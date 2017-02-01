11:49 01 февраля

Рогозин: Причина отзыва ракетных двигателей кроется в низкой зарплате

Причина отзыва двигателей ракеты-носителя «Протон-М», скорее всего, заключается в крайне слабой культуре производства на Воронежском заводе и низкой зарплате специалистов, передает РИА Новости слова вице-премьера Дмитрия Рогозина.



Напомним, ранее на Воронежский механический завод были отозваны двигатели второй и третьей ступеней носителей "Протон-М" из-за выявленных технологических проблем. В субботу на предприятии состоялось совещание, на котором присутствовали Рогозин и глава Роскосмоса Игорь Комаров. Вице-премьер потребовал провести внутреннее отраслевое расследование.

Культура производства там (на Воронежском механическом заводе) крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь. Я вчера подписал поручение Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства – ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите. Выявить все узловые моменты на производстве и людей, которые фактически соприкасаются с этой техникой и имеют к ней отношение. Если эти люди получают по 12-15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям,
сказал журналистам Рогозин.

На вопрос, «может ли диверсия быть причиной подмены документации, из-за которой произошла неполадка» при запуске «Протона», Рогозин ответил:
Такие версии, как террористическое воздействие, диверсия или попадание метеорита прямо в голову, конечно, имеют место и право на существование. Но мы руководствуемся больше полученным опытом общения с подобного рода производствами.

Использованы фотографии: Федеральное космическое агентство (Роскосмос)
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Комментарии 115
  1. Мар.Тира Сегодня, 09:10
    Я про это и писал не давно.Нет приоритета рабочего класса.Как в той же отрасли 30-40 лет назад.Тогда это было пристижно.Зарплаты,льготы,повышенная пенсия.Но для современных хозяев,вроде бы госкорпораций народ это рабы,права не имеющие. .Мало их садят,мало!
    Мар.Тира
    1. dik-nsk Сегодня, 09:13
      поддерживаю. сильно большой разброс (в разы) по зарплатам непосредственно военных и их обслуживающих отраслей. аналогично с чиновниками - космический зарплаты у верхушки, рядовые трудятся за копейки, отсюда кризис госуправления. доиграются
      dik-nsk
      1. cniza Сегодня, 09:22
        Неужели стало доходить , а раньше этого не знали и не видели ? никто отчетность не смотрел ?
        cniza
        1. Zibelew Сегодня, 09:37
          При таких зарплатах рабочих на заводе глупо искать профессионалов. Давно сбежали либо на пенсии. Кто пойдет работать на 10-15 тыс? Депутат Госдумы с 450 тыс.? Тем более что женщины-депутаты жалуются на тяжелые условия труда в Госдуме, им борщ сварить некогда.
          Zibelew
          1. iConst Сегодня, 10:18
            Цитата: cniza
            Неужели стало доходить

            Цитата: Zibelew
            При таких зарплатах рабочих на заводе глупо искать профессионалов.

            Не-не - Рогозин про свою и больших "еффективных менеджерей" зарплаты говорил.

            Хто-ж будет такие отрасли за пару лямов в месяц тянуть?
            Я лично и то не возьмусь. Ну, если только в "зелёных" - и то ещё подумаю... laughing
            iConst
          2. Alexanast Сегодня, 10:23
            При таких зарплатах рабочих на заводе глупо искать профессионалов. Давно сбежали либо на пенсии. Кто пойдет работать на 10-15 тыс? Депутат Госдумы с 450 тыс.?


            Да таких "профи" лучше вообще от заводов держать подальше.
            Alexanast
            1. Банный Сегодня, 11:49
              это еще чет платят там развели понимаешь либерастню работяг достаточно кормить и одевать опоздал на работу палками и пайку половинить не вышел на работу бросить козлобандита львам
              Банный
        2. НЕКСУС Сегодня, 10:47
          Цитата: cniza
          Неужели стало доходить , а раньше этого не знали и не видели ? никто отчетность не смотрел ?

          Причина отзыва двигателей ракеты-носителя «Протон-М», скорее всего, заключается в крайне слабой культуре производства на Воронежском заводе и низкой зарплате специалистов,

          До Рогозина только сейчас дошло...а когда на Восточный приезжал,у него какие-то другие варианты ситуации были?
          НЕКСУС
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:16
            НЕКСУС :hi
            : До Рогозина только сейчас дошло..
            Хоть до одного дошло! Что народ без денег. Да военным платят.А остальным!!! Очки розовые иногда протирать нужно. А то те кто куёт мечи и созидает, учит , лечит..В один прекрасный момент пошлёт всё к едрени фени.И грянет буря. И вся власть со всеми силовыми структурами будет иметь бледный вид hi
            Наблюдатель2014
      2. Шарапов Сегодня, 10:15
        Господин Рогозин, эй, вы там, на Луне, спуститесь на землю!!!
        Задайтесь при этом вопросом, почему жители ВСЕХ без исключения областей, граничащих с Московской в огромных количествах едут работать вахтовым (15 дней через 15) методом в столицу? Воронеж это один такой нищий?
        У меня в Брянской области родня - оттуда все мужики "челночат" в столицу. Работы нет вообще. У брата жена работает в райцентре на почте - 9 т.р. - ждет мужа каждый раз как манну небесную.
        Предлагаю не зарплаты поднимать на отдельном заводе, а столицу России перенести в Воронеж.
        Все остальное, я думаю, - полумеры.
        Если говорить об оборонке - это срез общества. Пилят по полной. Пришел большой госзаказ на Ковровский завод им. Дегтярева. Вы думаете большие оклады ведущим инженерам и рабочим установили? премии выплатили? производство сильно модернизировали? Счаз. Руководство купило себе представительские меринолимузины.
        Шарапов
    2. vovanpain Сегодня, 09:16
      Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям,

      Если этих "работодателей"называть диверсантами,да и правительство наше одни диверсанты.СМЕРШ бы трудился бы днями и ночами,Рогозин на НПО "Сатурн" загляни,тоже удивлен будешь.Медведеву бы нашу пенсию бы назначить и месяцок бы он бы пожил бы на нее.
      vovanpain
      1. iConst Сегодня, 11:31
        Цитата: vovanpain
        Рогозин на НПО "Сатурн" загляни,тоже удивлен будешь.

