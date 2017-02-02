08:59 02 февраля

Пройдёт 13 лет, и русские перестанут быть опасными

Очень скоро, через тринадцать лет, Россия станет менее опасной, чем даже какой-нибудь Иран. Об этом сообщает ряд экспертов, чьи выводы сходятся. Причинами ослабления России к 2030-му году станут низкие цены на нефть с газом и вымирание населения. США нет нужды воевать с русскими, а также с китайцами. Американцы и китайцы и без того окажутся экономическими победителями: обе экономики, в отличие от российской, будут процветать.

Пройдёт 13 лет, и русские перестанут быть опасными


Мир разделят американцы и китайцы


Россия является активным, но съёживающимся геополитическим игроком. Будущее за биполярным миром, поделенным между США и Китаем.

Военный стратег Эндрю Крепиневич (Andrew Krepinevich) считает, что мировой угрозой номер один для США является не Россия и не терроризм, а Китай с его богатством, огромным населением и национализмом. Мнение Крепиневича приводит ресурс «Breaking Defense».

А что случится в перспективе с русскими?

По мнению эксперта, «нефтезависимая экономика и увядающая демография России» сдвинут это государство «на второе место» по угрозам уже в ближайшем будущем. А в долгосрочной перспективе, скажем, в 2030-х гг., Россия может стать даже менее опасной, чем Иран.

Такая оценка силы России резко расходится с официальной точкой зрения, которые ранее давали Джозеф Данфорд, Марк Милли и назначенный министр обороны Джеймс Мэттис. Все эти лица ставят «угрозу» России на первое место.

Однако Крепиневич утверждает, что, если бы Россия действительно осознавала свои стратегические интересы, она «солидаризировалась» бы с Соединёнными Штатами в борьбе с исламскими экстремистами и усиливающимся Китаем, чьи мигранты и производства начинают проникать в Россию, в регионы, богатые полезными ископаемыми, но мало населёнными.

«Мы могли бы повернуть Россию на нашу сторону: проблема русских — вовсе не мы», — сказал журналистам Крепиневич.

Россия далеко не так сильна, как Китай. Экономическая мощь Китая по отношению к Соединённым Штатам уже намного больше той, которой могли похвастаться в недалёком прошлом Советский Союз, имперская Япония или Германия.

Мы бы предпочли иметь глубокую защиту одновременно на нескольких предполагаемых театрах военных действий, но это, вероятно, нам не по карману, полагает Крепиневич. Мистер Трамп обещал отменить закон о контроле бюджета, и «было бы неплохо» иметь гораздо больше денег, чем сейчас. Однако Крепиневич сомневается, что американский народ готов разделить государственные убеждения насчёт театров и фронтов.

Россия превратится в Пакистан

Выводы Крепиневича о России совпадают с анализом известного футурологического блога «Nextbigfuture». В материале «Russia is modernizing military to updated 1980s technology but could drop to level of Pakistan in terms of world power by 2050» отмечается, что низкие цены на нефть и газ и сокращение населения в долгосрочной перспективе — вот те тенденции, которые ослабят Россию в течение ближайших десятилетий. В 2050-му году Россия, нынче пытающаяся модернизировать свои военные технологии, застрявшие в 1980-х годах, может упасть до уровня Пакистана (если её рассматривать как мировую державу).

Автор блога полагает, что ничего принципиально нового Россия в военной технике не создаёт. К примеру, все новые боевые самолёты РФ есть «производные от советской эпохи, от 1980-х гг. Су-27 (Су-30, Су-35 и Су-33), Су-25, МиГ-29 (и предстоящий МиГ-35), МиГ-31 — это самолёты 4-го поколения, которые считаются истребителями поколения «4,5» и не имеют внутренних конструктивных особенностей самолёта 5-го поколения F-35. Российский же истребитель 5-го поколения, ПАК-ФА, «постоянно задерживается» из-за высокой стоимости и проблем со стороны «партнёра по развитию» — Индии. На сегодня есть лишь восемь прототипов «хвалёного самолёта». К 2020 году ожидается всего 12 серийных самолётов.

