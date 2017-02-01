Поправки в российский закон «Об оружии» должны пополнить бюджет на 2 млрд рублей

Установленные сейчас размеры единовременных сборов за выдачу лицензий и разрешений владельцам оружия регламентируются законом "Об оружии", принятом почти 20 лет назад, что не позволяет компенсировать затраты бюджета, связанные с оказанием данных услуг,

В ближайшее время в РФ может измениться принцип оплаты за выдачу лицензий на оружие. Вместо единовременных сборов Росгвардия предлагает ввести госпошлину, как это предусмотрено налоговых кодексом, сообщает Life.ru «Размер сборов не менялся с 1998 года и, согласно действующему сейчас законодательству, у Росгвардии нет возможности компенсировать затраты бюджета на оказание госуслуг по лицензированию, установив новые тарифы», – говорится в публикации.Как отметило ведомство, ежегодные траты на оформление и продление лицензий оцениваются в 1,9 миллиардов рублей, а возвращается обратно только 8% от этой суммы.сказал представитель Росгвардии.По его словам, «среднее поступление за одну услугу составило 66,3 рубля при реальных затратах из бюджета 840 рублей».Юрист Роман Вернега сказал изданию, что «если поправки в законы "Об оружии" и Налоговый кодекс, подготовленные Росгвардией, будут приняты, это позволит ей, согласно с налоговым законодательством, изменять суммы сборов, как это происходит у других надзорных ведомств».Он отметил также, что если правительство и Госдума поддержат предложение, то «владельцам оружия придётся платить ещё и единовременные сборы за выдачу разрешений на хранение и использование, экспонирование, коллекционирование, транспортирование и перевозку оружия и патронов к нему».В настоящее время «никакие сборы за выдачу данных разрешений с граждан не взимаются, а выдаются им бесплатно», – сказал юрист.В Росгвардии при этом заявляют, что согласно предварительным расчётам их экспертов, «введение государственной пошлины за оказание услуг в сфере оборота оружия позволит повысить доходную часть федерального бюджета на 2 млрд. рублей, но только при условии ежегодного индексирования установленных ставок в соответствии с уровнем инфляции».