        Если бы Рогозин сейчас читал все наши каменты, то он бы со смеху покатывался: "ну лошары...".

        Во времена двора Романовых было в основном два типа чиновников: одни служили сначала себе, а потом России и те, кто сначала России, а потом себе. И их было примерно поровну.

        Сейчас три типа: одни служат сначала себе, а потом России, следующие - себе, а потом Западу и третий тип - только себе. Так вот последних в разы больше.
        Рогозин из первых.
        iConst
    3. himRa Сегодня, 09:17
      Цитата: Мар.Тира
      Нет приоритета рабочего класса.Как в той же отрасли 30-40 лет назад.

      Однозначно как говаривал отец всех народов ,,кадры решаю все!,,
      да и вообще последнее время Рогозин стал раздражать своими высказываниями нашелся капитан очевидность млин!
      himRa
      1. AwaZ Сегодня, 10:11
        а он всегда такой был . Я не знаюю за какие заслуги его посадили руководить ВПК , всегда был пустозвоном.
        AwaZ
        1. тундряк Сегодня, 10:22
          Зря вы так о нём, это же какая глубина мысли,какой высочайший интелект.
          Надо же додумался, оказывается сложную технику, делают люди а не эффективные менеджеры.
          Гигант сцука мысли прямо.
          тундряк
    4. SSR Сегодня, 09:33
      Цитата: Мар.Тира
      Я про это и писал не давно.Нет приоритета рабочего класса.Как в той же отрасли 30-40 лет назад.Тогда это было пристижно.Зарплаты,льготы,повышенная пенсия.Но для современных хозяев,вроде бы госкорпораций народ это рабы,права не имеющие. .Мало их садят,мало!

      Взять ИжМаш.... там калаши на допотопных станках ещё недавно фигачили... а топ манагеры в золотых труселях щеголяли.... комбинаты типа ММК, НЛМК, Северсталь...... это Гиганты грабящие народ России но ща которых в Европе заступается государство Россия....
      Медвед... что Дворковича родня за бубенцы крепко держит или Пу в ручном режиме самолично должен решать?
      Имха.
      Должна быть вертикальная система зарплат.... когда зарплата ГЛАВНЮКА выше на 10% его "зама" и так далее... мастер цеха может получать больще бригадира на 10% а бригадир больще слесаря 6-го разряда на 10%..... вот как то так а нет как сейчас... 15 человек многотысячного ММК имеют заработный фонд в 70% а тысячи сотрудников живут на остатки...
      SSR
      1. V.ic Сегодня, 10:20
        Цитата: SSR
        а тысячи сотрудников живут на остатки.

        ...ну, если один процент населения РФ владеет 70% якобы "национального богатства", то 95% остального имеющегося на данный момент населения, вынуждены "сосать лапу" /или "кое-что иное"/.
        V.ic
    5. Stas157 Сегодня, 09:35
      Цитата: Мар.Тира
      Я про это и писал не давно.Нет приоритета рабочего класса.

      Да Вы что, какой рабочий класс? Это в СССР пытались сделать, а сей час наоборот формация! Для олигархата рабочий класс это противники, зря что ли на Росгвардию решили потратиться? Держать в узде народ будут, чтоб рыпались, и лишний раз рот не разевали по поводу низких зарплат! Откуда зарплаты то? Барин своего не отдаст! Не для этого СССР валили и потом приватизацию делали! И главный, тоже подтвердил, пересмотра преступной приватизации не будет!
      Stas157
      1. васильев ю Сегодня, 09:44
        А хорошую идею подкинули с отзывом двигателей ракет.
        Может теперь всему населению отозвать своих детей из школ, из-за малых зарплат учителей и их низкой квалификации? И отправить всех детей в Думы, мэриии и подобные заведения. Ведь там зарплаты у народа приличные, и по ихним утверждениям все сплошь сверхпрофи, вот и пускай чиновничье стадо озаботится в реальности проблемами школьными, пусть ещё там учат школьников, пока не решат ту по ры лые всех школьных проблем.
        васильев ю
    6. vinni-puk Сегодня, 09:35
      А как они сами себя садить будут?
      vinni-puk
    7. Vadivak Сегодня, 09:36
      Цитата: Мар.Тира
      о для современных хозяев,вроде бы госкорпораций народ это рабы,права не имеющие.

      Проще - . Зарплата почтальона 7 000 руб. зарплата гендиректора предприятия 307 тыс. руб. в месяц без учета надбавки за гостайну, а также оплаты за командировочные дни и отпускных. Премия 95 млн руб.,
      Vadivak
    8. дядя Мурзик Сегодня, 09:40
      а где тут наши "патриоты" с ВО которые кричат о массе рабочих мест с хорошей зарплатой! belay
      дядя Мурзик
    9. De Laert Сегодня, 09:44
      Наконец-то поняли, что диверсанты - это те, кто делает нищими население своей страны. Хотя, ничего они не поняли, просто нашли отмазку...
      De Laert
    10. To be or not to be Сегодня, 09:48
      ""Рогозин: Причина отзыва ракетных двигателей кроется в низкой зарплате""
      Так в чем проблема -ПЛАТИТЕ.(все-таки вроде вице-премьер правительства РФ !!!) И не только этим ,но и учителям .врачам ...и так далее по списку профессий.
      Почему в Европе даже в более бедных странах чем... зарплата людей одинаковой профессии выше ?
      To be or not to be
      1. Петр1 Сегодня, 10:10
        Зарплату нужно платить всем достойную а не только себе, военным и ментам.Государство раз от народа отмахивается зп,не платит,(олигархи пусть платят)жильё не строит,бесплатно не лечит,не учит сами с усами. Соответственно и отношения народа к государству такое,это ладно сейчас не 1941,тогда за счёт народа выстояли, менты и военные обокакались.
        Петр1
    11. 97110 Сегодня, 10:15
      Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям, сказал журналистам Рогозин.
      Цитата: Мар.Тира
      Нет приоритета рабочего класса.Как в той же отрасли 30-40 лет назад.

