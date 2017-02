Пройдёт 13 лет, и русские перестанут быть опасными

* * *

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru

Россия является активным, но съёживающимся геополитическим игроком. Будущее за биполярным миром, поделенным между США и Китаем.Военный стратег Эндрю Крепиневич (Andrew Krepinevich) считает, что мировой угрозой номер один для США является не Россия и не терроризм, а Китай с его богатством, огромным населением и национализмом. Мнение Крепиневича приводит ресурс «Breaking Defense» А что случится в перспективе с русскими?По мнению эксперта, «нефтезависимая экономика и увядающая демография России» сдвинут это государство «на второе место» по угрозам уже в ближайшем будущем. А в долгосрочной перспективе, скажем, в 2030-х гг., Россия может стать даже менее опасной, чем Иран.Такая оценка силы России резко расходится с официальной точкой зрения, которые ранее давали Джозеф Данфорд, Марк Милли и назначенный министр обороны Джеймс Мэттис. Все эти лица ставят «угрозу» России на первое место.Однако Крепиневич утверждает, что, если бы Россия действительно осознавала свои стратегические интересы, она «солидаризировалась» бы с Соединёнными Штатами в борьбе с исламскими экстремистами и усиливающимся Китаем, чьи мигранты и производства начинают проникать в Россию, в регионы, богатые полезными ископаемыми, но мало населёнными.«Мы могли бы повернуть Россию на нашу сторону: проблема русских — вовсе не мы», — сказал журналистам Крепиневич.Россия далеко не так сильна, как Китай. Экономическая мощь Китая по отношению к Соединённым Штатам уже намного больше той, которой могли похвастаться в недалёком прошлом Советский Союз, имперская Япония или Германия.Мы бы предпочли иметь глубокую защиту одновременно на нескольких предполагаемых театрах военных действий, но это, вероятно, нам не по карману, полагает Крепиневич. Мистер Трамп обещал отменить закон о контроле бюджета, и «было бы неплохо» иметь гораздо больше денег, чем сейчас. Однако Крепиневич сомневается, что американский народ готов разделить государственные убеждения насчёт театров и фронтов.Выводы Крепиневича о России совпадают с анализом известного футурологического блога «Nextbigfuture» . В материале «Russia is modernizing military to updated 1980s technology but could drop to level of Pakistan in terms of world power by 2050» отмечается, что низкие цены на нефть и газ и сокращение населения в долгосрочной перспективе — вот те тенденции, которые ослабят Россию в течение ближайших десятилетий. В 2050-му году Россия, нынче пытающаяся модернизировать свои военные технологии, застрявшие в 1980-х годах, может упасть до уровня Пакистана (если её рассматривать как мировую державу).Автор блога полагает, что ничего принципиально нового Россия в военной технике не создаёт. К примеру, все новые боевые самолёты РФ есть «производные от советской эпохи, от 1980-х гг. Су-27 (Су-30, Су-35 и Су-33), Су-25, МиГ-29 (и предстоящий МиГ-35), МиГ-31 — это самолёты 4-го поколения, которые считаются истребителями поколения «4,5» и не имеют внутренних конструктивных особенностей самолёта 5-го поколения F-35. Российский же истребитель 5-го поколения, ПАК-ФА, «постоянно задерживается» из-за высокой стоимости и проблем со стороны «партнёра по развитию» — Индии. На сегодня есть лишь восемь прототипов «хвалёного самолёта». К 2020 году ожидается всего 12 серийных самолётов.Вот ряд факторов, которые приведут к скорому ослаблению России:1. Старение и уменьшение населения. Из-за демографических проблем население РФ сократится на 15-20% к 2050 году.2. Зависимость от добычи и продажи нефти и газа при одновременной зависимости энергетики от полезных ископаемых: солнечные батареи и другие альтернативные источники в России мало развиты. Автор напоминает, что в 2012 году нефть, газ и нефтепродукты составляли более 70% от общего объёма экспорта. Если в 2001 году нефть и газ составляли около 30% доходов федерального бюджета России, то в 2015 году этот показатель достиг 44%. Разумеется, зависимость меняется из-за колеблющихся цен на нефть, а не по причине успешной диверсификации экономики. А тем временем в мире растёт удельный вес используемой солнечной и ветровой энергии, появляется всё больше электромобилей. Эти технологии позволят снизить спрос на нефть и газ, что, в свою очередь, сдержит рост цен на минеральное сырьё.3. На фоне укрепления и роста мощи стран Азии, а также других стран Россия будет хронически отставать.В настоящее время, указывает автор блога, по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, России имеет экономику, равную экономикам Саудовской Аравии, Пакистана и Польши, вместе взятым.По мнению футуролога, население России сохранит численность неизменной примерно до 2030 года, а затем последует вымирание. Сокращение на 15-20% произойдёт уже к 2050 году.Из топ-10 мировых экономик Россия выпадет и скатится до уровня примерно 20-й экономики мира.Китай станет практически независимым от России в отношении создания военной техники. Индия, вероятно, также станет менее зависимой.Если цены на нефть и газ останутся низкими, подытоживает автор, а Россия не продвинет свои прочие хозяйственные отрасли, то нет смысла ждать, что экономика России достигнет величины хотя бы половины экономики Великобритании, даже одной её четверти или одной восьмой к 2050 году. В то время Россию будут сравнивать с Пакистаном: страна со скверной экономикой и ядерным арсеналом.Такая позиция аналитика, добавим, очень удобна Белому дому. Можно модернизировать ядерные арсеналы, говоря об угрозе России, а иметь в виду Китай. Можно проводить очень гибкую политику, говоря одно, а делая противоположное. Можно даже очередную Нобелевскую премию получить, играя на российской угрозе матушке Европе и её предотвращении. Всё, собственно говоря, можно, потому что Соединённым Штатам разрешения спрашивать не у кого.Лишь бы денег хватило, а то, как верно замечает другой аналитик, население может и не понять государство, решившее вооружаться до зубов и действовать на нескольких фронтах.