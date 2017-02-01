11:50 01 февраля

Вертолёт UH-60 Black Hawk упал в штате Кентукки

Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что в США потерпел крушение военный вертолёт. Машина упала близ базы сухопутных сил армии США в штате Кентукки. Речь идёт о военной базе Форт-Кэмпбелл. В результате крушения, по предварительным данным, погибших нет. Четверо американских военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. При этом состояние троих военных оценивается как критическое.

Вертолёт UH-60 Black Hawk выполнял тренировочный полёт во вторник. Что послужило причиной крушения, пока не сообщается.

Вертолёт принадлежал 101-й дивизии ВВС США.


Вертолёт UH-60 Black Hawk упал в штате Кентукки


Пресс-секретарь медицинского центра, в который были доставлены пострадавшие военнослужие, Тавиа Смит сообщила прессе о том, что предпринимаются меры для спасения жизней особенно пострадавших представителей армии США при крушении вертолёта в Кентукки.

В американской прессе напоминают, что несколько недель назад двое военнослужащих Нацгвардии США погибли в результате крушения вертолёта AH-64 Apache. Он упал в воды Мексиканского залива у побережья штата Техас. Расследование того инцидента продолжается.

Использованы фотографии: U.S.ARMY
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Комментарии 17
  1. 210окв Сегодня, 06:32
    Это авиация.И такие инциденты случаются по всему миру.К сожалению.
    210окв
    1. Сергей Ф Сегодня, 07:11
      Согласен на все 100%!
      Наши вертолеты, увы, тоже падают. Не всегда пилоты виноваты, а вот конструкторов и техников надо стебать!
      Сергей Ф
    2. сибиралт Сегодня, 08:07
      Ладно хоть экипаж жив остался.
      сибиралт
  2. Штык Сегодня, 06:39
    Сейчас начнутся пляски "патриотов" на костях пилотов ...
    Штык
    1. Вас Влад Сегодня, 06:52
      Что вы так всё за наших "партнёров" волнуетесь?Они нашу страну разрушили СССР что привело к миллионным смертям на всём постсоветском пространстве,они сейчас Русских на Донбассе мочат чужими руками!Да пусть они получат то чего заслужили своей историей!Я не слезинки не уроню,а так или иначе они получат то чего заслужили,всё возвращается в этом мире!
      Вас Влад
    2. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 07:03
      Цитата: Штык
      Сейчас начнутся пляски "патриотов" на костях пилотов ...


      Самое интересное в том, что крику много когда в России происходит аварийная ситуация, то поднимается крик ничего делать не могут, всех расстрелять, мы во всем отстаём. Ну вот происшествия случились не у нас.
      Может тем кто ругает всё на свете, включая ТАРК "Адмирал Кузнецов", стоит задуматься может произойти все что угодно и учесть все не возможно.
      Wild_Grey_Wolf
    3. Принц_Пенсии Сегодня, 10:28
      Ну так езжай в сша, расцелуй своих любимых пилотов с их самолетами.
      Что ты тут делаешь? Не нравится пляски, свали нах отсюда.
      Принц_Пенсии
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:42
    Погибших нет и ладно. Дело житейское, бывает.
    rotmistr60
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:46
    Упал вертолет-а с какой высоты?Как всегда информации минимум!
    Изгоняющий либероидов
    1. PSih2097 Сегодня, 07:26
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Упал вертолет-а с какой высоты?Как всегда информации минимум!

      Это не интересно, Главное -- Black Hawk Down... wassat
      PSih2097
  5. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:46
    Ни сколько не рад. Даже удивляюсь сам себе.
    Дмитрий Потапов
  6. mitrich Сегодня, 06:57
    Ребята в критическом состоянии? Кто то может и не выжить, да и калеками станут наверняка.
    Хотел порадоваться за ВВС США, нет одной единицы, но это если бы без жертв и увечий.
    А так, ребятам выжить и не стать инвалидами.
    mitrich
  7. Филин Сегодня, 07:17
    Традиция, в Йемене - MV-22 "Osprey" угробили, поддерживают своего производителя...
    Филин
  8. ser-pov Сегодня, 08:06
    Ну упал и упал! Нам какое дело...
    ser-pov
    1. Тикси-3 Сегодня, 09:27
      Цитата: ser-pov
      Ну упал и упал! Нам какое дело...

      зачем тогда постишь?...нелогично!
      Тикси-3
  9. KIBL Сегодня, 10:44
    А Ридли Скотт снимет Black Hawk Down 2!Повод железный и верняк,что опять виноваты русские хакеры,которые взломали бортовой комп вертушки!
    KIBL
  10. Machete Сегодня, 11:41
    Упал и упал. Первый раз что ли?
    С небольшой высоты, раз все живы.
    Machete

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