      Капитализм же героически построили, в кратчайшие сроки. Даже люди погибли при разделе социалистической собственности. Ладно, мартира. Но Рогозин? Руководитель буржуазного государства! Обозвал диверсантами работодателей! То есть людей, для кого и построили срочно всё это общество, надежду и опору. Прямо экстемизьм какой-то. Вот что должен чувствовать ИНВЕСТОР, тем более ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР, прочтя такое? Никогда такие руководители не построят требуемый инвестиционный климат. Он же завтра лозунг, популярный при Черненко, выдвинет, там что-то типа призывают либерастов и креаклов к станку становиться, и станок ТОКАРНЫЙ нарисован был. На целую полосу нарисован! Токарный! А завтра покусится на святое, отнять и поделить СОБСТВЕННОСТЬ Абрамовича предложит! Дожили, слов нет. Куда гарант смотрит? Вот Николай Александрович не поступился принципами, популистических лозунгов не выдвигал - ныне причислен...
      97110
    12. частное лицо Сегодня, 10:39
      А если посмотреть отчётность то наверняка средняя з/п на предприятии 50000-80000 рублей. Ну любят наши чиновники преувеличивать доход простых работяг. И так везде.
      частное лицо
      1. vovanpain Сегодня, 10:46
        Цитата: частное лицо
        наверняка средняя з/п на предприятии 50000-80000 рублей.

        Средняя зарплата это температура по всей больнице. yes Берут зарплату начальника корпуса-180000 р.и зарплату уборщицы,бабы Мани-6000р,сваливают в кучу и довольные рапортуют,у нас все хорошо,прекрасная маркиза. negative
        vovanpain
        1. Сергей39 Сегодня, 11:46
          Все говорят правильно, но забывают,что если платить рабочим адекватную зарплату, цены на конечную продукцию вырастут в разы.Тогда наши ЖРД станут никому не нужны и на МКС сами летать будут и т. д. Причина вовсе не в зарплатах а в распределении доходов.
          Сергей39
  2. rotmistr60 Сегодня, 09:13
    заключается в крайне слабой культуре производства на Воронежском заводе и низкой зарплате специалистов

    Если нет культуры производства и надлежащего контроля, то ни какая зарплата сколько ее не увеличивай не поможет. Уж Рогозин просто обязан это знать.
    rotmistr60
    1. Кубик123 Сегодня, 09:22
      Более высокая зарплата позволяет привлекать более квалифицированных людей и, главное, спрашивать с них за результаты труда. А у работника с низкой зарплатой голова болит не о работе, а о том как накормить детей и обеспечить их жильем. И где-бы подработать на стороне. Отсюда и "результаты".
      Кубик123
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:26
        привлекать более квалифицированных людей

        На таких предприятиях по умолчанию не бывает не квалифицированных специалистов.
        rotmistr60
        1. Кубик123 Сегодня, 09:30
          А какой смысл получать высокую квалификацию, и, самое главное, постоянно ее поддерживать, если знаешь, что на ожидающую тебя зарплату ты не сможешь прокормить свою семью и дать образование детям. Вот и идут в "юристы" и "менеджеры".
          Кубик123
        2. DenZ Сегодня, 10:21
          Цитата: rotmistr60
          На таких предприятиях по умолчанию не бывает не квалифицированных специалистов

          Вот людей не надо обижать. Что на Воронежском заводе люди не квалифицированные работают?
          DenZ
        3. 97110 Сегодня, 10:31
          Цитата: rotmistr60
          На таких предприятиях по умолчанию не бывает не квалифицированных специалистов.

          Не должно быть. Всё Вы правильно пишете. Только в отрыве от действительности. 40 лет назад все знали лучших докеров, капитанов, судоремонтников. И никто не знал лучших предпринимателей. Сейчас никто не знает лучших докеров, капитанов, судоремонтников. И, подозреваю, на производствах, работающих на космос, профессионалы тоже не известны. А хозяин ларька на углу известен всем. И принят в администрации. Глава его публично награждает по случаю праздников (за его же деньги, но - почёт!)
          97110
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:37
            Только в отрыве от действительности.

            Возможно вы и правы. В советское время при крупных и профильных предприятиях создавались свои ПТУ, которые готовили рабочие кадры для своего предприятия. Но это ушло в прошлое.
            rotmistr60
        4. barclay Сегодня, 10:36
          Цитата: rotmistr60
          На таких предприятиях по умолчанию не бывает не квалифицированных специалистов.


          Если выбирать лучших их худших, то бывает. Специалистов для таких производств небоходимо готовить по специальной программе в специальных учебных заведениях. Запойные, с трясущимися руками, безграмотные, не имеющие общего представления о всей технологической цепочке производства там быть не должны. Каждый на своем месте должен представлять кто и что до него делал с этой деталью, и кто и что будет делать дальше. При этом он на своем месте не должен создавать трудностей для дальнейшей технологической цепочки, от обработки заготовки до хранения и отгрузки готовой продукции. Т. е. каждый должен быть для этого достаточно грамотным и осознанно работать "не за страх, а за совесть". Это и есть высококвалифицированный персонал производства, достойный высокой оплаты своего труда.
          Культура производства рождается годами, а не одномоментно с повышением зарплаты. И она зависит, конечно, не сколько от рабочего персонала, сколько от уважаемого и авторитетного руководства.
          barclay
        5. LÄRZ Сегодня, 10:40
          Цитата: rotmistr60
          На таких предприятиях по умолчанию не бывает не квалифицированных специалистов.

          Так было когда-то, но так не есть сейчас. Раньше военпреды по 7 часов в затылок дышали, а сейчас...
          LÄRZ
        6. кеп Сегодня, 11:09
          Цитата: rotmistr60
          привлекать более квалифицированных людей

          На таких предприятиях по умолчанию не бывает не квалифицированных специалистов.


