Рогозин: Причина отзыва ракетных двигателей кроется в низкой зарплате
Причина отзыва двигателей ракеты-носителя «Протон-М», скорее всего, заключается в крайне слабой культуре производства на Воронежском заводе и низкой зарплате специалистов, передает РИА Новости слова вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Напомним, ранее на Воронежский механический завод были отозваны двигатели второй и третьей ступеней носителей "Протон-М" из-за выявленных технологических проблем. В субботу на предприятии состоялось совещание, на котором присутствовали Рогозин и глава Роскосмоса Игорь Комаров. Вице-премьер потребовал провести внутреннее отраслевое расследование.
На вопрос, «может ли диверсия быть причиной подмены документации, из-за которой произошла неполадка» при запуске «Протона», Рогозин ответил:
Напомним, ранее на Воронежский механический завод были отозваны двигатели второй и третьей ступеней носителей "Протон-М" из-за выявленных технологических проблем. В субботу на предприятии состоялось совещание, на котором присутствовали Рогозин и глава Роскосмоса Игорь Комаров. Вице-премьер потребовал провести внутреннее отраслевое расследование.
Культура производства там (на Воронежском механическом заводе) крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь. Я вчера подписал поручение Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства – ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите. Выявить все узловые моменты на производстве и людей, которые фактически соприкасаются с этой техникой и имеют к ней отношение. Если эти люди получают по 12-15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям,сказал журналистам Рогозин.
На вопрос, «может ли диверсия быть причиной подмены документации, из-за которой произошла неполадка» при запуске «Протона», Рогозин ответил:
Такие версии, как террористическое воздействие, диверсия или попадание метеорита прямо в голову, конечно, имеют место и право на существование. Но мы руководствуемся больше полученным опытом общения с подобного рода производствами.
Использованы фотографии: Федеральное космическое агентство (Роскосмос)