Вот ряд факторов, которые приведут к скорому ослаблению России:

1. Старение и уменьшение населения. Из-за демографических проблем население РФ сократится на 15-20% к 2050 году.

2. Зависимость от добычи и продажи нефти и газа при одновременной зависимости энергетики от полезных ископаемых: солнечные батареи и другие альтернативные источники в России мало развиты. Автор напоминает, что в 2012 году нефть, газ и нефтепродукты составляли более 70% от общего объёма экспорта. Если в 2001 году нефть и газ составляли около 30% доходов федерального бюджета России, то в 2015 году этот показатель достиг 44%. Разумеется, зависимость меняется из-за колеблющихся цен на нефть, а не по причине успешной диверсификации экономики. А тем временем в мире растёт удельный вес используемой солнечной и ветровой энергии, появляется всё больше электромобилей. Эти технологии позволят снизить спрос на нефть и газ, что, в свою очередь, сдержит рост цен на минеральное сырьё.

3. На фоне укрепления и роста мощи стран Азии, а также других стран Россия будет хронически отставать.

В настоящее время, указывает автор блога, по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, России имеет экономику, равную экономикам Саудовской Аравии, Пакистана и Польши, вместе взятым.

По мнению футуролога, население России сохранит численность неизменной примерно до 2030 года, а затем последует вымирание. Сокращение на 15-20% произойдёт уже к 2050 году.

Из топ-10 мировых экономик Россия выпадет и скатится до уровня примерно 20-й экономики мира.

Китай станет практически независимым от России в отношении создания военной техники. Индия, вероятно, также станет менее зависимой.

Если цены на нефть и газ останутся низкими, подытоживает автор, а Россия не продвинет свои прочие хозяйственные отрасли, то нет смысла ждать, что экономика России достигнет величины хотя бы половины экономики Великобритании, даже одной её четверти или одной восьмой к 2050 году. В то время Россию будут сравнивать с Пакистаном: страна со скверной экономикой и ядерным арсеналом.

* * *


Такая позиция аналитика, добавим, очень удобна Белому дому. Можно модернизировать ядерные арсеналы, говоря об угрозе России, а иметь в виду Китай. Можно проводить очень гибкую политику, говоря одно, а делая противоположное. Можно даже очередную Нобелевскую премию получить, играя на российской угрозе матушке Европе и её предотвращении. Всё, собственно говоря, можно, потому что Соединённым Штатам разрешения спрашивать не у кого.

