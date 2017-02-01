11:54 01 февраля

Поправки в российский закон «Об оружии» должны пополнить бюджет на 2 млрд рублей

В ближайшее время в РФ может измениться принцип оплаты за выдачу лицензий на оружие. Вместо единовременных сборов Росгвардия предлагает ввести госпошлину, как это предусмотрено налоговых кодексом, сообщает Life.ru.



«Размер сборов не менялся с 1998 года и, согласно действующему сейчас законодательству, у Росгвардии нет возможности компенсировать затраты бюджета на оказание госуслуг по лицензированию, установив новые тарифы», – говорится в публикации.


Как отметило ведомство, ежегодные траты на оформление и продление лицензий оцениваются в 1,9 миллиардов рублей, а возвращается обратно только 8% от этой суммы.

Установленные сейчас размеры единовременных сборов за выдачу лицензий и разрешений владельцам оружия регламентируются законом "Об оружии", принятом почти 20 лет назад, что не позволяет компенсировать затраты бюджета, связанные с оказанием данных услуг,
сказал представитель Росгвардии.

По его словам, «среднее поступление за одну услугу составило 66,3 рубля при реальных затратах из бюджета 840 рублей».

Юрист Роман Вернега сказал изданию, что «если поправки в законы "Об оружии" и Налоговый кодекс, подготовленные Росгвардией, будут приняты, это позволит ей, согласно с налоговым законодательством, изменять суммы сборов, как это происходит у других надзорных ведомств».

Он отметил также, что если правительство и Госдума поддержат предложение, то «владельцам оружия придётся платить ещё и единовременные сборы за выдачу разрешений на хранение и использование, экспонирование, коллекционирование, транспортирование и перевозку оружия и патронов к нему».

В настоящее время «никакие сборы за выдачу данных разрешений с граждан не взимаются, а выдаются им бесплатно», – сказал юрист.

В Росгвардии при этом заявляют, что согласно предварительным расчётам их экспертов, «введение государственной пошлины за оказание услуг в сфере оборота оружия позволит повысить доходную часть федерального бюджета на 2 млрд. рублей, но только при условии ежегодного индексирования установленных ставок в соответствии с уровнем инфляции».

Использованы фотографии: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Комментарии 21
  1. himRa Сегодня, 11:17
    В настоящее время «никакие сборы за выдачу данных разрешений с граждан не взимаются, а выдаются им бесплатно», – сказал юрист.

    Почуяли кормушку? Видимо действительно народ стал больше приобретать оружия... будут приобретать нелегально ...
    himRa
    1. cniza Сегодня, 11:27
      Тут даже дело не в кормушке и кто её почуял , а в действиях наших властей. Пусть сначала наведут порядок с расходами бюджета - снизят до минимума воровство , вот тогда и можно рассматривать о дополнительных средствах , если не будет хватать тех , которые сохранили , а так ...
      cniza
      1. Офицер запаса Сегодня, 11:49
        Честно говоря, увидев заголовок, подумал, что будет что-то новое с порядком обращения и законом о самообороне. Ан нет - новая кормушка, денежки давай.
        Офицер запаса
    2. wagner72 Сегодня, 11:40
      Естественно,ибо тяжко жить без пулемета,особенно в Крыму.
      wagner72
      1. Банный Сегодня, 11:45
        а лучше вобше все оружие у граждан отобрать заодно и холодное оставить на село один топор и один нож приковать их к администрации и поставить караул из нацгвардов может тогда хоть карате начнут учить
        Банный
  2. Кот канибал Сегодня, 11:17
    Эту Росгвардию с ее шкурными антинародными предложениями и чиновников которые за нее прячутся нужно уволить с госслужбы в шею. Антинародными реформами народ утомил еще алкаголик Ельцин и сегодня Вова решил продолжить его фашистские реформы. А дополнительные налоги на рублевские Майбахи не хотите ввести,а мисье Путин?!
    Кот канибал
    1. Shelest2000 Сегодня, 11:47
      Не хочет. Наоборот,отменены ввозные пошлины на яхты. Наверное,как на средства первейшей необходимости,без которого путинские подельники и вассалы просто жить не могут. Вот,как-то так...
      http://izvestia.ru/news/591585
      Shelest2000
  3. Мар.Тира Сегодня, 11:20
    Цитата: himRa
    В настоящее время «никакие сборы за выдачу данных разрешений с граждан не взимаются, а выдаются им бесплатно», – сказал юрист.

