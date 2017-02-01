11:49 01 февраля

В НОАК считают войну с США неизбежной

Китайское военное командование считает практически неизбежной войну с Соединенными Штатами в период президентства Дональда Трампа, сообщает Inopressa со ссылкой на журнал Focus.

В НОАК считают войну с США неизбежной


Согласно информации, недавно Народно-освободительная армия Китая (НОАК) распространила заявление, в котором свой взгляд на современную ситуацию изложил один из официальных представителей Центральной военной комиссии КНР.


Война во время срока нынешнего президента (...) является практически реальностью,
говорится в заявлении.

Проанализировав нынешнюю ситуацию, военный чиновник посоветовал «отправить китайские войска в Восточное-Китайское и Южно-Китайское моря». Он также призвал США «заново обдумать свою стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Автор статьи напоминает, что США и КНР «уже давно спорят по поводу вод Южно-Китайского моря: на них претендует Китай, в то время как США и ближайшие государства настаивают на сохранении свободных морских путей».

Трамп ранее неоднократно критиковал Пекин, обвиняя его «в строительстве "крепости" на спорных островах Южно-Китайского моря и нежелании оказывать поддержку в сдерживании ядерных амбиций Северной Кореи», пишет издание. Кроме того, Трамп назвал Китай «валютным манипулятором».

Но куда более серьезно, сточки зрения Пекина, то что «Трамп может отказаться от политики "одного Китая"», которой придерживался его предшественник Обама. «Так, Китай считает государство Тайвань своей непокорной провинцией, которую необходимо интегрировать в КНР. Из-за этого Китай отказывается иметь дипломатические отношения со странами, которые признают Тайвань», – говорится в материале.

Напомним, в конце прошлого года избранный президент Трамп провел с главой Тайваня телефонные переговоры, тем самым поставив под сомнение прежний курс США, что серьезно обеспокоило китайское правительство.

Использованы фотографии: http://vpk-news.ru
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Комментарии 45
  1. Мар.Тира Сегодня, 10:19
    Хочешь мира,готовься к войне.
    Мар.Тира
    1. cniza Сегодня, 10:30
      Ну до горячей войны не дойдет , а вот экономическая , информационная , политическая и прочие ,будут точно.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 10:40
        Цитата: cniza
        Ну до горячей войны не дойдет , а вот экономическая , информационная , политическая и прочие ,будут точно.

        Соглашусь.При всей своей неоднозначности, Трамп всё же не и.д.и.о.т Затевать полномасштабные боевые действия в Южно-Китайском море, учитывая нынешнее состояние ВС Китая он вряд ли рискнёт. Скорее всего это заявление сигнал США, что "мы готовы если что"
        Чёрный
        1. Василенко Владимир Сегодня, 10:47
          Цитата: Чёрный
          учитывая нынешнее состояние ВС Китая

          а кто знает РЕАЛЬНОЕ "состояние ВС Китая "
          Василенко Владимир
          1. Topotun Сегодня, 11:25
            Видя как они штампуют корабли - не плохое. Хотелось бы, чтобы мы также развивали свой флот.
            Topotun
        2. Topotun Сегодня, 11:24
          Трамп не , но идиотов у нх хватает. Видя происходящее за последние пару лет, складывается ощущение - что войнушечка определенной группе лиц очень хочется....
          Topotun
        3. антивирус Сегодня, 11:24
          Китай проповедывал: "два тигра дерутся, мудрая обезьяна смотрит со стороны".
          Захотел спуститься с горы? в пыль веков превратить "все что нажито не посильным трудом""
          антивирус
      2. Василенко Владимир Сегодня, 10:46
        Цитата: cniza
        а вот экономическая

        что для китайцев крайне опасно
        Василенко Владимир
        1. Ныробский Сегодня, 11:17
          Цитата: Василенко Владимир
          что для китайцев крайне опасно

          Оно, не менее опасно и для США. Китай, крупнейший кредитор США(более триллиона долларов) + на его территории куча американского производства, которое вдруг в одночасье может стать китайским. Да и по доллару Китай может так шарахнуть, что треск от его падения пойдёт по всей планете, а как известно, торговля этой бумажкой основа благополучия США. Матрасы будут давить на Китай до первой серьёзной отмашки, после чего, традиционно обгадившись, начнут искать точки соприкосновения для разрядки напряжённости. То же они делали с Россией, не ожидая от неё серьёзного противодействия, а когда их умыли в Сирии, то начали помалу сдавать назад...
          Ныробский
        2. свой1970 Сегодня, 11:25
          оглянитесь вокруг своего стола-и если вы увидете хотя бы одну вещь сделанную не в Китае - я сильно удивлюсь...
          свой1970
          1. jonhr Сегодня, 11:46
            не надо ограничивать мир размерами своего стола. да много китайского с одной ,НО. все эти фабрики на 90% принадлежат американскому и европейскому капиталу
            jonhr
      3. Evgen2x Сегодня, 10:49
        ну как не дойдет до войны? идет уже вроде, пускай фаза не горячая, да и то не везде, а фазу сменить это уже дело техники. Будет выгодно сменят не сомневайтесь.
        Evgen2x
    2. himRa Сегодня, 10:31
      Цитата: Наблюдатель2014
      Вот и о ответ, на то почему китайцы МБР спрятали возле границы с Россией. А то тут некоторые визг утроили на сайте "китайцы идут

