""Рогозин: Причина отзыва ракетных двигателей кроется в низкой зарплате""

Культура производства там (на Воронежском механическом заводе) крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь. Я вчера подписал поручение Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства – ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите. Выявить все узловые моменты на производстве и людей, которые фактически соприкасаются с этой техникой и имеют к ней отношение. Если эти люди получают по 12-15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям,

Такие версии, как террористическое воздействие, диверсия или попадание метеорита прямо в голову, конечно, имеют место и право на существование. Но мы руководствуемся больше полученным опытом общения с подобного рода производствами.