Поправки в российский закон «Об оружии» должны пополнить бюджет на 2 млрд рублей
В ближайшее время в РФ может измениться принцип оплаты за выдачу лицензий на оружие. Вместо единовременных сборов Росгвардия предлагает ввести госпошлину, как это предусмотрено налоговых кодексом, сообщает Life.ru.
«Размер сборов не менялся с 1998 года и, согласно действующему сейчас законодательству, у Росгвардии нет возможности компенсировать затраты бюджета на оказание госуслуг по лицензированию, установив новые тарифы», – говорится в публикации.
Как отметило ведомство, ежегодные траты на оформление и продление лицензий оцениваются в 1,9 миллиардов рублей, а возвращается обратно только 8% от этой суммы.
По его словам, «среднее поступление за одну услугу составило 66,3 рубля при реальных затратах из бюджета 840 рублей».
Юрист Роман Вернега сказал изданию, что «если поправки в законы "Об оружии" и Налоговый кодекс, подготовленные Росгвардией, будут приняты, это позволит ей, согласно с налоговым законодательством, изменять суммы сборов, как это происходит у других надзорных ведомств».
Он отметил также, что если правительство и Госдума поддержат предложение, то «владельцам оружия придётся платить ещё и единовременные сборы за выдачу разрешений на хранение и использование, экспонирование, коллекционирование, транспортирование и перевозку оружия и патронов к нему».
В настоящее время «никакие сборы за выдачу данных разрешений с граждан не взимаются, а выдаются им бесплатно», – сказал юрист.
В Росгвардии при этом заявляют, что согласно предварительным расчётам их экспертов, «введение государственной пошлины за оказание услуг в сфере оборота оружия позволит повысить доходную часть федерального бюджета на 2 млрд. рублей, но только при условии ежегодного индексирования установленных ставок в соответствии с уровнем инфляции».
«Размер сборов не менялся с 1998 года и, согласно действующему сейчас законодательству, у Росгвардии нет возможности компенсировать затраты бюджета на оказание госуслуг по лицензированию, установив новые тарифы», – говорится в публикации.
Как отметило ведомство, ежегодные траты на оформление и продление лицензий оцениваются в 1,9 миллиардов рублей, а возвращается обратно только 8% от этой суммы.
Установленные сейчас размеры единовременных сборов за выдачу лицензий и разрешений владельцам оружия регламентируются законом "Об оружии", принятом почти 20 лет назад, что не позволяет компенсировать затраты бюджета, связанные с оказанием данных услуг,сказал представитель Росгвардии.
По его словам, «среднее поступление за одну услугу составило 66,3 рубля при реальных затратах из бюджета 840 рублей».
Юрист Роман Вернега сказал изданию, что «если поправки в законы "Об оружии" и Налоговый кодекс, подготовленные Росгвардией, будут приняты, это позволит ей, согласно с налоговым законодательством, изменять суммы сборов, как это происходит у других надзорных ведомств».
Он отметил также, что если правительство и Госдума поддержат предложение, то «владельцам оружия придётся платить ещё и единовременные сборы за выдачу разрешений на хранение и использование, экспонирование, коллекционирование, транспортирование и перевозку оружия и патронов к нему».
В настоящее время «никакие сборы за выдачу данных разрешений с граждан не взимаются, а выдаются им бесплатно», – сказал юрист.
В Росгвардии при этом заявляют, что согласно предварительным расчётам их экспертов, «введение государственной пошлины за оказание услуг в сфере оборота оружия позволит повысить доходную часть федерального бюджета на 2 млрд. рублей, но только при условии ежегодного индексирования установленных ставок в соответствии с уровнем инфляции».
Использованы фотографии: РИА Новости/Алексей Мальгавко