Лишь бы денег хватило, а то, как верно замечает другой аналитик, население может и не понять государство, решившее вооружаться до зубов и действовать на нескольких фронтах.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33
  1. Uncle Lee Сегодня, 06:18
    Вполне реалистичный сценарий, если не изменить вектор развития, то к этому все и идет !
    Uncle Lee
    1. василий50 Сегодня, 07:15
      Чем то статья похожа на анекдот, когда на вопль : *Кто против меня?* , хватают отозвавшегося за руку и кричат :*Кто против нас!*.
      Если верить тем же аналитикам то запасы нефти конечны и нефть кончается. Любой товар при дефиците только дорожает. Конечно если за товар платят ничем не обеспеченными частными купюрами то конечно, в любой момент дефицит обесценивается. Вот только что станет в этот момент со страной выпускающей эти частные и ничем не обеспеченные купюры? Что станет с армией, полицией, населением? Кстати возникнет правовая коллизия по сделкам за доллары в других странах. Это коснётся не только купли-продажи земель и других ценностей, но и взятки и прочий нелегальный бизнес, купленный криминал начнёт *качать права* и во что это всё выльется не предскажет никто. .
      василий50
    2. Maksus Сегодня, 08:04
      С демографией он прав, конечно. И это проблема именно государства - люди сознательно отказываются от детей, ибо поставить 2-3 детей на ноги сегодня почти невозможно для средней семьи. С другой стороны курс на маргинализацию, проводимый Минобрнауки и рекламой через сми пытается это поправить, но кому нужна нация маргиналов, если хотим стать лидерами?
      Maksus
  2. нахтигалзиф Сегодня, 06:21
    Я тоже могу ванговать. К 2030 году,возможно,В.В.П. наш отдаст богу душу,а чо там дальше будет_-один "хрен" разберётся. Про 50-тые, это как с обучением осла говорить...
    Зачем на ВО выставляют такие статьи. Серьёзный сайт, а не ЗадорновLive.
    Опечален...
    нахтигалзиф
    1. роман66 Сегодня, 07:43
      я тоже вангую, вот сейчас начнется в америке гражданская война, и трындец ей
      роман66
      1. lis-ik Сегодня, 08:58
        Прогноз вполне реальный, можно ещё добавить, что спад промышленного производства за 2016 год превзошёл ожидания и составил 3% (это очень много за год), в связи с чем Правительством и ЦБ принято решение о девальвации рубля (пока говорят о 10%, но обвалится больше, спекулянты помогут), увеличиваются налоги (вопреки обещаниям), огромный спад потребительского спроса. На фоне всего этого про демографию вообще говорить смешно. По поводу вооружений дейсвительно всё ещё сидим на разработках СССР. Так что тут и ванговать не надо.
        lis-ik
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:25
    Россия является активным, но съёживающимся геополитическим игроком. Будущее за биполярным миром, поделенным между США и Китаем.

    В РОССИИ. 145 миллионов человек населения и громадная территория.
    Как можно увеличить влияние РОССИИ в мире при таком демографическом провале...сравните с 300 миллионами американцев и 1,5 миллиардом китайцев...так что это проблема большая проблема для нашей страны.
    Как только мы покажемся слабыми нашим соседям они все ринутся откусывать кусок за куском нашей территории это историческая тенденция...
    и у нас нет выбора кроме как развиваться и экономически и военным способом.
    Народу пока мало и перспективы воспроизводства населения не шибко радуют.
    Тот же ЛЕХА
    1. антивирус Сегодня, 08:32
      согласен полномтью
      антивирус
  4. kytx Сегодня, 06:38
    по пункту:
    1. да провал в населении будет (спасибо веселым 90-м) но не такой уж страшный, после ВОВ как-то вырулили.
    2. зачем дорогие и бестолковые солнечные батареи когда есть АЭС? искренне не понимаю. солнечной энергетикой пусть Голландия балуется. Помимо нефти/газа есть много нужных ПИ на экспорт. кста не вижу ничего страшного в прибылях с экспорта ПИ, вопрос куда потом деваются доходы.
    3. Вообще нечего сказать просто пустословие, не перечислены ни одна ключевая военная технология где есть серьезное отставание РФ.

    Короче такие статьи и я могу писать на заказ по 5 штук в день, хотите в стиле "встаем с колен" хотите в стиле "все проcpaли, спасайся кто может".
    Автор зря взялся за перевод этой галиматьи имхо. :)
    kytx
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:58
      Короче такие статьи и я могу писать на заказ по 5 штук в день, хотите в стиле "встаем с колен" хотите в стиле "все проcpaли, спасайся кто может".


      smile Понравилось.
      Пройдешься по ежедневной сводке СМИ и мозги начинают кипеть...
      в деревне ГАДЮКИНО затопило коровник...
      в МОСКВЕ жирующая молодежь выкидывает из ЛЕКСУСОВ тонны рублей...
      Агент Трамп связался по телефону с резидентом ПУТИНЫМ в КРЕМЛЕ...отчитался о проделанной работе...

