное видео! good
            GELEZNII_KAPUT
            1. Вас Влад Сегодня, 09:00
              Это наш Алтайский хлопец hi
              Вас Влад
        2. ranger Сегодня, 10:25
          Цитата: Юрий из Волгограда
          Ни кого не смущает, что ВВП Лужкова может выкинуть с формулировкой "по не доверию", а этого борова нет?


          Меня это нисколько не смущает поскольку, Лужкова отстранил от должности не ВВП, а Медведев, будучи Президентом с формулировкой "за утрату доверия".... yes
          ranger
      2. Stas157 Сегодня, 07:37
        Цитата: Вас Влад
        Он финансист и навёл финансовые мосты чтобы деньги шли на армию

        Все они там финансисты! И Чубайс, и Кудрин... а Клюкаев то какой финансист! Копеечку мимо себя не пропустит! Сердюков по другому мосты строил, через Васильеву и других баб! Нравилось ему так. Все по разному свои мосты делали, а итог один!
        Stas157
        1. Вас Влад Сегодня, 11:39
          Вор, вор, держите ворааааа!!!Есть доказательства что он воровал?
          Вас Влад
      3. Архонт Сегодня, 07:58
        к сожалению мы не знаем как дела на самом деле обстоят. вот с мистралями получилось интересно, с рысью странно, а со всем остальным туманно. возможно он реально выполнил свою задачу, по пути положив в карман кусок за работу.
        Архонт
        1. Вас Влад Сегодня, 08:47
          Архонт Я согласен с вами ,кто не без греха?Но результат на лицо,сколько шло в армию до Сердюкова?А сколько когда он навёл порядок в финансовых потоках.Ну не может так быть что раз и всё само сабой наладилось!
          Вас Влад
    7. дядя Мурзик Сегодня, 07:43
      я вас умаляю посадить,когда в стране не хватает руководящих "кадров"!надо понять простить и назначить laughing
      дядя Мурзик
    8. сибиралт Сегодня, 07:50
      Во власти тусуется одна и та же колода. А если и приходят новые, и те чьи то личинки типа Орешкина. hi
      сибиралт
    9. yurii p Сегодня, 08:44
      "за то что он блин наворотил его надо было отправить лес валить..".....это в нормальном государстве, а у нас пока правят димоны и газпремы будет так как есть, еще васькину поставят замом зама.
      yurii p
  2. sa-ag Сегодня, 06:19
    это Фигаро какое то, называется - "подложить свинью":-)
    sa-ag
  3. vfqjh Сегодня, 06:21
    Едри его в корень , какой незаменимый ?...
    vfqjh
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:22
    списке основных кандидатов[i][/i]- он должен находиться в черном списке, а лучше - в расстрельном !
    Uncle Lee
    1. 210окв Сегодня, 06:52
      У нас что,Северная Корея?Что бы своих родственников расстреливать?Свободное дерьмократическое об-во..Ети её маму..
      Цитата: Uncle Lee
      списке основных кандидатов[i][/i]- он должен находиться в черном списке, а лучше - в расстрельном !
      210окв
  5. фа2998 Сегодня, 06:26
    Цитата: Alex_Rarog
    за то что он блин наворотил его надо было отправить лес валить

    Это очередной непотопляемый чиновник,новый Чубайс.Снова своих помощниц подтянет.У нас не 37 год,всех посадим-с кем потом работать? laughing negative hi
    фа2998
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:28
    Официальных подтверждения о возможности назначения Сердюкова на высокий пост в "Ростехе" пока нет.

    Ну так а зачем тогда поднимать весь этот ажиотаж?
    a.s.zzz888
  7. Razvedka_Boem Сегодня, 06:33
    Если его трогать нельзя, даже по тихому устроить инсульт к примеру, значит это кому-то нужно.
    Либо он подставная фигура, которая кого-то заслоняет, либо идет какая-то игра, которую нам не увидеть. Так фигуры на шахматном столе не могут охватить взглядом всю игровую доску.
    Razvedka_Boem
    1. Alikos Сегодня, 08:02
      Цитата: Razvedka_Boem
      Если его трогать нельзя, даже по тихому устроить инсульт к примеру, значит это кому-то нужно.
      Либо он подставная фигура, которая кого-то заслоняет, либо идет какая-то игра, которую нам не увидеть. Так фигуры на шахматном столе не могут охватить взглядом всю игровую доску.


