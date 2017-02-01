Проект «ЗЗ». Выживут ли русские после ядерного удара?
Одной из громких тем в западной прессе стало обсуждение вопроса выживаемости русских и китайцев при ядерном ударе. Тема пришла, что называется, с самого верха: Стратегическое командование вооружённых сил США и офис Директора национальной разведки сообща оценивают способность Москвы и Пекина «пережить ядерный удар». Тем временем в Институте Катона с печалью констатируют: «альтернативой» диалогу США и РФ является «ядерная конфронтация».
Спецслужбы США и Стратегическое командование Пентагона работают над новой оценкой способности российского и китайского руководства «пережить ядерный удар» и «продолжить работать», сообщает «Bloomberg» со ссылкой на офис директора Национальной разведки и Стратегическое командование США.
Новое исследование выполняется по заказу Конгресса. Решение о его проведении было принято ещё до вступления Д. Трампа в должность президента. Программа по оценке ядерной «живучести» русских и китайцев получила одобрение обеих ведущих партий США. Члены Демократической и Республиканской партий «выражают глубокую озабоченность» по поводу растущих военных амбиций Китая и недоверия к президенту России Владимиру Путину.
Издание напоминает, что недавно мистер Трамп пообещал «значительно укрепить и расширить» ядерный потенциал США. Также он заявлял, что может и пойти на «сделку» с Путиным: ослабление санкций в обмен на будущее сокращение ядерных арсеналов.
Законодатели желают, чтобы Национальная разведка и Стратегическое командование США (то самое, которое занимается планированием, а в случае войны нанесением ядерных ударов) оценит «возможности» атаки двух ядерных держав: России и Китая. Конгрессмены хотят узнать, насколько сегодня способно к выживанию, управлению и командованию руководство этих двух государств.
Доклад, который появится в скором будущем, должен включать «местоположение и описание наземных и подземных сооружений, имеющих важное значение для политического и военного руководства», а также «объекты», в которых, как ожидается, будут работать «высшие руководители» во время военного кризиса.
Стратегическое командование также обязано представить подробное описание «уровня живучести» и способности к «командованию и управлению» США в случае войны с Россией и Китаем.
Запрос был инициирован республиканцем Майклом Тернером, членом подкомитета по стратегическим силам комитета по вооружённым силам Палаты представителей.
«Наши специалисты разрабатывают соответствующий отчёт», — написал по электронной почте «Блумбергу» капитан военно-морских сил Брук ДеУолт, представитель Стратегического командования. Он указал, что о подробностях пока говорить преждевременно. Подробности непременно будут, но попозже.
Президент Трамп тоже не сидит без ядерного дела. Он в очередной раз «просигнализировал» о поддержке идеи модернизации ядерного арсенала США. В пятницу в специальном меморандуме он приказал министру обороны Джеймсу Мэттису сделать новый обзор ядерной политики государства. Ядерное сдерживание Соединённых Штатов должно отвечать критериям современности, гибкости, готовности и должно соответствовать угрозам XXI века.
«Bloomberg» отмечает далее, что американское правительство планирует (по крайней мере, так говорят сторонники контроля над вооружениями), что грядёт модернизация ядерных арсеналов на сумму в триллион долларов. Деньги пойдут на совершенствование ядерной «триады». Такие планы не являются собственно планами новой администрации; их утвердил ещё Барак Обама.
Мистер Трамп действует, очевидно, в рамках планов Обамы. Соединённые Штаты «должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал», считает он. Об этом он сам писал в конце декабря в «Твиттере». По данным одного телеведущего MSNBC, Трамп также будто бы сказал в одном разговоре по телефону: «Пусть будет гонка вооружений. Мы превзойдём их на каждом этапе и переживём их всех!»
Наконец, именно Трамп и его команда по национальной безопасности обещали «противостоять Китаю» по ряду вопросов: от торговли до территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море.
Что это значит? Часы тикают? Близится Судный день?
На минувшей неделе, напоминает издание, в «Бюллетене учёных-атомщиков» сообщалось о росте ядерных рисков. «Ядерный риск» рассматривается специалистами как одна из главнейших угроз планете наряду с изменением климата. Мир стоит на грани ядерной катастрофы.
Майкл Тернер говорит, что США «должны понять, как намерены вести войну Китай и Россия и как их руководство будет командовать и контролировать потенциальный конфликт. Это знание имеет решающее значение для нашей способности сдерживать угрозы». Республиканец уточнил, что Россия и Китай «приложили значительные силы и вложили значительные средства», чтобы понять, как может противодействовать их деятельности Америка. В том числе Тернер отметил «вмешательство в коммуникационные возможности, касающиеся нашего руководства». «Мы не должны игнорировать пробелы в имеющемся понимании ключевых возможностей противника», — добавил он.