      весело живем.
      Тот же ЛЕХА
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:12
        Вы правы - живем весело и назло врагам. Каждый год хоронят, разрывают в клочья, а мы "почесываемся" на печи и живем по принципу - как-нибудь да выползем. Боюсь даже представить, что бы было если правительство вдруг действительно задумалось о благосостоянии народа и экономическом подъеме страны. Тогда врагов точно "кондрат" хватил бы.
        rotmistr60
      2. кеп Сегодня, 07:44
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        весело живем.


        Только начинаем,сейчас Госсекретаря утвердим в Конгрессе,и заживеееем.... laughing
        кеп
    2. кеп Сегодня, 07:09
      Цитата: kytx
      1. да провал в населении будет (спасибо веселым 90-м) но не такой уж страшный, после ВОВ как-то вырулили.........Автор зря взялся за перевод этой галиматьи имхо. :)


      Вполне себе реальный сценарий.Многие так думают,но сказать слабо.Автору спасибо,но сделать из аксиомы открытие не получится, а "как то выкрутится,как после ВОВ" в данном случае будет проблематично,задачи стояли другие. Одно дело поднять страну из руин,стать ядерной державой, которую поставил пред собой И.Сталин,и совсем другое сохранение инфляции на уровне 4%,в течении нескольких лет.Причем и тогда и сейчас поставленные задачи были выполнены,и их результатами мы вполне себе довольны.
      Ваш комментарий напомнил слоган советских времен:
      "-Прошла весна,настало лето! Спасибо партии за это" laughing
      кеп
      1. kytx Сегодня, 07:24
        Цитата: кеп
        Цитата: kytx
        1. да провал в населении будет (спасибо веселым 90-м) но не такой уж страшный, после ВОВ как-то вырулили.........Автор зря взялся за перевод этой галиматьи имхо. :)


        Вполне себе реальный сценарий.Многие так думают,но сказать слабо.Автору спасибо,но сделать из аксиомы открытие не получится, а "как то выкрутится,как после ВОВ" в данном случае будет проблематично,задачи стояли другие. Одно дело поднять страну из руин,стать ядерной державой, которую поставил пред собой И.Сталин,и совсем другое сохранение инфляции на уровне 4%,в течении нескольких лет.Причем и тогда и сейчас поставленные задачи были выполнены,и их результатами мы вполне себе довольны.
        Ваш комментарий напомнил слоган советских времен:
        "-Прошла весна,настало лето! Спасибо партии за это" laughing

        Какие нафик 4%?! инфляция гораздо больше и сдерживает ее не "мудрая политика партии" а уменьшающаяся покупательная способность населения. а партии кста ниразу не спасибо, насколько Путин ведет мудрую внешнюю политику настолько-же бездарно ведет внутреннюю. Когда от нефтедолларов ломилась казна это прокатывало, как только лафа закончилась сразу голые пятки из носков вылезли. И ведь эти люди верили что лафа будет вечно. я подобный наивняк всю жизнь наблюдаю на всех уровнях вплоть до бытового, была кормушка - ходил растопырив пальцы, кончилась кормушка - все, сел на задницу, и еще недоумевает "как так-то?"
        kytx
        1. кеп Сегодня, 07:48
          Цитата: kytx
          И ведь эти люди верили что лафа будет вечно. я подобный наивняк всю жизнь наблюдаю на всех уровнях вплоть до бытового, была кормушка - ходил растопырив пальцы, кончилась кормушка - все, сел на задницу, и еще недоумевает "как так-то?"


          Я просто рад что ошибся в Вас! Не обижайтесь. laughing drinks
          кеп
  5. Горменгаст Сегодня, 06:50
    Нафталиновый эксперт снова вытаскивает суждения десятилетней давности о сокращении населения России. am

    По поводу энергоносителей рассуждения кажутся более взвешенными, но тут надо смотреть глубже.

