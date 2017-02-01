В Токийском заливе сел на мель американский крейсер
Крейсер ВМС США Antietam, оснащенный многоцелевой системой ПРО Aegis, сел на мель у берегов Японии, в результате аварии произошла утечка масла, сообщает Defence.ru со ссылкой на агентство Kyodo.
«Инцидент с кораблем, приписанным к американской базе Йокосука в префектуре Канагава, произошел 31 января», – пишет агентство. Сообщается, что в результате аварии повреждены гребные винты. Никто из экипажа не пострадал. На базу корабль вернулся с помощью буксиров.
По словам представителя ВМС США, «по всей видимости, крейсер сел на мель». Как такое могло произойти, он не пояснил. Военный отметил также, что пока рано говорить о том, как долго корабль будет в ремонте.
В свою очередь представитель Тихоокеанского флота ВВС США Клинт Рамсдэн уточнил, что «в результате аварии произошла утечка около четырех тысяч литров гидравлического масла». Он заявил, что в настоящее время ВМС проводят «установленные процедуры на месте и предпринимают соответствующие действия, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду».
Напомним, что одна из баз американского 7-го флота дислоцирована в городе Йокосука, расположенного в прилегающей к Токио префектуре Канагава.
«Инцидент с кораблем, приписанным к американской базе Йокосука в префектуре Канагава, произошел 31 января», – пишет агентство. Сообщается, что в результате аварии повреждены гребные винты. Никто из экипажа не пострадал. На базу корабль вернулся с помощью буксиров.
По словам представителя ВМС США, «по всей видимости, крейсер сел на мель». Как такое могло произойти, он не пояснил. Военный отметил также, что пока рано говорить о том, как долго корабль будет в ремонте.
В свою очередь представитель Тихоокеанского флота ВВС США Клинт Рамсдэн уточнил, что «в результате аварии произошла утечка около четырех тысяч литров гидравлического масла». Он заявил, что в настоящее время ВМС проводят «установленные процедуры на месте и предпринимают соответствующие действия, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду».
Напомним, что одна из баз американского 7-го флота дислоцирована в городе Йокосука, расположенного в прилегающей к Токио префектуре Канагава.
Использованы фотографии: flickr.com