      Фигуры на столе.. Эти фигуры они одни. Хапуги, непорядочные люди. И это устраивает власть
      Не видно перспектив простому народу
      Alikos
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:40
    на пост заместителя главы «Ростеха»

    Если это назначение состоится, то это будет огромным проколом власти и вызовет недовольство населения, что власти сегодня не нужно. Сердюкова, коль отмазали от уголовной ответственности необходимо было на несколько лет в чиновничий отстойник, чтобы народ даже не слышал его фамилии не говоря уже о назначениях. Власть усиленно зарабатывает себе минусы придерживаясь практики - своих не сдаем.
    rotmistr60
    1. ДМ51 Сегодня, 07:09
      Цитата: rotmistr60
      на пост заместителя главы «Ростеха»

      Если это назначение состоится, то это будет огромным проколом власти и вызовет недовольство населения, что власти сегодня не нужно. Сердюкова, коль отмазали от уголовной ответственности необходимо было на несколько лет в чиновничий отстойник, чтобы народ даже не слышал его фамилии не говоря уже о назначениях. Власть усиленно зарабатывает себе минусы придерживаясь практики - своих не сдаем.

      А что власти не всё равно,что думает население? Им вообще по барабану,что о них думает народ - у нас своя жизнь,у них своя и наша задача по мнению так называемой "элиты" обслуживание их самих и их детей,родственников и т.д.
      ДМ51
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:20
        А что власти не всё равно,что думает население? Им вообще по барабану,что о них думает народ

        Ну почему. Перед выборами начинается кипучая деятельность радения за "свой народ".
        rotmistr60
        1. ДМ51 Сегодня, 08:11
          Цитата: rotmistr60
          А что власти не всё равно,что думает население? Им вообще по барабану,что о них думает народ

          Ну почему. Перед выборами начинается кипучая деятельность радения за "свой народ".

          Так они же сами из народа,как они любят говорить. По ночам не спят,всё о народе думают,кормильцы наши родные laughing
          ДМ51
          1. Банный Сегодня, 08:35
            По ночам не спят,всё о народе думают,кормильцы наши родные laughing
            Ага давай заводи козу
            Банный
          2. Alexanast Сегодня, 09:54
            кормильцы наши родные


            Нет, здесь Вы не много ошибаетесь. Какие они кормильцы? lol
            Они слуги наши, а слуг нужно кормить. laughing Вот мы их и кормим.
            Так что все правильно...Если посмотреть с их стороны wassat
            Alexanast
  9. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:42
    Воруй вагонами и будешь в шоколаде и ничего тебе за это не будет,украдешь мало чтобы не сдохнуть с голоду и тебя посадят на долго(Российская народная поговорка)
    Дмитрий Потапов
  10. Александр 3 Сегодня, 06:43
    Академик самоучка развала и уничтожения будет заниматься своим любимым делом?
    Александр 3
  11. Горный стрелок Сегодня, 06:43
    Это фейк. Опять "Коммерсантъ" воду мутит. Подобное "продвижение" эффективного расхитителя госбюджета вызывает политический резонанс. Есть у меня, правда, одно подозрение. Не исполнял ли Сердюков на должности министра обороны спецзадание по разрушению военной мафии, сложившейся в то время в МО и оборонке. Подозрительно просто Шойгу удалось навести порядок в этом ведомстве после Сердюкова. А его бабы - дымзавесой при проведении операции очистки. Он же поувольнял чёртову прорву генералов, спаянных круговой порукой. wassat
    Как вариант, не швыряйтесь тапками tongue
    Некоторым не менее высокопоставленным чинушам шалости с рук не сошли.
    Горный стрелок
    1. Банный Сегодня, 06:58
      Так и Чикатило можно отмазать )))) он де очищал здоровое общество от слабых особей а может его жертвы все шпиенки были ваще а может он вобще не виновен был а все это кем то срежессировано ловили же Берии для утех комсомолок-спортсменок
      Банный
      1. kepmor Сегодня, 08:16
        Стрелок, Вы не далеки от истины... Сердюков мавр Путина.
        Путин его назначил, поставил конкретную задачу - под видом реорганизации МО провести сокращения штатов в армии и на флоте,зачистить генеральский корпус от наиболее неблагонадежных и распродать "излишки МО за копейки" очень надежным структурам...что Сердюков успешно и претворял в жизнь!
        И все шло как помаслу, но гребанный Мишка из Тбилисо начал выделываться...по мордам он конечно же получил, НО и для царя с боярами пришло прозрение - рать с дружиной может только с папуасами и воевать-то...разруха-с будет во всем!
        А тут ещё кризис подоспел,нефть вниз - доллар с инфляцией вверх ,инвестиций ноль, запад повернулся попой...надо как-то сохранить "честно заработанное"...а без нормальной армии это невозможно.
        Пришлось срочно менять "вектор" с разрушения на созидание!
        Но ведь мавр своё дело исправно сделал! Не его же вина что времена поменялись...чего ему башку на плахе рубить?!...на задний двор,на тёплое и хлебное местечко!
        Так что все вопросы не к мавру, а к царю с боярами...это правильнее будет!
        Да только услышать ли они нас,челядь свою??????
        kepmor
    2. Stas157 Сегодня, 07:49
      Цитата: Горный стрелок
      Это фейк. Опять "Коммерсантъ" воду мутит