    И тут выясняется, что солнечные панели и ветряки, чтобы вносить существенный вклад в мировой энергобаланс, должны занимать миллионы квадратных километров территории. А кто даст? Солнечные панели будут изменять отражательную способность земной поверхности и, в массовых масштабах, приведут к изменению климата. И тут придут соответствующие борцуны.

    Космические солнечные электростанции не сможет построить никакой Маск, так как они требуют выведения груза в сотни тысяч тонн (не потянет бюджет Пентагона за весь период до 2030 года). Причем выведение будет за счет сжигания нефти. laughing

    Электромобиль станет конкурентоспособным с ДВС только тогда, когда создадут (не усовершенствуют) аккумуляторы, работающие на новых физических принципах. Пока даже принципов таких не изобрели. А электричество будет вырабатываться за счет сжигания ископаемого топлива. laughing

    Термоядерной энергии не будет к 2030 году, так как даже первый демонстрационный ректор уже переехал как раз на этот период. Вообще не доказано, что термояд экономически состоятелен в планетарном масштабе.

    Остаются АЭС на быстрых нейтронах - вот за ними будущее. А это - наша сфера!
    Горменгаст
    1. ramzes1776 Сегодня, 07:07
      А с дешевой нефтью можно решить вопрос кардинально, организовав аналог Сирии с помощью шиитов непосредственно в Саудии с уничтожением вышек и оборудования.
      ramzes1776
    2. kytx Сегодня, 07:09
      Цитата: Горменгаст


      И тут выясняется, что солнечные панели и ветряки, чтобы вносить существенный вклад в мировой энергобаланс, должны занимать миллионы квадратных километров территории. А кто даст? Солнечные панели будут изменять отражательную способность земной поверхности и, в массовых масштабах, приведут к изменению климата. И тут придут соответствующие борцуны.. [/b]



      да просто на соотношение цена за кв.м/мощность смотрим и все... панели идут в лес к землеройкам. Счас еще кста тщательно замалчивается вопрос экологии при их производстве, зеленые такие зеленые :).
      kytx
    3. кеп Сегодня, 08:03
      Цитата: Горменгаст
      Остаются АЭС на быстрых нейтронах - вот за ними будущее. А это - наша сфера!


      Прочтите мой комментарий на ветке, про "Точмаш" во Владимире.Возбудитесь еще больше.
      Как раз тема ядерной энергетики. hi
      кеп
  6. Познающий Сегодня, 07:00
    Какое множество "экспертов", "консультантов" и прочих.... Но Россию из них не знает никто. Ну по крайней мере пусть ОНИ будут в том что произнес тот Эндрю Крепиневич уверены и расслабленны.. России это на руку.
    Познающий
    1. Серый брат Сегодня, 07:05
      Цитата: Познающий
      Какое множество "экспертов", "консультантов" и прочих.... Но Россию из них не знает никто. Ну по крайней мере пусть ОНИ будут в том что произнес тот Эндрю Крепиневич уверены и расслабленны.. России это на руку.

