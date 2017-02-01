11:49 01 февраля

Американское общество раскололось пополам

Исследовательский центр Reuters/Ipsos решил провести социологический опрос среди граждан США, посвящённый их отношению к указу президента Трампа о запрете на въезд в страну гражданам нескольких стран Ближнего Востока и Африки. Напомним, что Дональд Трамп на основании подписанного указа временно запретил въезд в США гражданам таких государств как Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Название указа звучит так: «О защите страны от въезда иностранных террористов».

После подписания этого указа в США проходят многочисленные акции протеста, причём участвуют в этих акциях преимущественно выходцы из тех самых стран, въезд для граждан которых теперь находится под временным запретом.

Американское общество раскололось пополам


Однако опрос, проведённый упомянутым исследовательским центром, говорит о том, что около 49% опрошенных указ Трампа поддерживают. 41% респондентов высказались против ограничительных мер. Ещё 10% не решили, какого мнения им придерживаться. Обращает на себя внимание тот факт, что против указа Трампа выступают преимущественно те, кто симпатизирует американской Демократической партии. Симпатизирующие республиканцам в целом указ президента США поддержали.

Фактически такие результаты свидетельствуют о том, что американское общество испытывает серьёзный раскол, который проявляется всё больше.

На этом фоне прокуроры сразу нескольких американских штатов намерены подать иски против Дональда Трампа за подписанный им указ. С подобной инициативой выступил прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, заявивший, что добьётся признания указа неконституционным.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump
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Комментарии 46
  1. 210окв Сегодня, 06:49
    Конечно заштатное общество(если ЭТО можно назвать обществом)будет расколото..Посмотрите на расовый состав-да там половина эмигранты последней волны..
    210окв
    1. Ольгович Сегодня, 07:02
      Конечно заштатное общество(если ЭТО можно назвать обществом)будет расколото.

      Думаю, что слово "террористы" в названии указа лишнее, и огульное обвинение всех-некоректно, хотя сам смысл указа-абсолютно верен.
      Ольгович
      1. Татьяна Сегодня, 07:20
        Трамп делает всё правильно. Социальных халявщиков - иностранных туниядцев - нужно не только не пускать в страну, а ещё и гнать их из страны взашей! Умные люди так и делают!
        А сами протесты по-обамовски в США этих социальных паразитов следует спроецировать на страны ЕС. В ЕС власть давно переходит в руки мусульманских мигрантов, т.е. обамовских "меркелят". Можете представить себе, что будет с Европой, если попытаться в Европе сделать то же самое с "меркелятами"?!
        Трамп проводит политику на опережение по предотвращению в США подобной ситуации, которая уготована Европе в согласии с многолетней политикой Меркель под диктовку Обамы, по предотвращению размывания самой страны, а именно США.
        Татьяна
        1. дядя Мурзик Сегодня, 07:34
          да все эти соцопросы не стоят ломанного гроша,по опросам Хиллари Клинтон должна была убедительно победить! hi
          дядя Мурзик
          1. cniza Сегодня, 08:44
            Цитата: дядя Мурзик
            да все эти соцопросы не стоят ломанного гроша,по опросам Хиллари Клинтон должна была убедительно победить! hi


            Кто то усиленно подводит США к "цветной" революции и они не собираются останавливаться .
            cniza
            1. Сергей Ф Сегодня, 10:58
              Как "кто-то"?
              Конечно Россия!
              Шучу!
              Сергей Ф
        2. 210окв Сегодня, 07:45
          Кстати нашим бы следовало бы подучиться у Трампа..
          Цитата: Татьяна
          Трамп делает всё правильно. Социальных халявщиков - иностранных туниядцев - нужно не только не пускать в страну, а ещё и гнать их из страны взашей! Умные люди так и делают!
          А сами протесты по-обамовски в США этих социальных паразитов следует спроецировать на страны ЕС. В ЕС власть давно переходит в руки мусульманских мигрантов, т.е. обамовских "меркелят". Можете представить себе, что будет с Европой, если попытаться в Европе сделать то же самое с "меркелятами"?!
          Трамп проводит политику на опережение по предотвращению в США подобной ситуации, которая уготована Европе в согласии с многолетней политикой Меркель под диктовку Обамы, по предотвращению размывания самой страны, а именно США.
          210окв
          1. кеп Сегодня, 08:14
            Цитата: 210окв
            Кстати нашим бы следовало бы подучиться у Трампа..