      А, что разве такого до этого не было?? Разве Сердюков после своей отставки государственных постов не занимал? Вместо того, чтобы на нарах сидеть!
      Цитата: Горный стрелок
      Не исполнял ли Сердюков на должности министра обороны спецзадание

      Ага, и попутно с разрушением армии свои карманы набивал, наперегонки с Васильевой! Очень выгодное спецзадание! Преследовать свои шкурные интересы!
      Stas157
    3. кеп Сегодня, 08:58
      Цитата: Горный стрелок
      Как вариант, не швыряйтесь тапками tongue
      Некоторым не менее высокопоставленным чинушам шалости с рук не сошли.


      То есть "засланный казачок"? wassat
      кеп
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:43
    Чему я точно не удевлюсь, так это если Путин сердюкова выбирет своим приемником на будущие призидентские выборы...
    Изгоняющий либероидов
    1. kepmor Сегодня, 07:40
      Не там ищите...приемник в Туле губернаторствует...и довольно-таки успешно.
      kepmor
      1. мордвин 3 Сегодня, 08:02
        Цитата: kepmor
        и довольно-таки успешно.

        И какие успехи?
        мордвин 3
    2. Stas157 Сегодня, 11:24
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Чему я точно не удевлюсь, так это если Путин сердюкова выбирет своим приемником на будущие призидентские выборы...

      Сердюков там никто. Так мелкая сошка, которую прислучае подставить можно и синекурой утешить. Приемником будет человек близкий к нашим олигархам и элите, способный сохранить все как есть. Например Сечин.
      Stas157
      1. антивирус Сегодня, 11:34
        по молодее надо . бегать по Миру( не пОмиру)
        антивирус
  13. БАБА ШУРА Сегодня, 06:48
    "О, как намаялась я с тобой. Моя попытка номер пять. А я простила я простила его. Напрасно видимо. Теперь страдаю от этого."
    БАБА ШУРА
  14. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:51
    Чтобы у нас все было и ничто за это не было! (Тост от Сердюкова)
    Дмитрий Потапов
  15. samarin1969 Сегодня, 06:57
    В санкционных списках США незамечен, "незаменимый" ,"подходящий" "креативный" кандидат... ещё и молчаливый. Идеальный человек для сбережения секретов технологий и проектов РФ. wink
    samarin1969
    1. sir_obs Сегодня, 10:40
      В санкционных списках США незамечен,


      Попробуйте поискать в наградных, скорее всего он там.
      sir_obs
  16. Nix1986 Сегодня, 06:57
    Что главное в жизни? Правильно, удачно жениться, с чем и поздравляем Анатолия Эдуардовича! А все остальное потом уже дело наживное.
    Nix1986
  17. LÄRZ Сегодня, 07:08
    Несмотря на то, что такого рода информация больше напоминает обычные слухи, она уже успела вызвать большой ажиотаж в отечественных СМИ.
    Умеют же красиво как описать. Какой, к едр...- фене АЖИОТАЖ??? Здесь, от одного упоминания этой фамилии, шквал негодования и вопли людские:"Распни его!!!" Вот номенклатура, гуано непотопляемое! Или кадровый "голод" Путина загрыз?
    LÄRZ
  18. Delink Сегодня, 07:09
    Не знают куда это чучело приткнуть!
    На лесоповал табуретки изготавливать.
    Такое ощущение, что у нас в России нормальные перевелись!
    Delink
  19. Per se. Сегодня, 07:10
    Издание «Коммерсантъ» пишет о высокой вероятности назначения скандально известного экс-министра обороны Анатолия Сердюкова на пост заместителя главы «Ростеха».