Франклин Миллер, бывший старший чиновник Пентагона, который служил при семи разных министрах обороны и в Совете национальной безопасности (старший директор по оборонной политике и контролю над вооружениями), сказал в интервью изданию, что американская стратегия призвана дать понять потенциальным лидерам, что они «не смогут выиграть ядерную войну».
Лидеры России и Китая планируют применить ядерные ракеты, управляемые из командных бункеров, «похороненных глубоко под землёй или находящихся глубоко внутри гор», сообщил Брюс Блэр, научный исследователь из Принстонского университета, изучающий вопросы ядерного разоружения. Как полагает этот эксперт, заявление мистера Тернера подразумевает, что сдерживание русских и китайцев «требует наличия американских стратегических крылатых ракет, которые могут маневрировать вокруг гор и способны ударить по бункерам с любого угла».
Оскар Йонссон, приглашённый исследователь в UC Berkeley и соискатель научной степени кандидат в Департаменте военных исследований Королевского колледжа в Лондоне, приводит в «Foreign Policy» «шокирующие» слова генерала Стэнли Маккристала.
Генерал заявил о возможности войны в Европе, причём речь вовсе не об Украине. Война начнётся «в стороне от продолжающегося конфликта» в этой стране. По мнению военного, «европейская война — вовсе не немыслимая штука». Люди, которые хотят думать, что война в Европе невозможна, могут получить «сюрприз». Война реальна, и эта война будет с Россией.
Общая идея вкратце: повышенная активность «может привести к инцидентам и непреднамеренной эскалации». Суть в том, что Россия уже видит себя в состоянии войны с Западом, хотя открытой войны на данный момент нет. Экономические санкции, введённые в отношении России после вторжения на Украину, отмечает будущий доктор наук, пишущий диссертацию на соответствующую тему, не воспринимаются Москвой как «умеренный ответ со стороны Запада». Скорее всего, как об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, санкции рассматриваются как попытка спровоцировать смену режима в России. Кроме того, само восприятие русскими такого поведения Запада на международной арене «имеет более долгую историю». Режим в России убеждён, что Запад хорошо освоил технику «цветных революций» и повсюду, где это отвечает геополитическим интересам, инициирует смену режимов. Методика включает в себя информационное наступление, финансирование неправительственных организаций, внедрение «специальных услуг», а также дипломатическое давление — и всё «во имя демократии». Режим в Кремле, таким образом, убеждён, что Запад уже воюет, хоть пока и применяет «невоенные средства».
Поэтому едва ли война с русскими так уж «немыслима». Если б она и вправду была немыслима, к чему тогда все эти нынешние учения и переброска военных сил из США в Европу?
В Институте Катона тем временем обозначили следующую «альтернативу» диалогу Вашингтона и Москвы: ядерную конфронтацию.
Об этом рассказал Т. Г. Карпентер на сайте института.
Тед Гален Карпентер — старший научный сотрудник, занимающийся вопросами обороны и внешней политики в Институте Катона, и пишущий редактор в журнале «National Interest». Он автор десятка книг и 650 статей о международной обстановке.
В своём материале он выявляет «простую причину» того, почему Россия и Америка идут «к кризису».
Напряжённость в отношениях между Соединёнными Штатами и Россией резко возросла в последние месяцы правления Б. Обамы. Американские силы с тяжёлой техникой были развёрнуты в восточной части Польши, прямо на границе этой страны с Россией. Это решение вызвало гневную отповедь Москвы. «Перезагрузка» безвозвратно канула в прошлое.
Однако правда в том, что напряжённость появилась не при Обаме. Трудности двусторонних отношений усиливались в течение последних двух десятилетий, считает автор. Даже в первые годы после окончания холодной войны, то есть время президентства Бориса Ельцина, Белый дом не имел доверия к России. Стоит ли говорить о временах Путина, преемника Ельцина? Отсюда и расширение НАТО, первый «раунд» которого случился в 1998 году (при Ельцине, то есть задолго до того, когда американские чиновники могли бы указать на агрессивные действия Путина).
С точки зрения Вашингтона, при Путине Россия превратилась в «плохо замаскированную диктатуру с экспансионистскими амбициями».
Американские чиновники считают, что Москва совершила ряд «серьёзных преступлений»: Крым, Восточная Украина, Республика Грузия и, наконец, Сирия, где русские поддержали режим Башара аль-Асада.