      Эндрю переобувается просто. Раньше про страшную Россию небось писал, а теперь, в свете новой политики партии, надо писать про страшный Китай.
      Проба пера.
      Серый брат
  7. 501Legion Сегодня, 07:03
    Мечтайте, мечтайте
    501Legion
  8. Nix1986 Сегодня, 07:07
    Заблуждаетесь!!!, дайте комманде Медведева продолжать свой курс и дальше и это случиться еще раньше laughing . Ну а если без сарказма, и ничего в курсе развития не менять, или только на словах менять, то так оно и будет, только срок, наверное лет 20 будет более правильным.
    Nix1986
  9. Комментарий был удален.
  10. Астарт Сегодня, 07:11
    Сотни и тысячи западных аналитиков не могли спрогнозировать самые простые ситуации, Брексит, победа Трампа, Крым, Сирию итд. А здесь без учета Тех.Прогресса,новых Геополитических центров, простейшей теории хаоса. Только на предполагаемой цене на нефть и писаной вилами по воде демографии делаются такие выводы на 13 лет вперед. Сами то как к этим писюлькам относитесь?
    Астарт
  11. sa-ag Сегодня, 07:15
    Страна сильна своей экономикой, а если вся "экономика" заключается в освоении бюджета, а не развитии промышленности, то вывод не совсем радостный
    sa-ag
  12. мичман Сегодня, 07:21
    Согласен с Олегом. Посмотрите итоги изменения ВВП за 2016 год. Где рост промышленности? Созданные высокотехнологичные предприятия бывших 9 оборонных министерств закрыты. Удалось каким то путем отстоять на той неделе от банкротства НПО "Молния". Пропали мои СПб предприятия ПО "Россия", "Козицкого", московские "МРЗ" и другие. Честь имею.
    мичман
    1. кеп Сегодня, 07:58
      Цитата: мичман
      Согласен с Олегом. Посмотрите итоги изменения ВВП за 2016 год. Где рост промышленности? Созданные высокотехнологичные предприятия бывших 9 оборонных министерств закрыты. Удалось каким то путем отстоять на той неделе от банкротства НПО "Молния". Пропали мои СПб предприятия ПО "Россия", "Козицкого", московские "МРЗ" и другие. Честь имею.


      "Точмаш" продан с молотка,частному инвестору,будет перепрофилирован.Т.е. несколько лет неизвестности.
      Странные вещи происходят на владимирском заводе «Точмаш». Подконтрольная госкорпорации «Росатом» компания «ТВЭЛ», похоже, решила без лишней шумихи прикрыть некогда одно из крупнейших и знаковых предприятий областного центра. О предстоящем слиянии с «Ковровским механическим заводом» общественность узнала только из петиции, которую написали сотрудники «Точмаша» губернатору Светлане Орловой. Лишь после этого власти региона и промышленники засуетились.

      https://provladimir.ru/news/busines/zhurnalistov-
      ne-pustili-na-tochmash
      кеп
  13. Егоза Сегодня, 07:54
    США сцепится с Китаем, а Россия в сторонке постоит, посмотрит, чем дело кончится. (раз уж по мнению эксперта Россия так слаба)
    Егоза
    1. PSih2097 Сегодня, 08:08
      Цитата: Егоза
      США сцепится с Китаем, а Россия в сторонке постоит, посмотрит, чем дело кончится. (раз уж по мнению эксперта Россия так слаба)

      Черевато, может и к нам прилететь и не слабо, ЮВ азия сам по себе регион проблемный и конфликты тлеют если не веками, то десятками лет, Китай-Индия, Индия-Пакистан, Север и Юг Кореи (это только те, у кого ядрен батон есть), остальных даже не считаю...
      PSih2097
  14. Николай Болотников Сегодня, 07:56
    Даже события в украине ничего практически не изменили в экономике России, даже наоборот, принимаемые законы только еще больше вгоняют в нищету население. Импортозамещение так и осталось на бумаге, рубль опять хотят девальвировать, производство падает, просвета не видать. Деградация системы власти налицо. Такое впечатление, что правительство с Путиным делают все, что бы ничего не делать. Все разработки военные действительно еще со времен СССР. Так что выводы западных экспертов в основном верные.
    Николай Болотников
  15. Николай Болотников Сегодня, 08:00
    Главная задача Медведева с Путиным, это бесперебойная поставка ресурсов на запад и вечный застой России, что они собственно и прекрасно делают, ну, а что бы народ не роптал патриатизму в уши вливают.
    Николай Болотников
  16. parusnik Сегодня, 08:11
    Пессимистично, но реально...
    parusnik
  17. Alex66 Сегодня, 08:58
    Сценарий вполне вероятен с учетом вектора развития под руководством Медведева и его команды, а Путин вроде как над ситуацией он мировые проблему решает, не до суг ему.
    Alex66

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