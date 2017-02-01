МО РФ запустило в работу арабоязычную версию сайта

На новом интернет-ресурсе Минобороны России арабоговорящая аудитория сможет получать информацию о ситуации в Сирии в специальном разделе, где ежедневно публикуются сообщения российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, а также бюллетень о гуманитарной ситуации в городе Алеппо и других населенных пунктах САР.

С сегодняшнего дня (1 февраля) Минобороны запускает в работу арабоязычную версию своего официального сайта. При этом на данном этапе основная информация в этой версии сайта будет посвящена событиям в Сирийской Арабской Республике. Из сообщения пресс-службы главного оборонного ведомства:Помимо этого арабоязычная версия сайта министерства обороны будет публиковать значимые новости о деятельности и перевооружении армии России – для ознакомления пользователей стран, в которых основное число жителей говорят по-арабски.Пресс-служба МО РФ напоминает, что помимо основной (русскоязычной) версии сайта работают версии на английском, французском и испанском языках. Арабоязычная версия становится четвёртой «иностранной».В марте МО РФ планирует осуществить запуск версии на китайском языке.Арабоязычная версия портала главного оборонного ведомства России располагается по адресу ar.mil.ru