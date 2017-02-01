11:51 01 февраля

В Китае испытали ракету, способную нести 10 боеголовок

В КНР прошли успешные испытания усовершенствованной межконтинентальной ракеты DF-5C, сообщает Warspot со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Головные части ракеты Dongfeng 5

По данным американского ведомства, основное отличие модифицированной версии МБР является «разделяющаяся головная часть с десятью блоками индивидуального наведения, каждый из которых может нести ядерную боеголовку». (Предшественница – DF-5B – может нести от 6-ти до 8 боеголовок).


В испытаниях, точная дата которых не указывается, была задействована DF-5C с небоевой головной частью.

«Ранее в этом месяце (январе) ракета стартовала с космодрома Taiyuan Space Launch Center, который находится в центральной части Китая, и поразила цели, расположенные в пустыне на западе страны», – говорится в сообщении Пентагона.

«Тестирование проходило под пристальным контролем со стороны американских спецслужб», – добавили в ведомстве.

По данным американских военных, «на сегодняшний день ядерный арсенал КНР в разы превышает официальные цифры (250 боеголовок)».

В Китае испытали ракету, способную нести 10 боеголовок
Пуск ракеты Dongfeng 5

Согласно информации из неофициальных источников, МБР Dongfeng 5 (DF-5) шахтного базирования имеет длину 32,6 м, диаметр – 3,35 м, вес – 183 т. Современные модификации ракеты могут поражать цели на расстоянии до 15 тыс. км.

Использованы фотографии: fas.org
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Комментарии 29
  1. himRa Сегодня, 08:19
    Ну что ж пожелаем успехов нашим ,,друзьям,, в этом нелегком деле -намылить шею американцам !
    himRa
    1. himRa Сегодня, 08:23
      Надо признать что они внимательно изучали опыт СССР и идут по правильному пути в обеспечении своей безопасности ...
      himRa
      1. Чёрный Сегодня, 08:29
        Любое крупное государство с сильной экономикой будет стремится к наращиванию своей военной мощи. Как бы кому этого не хотелось( или хотелось). Это уже аксиома.
        Чёрный
        1. himRa Сегодня, 08:48
          Все верно а иначе .....
          у китая был опыт в истории когда они ,,кормили,, чужую армию
          Цитата: Чёрный
          Любое крупное государство с сильной экономикой будет стремится к наращиванию своей военной мощи. Как бы кому этого не хотелось( или хотелось). Это уже аксиома.
          himRa
          1. _Владислав_ Сегодня, 10:04
            Цитата: himRa
            Ну что ж пожелаем успехов нашим ,,друзьям,,

            да да, пожелай друзьям удачи winked
            Цитата: himRa
            в этом нелегком деле -намылить шею американцам

            Не ну это уже вы загнули, американцам шею мылить нужно иметь ручки длинные, а они у них коротенькие. Да и ростиком не вышли. А вот России..... вполне, почему нет?
            Более того, одно дело когда у Ирана ядерное оружие, и совсем другое у Китая. Наличие достаточного числа развернутых боевых блоков вносит некий дисбаланс, особенно для России. Ни чё хорошо короче. США они в жизни не достанут, да они и пытаться не будут. А вот Россия для них явный конкурент. И если вдруг, однажды, Россия и США, таки найдут точки соприкосновения и сумеют договориться - мы будем наблюдать попытки, китайских ни разу не братьев - покуситься на обширные просторы бескрайней российской тайги.
            Китайцы они ведь как - улыбаются, но ножичек тебе в спину воткнуть не забудут.
            _Владислав_
      2. dauria Сегодня, 08:37
        Надо признать что они внимательно изучали опыт СССР


        Если внимательно изучили, то я бы кое-что спросил у них. Может, хоть они поняли, почему мы всё профукали. recourse И не грозит ли это им ?
        dauria
        1. himRa Сегодня, 09:13
          Цитата: dauria
          Может, хоть они поняли, почему мы всё профукали.

          Ну вообще то я имел ввиду что СССР особенно после ВОВ сделал много чтобы в технические вузы была очередь!Кадры решают все. Слова великого человека да и у китайцев он имеет авторитет!
          А то что мы,, профукали,, это ведь не было неизбежностью?имею ввиду предательство лидеров гос-ва так ведь ....
          himRa
          1. dauria Сегодня, 09:38
            это ведь не было неизбежностью?


            Вы так считаете ? А я полагаю, у них также вырастет верхушка, которой станет тесно в "рамках" , устанавливаемых сверху. Захотят устанавливать правила сами. И в конце концов они "выберут" своего Горбачёва . А потом ещё и передерутся , вышвырнут лишних и наконец соберутся в стаю. Не думаю, что Горбачёв смог бы "предать" без согласия и напутствия верхов.
            Что-то в этой системе неустойчиво. А что - не соображу никак.
            dauria
            1. himRa Сегодня, 10:07
              Цитата: dauria
              Не думаю, что Горбачёв смог бы "предать" без согласия и напутствия верхов.

              Вы так считаете ?

              Уверен! у них есть то чего не было у нас а именно в уставе КПК прописана процедура ,,смены поколений,, раз в 10 лет и надо отдать должное что Мао Цзедун что Ден Сяопин а он даже покруче чем великий Мао сделали все чтобы воплотить в жизнь незыблемость этого правила!
              Сейчас управляют ханьцы
              да партократия но без фанатизма
              кстати наша конституция 1936 года тоже не имела пункта ,,о руководящей роли КПСС,,
              вот и смотрите за этапами предательства!
              источник:
              http://voprosik.net/kto-upravlyaet-kitaem/
              http://megabook.ru/article/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%
              BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B
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              %82%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
              http://vchae.com/kto-upravlyaet-kitaem-ili-lyudi-
              kotoryie-tvoryat-istoriyu/
              А не устойчиво ПМСМ это как и для всех стран ,,национальный вопрос,, и ,,сепаратизм на местах,, в случае Китая это уйгуры...
              himRa
      3. Комментарий был удален.
    2. ser-pov Сегодня, 08:24
      Цитата: himRa
      Ну что ж пожелаем успехов нашим ,,друзьям,, в этом нелегком деле -намылить шею американцам !