          Сейчас есть,но только в руководстве,у которых зарплата совсем другая,и назначаются они сами понимаете где.
          кеп
      2. Вас Влад Сегодня, 09:41
        Часто у нас так бывает, экономят на мелочах из за которых теряются миллионы!В таких областях не должно быть проходящих мимо людей!Там должны работать потомственные,идейные люди,воспитанные старыми профессионалами!И без хорошей зарплаты мы дальше уже не уедем,старые альтруисты на пенсию уходят,а молодежи надо семью создавать и кормить!
        Вас Влад
        1. тундряк Сегодня, 10:31
          Цитата: Вас Влад
          старые альтруисты на пенсию уходят,а

          У старых альтруистов в СССР ЗАРПЛАТЫ были в разы выше в пересчёте на нынешние цены. И И не с чем не сравнимая уверенность в будущем , своём и своих детей.
          А сейчас уверенны только .......... ,слово поставьте сами, которые страну грабят.
          тундряк
          1. Вас Влад Сегодня, 10:36
            Я писал о тех кто пережил перестройку и работал из чистых патриотических чувств,и не бросил свой пост зная что они очень нужны Родине!За что мой им поклон hi
            Вас Влад
            1. тундряк Сегодня, 10:56
              Цитата: Вас Влад
              Я писал о тех кто пережил перестройку и работал из чистых патриотических чувств,и

              Да понял я понял,
              На таких ещё и держится и дышит наша пр-сть.
              А вот новые хозяева жизни, для меня воры, хотят чтобы при и х отношении к производственникам, итр , рабочим,у людей появилась гордость , как за СССР.
              По моему рогозин и К, просто Болван и циник каких свет не видывал, приспособленец,такой при любой власти при деле будет, только портреты на стене сменит и всё.
              тундряк
      3. krass Сегодня, 10:02
        Цитата: Кубик123
        Более высокая зарплата позволяет привлекать более квалифицированных людей и, главное, спрашивать с них за результаты труда. А у работника с низкой зарплатой голова болит не о работе, а о том как накормить детей и обеспечить их жильем. И где-бы подработать на стороне. Отсюда и "результаты".

        ни всегда уровень зарплаты -гарантирует требуемую квалификацию.не хочу 6оворить про менеджеров с миллионный зарплатаминь и нулевым КПД -это и так известно.
        поговорим просто о спецах - их может тупо не быть -- хоть 100т зарплаты дай
        krass
        1. Кубик123 Сегодня, 10:10
          Цитата: krass
          их может тупо не быть -- хоть 100т зарплаты дай

          Их может не быть в том случае, если в стране не создана инфраструктура для их появления. Начиная с воспитания, образования и заканчивая общественным престижем. Разваливается все легко и быстро, а создается трудно и долго.
          Кубик123
          1. тундряк Сегодня, 10:41
            Цитата: Кубик123
            Начиная с воспитания, образования и заканчивая общественным престижем.

            Цитата: Кубик123
            поговорим просто о спецах - их может тупо не быть -- хоть 100т зарплаты дай

            Я бы даже между воспитанием, образованием, престижем поставил знак равенства.
            И не забывайте в какое время живём, сейчас соц льготы только у того кто при власти и воров , что одно ито же.
            А тот же рабочий паяя отв , деталь, думает а где деньги взять на обучение детей да как эту насмешку , называемую з\пл, растянуть на месяц, если ещё он один работает.
            Может хватит уже , цитировать, крассу, сов лозунги.
            ЖИВЁМ ТО МЫ УЖЕ ПРИ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОМ СТРОЕ.
            Как говорится летела , она самая , упала в болото какая з\пл , такая работа.
            тундряк
        2. dauria Сегодня, 10:37
          поговорим просто о спецах - их может тупо не быть -- хоть 100т зарплаты дай


          А Вы дайте 100т. laughing Клянусь, в свои годы переучусь в кого угодно, хоть в балерину. И буду держаться за место и быть не "последним ковбоем на этой ферме". Приходилось управлять службой энергетика, когда 10 % имели ходки, лечить от алкоголизма можно было каждого второго, "три туза"- это ещё нормальный спец, если работает. И возраст у всех за 40 до "пока ноги носят". Самое смешное- там действительно нужны были "спецы", японские пресса холодной высадки , краны, волочилка , токарные автоматы, термичка и гальваника. Слава Богу, завод сдох и никто уже в мыле не бегает laughing
          dauria
      4. evge-malyshev Сегодня, 10:26
        А где их взять квалифицированных? Новых нет, а старые КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ дорабатывают.
        evge-malyshev
    2. ИмПерц Сегодня, 09:27
      Нет зарплаты - берут кого попало, отсюда проблемы с культурой производства. Текучка кадров это тоже зарплата, плюс условия труда. И всё сказывается на культуре производства.
      ИмПерц
    3. vinni-puk Сегодня, 09:29
      Он - не производственник, он - журналист.
      vinni-puk
      1. Кубик123 Сегодня, 09:38
        Цитата: vinni-puk
        Он - не производственник, он - журналист.

        У него очень хорошие семейные традиции. Почитайте про его отца.
        "Оле́г Константи́нович Рого́зин (31 октября 1929 — 24 марта 2010) — советский организатор оборонной промышленности и учёный. Генерал-лейтенант, заместитель начальника службы вооружения Министерства обороны СССР (до 1989 года). Профессор, доктор технических наук. Отец российского политика Дмитрия Рогозина."
        https://ru.wikipedia.org/wiki/Рогозин,_Олег_Конст
        антинович
        Кубик123
    4. дядя Мурзик Сегодня, 10:03
      таки видимо Рагозин не в курсе что средняя зарплата в России в 2016г 36200руб,а по центральному федеральному округу 42700 руб! belay Средняя зарплата в 2016 году по регионам России...
      bs-life.ru›Работа›Зарплата›srednyaya-zarplata2016 lol
      дядя Мурзик
      1. Alexanast Сегодня, 10:54
        средняя зарплата в России в 2016г 36200руб,а по центральному федеральному округу 42700 руб


        Так средняя зарплата это не показатель.
        Один получает 300000 - другой 15000. Вопрос: сколько будет средняя?
        Этот показатель придуман чиновниками, чтоб им отчитываться, а заодно и нам по ушам ездить.
        Alexanast
        1. дядя Мурзик Сегодня, 11:40
          Alexanast тики я о том! laughing
          дядя Мурзик
          1. Alexanast Сегодня, 11:49
            тики я о том


            Да я Вас понял, просто вдруг кто-нибудь и правда в эти цифры поверит hi
            Alexanast
  3. Старый26 Сегодня, 09:14
    Рогозин как всегда "Открыл Америку".Он что, курируя эту область не знает о прямой зависимости культуры производства (читай ответственности работника за свою работу) от заработной платы? Чем меньше з/п - тем отношение к своей работе у людей хуже, спустя рукава. Выгонят - пойду в другое место, где больше платят
    Старый26
  4. Чёрный Сегодня, 09:14
    Всё это последствия 90-х годов. Когда все было разграбленно. Теперь приходится выкарабкиваться.. заводы еще не восстановили свой производственный потенциал. Отсюда и результаты - КБ создают..а заводы не тянут. Надеюсь пока.
    Чёрный
  5. Altona Сегодня, 09:15
    За такую зарплату надо просто ходить на работу. Хозяева жизни совсем оборзели, получают деньги от коммерческих запусков, тратят на цацки и баб с пониженной социальной ответственностью, а работяга должен сухарь с солью грызть.
    Altona
    1. vovanpain Сегодня, 09:22
      Цитата: Altona
      За такую зарплату надо просто ходить на работу.

