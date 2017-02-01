11:49 01 февраля

МО РФ запустило в работу арабоязычную версию сайта

С сегодняшнего дня (1 февраля) Минобороны запускает в работу арабоязычную версию своего официального сайта. При этом на данном этапе основная информация в этой версии сайта будет посвящена событиям в Сирийской Арабской Республике. Из сообщения пресс-службы главного оборонного ведомства:

На новом интернет-ресурсе Минобороны России арабоговорящая аудитория сможет получать информацию о ситуации в Сирии в специальном разделе, где ежедневно публикуются сообщения российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, а также бюллетень о гуманитарной ситуации в городе Алеппо и других населенных пунктах САР.


МО РФ запустило в работу арабоязычную версию сайта



Помимо этого арабоязычная версия сайта министерства обороны будет публиковать значимые новости о деятельности и перевооружении армии России – для ознакомления пользователей стран, в которых основное число жителей говорят по-арабски.

Пресс-служба МО РФ напоминает, что помимо основной (русскоязычной) версии сайта работают версии на английском, французском и испанском языках. Арабоязычная версия становится четвёртой «иностранной».

В марте МО РФ планирует осуществить запуск версии на китайском языке.

Арабоязычная версия портала главного оборонного ведомства России располагается по адресу ar.mil.ru.

Использованы фотографии: http://ar.mil.ru
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Комментарии 25
  1. 210окв Сегодня, 06:59
    Работать МО предстоит плотно со арабскими странами,так что нет ничего необычного. hi
    210окв
    1. himRa Сегодня, 07:12
      Соглашусь,но позиции уже утеряны да и арабоязычных изданий свой контингент и приобретать новых читателей будет довольно сложно у нас как всегда пока раскачаемся,а китайский?почему только сейчас когда как у китайцев уже давно! с самого момента создания Китая
      himRa
      1. Flinky Сегодня, 07:19
        Цитата: himRa
        почему только сейчас когда как у китайцев уже давно! с самого момента создания Китая

        Три с половиной тысячи лет назад в Китае уже были арабоязычные сайты? Вот это да... Поделитесь ещё бесценными историческими сведениями. А то мы и не знаем даже.
        Flinky
        1. himRa Сегодня, 07:47
          Похоже вы жертва пропаганды ... laughing Китай как государство -название появилось 1911 году! Сами китайцы не называли себя китайцами tongue и не называют до сих пор!
          версия 1
          в X веке на территории северного Китая господствовало государство Ляо, основанное племенем китаев (они же каракитаи, они же кидани); одни источники считают их монгольским племенем, другие — тунгусо-маньчжурским. Впоследствии монголы и другие соседние народы так и стали называть эту территорию (в разных языках название звучало по-разному): [китай], [хитай], [кэтай], [хитан], а через них уже это слово попало и в русский язык.

          Но к тому времени когда ,,китай,, попал в русский язык ,,китая,, уже не было!
          Вот теперь то знайТе good благодарить не надо это легко все мы дети ок гугла laughing
          Но я говорил о КНР (расшифровать?)
          himRa
          1. cniza Сегодня, 08:40
            Цитата: himRa
            Соглашусь,но позиции уже утеряны да и арабоязычных изданий свой контингент и приобретать новых читателей будет довольно сложно у нас как всегда пока раскачаемся,а китайский?почему только сейчас когда как у китайцев уже давно! с самого момента создания Китая


            Что то мне подсказывает , что для сайта М.О. России даже реклама не потребуется и посещаемость будет зашкаливать.
            cniza
            1. himRa Сегодня, 08:55
              Хотелось бы верить ....
              Это будет только в одном случае если наш престиж в мире и далее (так -же как и сейчас)
              будет повышаться ,но надо заметить необходимо не только военные победы и дипломатические, необходимо иметь экономические победы !
              Сколько не говори халва.....
              С ув.
              himRa
          2. Flinky Сегодня, 09:47
            Путаетесь в показаниях. КНР была провозглашена в 1949 году. Тогда не то что сайтов - компьютеров как таковых не существовало. Полагаю, вам стоит благодарить "ок гугл" за неполную информацию.
            Относительно же самого топонима "Китай" существуют различные версии, но их обсуждение выходит далеко за рамки комментариев на этом уютном сайтике.
            Flinky
            1. himRa Сегодня, 10:12
              Уже хорошо чего то там хоть почитали! good уже нет тех самых нескольких тысяч лет! laughing
              Без обид товарищ я просто насыпал немного перца для полноты вкуса drinks
              himRa
              1. Flinky Сегодня, 10:14
                Обижаться на заведомые бессмыслицы как-то бессмысленно. Вы сами своих комментариев не читаете. Советую вернуться к стартовому, и ещё раз подумать про "ок гугл" и его детей.
                Китайская же цивилизация существует минимум три с половиной тысячи лет, как бы вы ни жонглировали цитатками из педивикий, и как бы они себя ни называли.
                Flinky
    2. сибиралт Сегодня, 08:05
      Теперь посмотрим на способность арабских хаккеров. laughing
      сибиралт
      1. himRa Сегодня, 08:14
        А че смотреть?Любой сайт можно ,,положить,, зависит от количества ботнета...
        что значит положить в наших условиях это когда у тебя десятки(сотни) тысяч посещений и вдруг! он не доступен .... удар таккскать под дых..
        Получается какбе удар по МО а реально по сайту МО
        насчет ,,вскрыть,, тема отдельная и зависит от админа(группы админов) если сильно ленивые то вполне ! так же любой ... так как софт имеет ошибки но надо им еще воспользоваться а за такими поползновениями нужно строго следить...
        himRa
    3. Зяблицев Сегодня, 08:28
      Интересно, как она будет глючить и зависать - с анимацией взрыва бомбы и возгласом "Аллах акбар!"? laughing


