11:47 01 февраля

Украина и НАТО проведут совместные военно-морские манёвры

Первое в том году военно-морское учение «Морской щит-2017» при участии Украины и 6-ти стран НАТО начинаются в среду в акватории Черного моря, передает РИА Новости сообщение военного ведомства Румынии.



Сообщается, что «в десятидневных совместных военно-морских маневрах примут участие около 2800 военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины».


По данным ведомства, в учении будет задействовано «11 военных кораблей и четыре самолета Румынии, шесть самолетов и пять военных кораблей других стран-участниц».

Маневры пройдут в восточной части Черного моря на площади около 80-ти тыс. кв. км.

В рамках запланированных мероприятий военные «будут осуществлять стандартные процедуры НАТО по борьбе с воздушными, подводными и надводными угрозами», говорится в сообщении.

Напомним, недавно Верховная рада поддержала решение Порошенко о допуске в 2017 г на территорию Украины подразделения иностранных армий для участия в многонациональных учениях. По данным Минобороны страны, в этом году 12,5 тыс. украинских военных и 7 тыс. иностранных будут задействованы в различных маневрах на территории Украины.

Использованы фотографии: http://www.bbc.com
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Комментарии 33
  1. Alex_Rarog Сегодня, 10:49
    Каклы будут на надувных матрасах) и лоханях)
    Alex_Rarog
    1. Чёрный Сегодня, 10:53
      Цитата: Alex_Rarog
      Каклы будут на надувных матрасах) и лоханях)

      Видимо да. На всех адмиралов кораблей не хватит wassat Так что жребий кинуть укроадмиралаи придётся smile
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 10:56
        Вообще эта возня у нас под носом ничего хорошего не принесет и не только нам.
        cniza
        1. himRa Сегодня, 11:06
          Цитата: cniza
          Вообще эта возня у нас под носом ничего хорошего не принесет и не только нам.

          Более того!могут пойти на провокацию дескать большой брат прикроет...опасная штука!
          как было в случае с грызунами 2008...
          himRa
          1. perepilka Сегодня, 11:39
            Цитата: himRa
            Более того!могут пойти на провокацию

            Чо, опять каклы по мерикосам просроченой ракетой стрельнут belay
            Нафиг, пускай сами срок годности и сертификаты перед употреблением проверяют what
            perepilka
        2. Тралл Сегодня, 11:06
          Толстая жесткая ковровая дорожка на трапе фрегата, минимизирующая эффект от ступенек - это чисто украинское ноу-хау? smile
          С точки зрения техники безопасности, спуск по такому трапу равносилен покушению на президента Порошенко. laughing
          Тралл
    2. sir_obs Сегодня, 11:00
      Не, они собственно ручно выкопанное море предоставят, все остальное-нато
      sir_obs
      1. васильев ю Сегодня, 11:18
        Страшное дело, банд ерлоги на шлюпках и с ''Максимом'' на корме.
        васильев ю
        1. vovanpain Сегодня, 11:26
          Да вы что,это ж повелители океанов.
          vovanpain
        2. Громобой Сегодня, 11:30
          Цитата: васильев ю
          Страшное дело, банд ерлоги на шлюпках и с ''Максимом'' на корме.
          С красноармейским "Максимом" им не комильфо ,может НАТО подкинет им поцивилизованнее машинки,ведь наверняка в трюмы натовских кораблей положут гостинцы для стражей Европы .
          Громобой
  2. НЕКСУС Сегодня, 10:50
    Параша все не уймется. Мало ему Донбасса,так тут еще и учения своих горе вояк...ох загорится земля под ногами этого земноводного и его компании...
    НЕКСУС
    1. katalonec2014 Сегодня, 10:53
      Цитата: НЕКСУС
      Параша все не уймется.
      Ну он то ладно,а НАТО то что лезет? Они ведь знают что нам это не понравится,нарываются на неприятности.
      Второй Курск не простим.
      katalonec2014
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:57
        Цитата: katalonec2014
        Ну он то ладно,а НАТО то что лезет?

        Уже предлагал-надо начинать строить ПРО у границ с Аляской,против пакистанских ракет. Причем доходчиво это освещать в СМИ и еще провести исследование на тему-"Выживут ли американцы и европейцы при ядерном конфликте с РФ и Китаем."
        НЕКСУС
    2. Чёрный Сегодня, 10:57
      Цитата: НЕКСУС
      ох загорится земля под ногами этого земноводного

      С каких это пор свинья стала земноводным? smile
      Чёрный
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:58
        Цитата: Чёрный
        С каких это пор свинья стала земноводным?

        А оно мутант. Человек-жаба...
        НЕКСУС
        1. Чёрный Сегодня, 11:01
          Цитата: НЕКСУС
          А по оно мутант. Человек-жаба...