      Евгений hi ,а по всей стране так,эти барбосы делают вид что платят,рабочие делают вид что работают. request
      vovanpain
    2. дядя Мурзик Сегодня, 10:05
      я вас умаляю,таки видимо Рагозин не в курсе что средняя зарплата в России в 2016г 36200руб,а по центральному федеральному округу 42700 руб! Средняя зарплата в 2016 году по регионам России...
      bs-life.ru›Работа›Зарплата›srednyaya-zarplata2016
      дядя Мурзик
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:16
    Технологическая дисциплина - основа любого КАЧЕСТВЕННОГО производства. Раньше Воронежский Мехзавод - это было престижно.там зарплаты были - одни из лучших в городе.
    Он громадный. Недалёко от центра города занимает почти квадратный периметр. Несколько троллейбусных остановок вдоль любой стены. Ветка железнодорожная на территорию заходит. И так "уделать" такой завод - руководство СУДИТЬ надо.
    Горный стрелок
    1. himRa Сегодня, 09:28
      Цитата: Горный стрелок
      Ветка железнодорожная на территорию заходит. И так "уделать" такой завод - руководство СУДИТЬ надо.

      Чувствую аналогичную боль!
      Технологическая дисциплина - основа любого КАЧЕСТВЕННОГО производства
      Помнится отец рассказывал можно было серьезно схлопотать за нарушение технологической дисциплины и вот появились ГОСТЫ но сейчас уже с этим бардак страшный
      и еще мне кажется надо определить что же такое это производственная культура или культура производства .... это постоянное обновление технологических цепочек! и здесь может помочь рабочий класс! и ИТР -надо возвращаться к хорошо проверенному старому!
      а этим ,,господам,, жадность не дает вкладываться в производство
      himRa
      1. Mole Сегодня, 10:28
        Цитата: himRa
        и здесь может помочь рабочий класс!

        У рабочего перспектива роста до начальника стремиться к нулю. Если как в СССР из рабочих можно бы директором стать, то кпд будет выше.
        Сейчас же низовые звенья проработавшие на своем участке всю жизнь, зачастую не могут добиться от "руками"водителей элементарного, Манагеры просто не понимают те недостатки которые видят рабочие.
        Mole
    2. vvv-73 Сегодня, 09:44
      А сколько таких заводов уделали в 90-е. А те, что остались на ладан дышат.
      vvv-73
    3. evge-malyshev Сегодня, 10:54
      Цитата: Горный стрелок

      Он громадный. Недалёко от центра города занимает почти квадратный периметр. Несколько троллейбусных остановок вдоль любой стены. Ветка железнодорожная на территорию заходит. И так "уделать" такой завод - руководство СУДИТЬ надо.

      ХОЗЯЕВ СУДИТЬ НАДО !!!
      evge-malyshev
      1. evge-malyshev Сегодня, 11:17
        Прошу прощения. Оказывается ВМЗ казенное предприятие. Тогда вместе с руководством завода надо судить и Мантуровка - министра
        evge-malyshev
  7. Мар.Тира Сегодня, 09:16
    Цитата: Старый26
    Рогозин как всегда "Открыл Америку".Он что, курируя эту область не знает о прямой зависимости культуры производства (читай ответственности работника за свою работу) от заработной платы? Чем меньше з/п - тем отношение к своей работе у людей хуже, спустя рукава. Выгонят - пойду в другое место, где больше платят

    А вот у руководства другое мнение.Не нравится увольняйся.За забором других найду.Вот и весь сказ.
    Мар.Тира
    1. ягуар Сегодня, 09:54
      Точно...там за забором прямо очередь стоит!!!
      ягуар
    2. Mole Сегодня, 10:30
      Цитата: Мар.Тира
      А вот у руководства другое мнение.Не нравится увольняйся.За забором других найду.
      Не мешай о России думать.
      Mole
  8. _Алексей_ Сегодня, 09:17
    А кто такой Рогохин?
    _Алексей_
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 09:18
    Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям, сказал журналистам Рогозин.

    И кого Рогозин имел ввиду?
    a.s.zzz888
    1. himRa Сегодня, 09:44
      Ниуб... хм..хм..Набиулину ?
      Подозреваю сказано для красного словца! типа он такой что(настоящий полковник tongue ) знает что надо делать laughing
      himRa
    2. Gondalf Сегодня, 11:03
      не понятно каких денег им не платят? 12-15 т. руб? Т.е. надо вовремя платить 15? Или надо поднимать выше 15, а тогда на сколько? Это сфинкс какой-то, а не рогозин
      Gondalf
  10. стер Сегодня, 09:49
    Низкие зарплаты рабочих, высочайшие зарплаты директоров + премии, воровство и коррупция, безнаказанность и неподсудность... А проще говоря - неспособность и нежелание высшего руководства страны призвать к ответу зарвавшихся хапуг и заставить органы работать по закону! Если барахлит весь государственный аппарат, нечего кивать только на одну деталь! Главная проблема не на местах, она в Москвабаде. Это и есть главный враг русского народа!
    стер
  11. vladimirvn Сегодня, 09:53
    Наших руководителей впечатляет опыт Азии, когда за небольшую зарплату, неквалифицированные работники собирают высокотехнологичную продукцию. Но я так понимаю, что одно дело просто собирать по готовым лекалам, другое, творческие процесс и качественная работа на сложном оборудовании. Хорошая работа, на приоритетных направлениях развития экономики, должна хорошо оплачиваться.
    vladimirvn
    1. W1975 Сегодня, 10:12
      Азия в космос потому и не летает, собирая айфоны по лекалам. А у нас не понимают этого. Ждут какого то чуда. ЗП не поднимается уже 6й год, инфляция съела за эти годы ее в разы. Все думаю как бы где украсть, заработать на еще одной работе. Цены растут, Москва жирует, регионы реально выживают. И не вдомек верхам, что страна начинает разваливаться. Я помню 90е, сегодняшняя ситуация начинает их начало.
      W1975
      1. Громобой Сегодня, 10:44
        Цитата: W1975
        Азия в космос потому и не летает, собирая айфоны по лекалам.