    Per se.
    1. vmo Сегодня, 09:41
      «Коммерсантъ» есть «Коммерсантъ»,еще не то напишет.
      vmo
  20. mivmim Сегодня, 07:16
    А обязательно, все фейки здесь выкладывать? Еще выложите про очередное повышение пенсионного возраста. Больше нет тем? Смотрите как оживились «любители коррупции». А мне так больше нравиться читать про успехи России.
    mivmim
  21. Филин Сегодня, 07:22
    Вот действительно, похоже что Сердюк - "лакмусовая бумажка" для проверки терпеливости простого населения России и показатель гадкости власти, которая "своих" не бросает...
    Филин
  22. Stas157 Сегодня, 07:28
    Цитата: Stas157
    Цитата: 210окв
    А это уже вопрос семейных уз..

    Вроде в СССР тоже самое было, в последние годы? Был круг избранных. Своих. И если ты попадал в этот круг, то оставался в нем навсегда! Можно было проштрафиться, занимать самые разные посты, но ты всё время был в обойме!
    Stas157
    1. Джонни Сегодня, 07:41
      А не кажется Вам, что Шойгу в какой-то степени пожинает плоды работы Сердюкова (в части контрактников, жилья, новых вооружений, материально-техн обеспечения). ИМХО у Сердюкова была задача с которой он справился, а Васильева и прочее, так полагается по чину на Руси
      Джонни
      1. pafegosoff Сегодня, 07:56
        Кажется.
        Но только - кажется.
        Тогда ЦРУ и прочие разведки из минобороны не вылазили. Посему и Саакашвили осмелел. И сумбур в грузинской войне, когда вместо спецсвязи сотовыми пользовались. В общем, тогда Сердюков с задачей справился: армия показала, что кое-как может справляться с "могущественной" Грузией. Одна одежда от Юдашкина чего стоила! Попугаи...
        pafegosoff
    2. сибиралт Сегодня, 07:53
      Путин своих не сдает. laughing
      сибиралт
  23. pafegosoff Сегодня, 07:49
    Не удивлюсь, если он станет премьером после Медведева. А чем Сердюков хуже Касьянова? Тот же был премьером.
    Где ж теперь Примаковых найти?
    pafegosoff
    1. Alikos Сегодня, 08:08
      Цитата: pafegosoff
      Не удивлюсь, если он станет премьером после Медведева. А чем Сердюков хуже Касьянова? Тот же был премьером.
      Где ж теперь Примаковых найти?


      Надо нормальных русских людей. Татар,мордву и т.д.
      А не этих "богомизбраных" ворюг
      Alikos
  24. Altona Сегодня, 07:57
    Видимо наше Правительство на практике воплощает украинский девиз "Героям слава!" (То, что Анатолий Сердюков тайным указом является Героем России не было опровергнуто).
    Altona
  25. Suharik.inline Сегодня, 08:08
    Доброе утро форумчане!
    Новость конечно что называется "нервы потрепать" а фото вообще убийственно, я не удивлюсь если его еще и в бронзе с этой фотки так и отольют, с надписью "радетель" РОССИИ
    Suharik.inline
  26. Просто человек Сегодня, 08:11
    Что такое? Что за возмущение? Сами же поддержали возвращение Родины в капиталистическое прошлое , а по сути контрреволюцию. Ну вот и имеем то что имеем. Класс эксплуататоров и их обслуживающую прослойку (сми, правоохранительная и судебная система, ...) , и эксплуатируемых (95 % населения). История знает только 2 пути смены. Если Президент наш, пользуясь поддержкой народа сейчас,, не изменит сложившуюся систему ( а предпосылок не видно к этому), то боюсь, что опять, в ущерб России, через некоторое время народ возьмётся за вилы. Только глупец не понимает, что сейчас систематически идёт проверка, где граница давления на народ, И где рамки терпения. Чтобы убедиться в этом посмотрите на систему повышения цен, постоянный взброс в сми новостей то про увеличение пенсионного возраста, то о повышении времени трудовой недели, и т.д. Так что хорошего вам всем настроения, и да, чуть не забыл - вы там держитесь.
    Просто человек
  27. njvlin Сегодня, 08:17
    Когда же примут закон о полном запрете назначать ВОРОВ на должности в Госструктурах. А не хочет ли Сердюков поработать дворником у Васильевой???
    njvlin
    1. Банный Сегодня, 08:40
      Вобще то он есть с судимостью в госструктуры не берут но он то амнистирован эвоно как
      Банный
  28. absaz Сегодня, 08:18
    И когда власть перестанет издеваться над народом???? переставляя по шахматной доске всяких изгнаных,которых давно не должно там быть,к примеру того же Чубайса, Фрадкова,Фурсенка,Ливанова ,только колоду тасует,но свежей мысли там то нет,откуда же будут сдвиги .
    absaz
  29. Лелёк Сегодня, 08:26
    Бросили кролика в терновый куст. Сильна, ой как сильна клановость во власти. Думается, миллионы жителей России не поймут этого шага и ВВП потеряет значительную часть своего электората. fool yes
    Лелёк
  30. демотиватор Сегодня, 08:40
    Цитата: Татьяна
    Интересно, кто Сердюкова в "верхах" лоббирует?!