          Не согласен. laughing типичная свинья.От свиньи натуральной он отличается только наличием перегара laughing
          Чёрный
          1. НЕКСУС Сегодня, 11:03
            Цитата: Чёрный
            Не согласен. типичная свинья.От свиньи натуральной он отличается только наличием перегара

            Глаза на выкате,три подбородка...не спорьте...жаба.Я вам это говорю как паталогоанатом паталогоанатому...
            НЕКСУС
            1. алекс-сп Сегодня, 11:10
              Если свинья, то откуда тактика "жабьих прыжков"?
              алекс-сп
              1. васильев ю Сегодня, 11:20
                Может просто ''свиножабый''?
                васильев ю
              2. Чёрный Сегодня, 11:21
                Просто свина колбасит от передоза спиртного smile
                Чёрный
        2. Громобой Сегодня, 11:14
          Наши не пойдут на нарушение договоров,да и на Чукотке от ПРО пользы мало(лучше сильнее укрепить центральный район).
          На флот надо отвечать флотом---в случае,если Порошенко замутит с Россией масштабную военную провокацию и призовёт к себе НАТО в качестве миротворцев для "дружеской оккупации " и выхода на разделительную линию с Россией,то флот НАТО будет пытаться блокировать действия нашего флота.И никакая ядерн.война никому не страшна в этом случае,ведь российской территории прямой военной угрозы не будет,а значит нужно будет использовать обычны средства.В этом и опасность активности НАТО в республиках бывшего СССР.
          Громобой
  3. ded100 Сегодня, 10:51
    По данным ведомства, в учении будет задействовано «11 военных кораблей и четыре самолета Румынии, шесть самолетов и пять военных кораблей других стран-участниц»
    А со стороны украины будет много трепа и хвастовства наверно! laughing
    ded100
    1. Микадо Сегодня, 10:59
      А со стороны украины будет много трепа и хвастовства наверно!

      с них также культурная программа, досуг и банкет
      Микадо
      1. Чёрный Сегодня, 11:25
        Их "культурная програна" обслуживанием гастеров из СА на ленинградке занята laughing
        Чёрный
        1. Микадо Сегодня, 11:37
          должны же они были себе хоть что-то оставить, на всякий пожарный случай? lol Шо, и сала на банкет нема совсем? Усе кляты россияне пожрали? belay
          Микадо
  4. Чёрный Сегодня, 10:52
    Со стороны Украины в учениях будет учавствовать весь флот(3корабля) и 20 адмиралов wassat
    Чёрный
    1. Ныробский Сегодня, 11:37
      Цитата: Чёрный
      Со стороны Украины в учениях будет учавствовать весь флот(3корабля) и 20 адмиралов wassat

      Этого вполне достаточно для того, что бы в результате демонстрации лихой уркаинской удали протаранить пару натовских кораблей и удрать на третьей посудине.
      Ныробский
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:56
    около 2800 военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины....
    будет задействовано «11 военных кораблей и четыре самолета Румынии, шесть самолетов и пять военных кораблей других стран-участниц».

    Восемь стран задействовано, Румыния представлена бОльшим количеством кораблей. Оставшиеся 5 кораблей на 7 стран. Кто не представит ни одного корабля и будет участвовать "пешим по морскому"?
    rotmistr60
  6. Громобой Сегодня, 10:59
    Маневры пройдут в восточной части Черного моря
    Зона наших интересов,а у нас всё в Сирии или на ремонт ушли.Ракетчики и авиация смогут продемонстрировать решимость дать отпор "миротворцам".
    Громобой
  7. LÄRZ Сегодня, 11:00
    С 3 по 5 февраля запланировано прибытие в румынский порт Констанца испанского и канадского фрегатов «Альмиранте Хуан де Борбон» (оснащен системой ПРО «Иджис») и «Сент-Джонс». Оба корабля входят в состав Второй группы постоянной готовности (SNMG2) объединенных ВМС НАТО в Средиземном море. В порт также зайдет эсминец ВМС США «Портер» с системой ПРО «Иджис» на борту, и болгарский фрегат. К ним присоединится новейший ракетный эсминец Королевского Военно-морского флота Великобритании «Даймонд», который и возглавит натовскую корабельную группу. Как особо подчеркивает Daily Mail, британский военный корабль зайдет в Черное море впервые со времен холодной войны, причем в ходе похода посетит Украину.Военно-морской флот Турции представят два фрегата, два корвета, два ракетных корвета, два тральщика, а также два корабля, оснащенных ракетами с подвижным стартом.С воздуха морскую группу будут поддерживать американский самолет-разведчик, турецкий патрульный самолет, два истребителя ВМС Румынии МиГ-21, а также румынский вертолет для эвакуации раненых.Украина и Греция направят на учения военнослужащих своих ВМС.
    А ведь всё равно, не видать вам Крыма, нет, не видать!
    LÄRZ
  8. 1536 Сегодня, 11:09
    Надо так понимать, что страны НАТО полностью поддерживают киевских путчистов, сами становясь тем самым вне закона. Следовательно, все их действия в Черном море незаконны, в том числе и "учения", которые следует объявить подготовкой террористических атак на Россию. Фашизм европейцев зашкаливает. Точно также они "умиротворяли" Гитлера, который потом их же и задушил.
    1536
  9. san4es Сегодня, 11:20
    Слишком разношёрстное сборище.Похоже на события в "Лебедь,раком щуку"
    san4es
  10. Taygerus Сегодня, 11:22


    Да давно уже вся на прицеле, ента НАТО с нашего непотопляемого авианосца, ещеб нам параллельно учения устроить с минными заграждениями
    Taygerus

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