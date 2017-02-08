Советско-польская война. Ровенская операция 1920 г.

После овладения Новоград-Волынском 1-я Конная армия к вечеру 28-го июня вышла на линию р. Корчик. Начиналась Ровенская операция.В период 29 июня - 1 июля армия приводила в порядок конский состав.Утром 1 июля до 2-х пехотных и 2-х кавалерийских полков противника при поддержке броневиков перешли в наступление, и 4-я кавалерийская дивизия и 1-я бригада 6-й кавалерийской дивизии до глубокой ночи вели упорные бои. 4-я кавалерийская дивизия в этом бою захватила 4 орудия в запряжках, 40 пулеметов и 1000 пленных. Во время конной атаки было зарублено до 600 поляков.Армейская разведка выяснила, что противник после поражения под Новоград-Волынским остановился на линии Ровно - Острог - Изяславль.Директивой фронта входящим в него оперативным объединениям ставились следующие задачи:1-й Конной армии, продолжая преследование разбитого противника, не позднее 3-го июля овладеть городом и железнодорожным узлом Ровно;12-й армии форсировать р. Случ в районе Березно - Людвиполь, и не позднее 3-го июля овладеть районом Костополь - Ровно (совместно с 1-й Конной армией) и развить наступление на север - на линию Степан (на р. Горынь) - Чарторийск (на р. Стырь);14-й армии в кратчайший срок овладеть районом Староконстантинов - Проскуров и, продолжая наступление, ликвидировать днестровскую группу противника.Вся тяжесть фронтовой операции вновь легла на 1-ю Конную армию - соседние 12-я и 14-я общевойсковые армии двигались очень медленно и неуверенно и к 5-му июля смогли выйти: 12-я армия на линию Перга - Олевск (на р. Уборть) - Городиница (ближайшая к Конной армии дивизия находилась в трех переходах к востоку от г. Ровно), 14-я армия на линию Юзефполь - Летичев (в двух переходах к востоку от линии Староконстантинов - Проскуров).Для выполнения директивы фронта командарм 1-й Конной поставил своим дивизиям следующие задачи.4-я кавалерийская дивизия к рассвету 2-го июля должна была выдвинуться по шоссе на Ровно и передовыми частями захватить переправы через р. Горынь на участке Тучин – Гоща - Симоново. На дивизию возлагалась задача по обеспечению операции с севера - и для этого она должна была вести демонстративное наступление на Ровно с востока, стараясь захватить переправы через р. Горынь. Дивизии был придан армейский тяжелый артиллерийский дивизион.Для нанесения противнику главного удара и захвата железнодорожного узла Ровно назначались 6-я, 4-я и 14-я кавалерийские дивизии, которые в ночь на 2-е июля должны были сосредоточиться в районе Жуков – Аннополь и южнее (в полупереходе от переправ через р. Горынь на участке Острог - Славута) - на рассвете 2-го июля им следовало форсировать р. Горынь у г. Острог.На рассвете 3 июля 6-я, 11-я и 14-я кавалерийские дивизии должны были захватить г. Ровно - 6-я дивизия должна была обойти город с запада и северо-запада, а 11-я и 14-я дивизии - с юга и юго-востока.Начдиву 45-й стрелковой дивизии было приказано 2-го июля направить кавалерийскую бригаду Г. И. Котовского в район Староконстантинова для содействия частям 14-й армии. Главным же силам дивизии было приказано перейти в наступление на Дубно и 4-го июля занять этот город.2 июля 4-я кавалерийская дивизия вышла в назначенный район, а 6-я и 11-я кавалерийские дивизии подошли к р. Горынь севернее г. Острог. Противник сопротивления не оказывал и лишь в районе железнодорожного моста у Бродово завязался ожесточенный бой с польскими пехотой и тремя бронепоездами, защищавшими переправу через реку.В 17 часов 6-я кавалерийская дивизия переправилась через реку и захватила железнодорожный мост у ст. Оженин, отрезав пути отхода двум бронепоездам противника, находившимся у ст. Бродово. Бронепоезда при поддержке пехоты продолжали вести упорный бой, обстреливая ураганным огнем части 6-й и 11-й кавалерийских дивизий. Бой длился до глубокой ночи. Невзирая на настойчивость советских атак и сильный артиллерийский огонь по мостам, противник заставил красные части, занявшие ст. Оженин, отойти в исходное положение. Переправы у Бродово также остались в польских руках.14-я кавалерийская дивизия 2-го июля достигла линии железной дороги Шепетовка - Ровно и, сбив противника у ст. Кривин, продолжала наступление по шоссе на Острог, в 23 часа, под сильным огнем противника, форсировав р. Горынь восточнее города.45-я стрелковая дивизия, после упорного боя, к вечеру 2-го июля заняла г. Изяславль.