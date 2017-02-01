Украина и НАТО проведут совместные военно-морские манёвры
Первое в том году военно-морское учение «Морской щит-2017» при участии Украины и 6-ти стран НАТО начинаются в среду в акватории Черного моря, передает РИА Новости сообщение военного ведомства Румынии.
Сообщается, что «в десятидневных совместных военно-морских маневрах примут участие около 2800 военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины».
По данным ведомства, в учении будет задействовано «11 военных кораблей и четыре самолета Румынии, шесть самолетов и пять военных кораблей других стран-участниц».
Маневры пройдут в восточной части Черного моря на площади около 80-ти тыс. кв. км.
В рамках запланированных мероприятий военные «будут осуществлять стандартные процедуры НАТО по борьбе с воздушными, подводными и надводными угрозами», говорится в сообщении.
Напомним, недавно Верховная рада поддержала решение Порошенко о допуске в 2017 г на территорию Украины подразделения иностранных армий для участия в многонациональных учениях. По данным Минобороны страны, в этом году 12,5 тыс. украинских военных и 7 тыс. иностранных будут задействованы в различных маневрах на территории Украины.
Сообщается, что «в десятидневных совместных военно-морских маневрах примут участие около 2800 военнослужащих из Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании и Украины».
По данным ведомства, в учении будет задействовано «11 военных кораблей и четыре самолета Румынии, шесть самолетов и пять военных кораблей других стран-участниц».
Маневры пройдут в восточной части Черного моря на площади около 80-ти тыс. кв. км.
В рамках запланированных мероприятий военные «будут осуществлять стандартные процедуры НАТО по борьбе с воздушными, подводными и надводными угрозами», говорится в сообщении.
Напомним, недавно Верховная рада поддержала решение Порошенко о допуске в 2017 г на территорию Украины подразделения иностранных армий для участия в многонациональных учениях. По данным Минобороны страны, в этом году 12,5 тыс. украинских военных и 7 тыс. иностранных будут задействованы в различных маневрах на территории Украины.
Использованы фотографии: http://www.bbc.com