Список обид России ещё длиннее. Интервенция НАТО в Боснии и Косово, несколько этапов расширения НАТО, попытки втянуть Грузию и Украину в НАТО, вмешательство США и ЕС во внутренние политические дела Украины в 2014 году, что привело к присоединению Крыма к РФ.
Политика в отношении всех этих вопросов отражает противоречивые подходы Соединённых Штатами и России. Там, где американские официальные лица видят своё «благородство», русские находят провокации и кое-что похуже.
По мнению автора, Москва в большей степени права в своих претензиях, нежели Вашингтон — в своих. К тому же «вина Москвы» явно преувеличена. Посмотрите-ка на других. Неужели чиновники США считают, что китайские делишки в Южно-Китайском море, политика Турции в отношении Ирака и Сирии или действия Саудовской Аравии в Бахрейне и Йемене не предполагают аналогичного рассмотрения?
Эксперт питает некоторые надежды в отношении администрации Трампа. А если надежды останутся надеждами? Если Трамп не восстановит отношения с Россией, не ослабит напряжённость, то останется одна альтернатива: опасная конфронтация с Россией, обладающей «тысячами единиц ядерного оружия».
Есть и другие материалы в западной прессе, в которых обсуждается тема вероятной ядерной войны между Россией и США. Осветить все их в рамках одного обзора не представляется возможным. Однако даже маленький обзор показывает, насколько серьёзно тему ядерной катастрофы воспринимают в солидных западных изданиях.
Наращивание ядерных вооружений было и остаётся опасным путём, ведущим к концу человечества. Если два или три политика, озабоченных своими амбициями, не понимают этой простой истины, то ещё раз напомним им: достаточно одного нелепого инцидента или чудовищной ошибки, и роковая катастрофа приведёт планету к ядерной зиме. Ужасна война пулемётов и танков, и всё же человечество таких войн, малых и больших, пережило немало. А вот война ракет с ядерными боеголовками будет последней. Российские учёные уже предлагают вывезти культурные ценности человечества на Луну, и их идея не кажется совсем бредовой.
Должно быть, Трампу с его заявлениями вроде «Пусть будет гонка вооружений. Мы превзойдём их на каждом этапе и переживём их всех!» очень хочется управлять развалинами США из-под земли.
Как и другому республиканцу, Бушу-младшему, мистеру Трампу пора обратиться к психиатру. Впрочем, Буша вылечить не смогли.
Пентагон. Фото: David B. Gleason, CC BY-SA 2.0
Спецслужбы США и Стратегическое командование Пентагона работают над новой оценкой способности российского и китайского руководства «пережить ядерный удар» и «продолжить работать», сообщает «Bloomberg» со ссылкой на офис директора Национальной разведки и Стратегическое командование США.
Новое исследование выполняется по заказу Конгресса. Решение о его проведении было принято ещё до вступления Д. Трампа в должность президента. Программа по оценке ядерной «живучести» русских и китайцев получила одобрение обеих ведущих партий США. Члены Демократической и Республиканской партий «выражают глубокую озабоченность» по поводу растущих военных амбиций Китая и недоверия к президенту России Владимиру Путину.
Издание напоминает, что недавно мистер Трамп пообещал «значительно укрепить и расширить» ядерный потенциал США. Также он заявлял, что может и пойти на «сделку» с Путиным: ослабление санкций в обмен на будущее сокращение ядерных арсеналов.
Законодатели желают, чтобы Национальная разведка и Стратегическое командование США (то самое, которое занимается планированием, а в случае войны нанесением ядерных ударов) оценит «возможности» атаки двух ядерных держав: России и Китая. Конгрессмены хотят узнать, насколько сегодня способно к выживанию, управлению и командованию руководство этих двух государств.
Доклад, который появится в скором будущем, должен включать «местоположение и описание наземных и подземных сооружений, имеющих важное значение для политического и военного руководства», а также «объекты», в которых, как ожидается, будут работать «высшие руководители» во время военного кризиса.
Стратегическое командование также обязано представить подробное описание «уровня живучести» и способности к «командованию и управлению» США в случае войны с Россией и Китаем.
Запрос был инициирован республиканцем Майклом Тернером, членом подкомитета по стратегическим силам комитета по вооружённым силам Палаты представителей.
«Наши специалисты разрабатывают соответствующий отчёт», — написал по электронной почте «Блумбергу» капитан военно-морских сил Брук ДеУолт, представитель Стратегического командования. Он указал, что о подробностях пока говорить преждевременно. Подробности непременно будут, но попозже.