      Хотелось бы тоже подчеркнуть этот момент!И вывести эту мысль на вверх сайта чтобы не ,,потерялась,,
      Уверен что в силу экономического развития и исторически! у китайцев нет оснований считать нас(Россию) врагами а если ..
      они с нами соседи и это понимают да есть у нас кое чего разваливать мы умеем! wassat
      himRa
    3. Зяблицев Сегодня, 10:32
      Это точка зрения в НОАК далеко не сегодняшнего дня! Я, помню, как то встречался, на каких то совместных учениях, с китайскими товарищами и они на полном серьезе об этом рассуждали, еще в 2008 году!
      Зяблицев
    4. Mavrikiy Сегодня, 11:01
      Цитата: Мар.Тира
      Хочешь мира,готовься к войне.

      И это касается не только Китая. Нам на пальме отсидется точно не удастся. Пора пятую колонну кончать! У Китая таких проблем поменее будет чем у нас. Да они уже и готовы. Обеспечили тылы (это мы), а союзники им на...не нужны.
      Mavrikiy
      1. W1975 Сегодня, 11:07
        5 ю давно кончать пора, шакалье, живут тут, жрут тут, да еще нагатить тут мечтают
        W1975
      2. Юрий из Волгограда Сегодня, 11:09
        Цитата: Mavrikiy
        Цитата: Мар.Тира
        Хочешь мира,готовься к войне.

        Пора пятую колонну кончать! . .

        Вы как кончать собираетесь предупредительный заранее, что бы нормальные люди отошли от вас.
        От таких интернет кончателей комментарии попахивают.
        Юрий из Волгограда
  2. iConst Сегодня, 10:21
    Экономическая уже де-факто началась...
    iConst
    1. dorz Сегодня, 10:33
      Китайцы те еще вояки. Имея одну из самых мощных армий в мире, не значит, что эта армия на что-то способна.
      dorz
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:40
        не значит, что эта армия на что-то способна

        А вот в этом вы не правы. У китайского солдата боевой дух будет покрепче американского.
        rotmistr60
        1. Василенко Владимир Сегодня, 10:48
          Цитата: rotmistr60
          У китайского солдата боевой дух будет покрепче американского.

          с чего?!
          психологи китайце весьма своеобразна, они как трава мгновенно загораются и так же быстро сгорают
          Василенко Владимир
          1. vovanpain Сегодня, 10:59
            Цитата: Василенко Владимир
            психологи китайце весьма своеобразна, они как трава мгновенно загораются и так же быстро сгорают

            Коллега,а сколько "Чайна Таун"расположено в городах США,если американцы,как во время 2-ой мировой японцев,будут сажать в концлагеря,лагерей не хватит.Если и будет война,то экономическая,дипломатическая,но не горячая.
            vovanpain
          2. rotmistr60 Сегодня, 11:04
            Это вы немного спутали с американцами, которые воюют до первых хороших звездюлей, а потом перегорают. В современной китайской армии боевая и психологическая подготовка на высоком уровне. Даже в далекие 70-е изучая НОАК, как армию вероятного противника подчеркивалось, что китайский солдат стоек и умеет воевать. Отставание в технике пытается наверстать численностью. Так с тех пор уже 40 лет прошло и Китай на месте не стоял.
            rotmistr60
        2. ФРЕГАТEН Сегодня, 11:22
          Назовите , на вскидку, хоть одну войну в которой победили китайцы...Вот с времён Монголов до сего времени....Победу во 2WW не считаем....там Японию разгромили Союз и Штаты....
          ФРЕГАТEН
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:26
            А Китай участвовал в войнах 20-го столетия как помощник добровольцами. Война в Корее, во Вьетнаме. А теперь вы назовите хоть одну войну, в которой победили Сша? Вам вообще-то приходилось изучать организацию и тактику армий зарубежных стран?
            rotmistr60
            1. BlackMokona Сегодня, 11:41
              Югославия как простой пример
              BlackMokona
              1. himRa Сегодня, 11:48
                Ответ не верный ... там вообще то было НАТО
                Цитата: rotmistr60
                А теперь вы назовите хоть одну войну, в которой победили Сша?

