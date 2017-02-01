В НОАК считают войну с США неизбежной
Китайское военное командование считает практически неизбежной войну с Соединенными Штатами в период президентства Дональда Трампа, сообщает Inopressa со ссылкой на журнал Focus.
Согласно информации, недавно Народно-освободительная армия Китая (НОАК) распространила заявление, в котором свой взгляд на современную ситуацию изложил один из официальных представителей Центральной военной комиссии КНР.
Проанализировав нынешнюю ситуацию, военный чиновник посоветовал «отправить китайские войска в Восточное-Китайское и Южно-Китайское моря». Он также призвал США «заново обдумать свою стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Автор статьи напоминает, что США и КНР «уже давно спорят по поводу вод Южно-Китайского моря: на них претендует Китай, в то время как США и ближайшие государства настаивают на сохранении свободных морских путей».
Трамп ранее неоднократно критиковал Пекин, обвиняя его «в строительстве "крепости" на спорных островах Южно-Китайского моря и нежелании оказывать поддержку в сдерживании ядерных амбиций Северной Кореи», пишет издание. Кроме того, Трамп назвал Китай «валютным манипулятором».
Но куда более серьезно, сточки зрения Пекина, то что «Трамп может отказаться от политики "одного Китая"», которой придерживался его предшественник Обама. «Так, Китай считает государство Тайвань своей непокорной провинцией, которую необходимо интегрировать в КНР. Из-за этого Китай отказывается иметь дипломатические отношения со странами, которые признают Тайвань», – говорится в материале.
Напомним, в конце прошлого года избранный президент Трамп провел с главой Тайваня телефонные переговоры, тем самым поставив под сомнение прежний курс США, что серьезно обеспокоило китайское правительство.
Согласно информации, недавно Народно-освободительная армия Китая (НОАК) распространила заявление, в котором свой взгляд на современную ситуацию изложил один из официальных представителей Центральной военной комиссии КНР.
Война во время срока нынешнего президента (...) является практически реальностью,говорится в заявлении.
Проанализировав нынешнюю ситуацию, военный чиновник посоветовал «отправить китайские войска в Восточное-Китайское и Южно-Китайское моря». Он также призвал США «заново обдумать свою стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Автор статьи напоминает, что США и КНР «уже давно спорят по поводу вод Южно-Китайского моря: на них претендует Китай, в то время как США и ближайшие государства настаивают на сохранении свободных морских путей».
Трамп ранее неоднократно критиковал Пекин, обвиняя его «в строительстве "крепости" на спорных островах Южно-Китайского моря и нежелании оказывать поддержку в сдерживании ядерных амбиций Северной Кореи», пишет издание. Кроме того, Трамп назвал Китай «валютным манипулятором».
Но куда более серьезно, сточки зрения Пекина, то что «Трамп может отказаться от политики "одного Китая"», которой придерживался его предшественник Обама. «Так, Китай считает государство Тайвань своей непокорной провинцией, которую необходимо интегрировать в КНР. Из-за этого Китай отказывается иметь дипломатические отношения со странами, которые признают Тайвань», – говорится в материале.
Напомним, в конце прошлого года избранный президент Трамп провел с главой Тайваня телефонные переговоры, тем самым поставив под сомнение прежний курс США, что серьезно обеспокоило китайское правительство.
Использованы фотографии: http://vpk-news.ru