    Почуяли кормушку? Видимо действительно народ стал больше приобретать оружия... будут приобретать нелегально ...

    Скоро как в ЕАО,налог на воздух введут.Дармоедов то кормить надо!Налог за выдачу разрешений итак есть .Госпошлина за продление разрешения на оружие в 2017 году — продление лицензии на оружие и госпошлин.Квитанцию об оплате просят в первую очередь.Ещё один вводят что ли?
    Мар.Тира
  4. barclay Сегодня, 11:20
    Конечно, за 20 лет много воды утекло. Индексация нужна на любые оплаты и пошлины, только она не должна бежать впереди инфляции. Ну и прозрачные отчеты по использованию полученных средств не помешали бы. А то ведь государственные ведомства "реформируются", переименовываются, а люди, привыкшие к злоупотреблениям никуда не деваются.
    barclay
    1. Копчёный Сегодня, 11:25
      Да, но хотелось бы, чтобы владельцы оружия получили некие выгоды от этого.
      Копчёный
    2. Кот канибал Сегодня, 11:44
      Судя по тому,какие огромные оклады получают чиновники из фонда так называемого капремонта все деньги продолжают разворовываться и эти украдут и растащат по карманам.
      Кот канибал
  5. кеп Сегодня, 11:24
    Оружие будет доступно только тем, кому и так доступно всё. Учитывая что сами цены на оружие выросли в разы.Вывод оружие массе населения должно стать недоступным.Те кто имел возможность его приобрести давно это сделали. Разговоры о доходах бюджета с этого сегмента экономики,при сокращении продажи и как следствие сокращение потребления сопутствующего снаряжения,не более чем лукавство.
    кеп
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:31
      Оружие будет доступно только тем, кому и так доступно всё. Учитывая что сами цены на оружие выросли в разы

      Вы правы. Кто имел возможность иметь все он и так ее иметь будет. Остальные могут ходить с ножом за голенищем (для самообороны) и под УК за это.
      rotmistr60
  6. snifer Сегодня, 11:27
    Больше,больше налогов больших и маленьких, мммм как это восхитительно.Ударим налогом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму.
    snifer
  7. perepilka Сегодня, 11:33
    Эт, как его, а,вспомнил what , склероз матьиху, ЛЕСОМ!
    perepilka
  8. kirgiz58 Сегодня, 11:38
    "нет возможности компенсировать затраты бюджета на оказание госуслуг по лицензированию" - ну правильно, если расходы несет государство, а доходы уходят в частные руки. За справку 046-1 платишь частникам, подготовка - частникам, экзамен частникам, взятки что не проходить экзамен в личные карманы сотрудников МВД, только за бланк лицензии платишь государству(и то эта сумма уходит типографии ее напечатавшая). Отберите эти все доходы в пользу государства и еще сто лет не надо будет повышать налог. ...(с) Лавров am
    kirgiz58
    1. Alexanast Сегодня, 11:46
      . За справку 046-1 платишь


      А с этого года, похоже, 046-1 отменяют, зато вводят две новые. Причем за них, в зависимости от региона, от 800 до 2500, если не ошибаюсь.
      Alexanast
      1. kirgiz58 Сегодня, 11:49
        Фотошоп - наше всё! laughing
        kirgiz58
    2. Кот канибал Сегодня, 11:48
      Вы правы,но есть еще один вопрос. Всякими ОМОНами командуют полковники,а ОМОН это рота и для командования ротой вполне хватит офицера в звании старший лейтенант. Пора уволить из МВД дармоедов получающих непомерно высокие и не заслуженные оклады.
      Кот канибал
      1. kirgiz58 Сегодня, 11:53
        Меня всю жизнь "удивляла" кадровая политика МВД. 5 лет учить, чтобы потом стоять на перекрестке с полосатой палочкой в звании "капитан". belay
        kirgiz58
  9. Томпсон Сегодня, 11:41
    Ай да молодцы! Принцип - обложить налогами ВСЁ!!! КПД-100% Ни капли затрат (не считая бумаги и чернил) и весь доход ПРИБЫЛЬ!- Государственная политика в сфере финансов и пополнения бюджета по российски сегодня!
    Томпсон

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