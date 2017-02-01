Вертолёт UH-60 Black Hawk упал в штате Кентукки
Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что в США потерпел крушение военный вертолёт. Машина упала близ базы сухопутных сил армии США в штате Кентукки. Речь идёт о военной базе Форт-Кэмпбелл. В результате крушения, по предварительным данным, погибших нет. Четверо американских военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. При этом состояние троих военных оценивается как критическое.
Вертолёт UH-60 Black Hawk выполнял тренировочный полёт во вторник. Что послужило причиной крушения, пока не сообщается.
Вертолёт принадлежал 101-й дивизии ВВС США.
Пресс-секретарь медицинского центра, в который были доставлены пострадавшие военнослужие, Тавиа Смит сообщила прессе о том, что предпринимаются меры для спасения жизней особенно пострадавших представителей армии США при крушении вертолёта в Кентукки.
В американской прессе напоминают, что несколько недель назад двое военнослужащих Нацгвардии США погибли в результате крушения вертолёта AH-64 Apache. Он упал в воды Мексиканского залива у побережья штата Техас. Расследование того инцидента продолжается.
Вертолёт UH-60 Black Hawk выполнял тренировочный полёт во вторник. Что послужило причиной крушения, пока не сообщается.
Вертолёт принадлежал 101-й дивизии ВВС США.
Пресс-секретарь медицинского центра, в который были доставлены пострадавшие военнослужие, Тавиа Смит сообщила прессе о том, что предпринимаются меры для спасения жизней особенно пострадавших представителей армии США при крушении вертолёта в Кентукки.
В американской прессе напоминают, что несколько недель назад двое военнослужащих Нацгвардии США погибли в результате крушения вертолёта AH-64 Apache. Он упал в воды Мексиканского залива у побережья штата Техас. Расследование того инцидента продолжается.
Использованы фотографии: U.S.ARMY