    Это же известно - тянет его могущественный тесть - В. Зубков, бывший премьер-министр РФ и по-прежнему входящий в ближайшее окружение В. Путина. В бытность Путина председателем Комитета по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга, Зубков стал его заместителем, он курировал сельское хозяйство. (В гор. Санкт-Петербурге с/х?!). С той поры они неразлучны. Короче - там они все повязаны. Это одна большая семья, тесно связанная родственными узами. По-итальянски - мафия.
    демотиватор
  31. shura7782 Сегодня, 08:40
    Удивляться больше нечему. Он так дальше до президентского кресла дошагает, по "большинству" голосов. sad
    shura7782
  32. Холуай Сегодня, 08:41
    Ща оправдывать в СМИ это будут-типа он секретоноситель...
    Холуай
  33. PValery53 Сегодня, 08:45
    А не пробовали этого "сотрудника" на должности старшего помощника младшего дворника? - Железно подходит. Как раз и секреты будет сохранять.
    PValery53
  34. zoolu300 Сегодня, 09:09
    Жду не дождусь когда это тело назначат кандидатом на должность сидящего на заостренном деревянном колу, а заодно вместе с ним всю "шоблу" "олигархата" РФ, которая издевается над народом холя и лилея таких "выродков".
    zoolu300
  35. gg.na Сегодня, 09:13
    его пост должен быть у параши и под шконкой. wassat гы-гы-гы!!!
    gg.na
  36. Stinger Сегодня, 09:29
    Любят у нас жуликов! Лелеют. В обиду не дают. Ему бы к Чубайсу. Шестёркой.
    Stinger
  37. pussamussa Сегодня, 09:30
    Ему надо занять свое законное место на нарах.
    pussamussa
  38. kunstkammer Сегодня, 09:38
    Цитата: СРЦ П-15
    при робкой поддержки

    это кто же эту гадюку поддерживает? Если только похожие на него гадёныши!
    kunstkammer
  39. san4es Сегодня, 09:50
    Везде нужны "аварийные балваны" на которых потери списать можно.
    san4es
  40. валерьян Сегодня, 09:53
    Цитата: Татьяна
    Интересно, кто Сердюкова в "верхах" лоббирует?! Ибо место этого коррупционера давно на кадровой помойке!

    его место на вилах
    валерьян
  41. senima56 Сегодня, 10:12
    Не важно кто ты....важно чей ты зять!
    senima56
  42. stprapor2009 Сегодня, 10:14
    Ну , а собственно кого стесняться. Народ , так он вымирает и потихоньку деградирует. Колхоз под названием Россия давно приватизирован. И персонажи, которые входят в правление этого колхоза делают все что пожелают. Воруют , продают, уничтожают, при этом показывая по зомби ящику как у нас местами хорошо. А где не хорошо там , что то делают чтобы было хорошо. Нельзя оправдывать предательство. Какое то гадливое чувство.
    stprapor2009
  43. japs Сегодня, 10:16
    И зачем пиарить этого фрукта? Больше ничего нет ?
    japs
  44. DPN Сегодня, 10:17
    Народ СССР сам посадил себе на шею таких господ ,так хрен ли удивляться,что захотели то и получили.
    DPN
  45. Berkut24 Сегодня, 10:29
    "фамилия г-на Сердюкова находится в списке основных кандидатов на пост заместителя главы «Ростеха»
    А по-моему какая-то сволочь все время забирает эти списки из прокуратуры и по тихому подкладывает их в кадровый резерв президента.
    Berkut24
  46. KIBL Сегодня, 10:40
    Да этого персонажа лесоповал заждался!
    KIBL
  47. Монархист Сегодня, 10:46
    А Васильеву он возьмёт себе в помощники или он "монахом" стал?
    Монархист
  48. babai591 Сегодня, 11:25
    «Коммерсантъ»-есть «Коммерсантъ». Но если это правда, то это - полный ....ц!
    babai591
  49. viktor. Сегодня, 11:42
    Цитата: Alex_Rarog
    Блин да какого фига... за то что он блин наворотил его надо было отправить лес валить... а не в новое кресло пересаживать...

    Лес весь свалили и сожгли, лучше САДИТЬ лес!
    viktor.

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