      Где вы друзей видите???
      ser-pov
      1. cniza Сегодня, 08:34
        Цитата: himRa
        Ну что ж пожелаем успехов нашим ,,друзьям,, в этом нелегком деле -намылить шею американцам !


        По поводу друзей Вы погорячились , стоит отвернутся , расслабится и Китай проглотит нас не задумываясь.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 08:37
          Цитата: cniza
          По поводу друзей Вы погорячились , стоит отвернутся , расслабится и Китай проглотит нас не задумываясь.

          100% не зря сказано, что "нет ни вечных союзников,ни постоянных друзей,но вечны и постоянны наши интересы" и хотя принадлежит эта фраза английскому лорду , который говорил об интересах Англии и её внешней политике, но с ним трудно не согласится.Хотя и звучит цинично, но факт!
          Чёрный
        2. himRa Сегодня, 08:45
          Не отрицаю нет друзей в государственном масштабе есть интересы и если они совпадают то их называют ,,друзьями,, и ,,коллегами,, и прочими словами но я взял слово в кавычки не случайно ! laughing
          С ув.
          himRa
    3. Зяблицев Сегодня, 08:35
      Это Трампу они показывают свою "кузькину мать"... Так казать, Дракон извлек свой боевой орган... laughing
      Зяблицев
      1. антивирус Сегодня, 09:00
        А Индии что показали?
        Индия что кому покажет или молча поставит на дежурство?
        антивирус
    4. kapitan92 Сегодня, 08:36
      Цитата: himRa
      Ну что ж пожелаем успехов нашим ,,друзьям,

      Желаете успехов и берете "друзья" в кавычка? stop Зачем тогда им чего то желать?
      Цитата: himRa
      в этом нелегком деле -намылить шею американцам !

      Если американцы договорятся с китайцами, чего нельзя исключать, то это ВСЁ будет против РФ.
      Поспешили Вы пожелать успехов нашему потенциальному противнику.
      Большой политик-грязное и неблагодарное дело! hi
      kapitan92
      1. himRa Сегодня, 08:41
        Отвечаю все правильно вы разобрали не друзья они нам -попутчики временно
        Цитата: kapitan92
        Если американцы договорятся с китайцами, чего нельзя исключать, то это ВСЁ будет против РФ.

        Договариваются против сильного противника
        мы к ним не относимся скорее американцы попытаются договориться с нами против китайцев!
        Это если судить по темпам роста Китая... и влиянии в мире
        himRa
        1. kapitan92 Сегодня, 08:47
          Цитата: himRa
          Договариваются против сильного противника

          Договариваются против любого противника, который неугоден на данном этапе.
          Повторюсь-политика грязное дело! hi
          kapitan92
          1. himRa Сегодня, 09:04
            Если следовать вашей логике то с некоторыми противниками не договариваются а уничтожают!
            Цитата: kapitan92
            Повторюсь-политика грязное дело!

            Не отрицаю,но надо признать факт что и они нужны(политики и политика)
            Не стал комментировать этот момент понимая что будет срач! -вынудили .. hi

            himRa
    5. Hellriker Сегодня, 09:17
      Что-то мне подсказывает что мы первые претенденты на испытание. Политика очень изменчива.
      Hellriker
      1. himRa Сегодня, 09:35
        Не правильно вам подсказывают! wassat
        В случае Китая им нужны ядерные но тактические средства! а они немного отличаются от МБР
        himRa
  2. ser-pov Сегодня, 08:24
    [/quote]Согласно информации из неофициальных источников, МБР Dongfeng 5 (DF-5) шахтного базирования имеет длину 32,6 м, диаметр – 3,35 м, вес – 183 т. современные модификации ракеты могут поражать цели на расстоянии до 15 тыс. км. [quote]

    Как всегда, информация от "Одна бабка сказала"...
    ser-pov
  3. Волька Сегодня, 09:00
    не хочется верить, что Китай достиг равного с нами уровня СЯС...
    Волька
    1. rotmistr60 Сегодня, 09:18
      А может лучше работать как китайцы, а не играть в "верю-не верю"?
      rotmistr60
      1. yuriy55 Сегодня, 10:12
        А может лучше работать как китайцы...

        Для начала надо научиться размножаться, как китайцы...Расстреливать наркоторговцев, как филиппинцы, заливать казнокрадам в глотку свинец, как на Руси, пороть публично кнутами (розгами) за административные правонарушения, как казаки...глядишь, оно и пойдёт дело... good
        yuriy55
  4. Старый26 Сегодня, 09:21
    Цитата: Волька
    не хочется верить, что Китай достиг равного с нами уровня СЯС...

    Не достиг. То, что они испытали МБр с РГЧ с 10 ББ не говорит о достижении равного с нами уровня СЯС
    Старый26
  5. Рабинович Сегодня, 09:30
    Против инопланетян собрались воевать чтоли
    Рабинович
    1. zoolu300 Сегодня, 10:02
      Ну если ваши хозяева инопланетяне, то да.
      zoolu300
  6. yuriy55 Сегодня, 10:07
    Самое главное, никто им не мешает: ни санкции, ни ВТО, ни антидопинговые комитеты, ни дураки, ни дороги, ни моратории на смертную казнь, - а, главное, belay их - тьма fellow
    yuriy55

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