С рассветом 3-го июля, невзирая на ожесточенное сопротивление поляков, 6-я и 11-я кавалерийские дивизии форсировали р. Горынь в районе Вильбовно и, захватив г. Острог, продолжали преследование противника в направлении на Варковичи.На рассвете 4-го июля 6-я, 11-я и 14-я кавалерийские дивизии двинулись на север - для захвата Ровно. Весь день соединения вели упорный бой с противником, действуя как в конном, так и пешем строю. Благодаря искусному маневрированию частей 6-й и 11-й кавалерийских дивизий противник был введен в заблуждение относительно главного направления удара 1-й Конной армии, - что в значительной степени помогло 14-й кавалерийской дивизии совершить обходное движение на Ровно с юго-востока и появиться в тылу у противника. Одновременно 6-я кавалерийская дивизия ворвалась в город с северо-запада, а 11-я кавалерийская дивизия с юга. В 23 часа 4-го июля г. Ровно был в руках конармейцев.1. Действия с 1 по 4 июля.Были захвачены богатые трофеи: бронепоезд, радиостанция, 1500 лошадей, железнодорожный состав с исправным паровозом, орудия в запряжке и много боеприпасов.В тот момент ударная группа армии вела боевые действия по овладению г. Ровно, 4-я кавалерийская дивизия, оставленная на Ровенском шоссе у р. Горынь для обеспечения армейской операции с северо-востока, 3-го июля вела демонстративный бой за переправы у Тучин - Гоща. К вечеру выяснилось, что сильная группа противника (бригада пехоты при поддержке конницы) появилась в ее тылу в районе Б. Клецки. 4-го июля, оставив одну бригаду на переправах на р. Горынь, 4-я кавалерийская дивизия остальными частями стремительно ударила во фланг появившейся группе противника и преследовала ее до Людвиполя.Из показаний пленных выяснилось, что противник поспешно перебрасывал к Ровно новые части (в том числе и конницу). Это подтверждала и войсковая разведка.Польское командование, пользуясь медленным движением правофланговых частей 14-ю армии, сняло с фронта 13-ю пехотную дивизию и направило ее в направлении на Изяслявль - во фланг и тыл 45-й стрелковой дивизии. В районе Дубно - Кременец была образована группа генерала Шиманского (18-я пехотная дивизия и бригада 5-й пехотной дивизии).Угроза на обоих флангах 1-й Конной армии, заставила командование фронтом потребовать от 12-й и 14-й армий энергичного продвижения вперед.Несмотря на нерасторопность соседей, задача, поставленная фронтом 1-й Конной армии, была выполнена блестяще.Утром 6-го июля противник начал нажимать на Конную армию с севера (из района Александрия - Людвиполь), а с юга (в районе Острополь) - на 45-ю стрелковую дивизию.На рассвете 7-го июля поляки перешли наступление на позиции 4-й кавалерийской дивизии - и для ее поддержки была выдвинута бригада 6-й кавалерийской дивизии.Бой с противником, засевшим в окопах у м. Тучин, продолжался весь день и носил ожесточенный характер. Но переправа у Тучин осталась в советских руках.11-я кавалерийская дивизия, выдвинувшись на рассвете 7-го июля на Дубно, в 14 часов одним своим эскадроном захватила город, но противника в городе не оказалось. Позднее поляки выбили из Дубно этот эскадрон и уничтожили мосты через р. Икву. В итоге подошедшие около 17-ти часов главные силы 11-й кавалерийской остались на правом берегу Иквы.В это время войсковая группа противника, двигавшаяся от Староконстантинова (части 13-й пехотной дивизии и бригада 5-й пехотной дивизии), потеснила части 45-й стрелковой дивизии и заняла г. Острог.Для оказания поддержки 45-й стрелковой дивизии командармом была срочно выдвинута 14-я кавалерийская дивизия. Поляки, осознавая важное значение Ровенского железнодорожного узла, хотели нажимом с севера от Александрии и с юга от г. Острог отрезать Конную армию от соседних армий.Завязавшийся бой севернее и северо-восточнее г. Острога продолжался весь день. К ночи на 8-е июля 14-я кавалерийская дивизия была вынуждена отойти в исходное положение - в район ст. Оженин. На левом фланге армии к рассвету 8-го июля кавалерийская бригада 45-й стрелковой дивизии с боем заняла м. Кульчин (западнее г. Староконстантинов).К 8-му июля соседи 1-й Конной армии выходили:12-я армия - к Березно - Людвиполю (в 2 - 3 переходах уступом сзади 1-й Конной армии) и 14-я армия - на линию железной дороги Староконстантинов - Проскуров.В районе Александрия - Костополь сосредоточивалась другая мощная группа противника (части польской 2-й армии), которая, нанеся удар на Ровно, должна была выйти на соединение с южной группой генерала Шиманского.Предоставленная собственным силам, Конная армия не могла оставаться сосредоточенной в кулаке в районе г. Ровно. Из-за сложившейся обстановки, для выполнения целого ряда частных задач, командованию армии пришлось допустить разбросанность своих сил.