            Согласен.В России такой,или аналогичный документ не помешал бы.Достаточно посмотреть что творится в Европе. Меркель пошла на поводу Обамы,или тех кто вообще стоит за волной миграции,теперь не знают что делать. Точнее знают,просто не говорят. Подозреваю, что проект "фюрер" будет запущен в ближайшее время.
            кеп
        3. Чёрный Сегодня, 07:46
          Похоже США ждут весёлые времена smile .
          Чёрный
          1. Татьяна Сегодня, 08:11
             Чёрный
            Похоже США ждут весёлые времена
            А ничего не сделаешь! Они - приезжие мигранты - тоже расисты, только они сидят тихо до тех пор, пока их численность 2-3 % населения. А при достижении 10% они всегда "поднимают головы" и безапелляционно диктуют коренному населению приютивших их стран свои устои свооей государственности.
            Татьяна
            1. Чёрный Сегодня, 08:52
              Цитата: Татьяна
              А ничего не сделаешь!

              А ничего и не надо делать. Пусть там у себя полной грудью вдохнут запах цветной революции, которую они так любят организовывать у других. smile
              Чёрный
          2. Лелёк Сегодня, 08:19
            Цитата: Чёрный
            Похоже США ждут весёлые времена


            Похоже что да. Но нам от этого указа ни холодно, ни жарко, а вот в Европе, которая всегда ориентировалась на то, "что скажет его величество - козлобородый Сэм", приходится раскорячиваться. Тем более, что давление на Европу началось и по финансово-экономической линии. Намедни NYSDFS США начал штрафной процес против "Дойче банка" фактически из-за наложения санкций на РФ:
            Лелёк
        4. антивирус Сегодня, 07:50
          Год Большого Перелома? в США и Зап Мире?если эти крикуны выпадут в осадок, кто займет место гегемонов в разных закоулках?Самосы?
          антивирус
        5. активатор Сегодня, 09:34
          Цитата: Татьяна
          и в США этих социальных паразитов

          Я так понимаю Вы последователь николая левашова? Пробовал его читать ,слушать не ,не мой герой даже не могу понять ,что в нем нашли помоему он только компрометирует славяно-арийскую теорию .
          активатор
        6. BecmepH Сегодня, 10:09
          Трамп проводит политику на опережение по предотвращению в США подобной ситуации, которая уготована Европе в согласии с многолетней политикой Меркель под диктовку Обамы, по предотвращению размывания самой страны, а именно США.
          А оно нам надо? Чем больше у них там бардака, тем меньше нам внимания! Ну наведёт Трамп в стране порядок и переключится на "заграницу". И кто первым ему попадёт на глаза? Правильно. Россия...
          BecmepH
      2. НЕКСУС Сегодня, 09:30
        Цитата: Ольгович
        Думаю, что слово "террористы" в названии указа лишнее, и огульное обвинение всех-некоректно, хотя сам смысл указа-абсолютно верен.

        Верен говорите...ну наверно.Только половину стран из списка этого ,сами США и сделали таковыми. Кто их звал в Ирак или Ливию? Не лезли бы матрассы со своей гнилой демократией в эти страны,никто бы и к ним не перся ...
        НЕКСУС
    2. Комментарий был удален.
    3. Зяблицев Сегодня, 08:32
      В-о-о-т! А если бы у них была создана партия "Единная Рос...",тьфу, "Америка", то такой проблемы бы не существовало...! laughing
      Зяблицев
      1. dauria Сегодня, 09:13
        В-о-о-т! А если бы у них была создана партия "Единная Рос...",тьфу, "Америка",


        Хе-хе, нашему тоже пришлось и с Березовским, и с Гусинским, и с "НТВ" разбираться. Тогда "Куклы" довольно нагло и резво вопили про "конец свободы". Интересно, есть ли у Трампа серьёзная группа в верхушке миллиардеров ? Пока он этим указом их интересов не тронул, а вот чем же он им мешает на самом деле ?
        dauria
    4. просто экспл Сегодня, 10:42
      да , когда то янки были белокожими .
      нынче белая кожа доставляет только проблемы , потому что из за ее наличия начинают комплексовать негры , голубцы и прочие требующие толлерантности .
      просто экспл
  2. mitrich Сегодня, 06:51
    Раскол в амерюканском обществе? Славненько- славненько! Все таки, иногда есть справедливость в этом мире, и главный злодей и сеятель демократии может, наконец, и начал отгребать на собственной земле. И заметьте, все сами- сами ( ну, если только маленько наши хакеры и спецы подмогли)).
    Пожелаем им в этом деле успехов.
    mitrich
    1. himRa Сегодня, 07:27
      Цитата: mitrich
      Раскол в амерюканском обществе? Славненько- славненько! Все таки, иногда есть справедливость в этом мире, и главный злодей и сеятель демократии может, наконец, и начал отгребать на собственной земле. И заметьте, все сами- сами ( ну, если только маленько наши хакеры и спецы подмогли)).
      Пожелаем им в этом деле успехов.

