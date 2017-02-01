Американское общество раскололось пополам

Исследовательский центр Reuters/Ipsos решил провести социологический опрос среди граждан США, посвящённый их отношению к указу президента Трампа о запрете на въезд в страну гражданам нескольких стран Ближнего Востока и Африки. Напомним, что Дональд Трамп на основании подписанного указа временно запретил въезд в США гражданам таких государств как Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Название указа звучит так: «О защите страны от въезда иностранных террористов».После подписания этого указа в США проходят многочисленные акции протеста, причём участвуют в этих акциях преимущественно выходцы из тех самых стран, въезд для граждан которых теперь находится под временным запретом.Однако опрос, проведённый упомянутым исследовательским центром, говорит о том, что около 49% опрошенных указ Трампа поддерживают. 41% респондентов высказались против ограничительных мер. Ещё 10% не решили, какого мнения им придерживаться. Обращает на себя внимание тот факт, что против указа Трампа выступают преимущественно те, кто симпатизирует американской Демократической партии. Симпатизирующие республиканцам в целом указ президента США поддержали.Фактически такие результаты свидетельствуют о том, что американское общество испытывает серьёзный раскол, который проявляется всё больше.На этом фоне прокуроры сразу нескольких американских штатов намерены подать иски против Дональда Трампа за подписанный им указ. С подобной инициативой выступил прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, заявивший, что добьётся признания указа неконституционным.