      Р.S. Господи! Прости за глупость, душу грешную...
      Зяблицев
      1. himRa Сегодня, 10:18
        Цитата: Зяблицев
        Р.S. Господи! Прости за глупость, душу грешную..

        Надеюсь простит! drinks
        поживем -увидим!
        himRa
  2. Сергей Ф Сегодня, 07:01
    Правильное решение!
    Для арабского населения самая достоверная информация!
    Нынешний мир таков, что, кроме дел, нужна еще и информационная поддержка.
    Сергей Ф
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:11
    Сейчас жители земли обетованной возмутятся что" их нету в списке"-то есть не слова про создание сайта на иврите или идише am
    Изгоняющий либероидов
    1. Wiskar Сегодня, 07:27
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Сейчас жители земли обетованной возмутятся что" их нету в списке"-то есть не слова про создание сайта на иврите или идише


      А зачем? Спецслужбы Израиля знают не меньше того, чем может их порадовать МО РФ, особенно касательно САР и уж точно касательно открытой для всех информации wassat
      А российская пропаганда Израиль не особо интересуют и в Израиле и так знают, что происходит winked
      Wiskar
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:32
        Тем более российская пропаганда Израиль наверное не особо интересуют

        Доведение того, что реально происходит в САР на арабском языке - это вы считаете пропагандой? Или вы дежурно, ориентируясь на запад - то, что сообщают российские СМИ является пропагандой.
        rotmistr60
        1. Wiskar Сегодня, 07:47
          Цитата: rotmistr60
          Доведение того, что реально происходит в САР на арабском языке - это вы считаете пропагандой?


          А кто вам сказал, что там написано то, что реально происходит, а не то, то как хотят это подать?



          Цитата: rotmistr60
          Или вы дежурно, ориентируясь на запад - то, что сообщают российские СМИ является пропагандой.


          Не знаю как другие считают, но я считаю пропаганда идёт с двух сторон. Россия ведёт свою линию пропаганды, запад свою. У каждого свои цели и каждый подаёт информацию так как ему выгоднее.

          России судя по всему нужно дать арабскому населению во многих странах ещё один источник на арабском языке, чтобы дать свою версию событий.
          Wiskar
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:38
        Василий, я по Русски, надеюсь что это не страшно! lol У вас и со стороны арабов "своих людей "хватает ,но,согласитесь что когда ты в чем то впереди соседей, это действует психологически положительно, а версии на еврейских языках пока еще и нету. crying
        Изгоняющий либероидов
        1. Wiskar Сегодня, 07:52
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          ,но,согласитесь что когда ты в чем то впереди соседей, это действует психологически положительно


          Ага, особенно касательно вооружения winked
          Wiskar
      3. антивирус Сегодня, 07:46
        они на русском читают, всегда. И между строк. И на просвет, что написано молоком( тайнопись)
        Арабский- для будущих поколений; воспитать своих сторонников.Современников-арабов, что не устраивало в RT, Спутнике и ТАСС?
        антивирус
    2. кеп Сегодня, 08:34
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Сейчас жители земли обетованной возмутятся что" их нету в списке"-то есть не слова про создание сайта на иврите или идише am


      Перейдите по ссылке http://cursorinfo.co.il/. Это Израиль.На русском Есть РСС подписки.
      Взгляд со стороны бывает полезен. hi
      кеп
  4. Flinky Сегодня, 07:22
    Правильным путём идёте, товарищи. Чем больше информационных источников - тем сложнее их западёнцам и саудовским прихлебателям заткнуть.
    Flinky
    1. Orionvit Сегодня, 09:09
      А вы уверены, что с Китайских серверов, можно будет зайти на сайт Российского министерства обороны? Или, что у китайского пользователя откроется страница с этого сайта на китайском? Слышал от многих знакомых, что к примеру в штатах, многие ссылки на Российский сегмент интернета, попросту не открываются. Так что, если создали страницу, это ещё не значит, что она дойдёт до читателя. Некоторые, почему то думают, что интернет вездесущ. Кому надо, тот прекрасно контролирует информационные потоки.
      Orionvit
      1. Flinky Сегодня, 09:42
        Что такое хостинг - понятие имеете?
        Не думаю, что МО будет испытывать проблемы с хостингом сайта непосредственно в Китае.
        Flinky

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