На рассвете 8-го июля поляки обрушились на 4-ю и 6-ю кавалерийские дивизии. Весь день шел упорный бой к северу от г. Ровно.В ночь на 9-е июля при поддержке ураганного артиллерийского огня противник сбил части 4-й и 6-й кавалерийских дивизий с левого берега р. Горынь и оттеснил их к Ровно. 4-я кавалерийская дивизия вступила в бой с польскими частями, стремившимися захватить переправу через р. Горынь.Поляки наступали и на позиции 6-й кавалерийской дивизии, занимавшей Ровно. 6-я дивизия в городе удержаться не смогла, и в 7 часов утра 9-го июля противник занял Ровно.Но в 8 часов 6-я кавалерийская дивизия перешла в контрнаступление и выбила противника с западной окраины города. В свою очередь поляки перешли в контрнаступление и заставили 6-ю кавалерийскую дивизию отойти на юг и юго-запад - к реке Стубель.9-го июля 4-я кавалерийская дивизия начала наступать на Ровно с востока. Противник, отбивая атаки ураганным артогнем, к 18-ти часам главными силами переправился на западный берег р. Устье.Из опроса пленных выяснилось, что со стороны противника в боях за Ровно участвовали 1-я дивизия легионеров (1-й, 5-й и 6-й полки), 3-я пехотная дивизия (7-й, 8-й, 9-й и 27-й полки), 6-я пехотная дивизия (12-й, 65-й и 20-й полки) и 11-й и 17-й кавалерийские полки. Эта группа овладела г. Ровно и планировала соединиться с группой генерала Шиманского.В боях 8 - 9 июля 4-я и 6-я кавалерийские дивизии понесли значительные потери - как в личном составе, так и в материальной части. Учитывая создавшуюся обстановку, командарм 1-й Конной решил уничтожить группу противника, занявшую Ровно.Для того чтобы закупорить шоссе Ровно - Луцк, 6-я кавалерийская дивизия направила одну свою бригаду на город по шоссе, другую бригаду в обход города на Клевань и третью бригаду двинула западнее - на Пальча.Мощным ударом 3-й бригады 6-й кавалерийской дивизии с запада и 4-й кавалерийской дивизии с севера и северо-востока противнику был нанесен сокрушительный удар и после ряда ожесточенных схваток в 7 часов утра 10-го июля Ровно вновь оказался в руках Конной армии.Восточнее Клевани поляки пытались оказать упорное сопротивление, но были выбиты из своих окопов и отброшены на р. Стырь. Польские части бросали оружие и сдавались в плен или, давя друг друга, бросались к переправе.Под влиянием разгрома у Ровно противник был вынужден очистить от своих войск весь район между p.p. Горынь и Стырь, чем серьезно облегчалось выполнение задачи советской 12-й армии.2. Действия с 7 по 10 июля.11 июля операция завершилась.Упорные непрерывные бои в лесисто-болотистой местности при недостаточном снабжении утомили людской и конский состав Конной армии (непрерывные бои продолжались с 27-го мая по 10 июля – т. е. 43 дня). Бригады, имевшие в мае 1920 года до 1500 сабель, к началу июля сократились до 500 сабель.В боях в районе г. Ровно яростные атаки поредевших буденовских бригад иногда не приносили желаемых результатов - переутомленным бойцам приходилось бороться со свежими частями польской пехоты.Но все же бой 10-го июля за вторичное обладание г. Ровно показал, что в немногочисленных кавалерийских частях боевой дух успешно компенсировал иные факторы.Ровенская операция, блестяще проведенная 1-й Конной армией, заставила разбитого противника отходить за р. Стырь.1-я Конная армия дала возможность 12-й и 14-й армиям без особых затруднений продвигаться вперед для выполнения своих задач.В этом заключалось стратегическое значение ровенского скачка.При выполнении операции обращают на себя внимание рациональное распределение сил и точное выполнение операционного замысла. Временная неудача у Ровно 9-го июля объясняется обширностью задач, выпавших на Конную армию (вследствие чего армия вынуждена была рассредоточиться на широком фронте), а также пассивной ролью соседних 12-й и 14-й армий, слишком медленно выполнявших свои оперативные задачи.Высший комсостав 1-й Конной армии.3. Начдив 6-й кавалерийской дивизии И. Р. Апанасенко.4. Начдив 14-й кавалерийской дивизии А. А. Пархоменко. Погиб в бою с махновскими бандами в январе 1921 г. на Украине.5. Военком 11-й кавалерийской дивизии Т. Н. Бахтуров. Убит 31 октября 1920 г. на крымском фронте.6. Комбриг 6-й кавалерийской дивизии В. И. Книга.Ровенская операция является ярким образцом удачного применения стратегической конницы. Стратегическая конница смогла вести бой как в конном, так и в пешем строю, широко используя свои огневые средства (артиллерию, броневики, пулеметы), что принесло блестящие результаты.