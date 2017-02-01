11:45 01 февраля

Индия считает, что Россия завысила цены на фрегаты проекта 11356

Индия и Россия разошлись во мнении о стоимости 4-х фрегатов проекта 11356 для индийского флота, сообщает Взгляд со ссылкой на ресурс IHS Jane's 360.



Согласно подписанному в октябре межправительственному соглашению, Россия должна поставить Индии 4 фрегата, два из которых будут построены на калининградской верфи «Янтарь», и еще два – на индийской верфи.


По данным ресурса, ссылающегося на индийские источники, представители РФ просят за корабли, которые будут построены на «Янтаре», $ 990 млн. Индия с такой ценой не согласилась.

Издание напоминает, что в период с 2003-го по 2013 г Россия построила для Индии 6 подобных кораблей, стоимость которых в общей сложности составила $ 2 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия планировала поставку в Индию 3-х фрегатов проекта 11356, которые будут вооружены крылатыми ракетами «БраМос».

Газета напоминает, что в составе ВМФ РФ сегодня два корабля этого проекта («Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен»), еще три находятся в стадии строительства.

Использованы фотографии: РИА Новости, Игорь Зарембо
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Комментарии 57
  1. cniza Сегодня, 09:46
    Индия - один из самых сложных и капризных покупателей , плюс ещё и ленивый.
    cniza
    1. De Laert Сегодня, 09:48
      Не нравится цены - могут не покупать
      De Laert
      1. dvina71 Сегодня, 09:54
        Цитата: De Laert
        Не нравится цены - могут не покупать

        Им никогда цены не нравятся.В данном случае они хотят 11356 в комплектации близкой к адмиральской серии.
        dvina71
        1. Чёрный Сегодня, 09:57
          Ну а что? Обычный торг.
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 10:24
            Цитата: Чёрный
            Ну а что? Обычный торг.


            Не это не необычный торг , а наглый наезд.
            cniza
        2. Zibelew Сегодня, 10:11
          Пока нет контракта торг всегда уместен...Альтернативы у Индии по любому нет. А межправительственное соглашение это бумажка. Да и в этих вопросах у Индии проблемы со всеми. Сначала не устраивает цена, потом не устраивает откат.
          Zibelew
        3. Ботановед Сегодня, 10:37
          На рынке два дурака - один дешево продает, другой дорого покупает.
          Ботановед
      2. kirgiz58 Сегодня, 09:56
        Точно! Базар большой! Прошвырнитесь по базару, может дешевле найдете. Но и поторговаться ради приличия мы могём. lol
        kirgiz58
    2. vovanpain Сегодня, 09:52
      Индия с такой ценой не согласилась.

      Индия тот еще торговец,с базарной бабой о цене легче договориться,у индусов блин 77 пятниц на неделе.
      vovanpain
    3. maxim947 Сегодня, 09:58
      Это на самом деле очень сложный вопрос с далеко идущими последствиями. Продажа вооружения - это еще и обслуживание, ремонт, боеприпасы и куча еще чего. Не говоря о желании военных иметь однотипное вооружение, а это в будущем дополнительные заказы. Индия это очень лакомый кусок для продажи ввт, внутри страны идет постоянное лобирование тех или иных стран производителей, поэтому раз пошлешь их - потеряешь на долго, цену надо просто аргументировать.
      maxim947
      1. DenZ Сегодня, 10:15
        Цитата: maxim947
        цену надо просто аргументировать