        У китайцев очень серьёзная космическая программа,стратегическая,а не как у нас-извоз на советском заделе.Наверно,потому что порядку больше.А зарплаты у них растут,они над благосостоянием трудящихся упорно работают---внутренний спрос повышается поэтому ещё надо сравнить з/п слесаря дяди Васи с нашего казённого предприятия и их рабочего.
        Громобой
        1. W1975 Сегодня, 11:10
          Согласен на все 100 по нашим доходам. Но Китай это еще не вся Азия, там еще космос только в ночном небе видят.
          W1975
          1. Громобой Сегодня, 11:17
            Спасибо,я понимал,что Вы обобщённо выразились,но уж больно хотелось выразить,что у меня накипело.
            Громобой
      2. faiver Сегодня, 11:18
        эта азия собирающая айфоны по лекалам по части космоса уже в спину дышит...
        faiver
  12. vmo Сегодня, 09:53
    Снять с зарплаты "слуг народа" по 200 т.руб.,чтобы они были ближе к народу,и повысить зарплаты рабочего люда!
    vmo
  13. snifer Сегодня, 09:53
    старая но актуальная песня
    snifer
  14. BOB044 Сегодня, 09:54
    В таких предприятиях люди должны получать больше чел работающие в этом регионе.
    BOB044
    1. Максим Шелудяков Сегодня, 10:03
      Взлетела ракета - упала в болото
      Какая зарплата - такая работа
      Максим Шелудяков
  15. Мар.Тира Сегодня, 09:55
    Цитата: дядя Мурзик
    а где тут наши "патриоты" с ВО которые кричат о массе рабочих мест с хорошей зарплатой! belay

    Это вы зря.Например у нас в НАПО им Чкалова!http://kak-eto-sdelano.ru/kak-proizvodyat
    -su-34-v-novosibirske/
    Мар.Тира
    1. дядя Мурзик Сегодня, 10:07
      Мар.Тира ну видимо Рагозин не в курсе! belay или вводит в заблуждения народ! lolвот и в телевизоре говорят что средьняя зарплата в России 36200руб! lol
      дядя Мурзик
  16. yuriy55 Сегодня, 10:01
    Как сейчас помню...В феврале 1917-го это было...Потом Красный Октябрь...
    А послушаешь, да почитаешь, - всё в доме Романовых было сыто и весело...Чего народ во время Первой мировой, за царя и Отечество воюющий с жиру беситься стал? request
    Капитализм - это тупиковый путь развития...Кто-то придумал сказки про свободную конкуренцию, забыв при этом указать про потогонную систему труда...
    yuriy55
    1. сунженец Сегодня, 11:12
      всё в доме Романовых было сыто и весело...Чего народ во время Первой мировой, за царя и Отечество воюющий с жиру беситься стал?

      Так у Рогозина, Шувалова и иже с ними и сейчас все сыто и весело. А вот вам новость от Интерфакса:
      Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Решение о повышении пенсионного возраста россиян в правительстве РФ уже принято, обсуждается вопрос о параметрах повышения, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в правительстве.

      "Сам вопрос о повышении уже концептуально решен", - приводятся в статье слова одного из источников.

      Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, отмечают собеседники "Известий". Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве.
      Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным - с шагом на шесть месяцев в год. Еще один вариант - выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет, сообщили источники "Известий".
      В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал "Известиям" один из участников правительственных совещаний.
      "Соцблок и дальше будет выступать публично против повышения пенсионного возраста, однако они понимают, что принципиально решение уже принято, и решили подстраховаться расчетами", - сказал источник газеты, близкий к правительству.
      Между тем в пресс-службе Минтруда "Известиям" заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято. Это также подтвердил пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует соцблок.
      В свою очередь источник газеты отметил, что объявить о повышении пенсионного возраста могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.

      http://www.interfax.ru/russia/547868?utm_source=t
      opmain
      сунженец
  17. Мар.Тира Сегодня, 10:02
    Цитата: ягуар
    Точно...там за забором прямо очередь стоит!!!

    За забором то стоят,этого не скроешь.Но толку то?Нужен отбор по мастерству,опыту,и желанию работать.А берут по кумовству,по блату.Вот и результат такой.
    Мар.Тира
    1. lex locis Сегодня, 10:33
      Хорошо еще что таджиков и китайцев не начали набирать, с пятью классами школы в ауле, на крошечную зарплату.....
      А что? Тогда бы зарплату менагерам можно было увеличить вдвое. А то на дачу на Багамах не хватает...
      lex locis
  18. vladimirvn Сегодня, 10:13
    Зарплату надо повышать, напрямую привязываю ее к повышению ответственности за качество и результат. Есть результат ты в шоколаде. Нет, ты в тюрьме. Опыт товарища Сталина, в этих вопросах, как никогда актуален.
    vladimirvn
  19. МВГ Сегодня, 10:19
    Причина некачественной продукции прежде всего в "манагерах", у которых задача номер 1 денег нарубать себе на карман и под раздачу проверяющим не попасть. Перекос в оплате труда это цветочки. Есть еще понятие "оптимизация" - когда целые отделы производства сокращают, а другие отделы заменяют на "аутсорсинг". Суть действа - уменьшить любым способом расходование средств без оглядки на результат. Главное, что бы внешне все было все в рамках закона, а там трава не расти.
    МВГ
  20. Галеон Сегодня, 10:27
    Цитата: Кубик123
    А у работника с низкой зарплатой голова болит не о работе, а о том как накормить детей

