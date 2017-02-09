Польская Марна. Оперативные контуры и некоторые оперативно-тактические уроки Варшавского сражения 1920 г.

Сражение под Варшавой похоже на Марнскую битву 1914 года.В обоих сражениях мы видим утомительное отступление - для создания новой группировки войск и выигрыша времени. Затем отступление сменилось поражением преследующих войск. В обоих случаях имелась маневренная оперативная группа – быстро сформированная и примененная в нужный момент и в нужном месте, она привела обороняющегося к победе.В июне 1920 г. польские войска были вынуждены отступить по всему фронту на 300 км, потеряв всю территорию между р. р. Днепр и Стырь. Но в конце месяца положение временно стабилизировалось – в этот период части Красной армии проводили перегруппировку для нового наступления на севере, которое успешно началось 4-го июля. 20-го июля советскими войсками были освобождены Вильно и Минск, 24-го - Белосток, а в конце месяца передовые части достигли р. Буг.Т. о., за 25 дней поляки отступили на 450 км.Этот теперь уже польский Великий отход частично объяснялся применением поляками неверной боевой тактики и неудовлетворительной работе штабов и органов снабжения. Не желая следовать примеру А. Н. Куропаткина, который имел обыкновение проигрывать сражение с нетронутыми резервами, поляки использовали резервы уже в самом начале операций, что также влекло за собой соответствующие последствия.Сравнение польской «кордонной» системы с применявшейся советскими войсками системой эшелонирования войск в глубину ясно демонстрировало преимущество Красной Армии: если из 45 дивизий, которыми располагало советское командование, 15 находились в резерве, то из 23 польских дивизий в резерве были только 3.Ил. 1. Начало Варшавского сражения.К 6-му августа диспозиция сторон была следующей.Силы советских войск на севере состояли из 4-х армий - 4-й, 15-й, 3-й и 16-й, с конной группой на северном фланге (3-й кавалерийский корпус) и Мозырской группой на южном. Главные силы группировались на направлении Белосток - Варшава. Правый фланг предназначался для обходного маневра.Группировка польских войск выглядела следующим образом.Северная группа, имевшая задачей оборону Модлинской позиции, г. Варшава и р. Висла, состояла из 3-х армий: 5-я (левофланговая) армия базировалась на Модлин и должна была наступать левым флангом на Пултуск, Нарев и Остроленку; 1-я армия (в центре) обороняла Варшавский плацдарм, а 2-я, на правом фланге, обороняла р. Вислу на фронте от Варшавы до Демблина.Удержав северной армейской группой Модлинские позиции, Варшавский плацдарм и среднюю Вислу, польское командование могло использовать тактические преимущества района р. Вепрж для неожиданных оперативных действий. Из состава северной группировки был взят ряд соединений, и включен в состав маневренной группы, сосредоточенной в районе Вепржа. Группа, получившая название «Центральной армейской группы», предназначалась для удара во фланг и тыл советских армий, действовавших на варшавском фронте.Центральная армейская группа, состоявшая из 4-й и 3-й армий, сосредотачивалась на левом берегу р. Вепрж, между Демблином и Коком (4-я армия) и в районе Любартов - Холм (3-я армия). 4-я армия предназначалась для движения на Минск - Мазовецкий, 3-я же должна была обеспечивать операцию захватом района между г. Луковым и р. Бугом.На юге находилась 6-я армия.Для достижения успехов на севере польское командование ставило на карту все что имело – ведь тонкая оборонительная линия, прикрывавшая Галицию, могла быть легко прорвана. В этом случае наступление распалось бы на две отдельных операции. Если бы сосредоточение маневренной группы было обнаружено, было сомнительно, смогла бы польская армия выпутаться из данной ситуации.Но этого не случилось и оборонительные действия, чтобы выиграть время для формирования резервов и осуществления необходимых перегруппировок, легко перешли в наступательные - когда маневренная группа была к ним готова. Польское командование сумело создать резерв - силой около 5-ти дивизий.В ночь на 8-е августа польская северная группа, опираясь на Рожанскую группу войск, заняла линию Ливец-Седлец-Луков-Кок. Она продвинулась вперед на всем фронте (за исключением 3-й армии и Рожанской группы). Таким образом, первый маневр был поляками выполнен успешно: 1-я, 2-я и 4-я армии реализовали поставленные задачи.План советского командования заключался в охвате левого фланга польских войск Рожанской группы и в обходе Варшаво-Модлинской позиции. 13-го августа советские 4-я и 15-я армии действовали между р. р. Нарев и Висла.3-й кавалерийский корпус, подходя к окрестностям Липно, выдвинул свои части к Висле. 4-я армия достигла Цеханова, двигаясь на Плонск, 15-я армия находилась в предместьях Насельска, а 3-я и 16-я армии двигались с линии Нарев - Брест-Литовск на Варшавский плацдарм.Исходя из оценки сложившейся обстановки, польское командование пришло к заключению о необходимости усилить свою 5-ю армию, принимая во внимание численное превосходство советских войск и то обстоятельство, что тяжесть удара на Варшаву должна была переместиться к северу - так как фронтальный удар советских войск сменился фланговым маневром.Выход из критического положения зависел от успешных действий польской северной группы.