        Думаете наши ничего не аргументировали? Индусам очень интересна аргументация? Просто индусам хочется дешевле и все. Прогибают по цене. Обычное торгашеское дело.
        DenZ
        1. maxim947 Сегодня, 10:38
          Обычное дело продавец хочет подороже, покупатель - подешевле. Поэтому и надо аргументировать. Ценообразование очень легко формируется когда есть уже аналог. Трудоемкость примерно известна, затраты на ПКИ и материалы тоже примерно известны, кооперации в принципе та же - остальное формируется исходя из этих показателей. Поэтому большого разброса быть не должно. Это при условии однотипного производства. Скорее индусы чего то нового захотели, может в части силовой установки или вооружения, а цену старую хотят, вот и все разногласия.
          maxim947
        2. 34 регион Сегодня, 10:43
          10.15. Денз! Максим прав. Наверно должна быть распечатка что почём. Типа: корпус 1 млн, двигатель 0,5 млн, 5 ракетных установок по 1млн за штуку. (это для иллюстрации принципа). А так конечно конечная цена выглядит сногсшибательной! Если не устраивает цена с полным фаршем, можно продать и отдельно корпус, или корпус с мотором, а остальное они поставят сами. Максим! Что ты на это скажешь? Возможен такой вариант?
          34 регион
          1. DenZ Сегодня, 11:01
            34 регион. Да я в общем за то чтобы аргументация была, просто предполагаю что индусы тупо хотят дешевле. Думаю наши сторгуются уж как-ни будь. Если контракта еще нет то ( как тут уже писали) то торг- обычное дело.
            DenZ
    4. katalonec2014 Сегодня, 10:49
      Цитата: cniza
      Индия - один из самых сложных и капризных покупателей

      Кто знает,кто знает,может это очередной план ВВП,сами бы мы их нескоро достроили,а с их прикрытием намного быстрее.Откуда нам знать,что это не было спланировано изначально.
      katalonec2014
  2. Мар.Тира Сегодня, 09:47
    Цитата: cniza
    Индия - один из самых сложных и капризных покупателей , плюс ещё и ленивый.

    Дружба дружбой,а табачок врозь!Хватит уже.Полмира кормили,теперь мы для них враги!
    Мар.Тира
    1. Тень тьмы Сегодня, 10:20
      Дружба дружбой,а табачок врозь!Хватит уже.Полмира кормили,теперь мы для них враги!

      По подробнее пожалуйста, а то я видимо плохо читал и данное утверждение пропустил
      Тень тьмы
    2. 34 регион Сегодня, 10:53
      09.47. Мартира! Ну тут брат ты не прав! США сегодня вон вообще всему миру помогает! И не пытается остановится на достигнутом! Всё пытается освоить новые горизонты помощи. Почему? Или у них это жажда помощи ближнему? Окраине вон как помогает, хотя экономика у наших братьев загибается. Сколько уже помогли нищему Афганистану! Ираку вон сколько помощи оказывают. Даже КНДР гуманитарку шлют (хотя правда обложили санкциями до этого). Почему США так стараются накормить весь мир?
      34 регион
  3. _Ugene_ Сегодня, 09:50
    В три раза получается наши цену задрали? Ну это явно чтобы было пространство для маневра при торге.
    _Ugene_
    1. krass Сегодня, 09:55
      Цитата: _Ugene_
      В три раза получается наши цену задрали? Ну это явно чтобы было пространство для маневра при торге.

      как бы с такими маневрами без заказов не остаться
      krass
      1. dvina71 Сегодня, 10:01
        Цитата: krass
        как бы с такими маневрами без заказов не остаться

        А вы комплектацию сравните. Тех что они уже получили и чего хотят теперь.
        Заплатят.. ,если им эти корабли нужны. Так же как и за Викрамадитью заплатили,хоть и пищали при этом.
        dvina71
        1. krass Сегодня, 10:05
          Цитата: dvina71
          Цитата: krass
          как бы с такими маневрами без заказов не остаться

          А вы комплектацию сравните. Тех что они уже получили и чего хотят теперь.
          Заплатят.. ,если им эти корабли нужны. Так же как и за Викрамадитью заплатили,хоть и пищали при этом.