    А у слабого человека еще возникнет мысль где бы что украсть - на этом-то производстве.
    Галеон
  21. Jurkovs Сегодня, 10:30
    Маск со своим Фальконом вынудил ЦиХ снижать стоимость пуска Протона. А снижение затрат видимо начали со снижения зарплат на предприятиях выпускающих комплектующие. И кто теперь, после этого скандала, будет заказывать Протон? ЦиХ это черная дыра нашей космонавтики.
    Jurkovs
  22. Булат Сегодня, 10:33
    Надо депутатов гнать к станкам ,с ихней зарплатой они должны осваивать производство за 10 человек,блин каждый год одно и тоже так более 20 лет,плата только у чинуш и менеджеров
    Булат
  23. Громобой Сегодня, 10:34
    Рогозин: Причина отзыва ракетных двигателей кроется в низкой зарплате
    О!!!У Рогозина низкая зарплата,надо её поднять!
    Т.к. он ответственный за космос,то должен был эту проблему поднять и решить ещё до печального инцидента,а не до.Значит не успевает этот чиновник своевременно реагировать и стратегического мышления у него нет.Можно конечно такое предположить,но всё гораздо проще,мне кажется.В очередной раз он отболтался от неудач и продолжит в том же духе.
    Громобой
  24. Monster_Fat Сегодня, 10:36
    Эй где тут "крикуны" про якобы "высокую" заработную плату в космической отрасле? Сам Рогозин признал, что она там не превышает 12-15 тыс рублей, да и ту под разными предлогами не платят во-время... Нет у нас конечно, интересная сложилась государственная система-рабовладельческий капитализм-большинство населения, получая нищенскую зарплату или пенсию которой хватает только на то чтобы не подохнуть с голода стали настоящими рабами наших "нео-капиталистов". Посудите сами, получая зарплату в 200-250 долларов люди тратят ее на то чтобы купить себе дешевых продуктов для выживания и на оплату коммунальных услуг-ни на что другое не остается уже денег. И главное нет выбора-везде платят примерно такие же деньги. И не уехать ибо нет денег на то чтобы уехать и попытаться начать все на новом месте. Народ и вынужден работать фактически за миску похлебки на новых "нео-рабовладельцев", которые и обращаются с ними как с рабами-все равно никуда не денутся. Кроме того, чтобы не появлялись "дурные мысли" оставить на время жилье, не платить за него временно и поискать "счастье" в другом городе, недавно ввели возможность конфискации этого жилья при "коммунальной задолженности".более нескольких месяцев-чем не завуалированное "крепостное право"? Ах, да - у нас же типа "кризис" из-за "санкций" и "низкая эффективность труда" потому и работает народ в большинстве за миску похлебки, а вот те, кто работает "эффективно" типа гендиректора почты, те получают по 100 миллионов вознаграждения за свой "нелегкий" труд,... Да и о чем это я , о новом "рабовладельческом строе" и "крепостном праве"- не у нас не может такого быть.... у нас же типа есть "свобода выбора", как сказал один "умник" - "птенец из когорты эффективных менеджеров" нашим учителям-не нравится зарплата, нет денег - идите (сами знаете куда-ругательное слово) в бизнес.....
    Monster_Fat
  25. Тишка Сегодня, 10:38
    Можно подумать, специалисты сами себе зарплаты устанавливают, прост руководство имеет непомерные аппетиты, вот и пытаются побольше урвать в свой карман! А что Вы хотите, капитализм, надо успеть наворовать, а потом, спокойно уйти, по собственному желанию, в другое теплое место!
    Тишка
  26. An64 Сегодня, 10:38
    Печально, что вице-премьер раньше не слышал вот этот анекдот:
    – Что должен делать специалист, получающий десять тысяч рублей в месяц?
    – Ничего. И еще немножко вредить.
    An64
  27. Мар.Тира Сегодня, 10:39
    Цитата: дядя Мурзик
    Мар.Тира ну видимо Рагозин не в курсе! belay или вводит в заблуждения народ! lolвот и в телевизоре говорят что средьняя зарплата в России 36200руб! lol

    Они видимо Москву считают Россией?
    Мар.Тира
    1. faiver Сегодня, 11:24
      какая москва? в москве средняя з/п 65тысяч...
      faiver
  28. An64 Сегодня, 10:46
    А почему все в комментариях зациклились на зарплате? А если этот рабочий, получающий 10-15 тыс. за смену вкручивает один болт, то и зарплата эта адекватна. Насколько вообще эффективно производство на этом предприятии?
    An64
    1. Hariton Laptev Сегодня, 11:02
      Когда рабочий закручивая болт стоит и думает чем ему семью завтра кормить, с чего коммуналку платить, и чем за садик ребенку отдавать, то он в чертежах двигателей которые собирает комбинацию из пяти пальцев видеть будет.
      Hariton Laptev
    2. сунженец Сегодня, 11:17
      А почему все в комментариях зациклились на рабочем? Ранее сообщали, что причиной отзыва ракетных двигателей (и имевших место аварии) было использование в деталях двигателя более дешевых сплавов.
      Выбор материалов, из которых изготавливаются детали, не компетенция рабочего.
      сунженец
  29. LÄRZ Сегодня, 10:50
    Прочность всей цепи определяется её самым слабым звеном. И в этой цепи, от генерального директора до уборщицы, на ТАКИХ предприятиях, не должно быть слабых звеньев.
    LÄRZ
  30. Fonmeg Сегодня, 10:51
    Менеджеры производства получают зарплату в десятки и более раз, плюс ещё многоразовые премии! Не удивлюсь, если скоро и боевые ракеты будут лететь не туда и взрываться по ходу! У вертикали общества вверху нарос огромный нарост, который сосёт "соки" снизу и при продолжении такого наращивания вертикаль просто перевернётся больно и громко!
    Fonmeg
  31. Боромир Сегодня, 10:52
    Рогозин любитель подлить масла в огонь!
    Боромир
  32. Hariton Laptev Сегодня, 10:59
    Ограничить зарплаты руководителей всех уровней и гос чиновников. Сделать так что бы руководитель имел право на зарплату в 5 ну в 10 раз больше чем минимальная зарплата сотрудника на его предприятии. платишь рабочему 10 тысяч получай свои 50. Хочешь жрать хлеб с маслом и икрой повышай зарплату на предприятии. Не плохо было бы ввести сей закон и для министров и депутатов всех мастей.
    Hariton Laptev
  33. Stinger Сегодня, 11:14
    Чтобы оборонка хорошо работала и привлекала молодых специалистов надо:
    1. Директорами ставить профанов-менеджеров с огромными зарплатами.
    2. Способствовать обрастанию головных предприятий фирмами однодневками.
    3. Способствовать победе на конкурсах фирмам с уставным капиталом 10000 руб и отсутствием основных фондов, с последующим заключением миллиардных контрактов со 100 процентным авансированием.
    4. Специалистам платить по-минимуму с задержкой зарплат и запретом выезда за границу на отдых.
    И тогда молодые амбициозные инженеры и рабочие потянутся к производству. и будут работать как звери
    Stinger
  34. avdkrd Сегодня, 11:16
    Если эти люди получают по 12-15 тысяч рублей в месяц, ждите беды.

