В Китае испытали ракету, способную нести 10 боеголовок
В КНР прошли успешные испытания усовершенствованной межконтинентальной ракеты DF-5C, сообщает Warspot со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
По данным американского ведомства, основное отличие модифицированной версии МБР является «разделяющаяся головная часть с десятью блоками индивидуального наведения, каждый из которых может нести ядерную боеголовку». (Предшественница – DF-5B – может нести от 6-ти до 8 боеголовок).
В испытаниях, точная дата которых не указывается, была задействована DF-5C с небоевой головной частью.
«Ранее в этом месяце (январе) ракета стартовала с космодрома Taiyuan Space Launch Center, который находится в центральной части Китая, и поразила цели, расположенные в пустыне на западе страны», – говорится в сообщении Пентагона.
«Тестирование проходило под пристальным контролем со стороны американских спецслужб», – добавили в ведомстве.
По данным американских военных, «на сегодняшний день ядерный арсенал КНР в разы превышает официальные цифры (250 боеголовок)».
Согласно информации из неофициальных источников, МБР Dongfeng 5 (DF-5) шахтного базирования имеет длину 32,6 м, диаметр – 3,35 м, вес – 183 т. Современные модификации ракеты могут поражать цели на расстоянии до 15 тыс. км.
По данным американского ведомства, основное отличие модифицированной версии МБР является «разделяющаяся головная часть с десятью блоками индивидуального наведения, каждый из которых может нести ядерную боеголовку». (Предшественница – DF-5B – может нести от 6-ти до 8 боеголовок).
В испытаниях, точная дата которых не указывается, была задействована DF-5C с небоевой головной частью.
«Ранее в этом месяце (январе) ракета стартовала с космодрома Taiyuan Space Launch Center, который находится в центральной части Китая, и поразила цели, расположенные в пустыне на западе страны», – говорится в сообщении Пентагона.
«Тестирование проходило под пристальным контролем со стороны американских спецслужб», – добавили в ведомстве.
По данным американских военных, «на сегодняшний день ядерный арсенал КНР в разы превышает официальные цифры (250 боеголовок)».
Пуск ракеты Dongfeng 5
Согласно информации из неофициальных источников, МБР Dongfeng 5 (DF-5) шахтного базирования имеет длину 32,6 м, диаметр – 3,35 м, вес – 183 т. Современные модификации ракеты могут поражать цели на расстоянии до 15 тыс. км.
Использованы фотографии: fas.org