          про комплектацию не знаете не Вы ни я.
          Я знаю одно -кто платит -тот и барышня танцует.И Индии есть деньги а желающих построить ей фрегаты - не мало .
          krass
          1. Koshel2901 Сегодня, 10:36
            С такой позицией можно задарма все отдать ради последующего обслуживания, а ваша поговорка, мягко говоря, полный отстой(похоже на наших либералов-барышень)
            Koshel2901
          2. dvina71 Сегодня, 10:59
            Цитата: krass
            Цитата: dvina71
            Цитата: krass
            как бы с такими маневрами без заказов не остаться

            А вы комплектацию сравните. Тех что они уже получили и чего хотят теперь.
            Заплатят.. ,если им эти корабли нужны. Так же как и за Викрамадитью заплатили,хоть и пищали при этом.

            про комплектацию не знаете не Вы ни я.
            Я знаю одно -кто платит -тот и барышня танцует.И Индии есть деньги а желающих построить ей фрегаты - не мало .

            Да ладно.. Поисковики..не?
            них это
            https://www.youtube.com/watch?v=cclyq-l4SZg
            А хотят это
            [media=https://www.youtube.com/watch?v=NAqEohKYiv
            0]
            с Калибрами..
            Как по вашему..цена должна отличаться..? А еще..движки тоже будут Сатурновские..
            dvina71
    2. просто экспл Сегодня, 10:32
      а че в три ? чего не в восемь ?
      они давно их начали покупать и как в статье написано 6 кораблей за 2 млрд .
      это более 300 млн за штуку . а сейчас хотят 900 за 2 ед. то есть по 450 млн за штуку .
      и вспомните сколько лет с тех пор прошло , цены выросли на все . при чем на самолеты почти в пару раз .
      просто экспл
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:53
    Как только разговор заходит о наших вооружениях и Индии, сразу в голове всплывает - ну вот, сейчас опять старая бодяга начнется. Хотя все правильно. Одни хотят продать подороже, другие купить подешевле.
    rotmistr60
  5. agbykov Сегодня, 10:04
    Цитата: cniza
    Индия - один из самых сложных и капризных покупателей , плюс ещё и ленивый.

    Скорее хитрый.
    agbykov
    1. cniza Сегодня, 10:27
      Хитрость подразумевает разумность и гибкость , а здесь одна наглость.
      cniza
      1. роман66 Сегодня, 10:38
        скорее хитрозадый
        роман66
  6. Тикси-3 Сегодня, 10:17
    это не новость, а пустой треп, зачем ВО эту ахинею публикует? что? нормальных новостей нет?...вон правительство договорилось поднять пенсионный возраст....вот это тема.....но нет.....тут только уря статьи...
    Тикси-3
    1. kirgiz58 Сегодня, 10:33
      Цитата: Тикси-3
      правительство договорилось поднять пенсионный возраст

      Во первых: эта новость очень многих не интересует по причине пенсионерства уже. Во вторых: есть очень хороший вариант обойти это - в армии пенсионный возраст не меняется. Успехов вам в выбранном пути. lol
      kirgiz58
      1. Тикси-3 Сегодня, 10:38
        Цитата: kirgiz58
        Во первых: эта новость очень многих не интересует по причине пенсионерства уже

        значит когда украинцы орут что в "рашке вата и рабы" - они правы?.....судя по вашему коменту они точно правы...
        Тикси-3
        1. kirgiz58 Сегодня, 11:07
          То есть вы желаете нам стать не"ватой и рабом" по украинскому методу. Вы либераст?
          kirgiz58
    2. rotmistr60 Сегодня, 10:48
      Для Тикси-3
      но нет.....тут только уря статьи...

      Поясните в чем заключается "уря" этой статьи?
      украинцы орут что в "рашке вата и рабы" - они правы?

      И при чем в данном контексте статьи украинцы?
      rotmistr60
  7. lex locis Сегодня, 10:18
    Цитата: vovanpain
    Индия тот еще торговец,с базарной бабой о цене легче договориться,у индусов блин 77 пятниц на неделе.

    А ты думаешь с китайцами легче?
    Да и как обычно у каждого руки гнутся только к себе, рынок он и есть рынок: продавец хочет продать подороже, а покупатель - купить подешевле....
    Капитализьма, понимашь...
    Это вам не социализм, когда мы пол-мира за одну только идею пролетарского интернационализма, готовы были бесплатно кормить и вооружать....
    lex locis
  8. vetor Сегодня, 10:19
    В Европе дешевле пусть прценятся или в Украине заказать.
    vetor
  9. san4es Сегодня, 10:20
    Не купят индусы-купит Пакистан
    san4es
  10. vetor Сегодня, 10:21
    Цитата: Тикси-3
    это не новость, а пустой треп, зачем ВО эту ахинею публикует? что? нормальных новостей нет?...вон правительство договорилось поднять пенсионный возраст....вот это тема.....но нет.....тут только уря статьи...

    Пенсионный возраст и Военное Обозрение - какая связь??
    И что такое уря?
    vetor
  11. BOB044 Сегодня, 10:24
    Индия считает, что Россия завысила цены на фрегаты проекта 11356
    Времена СССР прошли. Хотите иметь хорошую технику платите. Не хотите купите у других.
    BOB044
  12. Мар.Тира Сегодня, 10:28
    Цитата: Тень тьмы
    По подробнее пожалуйста, а то я видимо плохо читал и данное утверждение пропустил

    Поподробней что?Что прибалты,и бывшие братья по Соцлагерю,и вообще братья по крови украинцы,куда мы вкачивали оружие,ресурсы немерено,подставили нам плечо в трудную минуту,и вместе с нами поднимаются с колен.?????????????????????Вы это что ли хотите от меня услышать?Так не будет этого!Они враги,работающие против России,и её народа.Так прямо и надо называть их
    Мар.Тира
  13. vsdvs Сегодня, 10:29
    Рынок. Каждый товар стоит столько, сколько за него можно получить! (Джек Лондон. "Смок и Малыш")
    vsdvs
  14. роман66 Сегодня, 10:40
    и вообще, фрегат - это что-то с парусами и ядерными пушками вдоль борта, нахрен нам их классификация, своей нет что ли?
    роман66
  15. Бригадир Сегодня, 10:49
    Цитата: dvina71
    Им никогда цены не нравятся.В данном случае они хотят 11356 в комплектации близкой к адмиральской серии.

    Если наши цены не нравятся, пусть сами строят... Мне просто интересно, сколько времени продержатся ИХ корабли при 5-ти балльном шторме...
    Бригадир
    1. faiver Сегодня, 11:03
      какой шторм? они у них еще в стадии строительства в доках опрокидываются laughing
      faiver
  16. barclay Сегодня, 10:49
    Инфляция однако, господа индусы. Когда будете строить у себя - будет дешевле.
    Я так понимаю, что им еще и передают технологию производства. Она тоже стоит денег.
    barclay
  17. Anchonsha Сегодня, 10:56
    Да уж с индусами нужно быть осторожными, хотя и приветливыми. Хотя , какцца, они наметили дружбу со США. Ну пусть попробуют мериканского пирога, тут не запретишь. Может потому и заартачились так. Главное то, что они сейчас приобретать товары с сразу с технологиями. Но США на это никогда не шли, равно как и хранцузики. Только Россия шла на такие контракты, а также решалась на совместные разработки типа ракеты "Брамос" либо создание самолета. Посмотрим, а то и пусть погуляют, нам тоже не выгодно запросто так строить кому то корабли
    Anchonsha
  18. imugn Сегодня, 11:02
    Индийцы, скорее всего, правы. Цены для зарубежных покупателей в разы выше, чем заводские. И производитель ничего с этим поделать не может. Рособоронэкспорт рулит.
    imugn
  19. 1536 Сегодня, 11:04
    В Индии по сей день англичане мутят воду. Не нравятся цены, пусть идут к тем же англичанам. Те им продадут по старой памяти что-нибудь старое и ненужное.
    1536
  20. sub307 Сегодня, 11:06
    "Свято место , пусто не бывает"
    Если не мы..., то "запад" поставит тончно. Особенно если брать в рассчёт "мультиполитическую" в плане вооружений направленность существующего на данный момент руководства....
    sub307
  21. Мар.Тира Сегодня, 11:14
    Цитата: 34 регион
    09.47. Мартира! Ну тут брат ты не прав! США сегодня вон вообще всему миру помогает! И не пытается остановится на достигнутом! Всё пытается освоить новые горизонты помощи. Почему? Или у них это жажда помощи ближнему? Окраине вон как помогает, хотя экономика у наших братьев загибается. Сколько уже помогли нищему Афганистану! Ираку вон сколько помощи оказывают. Даже КНДР гуманитарку шлют (хотя правда обложили санкциями до этого). Почему США так стараются накормить весь мир?