                Вопрос конечно интересный! drinks
                himRa
      2. Вояджер Сегодня, 10:40
        Кстати, согласен. Турция тому пример.
        Вояджер
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:26
    В НОАК считают войну с США неизбежной
    Вот и о ответ, почему китайцы МБР спрятали возле границы с Россией. А то тут некоторые визг устроили на сайте "китайцы идут".
    Наблюдатель2014
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:33
    В этой ситуации не исключено, что Китай пойдет на более тесное сотрудничество с Россией вплоть до предложения военного союза преследуя исключительно свои цели. Одним словом поживем, увидим.
    rotmistr60
  5. san4es Сегодня, 10:35
    Хитрые они,эти китайцы-по глазам видно bully
    san4es
  6. Мар.Тира Сегодня, 10:35
    Цитата: dorz
    Китайцы те еще вояки. Имея одну из самых мощных армий в мире, не значит, что эта армия на что-то способна.

    По Даманскому и событиям в районе Семипалатинска(где я как раз и был) не сказал бы?Они умеют драться и умирать!
    Мар.Тира
    1. Василенко Владимир Сегодня, 10:49
      Цитата: Мар.Тира
      и умирать!

      умение умирать еще не значит уметь побеждать
      Василенко Владимир
    2. himRa Сегодня, 10:59
      Цитата: Мар.Тира
      событиям в районе Семипалатинска(где я как раз и был) не сказал бы?

      Даманский соглашусь все знают ...
      Хотелось бы уточнить насчет Семипалатинска ...что там было ? вопрос нудного юзера negative
      himRa
    3. свой1970 Сегодня, 11:28
      а откуда в Семипалатинске китайцы????когда они там дрались и умирали???я чего-то пропустил в этой жизни..... fool fool fool
      свой1970
      1. himRa Сегодня, 11:41
        Вот так проснешься однажды а вокруг ...
        альтернативная реальность! wassat а коллеге Мар.Тира я бы предложил быть более ответственным в словах и выражениях laughing
        в свое время объездил вдоль и поперек могу сообщить что Семипалатинская область в прошлом никак не граничила с Китаем а вернее с Синцян-уйгурским автономным округом Китая там бы военные Китая просто не появились....
        himRa
  7. Робертъ Невский Сегодня, 10:40
    Китайцы, верните РОССИИ остров Даманский!!!!
    Робертъ Невский
    1. свой1970 Сегодня, 11:31
      Цитата: Робертъ Невский
      Китайцы, верните РОССИИ остров Даманский!!!!

      т.е вы про силу Кориолиса и смещение русел рек вы не слышали,равно как и про то что острова уже нет?
      свой1970
  8. Вояджер Сегодня, 10:41
    Журнашлюхи в своем репертуаре. Нагнетают ситуацию всеми способами.
    Вояджер
  9. НЕКСУС Сегодня, 10:42
    Война во время срока нынешнего президента (...) является практически реальностью,

    А это к слову 4 года,максимум 8 лет. А потом снова пещеры,каменные орудия труда и сказки про летающие огненные колесницы и уничтоженную Атлантиду...
    И времени у нас предотвратить это сумасшествие все меньше.
    НЕКСУС
    1. Вас Влад Сегодня, 11:23
      Не зря наши им с400 , су 35,да много чего feel продают....
      Вас Влад
  10. алекс-сп Сегодня, 10:47
    Не думаю, что дойдет до большой войны, но вот поцапаться сильно они могут, где нибудь в районе Спратли. Угробят друг у друга по нескольку кораблей, и только тогда начнут договариваться.
    алекс-сп
  11. Громобой Сегодня, 10:52
    Война обязательно будет---когда у республиканцев большинство они обязательно начинают войну.А Трамп вообще не республиканец,а средство,чтобы на его успехе придти к власти и развязать войну.Все кто радовался приходу пентагоновских ястребов к власти---получите и распишитесь.
    Громобой
  12. 1536 Сегодня, 11:02
    Лишь бы они вместе не навалились на Россию. Как в том анекдоте про неверную жену и субботу.
    1536
  13. К-50 Сегодня, 11:17
    Перед I Мировой тоже все стали считать, что война неизбежна и вместо того, чтобы попытаться всё таки решить дело миром и путём договорённостей решились на конфликт. Результат: 5 империй рухнуло, миллионы погибших и ещё больше изувеченных. Может лучше переговоры устроить? Вдруг конфликт не настолько неизбежен?
    К-50

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