      Распад вероятного противника есть хорошо... я тоже так думал ...по молодости давно так лет 30 назад! lol
      сейчас же думаю несколько иначе и основания для этого есть,
      ослабление но в борьбе с другими вероятными ,,друзьями, был бы идеальный вариант! laughing
      himRa
  3. Yarik Сегодня, 06:53
    Надо не только въезд запретить, но еще и выезд организовать. Этих самых "причём участвуют в этих акциях преимущественно выходцы из тех самых стран, въезд для граждан которых теперь находится под временным запретом".
    Yarik
  4. kebeskin Сегодня, 06:54
    Считаю правильным решением Трампа. Где видано чтобы чкть ли не главные прокуроры байкотировали указы президента. Гнать в шею их.
    kebeskin
    1. LÄRZ Сегодня, 07:19
      Цитата: kebeskin
      Гнать в шею их.

      А оно так и сказано:
      Чиновники Госдепа США в понедельник распространили черновик меморандума с критикой иммиграционного указа президента Дональда Трампа, спровоцировав резкий ответ Белого дома, заявившего, что они могут "либо делать, что им говорят, либо уйти".
      Источник:http://ru.reuters.com/article/topNews/id
      RUKBN15F0OA?sp=true
      LÄRZ
  5. ВСЗМК Сегодня, 06:54
    10% не решили, какого мнения им придерживаться

    Им просто фиолетово, да и про указ они ничего не слышали.
    ВСЗМК
  6. Познающий Сегодня, 06:56
    Знаете-ли что: Бывший президент США Барак Обама выразил поддержку протестующим против миграционных указов нового главы государства Дональда Трампа.Вот нарисовано у полуваксы торговать, будет......
    Познающий
  7. Nix1986 Сегодня, 06:59
    Надо бы спросить немцев и французов, что они думают о подобном указе wink
    Nix1986
    1. LÄRZ Сегодня, 07:27
      Цитата: Nix1986
      Надо бы спросить немцев и французов, что они думают о подобном указе wink

      Да что там немцы и французы, со всеми другими "косяки" выползти могут:
      "Результатом этого запрета будет не снижение числа террористических атак в США, а скорее потеря благосклонности мирового сообщества к американцам и возникновение угрозы для экономики" Согласно документу, политика Трампа испортит отношения США со странами, на граждан которой распространяется запрет, спровоцирует антиамериканские настроения и ударит по тем, кто хочет приехать в США из гуманитарных соображений, например на лечение."Более того, подобная политика противоречит ключевым американским ценностям недопущения дискриминации, добросовестного поведения и доброжелательности к зарубежным гостям и иммигрантам", - говорится в документе.
      Источник:http://ru.reuters.com/article/topNews/id
      RUKBN15F0OA?sp=true
      LÄRZ
  8. Сергей Ф Сегодня, 07:04
    Я Трампа зауважал!
    Ведет свою линию вопреки всем противникам. Да, ему нелегко, тем более, что состав администрации не укомплектован. Но он похож на носорога! А я таких уважаю!
    Сергей Ф
    1. Nix1986 Сегодня, 08:40
      Я общался со знакомыми и коллегами по работе оттуда, вообщем большинству нравится его видение США, как США 60-х, где вся продукция производится в сша, и рабочий в США мог себе позволить и машину и дом и собаку. Но это один наверное из немногих президентов, кто сумел расколоть их общество.
      Nix1986
      1. Сергей Ф Сегодня, 10:55
        Этот "раскол" даже не спровоцирован. Это акция давно проплачена и деньги до сих пор поступают.
        Сергей Ф
    2. Orionvit Сегодня, 09:26
      Ага, начал бы переть рогом, если бы не знал, что за ним стоит определённая сила. Которая кстати и поставила его президентом, ведь по всем выкладкам победила Клинтон. Напоминает ситуацию с Ющенко, который три раза проиграл Януковичу, и всё равно его сунули президентом, потому что "так надо".
      Orionvit
  9. Дмитрий Потапов Сегодня, 07:05
    Звучит хреново, но наши соседи придумали уместный лозунг перефразируя который будет звучать так "Чемодан, вокзал,Ближний Восток". Просто как то странно получается , приехав в некоторые страны БВ вы обязаны подчинятся местным законам шариата и не дай Бог дернетесь! А здесь приперлись нахаляву в чужую страну начинают гнуть пальцы.
    Дмитрий Потапов
    1. активатор Сегодня, 09:43
      Цитата: Дмитрий Потапов
      Просто как то странно получается , приехав в некоторые страны БВ вы обязаны подчинятся местным законам шариата и не дай Бог дернетесь! А здесь приперлись нахаляву в чужую страну начинают гнуть пальц

      +100 я всегда говорю приехала мусульманка во францию снимай паранджу ,одевай мини юбку и топ на голые сиськи.Хотя оно конечно может некоторым лучше и парандже...чтобы людей не пугать wassat
      активатор
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:06
    Редкий случай но,Трамп прав -сша заигрались в "носителей демократии ",и,им же эту "демократию"назад и привезут как раз и игиловцы и просто те кому сша насолили. Как говорится, тепереча не то что давеча -контингент другой и с другими целями в сша стремится попасть.
    Изгоняющий либероидов
  11. фа2998 Сегодня, 07:12
    Цитата: mitrich
    Раскол в амерюканском обществе?