Президент Трамп тоже не сидит без ядерного дела. Он в очередной раз «просигнализировал» о поддержке идеи модернизации ядерного арсенала США. В пятницу в специальном меморандуме он приказал министру обороны Джеймсу Мэттису сделать новый обзор ядерной политики государства. Ядерное сдерживание Соединённых Штатов должно отвечать критериям современности, гибкости, готовности и должно соответствовать угрозам XXI века.
«Bloomberg» отмечает далее, что американское правительство планирует (по крайней мере, так говорят сторонники контроля над вооружениями), что грядёт модернизация ядерных арсеналов на сумму в триллион долларов. Деньги пойдут на совершенствование ядерной «триады». Такие планы не являются собственно планами новой администрации; их утвердил ещё Барак Обама.
Мистер Трамп действует, очевидно, в рамках планов Обамы. Соединённые Штаты «должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал», считает он. Об этом он сам писал в конце декабря в «Твиттере». По данным одного телеведущего MSNBC, Трамп также будто бы сказал в одном разговоре по телефону: «Пусть будет гонка вооружений. Мы превзойдём их на каждом этапе и переживём их всех!»
Наконец, именно Трамп и его команда по национальной безопасности обещали «противостоять Китаю» по ряду вопросов: от торговли до территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море.
Что это значит? Часы тикают? Близится Судный день?
На минувшей неделе, напоминает издание, в «Бюллетене учёных-атомщиков» сообщалось о росте ядерных рисков. «Ядерный риск» рассматривается специалистами как одна из главнейших угроз планете наряду с изменением климата. Мир стоит на грани ядерной катастрофы.
Майкл Тернер говорит, что США «должны понять, как намерены вести войну Китай и Россия и как их руководство будет командовать и контролировать потенциальный конфликт. Это знание имеет решающее значение для нашей способности сдерживать угрозы». Республиканец уточнил, что Россия и Китай «приложили значительные силы и вложили значительные средства», чтобы понять, как может противодействовать их деятельности Америка. В том числе Тернер отметил «вмешательство в коммуникационные возможности, касающиеся нашего руководства». «Мы не должны игнорировать пробелы в имеющемся понимании ключевых возможностей противника», — добавил он.
Франклин Миллер, бывший старший чиновник Пентагона, который служил при семи разных министрах обороны и в Совете национальной безопасности (старший директор по оборонной политике и контролю над вооружениями), сказал в интервью изданию, что американская стратегия призвана дать понять потенциальным лидерам, что они «не смогут выиграть ядерную войну».
Лидеры России и Китая планируют применить ядерные ракеты, управляемые из командных бункеров, «похороненных глубоко под землёй или находящихся глубоко внутри гор», сообщил Брюс Блэр, научный исследователь из Принстонского университета, изучающий вопросы ядерного разоружения. Как полагает этот эксперт, заявление мистера Тернера подразумевает, что сдерживание русских и китайцев «требует наличия американских стратегических крылатых ракет, которые могут маневрировать вокруг гор и способны ударить по бункерам с любого угла».
Наша прекрасная планета. Фото: Julia Caesar
Оскар Йонссон, приглашённый исследователь в UC Berkeley и соискатель научной степени кандидат в Департаменте военных исследований Королевского колледжа в Лондоне, приводит в «Foreign Policy» «шокирующие» слова генерала Стэнли Маккристала.
Генерал заявил о возможности войны в Европе, причём речь вовсе не об Украине. Война начнётся «в стороне от продолжающегося конфликта» в этой стране. По мнению военного, «европейская война — вовсе не немыслимая штука». Люди, которые хотят думать, что война в Европе невозможна, могут получить «сюрприз». Война реальна, и эта война будет с Россией.
Общая идея вкратце: повышенная активность «может привести к инцидентам и непреднамеренной эскалации». Суть в том, что Россия уже видит себя в состоянии войны с Западом, хотя открытой войны на данный момент нет. Экономические санкции, введённые в отношении России после вторжения на Украину, отмечает будущий доктор наук, пишущий диссертацию на соответствующую тему, не воспринимаются Москвой как «умеренный ответ со стороны Запада». Скорее всего, как об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, санкции рассматриваются как попытка спровоцировать смену режима в России. Кроме того, само восприятие русскими такого поведения Запада на международной арене «имеет более долгую историю». Режим в России убеждён, что Запад хорошо освоил технику «цветных революций» и повсюду, где это отвечает геополитическим интересам, инициирует смену режимов. Методика включает в себя информационное наступление, финансирование неправительственных организаций, внедрение «специальных услуг», а также дипломатическое давление — и всё «во имя демократии». Режим в Кремле, таким образом, убеждён, что Запад уже воюет, хоть пока и применяет «невоенные средства».
