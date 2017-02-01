Анатолий Сердюков займёт пост замглавы "Ростеха"?
Издание «Коммерсантъ» пишет о высокой вероятности назначения скандально известного экс-министра обороны Анатолия Сердюкова на пост заместителя главы «Ростеха». До настоящего времени эту должность занимал Дмитрий Шугаев, который теперь назначен на пост директора ФСВТС (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству) на основании распоряжения президента РФ Владимира Путина.
Свои заявления по поводу «высокой вероятности» назначения именно Анатолия Сердюкова в качестве заместителя Сергея Чемезова газета «Коммерсантъ» высказывает на основании данных, полученных от источников в правительственных структурах, а также их числа руководителей нескольких предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Сегодня Анатолий Сердюков, напомним, занимает пост индустриального директора авиационного кластера «Ростеха», а также входит в совет директоров одного из предприятий сферы ОПК в городе Брянске.
«Коммерсантъ» пишет о том, что фамилия г-на Сердюкова находится в списке основных кандидатов на пост заместителя главы «Ростеха».
Несмотря на то, что такого рода информация больше напоминает обычные слухи, она уже успела вызвать большой ажиотаж в отечественных СМИ. Официальных подтверждений о возможности назначения Сердюкова на высокий пост в "Ростехе" пока нет.
Свои заявления по поводу «высокой вероятности» назначения именно Анатолия Сердюкова в качестве заместителя Сергея Чемезова газета «Коммерсантъ» высказывает на основании данных, полученных от источников в правительственных структурах, а также их числа руководителей нескольких предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Сегодня Анатолий Сердюков, напомним, занимает пост индустриального директора авиационного кластера «Ростеха», а также входит в совет директоров одного из предприятий сферы ОПК в городе Брянске.
«Коммерсантъ» пишет о том, что фамилия г-на Сердюкова находится в списке основных кандидатов на пост заместителя главы «Ростеха».
Несмотря на то, что такого рода информация больше напоминает обычные слухи, она уже успела вызвать большой ажиотаж в отечественных СМИ. Официальных подтверждений о возможности назначения Сердюкова на высокий пост в "Ростехе" пока нет.
Использованы фотографии: МГК КПРФ