Донецк остался без воды в результате обстрелов

В 09:30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден четвёртый электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью.

В результате обстрелов украинскими силовиками городов Донецкой народной республики нарушено водоснабжение Донецка и частично Макеевки. Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителей компании «Вода Донбасса» сообщает об обстреле фильтровальной станции:Отмечается, что повреждение фильтровальной станции – далеко не единственный ущерб инфраструктуре ДНР за последние сутки. Свыше сотни различных ветвей газопроводов повреждены по всей территории народной республики: от Новоазовска до Горловки и Макеевки.Украинские войска продолжают вести фактически беспорядочные обстрелы территории ДНР с применением практически всех имеющихся у ВСУ вооружений вплоть до крупнокалиберной артиллерии. В результате одного из обстрелов ранение получил мужчина – в Калининском районе Донецка.Через некоторое время пришли сообщения о том, что в результате обстрелов ВСУ ранение получил мирный житель Макеевки.Видео посещения Захарченко передовой в районе Авдеевки: