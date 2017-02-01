Индия считает, что Россия завысила цены на фрегаты проекта 11356
Индия и Россия разошлись во мнении о стоимости 4-х фрегатов проекта 11356 для индийского флота, сообщает Взгляд со ссылкой на ресурс IHS Jane's 360.
Согласно подписанному в октябре межправительственному соглашению, Россия должна поставить Индии 4 фрегата, два из которых будут построены на калининградской верфи «Янтарь», и еще два – на индийской верфи.
По данным ресурса, ссылающегося на индийские источники, представители РФ просят за корабли, которые будут построены на «Янтаре», $ 990 млн. Индия с такой ценой не согласилась.
Издание напоминает, что в период с 2003-го по 2013 г Россия построила для Индии 6 подобных кораблей, стоимость которых в общей сложности составила $ 2 млрд.
Ранее сообщалось, что Россия планировала поставку в Индию 3-х фрегатов проекта 11356, которые будут вооружены крылатыми ракетами «БраМос».
Газета напоминает, что в составе ВМФ РФ сегодня два корабля этого проекта («Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен»), еще три находятся в стадии строительства.
Согласно подписанному в октябре межправительственному соглашению, Россия должна поставить Индии 4 фрегата, два из которых будут построены на калининградской верфи «Янтарь», и еще два – на индийской верфи.
По данным ресурса, ссылающегося на индийские источники, представители РФ просят за корабли, которые будут построены на «Янтаре», $ 990 млн. Индия с такой ценой не согласилась.
Издание напоминает, что в период с 2003-го по 2013 г Россия построила для Индии 6 подобных кораблей, стоимость которых в общей сложности составила $ 2 млрд.
Ранее сообщалось, что Россия планировала поставку в Индию 3-х фрегатов проекта 11356, которые будут вооружены крылатыми ракетами «БраМос».
Газета напоминает, что в составе ВМФ РФ сегодня два корабля этого проекта («Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен»), еще три находятся в стадии строительства.
Использованы фотографии: РИА Новости, Игорь Зарембо