    Они тоже ошибаются.Но их отличие в том,что они так просто своё не отдают как мы!И помощь дают под определённые выгодные для себя условия,а не так как мы ,за похвалу,и здравие живешь.У них этот номер не пройдёт!Нам пора тоже так себя вести!
    Мар.Тира
    1. 34 регион Сегодня, 11:31
      11.14. Мартира! Почему мы просто отдавали? Допустим дали им деньги на ЛЭП. Работники наши, опоры наши, провода наши, подстанции наши. Наши геологи разведали ископаемые, заводы переплавили руду, создали изделия. На оборудование этих заводов работали другие заводы и развивались технологии и наука. Так что мы просто так не отдавали. США не ошибаются. У них чётко выверенная политика. Человек человеку волк и могильщик. оказывая помощь соседу, ты роешь могилу себе. Поэтому вся их помощь сводится к опусканию конкурентов. Опускают они правда хитро. Помогают недовольным, те разрушают, они как бы помогают недовольным взявшим власть. Но всячески поддерживают раздрай и алчность взявших власть. Те вместо строительства занимаются разборками и дележом. Всё происходит с применением оружия и сокращением населения. В итоге. Везде война и только в Америке мир и спокойствие. И только там развивается наука и технологии. Умно делают. И неумно делают те кто ведётся на плюшки США.
      34 регион
  22. Кот канибал Сегодня, 11:14
    А я считаю,что России вообще не стоит продавать фрегаты 11356,а первые турбины ставить именно на них,а не на 22350,с их не работоспособными РЛС и ЗРК Редут
    Кот канибал
  23. alexx-fenix Сегодня, 11:26
    Цитата: cniza
    Индия - один из самых сложных и капризных покупателей , плюс ещё и ленивый.

    Дело тут в украинских двигателях.Индия знает что Украина для российского флота движки не продаст.По этой причине фрегаты и хотят пихнуть Индии. А Индия торгуется так как знает что у россиян проблемы.. Еще два корабля были заложены, их спуск на воду планировался на 2018 г., однако газотурбинные установки были поставлены украинским предприятием «Зоря-машпроект» из Николаева до начала украинского кризиса только для первых трех фрегатов. Аванс на следующие установки на сумму около 2 млрд руб. был перечислен украинской стороне и, по словам бывшего украинского военного чиновника, видимо, «уже растворился», а их поставки официально находятся под запретом по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.
    alexx-fenix
    1. dvina71 Сегодня, 11:34
      Цитата: alexx-fenix
      По этой причине фрегаты и хотят пихнуть Индии.

      НЕт.официальное заявление МО- по 3м недостроенным адмиралам ...сроки оборон заказа ьсдвинуты на более поздний срок. Речи о их продаже не идет.
      Индусы так же должны получить свои 11356 с российскими движками.
      Зоря может уже пилить те турбины..на металл.
      dvina71
  24. Machete Сегодня, 11:34
    1 млрд долл за 4 корабля. Что им не нравится? Берите у амеров за 4 млрд.
    Machete
  25. Kenneth Сегодня, 11:34
    Наши в полтора раза задрали ценник и хотят чтобы индия это скушала. За дорого они и у США купят. Это бизнес
    Kenneth
  26. grey_angel Сегодня, 11:44
    Цитата: Чёрный
    Ну а что? Обычный торг.

    а хохляцкие газотурбинные движкки чем наши заменили кто в курсе?
    grey_angel

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