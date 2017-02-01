11:52 01 февраля

В Токийском заливе сел на мель американский крейсер

Крейсер ВМС США Antietam, оснащенный многоцелевой системой ПРО Aegis, сел на мель у берегов Японии, в результате аварии произошла утечка масла, сообщает Defence.ru со ссылкой на агентство Kyodo.



«Инцидент с кораблем, приписанным к американской базе Йокосука в префектуре Канагава, произошел 31 января», – пишет агентство. Сообщается, что в результате аварии повреждены гребные винты. Никто из экипажа не пострадал. На базу корабль вернулся с помощью буксиров.


По словам представителя ВМС США, «по всей видимости, крейсер сел на мель». Как такое могло произойти, он не пояснил. Военный отметил также, что пока рано говорить о том, как долго корабль будет в ремонте.

В свою очередь представитель Тихоокеанского флота ВВС США Клинт Рамсдэн уточнил, что «в результате аварии произошла утечка около четырех тысяч литров гидравлического масла». Он заявил, что в настоящее время ВМС проводят «установленные процедуры на месте и предпринимают соответствующие действия, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду».

Напомним, что одна из баз американского 7-го флота дислоцирована в городе Йокосука, расположенного в прилегающей к Токио префектуре Канагава.

Использованы фотографии: flickr.com
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Комментарии 2
  1. Толстоевский Сегодня, 11:43
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
  2. Joker787 Сегодня, 11:51
    Вот и хотелось БЫ позлорадствовать, кабы не Эссен.
    Joker787

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