Поэтому едва ли война с русскими так уж «немыслима». Если б она и вправду была немыслима, к чему тогда все эти нынешние учения и переброска военных сил из США в Европу?
В Институте Катона тем временем обозначили следующую «альтернативу» диалогу Вашингтона и Москвы: ядерную конфронтацию.
Об этом рассказал Т. Г. Карпентер на сайте института.
Тед Гален Карпентер — старший научный сотрудник, занимающийся вопросами обороны и внешней политики в Институте Катона, и пишущий редактор в журнале «National Interest». Он автор десятка книг и 650 статей о международной обстановке.
В своём материале он выявляет «простую причину» того, почему Россия и Америка идут «к кризису».
Напряжённость в отношениях между Соединёнными Штатами и Россией резко возросла в последние месяцы правления Б. Обамы. Американские силы с тяжёлой техникой были развёрнуты в восточной части Польши, прямо на границе этой страны с Россией. Это решение вызвало гневную отповедь Москвы. «Перезагрузка» безвозвратно канула в прошлое.
Однако правда в том, что напряжённость появилась не при Обаме. Трудности двусторонних отношений усиливались в течение последних двух десятилетий, считает автор. Даже в первые годы после окончания холодной войны, то есть время президентства Бориса Ельцина, Белый дом не имел доверия к России. Стоит ли говорить о временах Путина, преемника Ельцина? Отсюда и расширение НАТО, первый «раунд» которого случился в 1998 году (при Ельцине, то есть задолго до того, когда американские чиновники могли бы указать на агрессивные действия Путина).
С точки зрения Вашингтона, при Путине Россия превратилась в «плохо замаскированную диктатуру с экспансионистскими амбициями».
Американские чиновники считают, что Москва совершила ряд «серьёзных преступлений»: Крым, Восточная Украина, Республика Грузия и, наконец, Сирия, где русские поддержали режим Башара аль-Асада.
Список обид России ещё длиннее. Интервенция НАТО в Боснии и Косово, несколько этапов расширения НАТО, попытки втянуть Грузию и Украину в НАТО, вмешательство США и ЕС во внутренние политические дела Украины в 2014 году, что привело к присоединению Крыма к РФ.
Политика в отношении всех этих вопросов отражает противоречивые подходы Соединённых Штатами и России. Там, где американские официальные лица видят своё «благородство», русские находят провокации и кое-что похуже.
По мнению автора, Москва в большей степени права в своих претензиях, нежели Вашингтон — в своих. К тому же «вина Москвы» явно преувеличена. Посмотрите-ка на других. Неужели чиновники США считают, что китайские делишки в Южно-Китайском море, политика Турции в отношении Ирака и Сирии или действия Саудовской Аравии в Бахрейне и Йемене не предполагают аналогичного рассмотрения?
Эксперт питает некоторые надежды в отношении администрации Трампа. А если надежды останутся надеждами? Если Трамп не восстановит отношения с Россией, не ослабит напряжённость, то останется одна альтернатива: опасная конфронтация с Россией, обладающей «тысячами единиц ядерного оружия».
* * *
Есть и другие материалы в западной прессе, в которых обсуждается тема вероятной ядерной войны между Россией и США. Осветить все их в рамках одного обзора не представляется возможным. Однако даже маленький обзор показывает, насколько серьёзно тему ядерной катастрофы воспринимают в солидных западных изданиях.
Наращивание ядерных вооружений было и остаётся опасным путём, ведущим к концу человечества. Если два или три политика, озабоченных своими амбициями, не понимают этой простой истины, то ещё раз напомним им: достаточно одного нелепого инцидента или чудовищной ошибки, и роковая катастрофа приведёт планету к ядерной зиме. Ужасна война пулемётов и танков, и всё же человечество таких войн, малых и больших, пережило немало. А вот война ракет с ядерными боеголовками будет последней. Российские учёные уже предлагают вывезти культурные ценности человечества на Луну, и их идея не кажется совсем бредовой.
Должно быть, Трампу с его заявлениями вроде «Пусть будет гонка вооружений. Мы превзойдём их на каждом этапе и переживём их всех!» очень хочется управлять развалинами США из-под земли.
Как и другому республиканцу, Бушу-младшему, мистеру Трампу пора обратиться к психиатру. Впрочем, Буша вылечить не смогли.
Автор: Олег Чувакин