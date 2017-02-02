09:04 02 февраля

Автомат Калашникова. Инфографика

Автомат Калашникова — мировая легенда среди изделий оружейников. Трудно отыскать второй столь же известный, популярный и практичный образец стрелкового оружия. Его особенности — простая конструкция, дешевизна, фантастическая надежность и высокая боевая эффективность.

«Калашников» стал символом народной войны второй половины XX века, — этот ствол доступен почти любому, он не требует сложного ухода, научиться сносно стрелять из него может почти каждый. А подготовленные бойцы показывают с ним чудеса меткости и кучности, — притом, что автомат массовой войны не затачивали под снайперский огонь. АК и сейчас способен дать сто очков вперед многим штурмовым винтовкам, и «пенсии» народному автомату не видать еще очень долго.


Первоисточник: http://tass.ru/


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Комментарии 1
  1. кеп Сегодня, 08:18
    Побегать пришлось со всеми кроме 100-го.Самые лучшие воспоминания от АКМ. Почему? долго объяснять. Просто любовь. hi
    кеп

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