    Ну следует отметить,что раскол общества произошел уже на выборах президента!Практически поровну.И неважно сколько проголосовало за Клинтон-по американским законам избран Трамп!
    Если он выбрал своей политикой улучшение американского общества то своими действиями скоро убедит своих недовольных,а особенно "буйных"-на то и есть полиция и нац.гвардия-и все по закону! hi yes
    фа2998
    1. антивирус Сегодня, 08:02
      раскол произошел при первом избрании Обамы( сенатор Кеннеди против своих же демократов и республиканцев).Те же яйца только в профиль. Обама сначала мучился с гос долгом в 9 трлн долл. а потом покатилось все под гору.
      8 лет назад уже упоминали о "партия войны" и "партия умеренных-мира"в обеих партиях. Долго доходит до "элиты" США. Обаме в развитие этого "мирнее надо быть " Нобелевку дали, чтобы направление движения подсказать.
      антивирус
  12. Горный стрелок Сегодня, 07:21
    Дональд так резво машет топором, что щепки разлетаются по всему звездно-полосатому лесу. Тут главное, чтобы в лоб не отскочило. wassat
    Горный стрелок
    1. LÄRZ Сегодня, 08:05
      Цитата: Горный стрелок
      Тут главное, чтобы в лоб не отскочило. wassat

      Ага! И ведь 100 дней не прошло, а уже наворотил, больше чем церковная лошадь.
      LÄRZ
  13. rotmistr60 Сегодня, 07:26
    около 49% опрошенных указ Трампа поддерживают. 41% респондентов высказались против ограничительных мер

    Не все так плохо пока для Трампа. Посмотрим, что будет дальше. Слишком много богатых и знаменитых противников нового президента. Отсюда и эти массовые выступления. Если дойдет до массового мордобоя, а там в ход и оружие пойдет, то Ванга окажется права - "последний президент Сша будет черный..."
    rotmistr60
  14. Fkjydjckfrgh Сегодня, 07:39
    Я ничего не имею против граждан США, но чёрт возми, почему мне так приятно и радостно на том месте, где должна быть душа? smile
    Fkjydjckfrgh
  15. Altona Сегодня, 07:54
    Можно ли считать оплаченный за деньги Сороса и фонда Клинтон протест считать протестом? Американское общество расколол не Трамп, а разнузданная агрессивная пропаганда либеральных ценностей якобы имеющих приоритет.
    Altona
    1. кеп Сегодня, 08:25
      Цитата: Altona
      Можно ли считать оплаченный за деньги Сороса и фонда Клинтон протест считать протестом? Американское общество расколол не Трамп, а разнузданная агрессивная пропаганда либеральных ценностей якобы имеющих приоритет.


      Согласен.Всё просто. Бы""ло должно быть бесполое,безродное а лучше всего из пробирки, с генами свиньи. Достаточно посмотреть кто в большей степени финансирует и вкладывает в опыты над человеческими генами,которые запрещены.Дошло до того,что лаборатории размещают на кораблях,чтобы обойти национальные законы.
      кеп
  16. Slon_on Сегодня, 08:55
    Раскол произошел давно, с тех пор как в США начали бороться за "свои права". Ниггеры за свои - чтоб жить за счет пособия, ничего ни делать, ширяться, грабить, убивать, разрушать, пидры всех мастей истерят, нас мол притесняют, не дают детишек пользовать, иммигранты - свое. В общем, каждое меньшинство - за свое, а не за страну. В сухом остатке потомки основателей США - трудящиеся белые мужчины и женщины естественной ориентации, живущие в семьях оказались самыми бесправными. Вот Трамп и стремится этим указом восстановить справедливость, за что и заслуживает уважения.
    Slon_on
  17. Orionvit Сегодня, 09:13
    Цитата: кеп
    Подозреваю, что проект "фюрер" будет запущен в ближайшее время.

    Вы наверное хотели сказать проект "очередной фюрер".
    Orionvit
  18. KIBL Сегодня, 10:36
    Хорошая весть с американских полей!Пущай теперь на своей шкуре испытают все прелести "цветных" революций!Так им и надо,вот только надо бы усилить безопасность ядерных объектов.Предлагаю чеченский спецназ( шутка).Давай Трамп,дави всю эту размалеванную демократическую шваль!
    KIBL

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