    Наконец то! Прозрел. Ситуация с ТАКИМИ зарплатами в космической отрасли и оборонке - за гранью понимания. Эффективные менеджеры госкорпораций насыпают себе зарплаты и премии превышающие по размерам выплаты в частном бизнесе. Пора бы все эти конторы переводить на баланс минобороны, с соответствующими окладами. Иначе такой подход не возродит оборонку, а похоронит ее.
    avdkrd
  35. Кот канибал Сегодня, 11:19
    Вот и поделитесь своими окладами в рабочими,а то только дополнительные налоги на народ вводить и можете,на большее у вас способностей не хватает. Уходите ка вы в отставку !
    Кот канибал
  36. кедр Сегодня, 11:23
    А у Воронежского механического, что смежников нет, им повышать не нужно?
    Что вы , уважаемые , упёрлись в зарплаты? Были мы уже миллионерами в 90 годы, ещё хотите?
    Ну получите вы кучу денег, на что истратите? На разного рода контрафакт, который вам впарят с тем или иным успехом, производители оного с маленькой зарплатой. А повышать нельзя.Банкиры не велят. Инфляция видите ли взлетит... А да, забыл, заграница нам поможет своим качественным шмутьём. Ждите...Поэтому лучше пусть падают ракеты, культура производства, сама Россия и мы вместе с ней, ЦБ стоял и стоит железобетонно на этой позицыи "сдерживать инфляцию"... Ставку держать высокую, вкладывать финансы в облигации врагов России, Правительство РФ к печатному станку не подпускать на пушечный выстрел.
    И пусть, кто-нибудь скажет, что это не симптомы колониальной экономики.
    В колонии не должно быть ничего национального, кроме плясок аборигенов, в том числе космонавтики и науки о Космосе.
    Зрим вкорень.
    кедр
  37. Alex45 Сегодня, 11:27
    Работаю не в "оборонке", на не большом предприятии. И вижу, что только зарплатой не заставишь работать качественно, с соблюдением трудовой и технологической дисциплины. Как уже многие отмечали, зарплата только одна из составляющих. Так как для работы (на описываемом мною предприятии) не требуются работники с опытом работы. То средний возраст коллектива, из 70 человек,- 28 лет. Да, зарплата не большая, на начальном этапе от 25т.р. (северный регион), но различия в отношении к работе возникают у многих работников уже через пару месяцев после трудоустройства.Если в начале "горят глаза и руки чешутся поработать", то потом на замечания по качеству продукции, порядку на рабочем месте и т.д. начинаются стоны, навроде того, что как платят так и работаю. А дайте мне еще больше зарплату, так я сразу горы сверну. Приходят работать люди, отработавшие лет по десят в разных сферах без официального трудоустройства и не знают элементарного, что такое отгул, и почему его нужно оформлять письменно и за ранее. Не понимают, что нужно выходить на работу согласно графика, а не тогда когда захочет. И это не наркоманы и "сидельцы" а в принципе среднестатистические молодые люди. В итоге за прошлый год принято 97 человек (соответственно и уволено столько же, т.к. штат 70 человек и на начало года был почти заполнен).
    Хотя всё не так уж плохо, костяк постепенно подбирается.
    Итог: для возвращения понятия работник (в любой сфере) - деньги и воспитание (как семьёй так и обществом), играют роль 50/50. Одного без другого не будет.
    Alex45
  38. Dekabrist Сегодня, 11:34
    Если вспомнить напрасно забытых классиков, то у них можно найти ответы на многие вопросы.
    Капитали́зм — экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности, формальном юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Главным критерием для принятия экономических решений является стремление к увеличению капитала, к получению ПРИБЫЛИ!
    Дедушка Маркс, во-первых, считал рынок ключевым аспектом капиталистической системы, подчеркивая безличный и принудительный характер его законов, не зависящий от индивидуальных мотивов. Участники рынка (капиталисты и рабочие, производители и потребители, покупатели и продавцы) противостоят друг другу в условиях конкуренции. Во-вторых, Маркс рассматривал бесконечное накопление капитала, начиная с «первоначального накопления», как присвоение чужого труда — капитал рассматривался как овеществлённый труд. В-третьих, согласно Марксу, в основе капиталистического способа производства лежал конфликт между капиталистами, как собственниками средств производства, и рабочими, как собственниками рабочей силы (между буржуазией и пролетариатом). В-четвертых, для Маркса капиталистическая система обладала огромной динамикой, способной разрушать традицию и расширяться в мировом масштабе, распространять свою логику на неэкономические области и формировать общество, политику и культуру. Маркс анализировал индустриальный капитализм XIX века. Несмотря на многочисленную критику, его подход остаётся точкой отсчёта для анализа капитализма вплоть до настоящего времени.
    Так что по другому быть не может. А спич Рогозина - это так, для прессы.
    Dekabrist
  39. tinibar Сегодня, 11:41
    Цитата: cniza
    Неужели стало доходить , а раньше этого не знали и не видели ? никто отчетность не смотрел ?

    А отчетность у нас всегда красивше действительности, это- то унас умеют... Вот только сегодня аврально доделывали то, что по отчетам уже сдано...
    tinibar

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