Охватывающий маневр советских войск превратился в наступление против 5-й польской армии, которая к этому моменту уже была значительно усилена за счет общих резервов и, в свою очередь, получила приказ перейти в наступление.На польскую 1-ю армию возлагалась оборонительная задача, а на 2-ю - наблюдение за левым берегом р. Вислы. Армии должны были сохранять свое положение до тех пор, пока маневренная группа не нанесет свой удар.14-го августа польская 5-я армия, укрепившаяся на р. Вкре от Модлина до Плонска, начала наступление стремясь овладеть Цехановым и Насельском. Советская 15-я армия также выбрала этот день для своего наступления - и последовавшее встречное сражение характеризовалось небывалым в этой операции ожесточением и упорством. Поляки имели успех на севере, но на Вкре они были отброшены советскими войсками, форсировавшими реку.15-го августа 5-я армия рядом искусных маневров сбила с позиции на Вкре большую часть советских войск, взяла Цеханов и успешно продвинулась вперед (за исключением 9-й пехотной дивизии).День 16-го августа ознаменовался падением Насельска и поражением советской 15-й армии. Но это уравновесилось успешным фланговым ударом советской 4-й армии по левому флангу польской 5-й армии.17-го августа, преследуя отступавшую 15-ю армию, поляки достигли у Пултуска и Сероцка р. Нарев, где их 5-я и 1-я армия установили между собой контакт, угрожая коммуникационным линиям правого фланга советских войск.Польская 1-я армия, занимавшая сильную оборонительную позицию, непосредственно прикрывавшую Варшаву, при поддержке 43 тяжелых батарей и 3 рот танков сдерживала советскую 16-ю армию.Советская 3-я армия наступала от Белостока на Радымно, причем передовые части Красной Армии не дошли лишь 15 километров до мостов у предместья Варшавы Праги.Польские подкрепления прибывали медленно. На фронте у Радымно вечер 14-го августа был критическим моментом сражения. 15-го августа полякам удалось закрепить за собой позиции у Радымно и благодаря упорным атакам пехоты, поддержанной танками, отбиться от наступающих советских частей.Утром 17-го августа польская Центральная армейская группа перешла в наступление. Вечером того же дня польская 4-я армия вступила в бой на линии Минск-Мазовецкий.Польской 2-й армии, игравшей в операции второстепенную роль, пришлось стать источником резервов для усиления 5-й армии.Польская 4-я армия должна была наступать в трех направлениях: на Демблин – Гарволин - Минск Мазовецкий, на Шелехов - Калушин и на Кок – Седлец. Ей была поставлена задача 16-го августа захватить Гарволин и Быстрицу, а 17-го августа - дорогу Минск Мазовецкий – Калушин - Седлец.16-го августа польские войска овладели Гарволин, Шелехов и Быстрица - причем советская 57-я стрелковая дивизия, наводившая ниже Демблина мосты через Вислу, фактически была уничтожена. Развивая достигнутый успех, польские части к вечеру 17-го августа вышли на линию дороги Варшава – Брест, заняв Минск-Мазовецкий, Калушин и Седлец. В результате концентрического наступления 14-й и 15-й дивизий против левого фланга советской 16-й армии в районе Карчева, 18-го августа поляки захватили 10 тыс. пленных и 40 орудий.Польская 3-я армия действовала двумя группами, имея ударную группу на левом фланге и пассивную - на правом. 16-го августа ударная группа перешла в наступление и достигла линии Парчев - дорога Радзин – Вышков.Стратегическая неожиданность польского удара имела гораздо большее значение, чем достигнутая тактическая внезапность.Левый фланг советской 16-й армии оставался неподвижным, в то время как польская 14-я дивизия наступала на ее фланг и выходила на коммуникации.К вечеру 17-го августа советские 16-я и 3-я армии поспешно отступали в северо-восточном направлении.В это время советская 4-я армия и кавалерия продолжали наступление на нижнюю Вислу.Польское командование решило перерезать пути отступления советских войск, отбросив их к границе Восточной Пруссии. Для этого польская 3-я армия была разделена на две группы: первая должна была прикрыть Луков и Буг (выше Влодавы), а вторая совместно со 2-й армией продолжать преследование, поддерживая связь с 1-й, 4-й и 5-й армиями. Конечной целью действий поляков являлась граница Восточной Пруссии, достигнутая 22 августа у Млавы - 4-й, у Хоржеле - 1-й и у Граево - 2-й армиями.Польская 2-я армия переправилась через Буг, ведя бои с остатками советской 16-й армии.Темпы наступления польских войск достигали в среднем 40 км в день.25-го августа войска советской 4-й армии были вынуждены или перейти германскую границу или сдаться в плен противнику.Согласно польским данным, было захвачено 70 тыс. пленных, 200 орудий и 1 тыс. пулеметов, а число советских бойцов, перешедших германскую границу, составляло до 50 тыс. человек.Ил. 2. Ю. Пилсудский и Э. Рыдз-Смиглы.Ил. 3. командующий Юго-Западным фронтом А. ЕгоровИл. 4. командующий Западным фронтом М. Тухачевский.Сражение под Варшавой представляет собой яркий пример комплексного сочетания наступательной и оборонительной тактики. Показательна быстрота, с которой польское командование заменило свою прежнюю «кордонную» систему стратегического построения – т. е. почти равномерного распределения войск вдоль всего фронта системой сосредоточения сил и средств для нанесения своему противнику решительного удара.Сражение под Варшавой проходило в сложной оперативно-тактической обстановке целого комплекса оборонительных, наступательных и встречных боев.