17:37 01 февраля

Донецк остался без воды в результате обстрелов

В результате обстрелов украинскими силовиками городов Донецкой народной республики нарушено водоснабжение Донецка и частично Макеевки. Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителей компании «Вода Донбасса» сообщает об обстреле фильтровальной станции:
В 09:30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден четвёртый электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью.




Отмечается, что повреждение фильтровальной станции – далеко не единственный ущерб инфраструктуре ДНР за последние сутки. Свыше сотни различных ветвей газопроводов повреждены по всей территории народной республики: от Новоазовска до Горловки и Макеевки.



Украинские войска продолжают вести фактически беспорядочные обстрелы территории ДНР с применением практически всех имеющихся у ВСУ вооружений вплоть до крупнокалиберной артиллерии. В результате одного из обстрелов ранение получил мужчина – в Калининском районе Донецка.

Через некоторое время пришли сообщения о том, что в результате обстрелов ВСУ ранение получил мирный житель Макеевки.

Видео посещения Захарченко передовой в районе Авдеевки:



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Комментарии 30
  1. 210окв Сегодня, 12:41
    Ау!В Кремле!Забыли что ли отмашку дать?Или "хитрый ход,выжидание и мы должны думать о последствиях" совсем уже поставили человеческую жизнь,жизнь русских людей за уровень плинтуса?
    210окв
    1. cniza Сегодня, 12:44
      Украинские войска продолжают вести фактически беспорядочные обстрелы территории ДНР с применением практически всех имеющихся у ВСУ вооружений вплоть до крупнокалиберной артиллерии.


      Ничего , за все ответят с полна.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 12:49
        Вопрос.Ответят сполна-это когда,в будущей жизни?Или когда рак на горе свистнет?Это надо было делать два года назад,а теперь выполнение минского сговора поставлено во главу угла политики нашего руководства на Донбассе..
        Цитата: cniza
        Украинские войска продолжают вести фактически беспорядочные обстрелы территории ДНР с применением практически всех имеющихся у ВСУ вооружений вплоть до крупнокалиберной артиллерии.


        Ничего , за все ответят с полна.
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 13:31
          Донецк остался без воды в результате обстрелов

          Разве порося и его подсвинков это волнует?
          Чёрный
    2. sds87 Сегодня, 12:58
      Да как может Россия допускать такой бардак у своих границ? Что же за государство такое бесправное? Там же русские люди! Не понимаю я, в чем независимость России и что могут реально делать наши правители без оглядки на весь мир? Только геноцид своего населения устравивать? Ведь не смотрят ни на кого, чтобы уничтожать рабочие места, пугать повышением пенсионного возраста, закрывать больницы и школы, повышать налоги и совершенно ненаказуемо воровать! Сердюкова вон хотят замглавой Ростеха поставить! - не все еще разворовал и за границу продал. Круговорот "своих" воров в России...
      sds87
      1. просто экспл Сегодня, 13:09
        на мир никто у нас не огдядываются , оглядываются на нато . и Вам рассказать почему ?
        оттого что в войну влезет штаты населению Донбасса легче не станет . а вот тяжелее станет - это факт . при чем намного тяжелее .
        уже озвучили то что Тбилисси не взяли только потому что американцы собирались десант высаживать на территории Грузии . и впустить их туда легко , а вот вытурить оттуда без требования официальных властей (это в грузии то и в 404 ?) невозможно .
        а если бы они там закрепились бы . то эти территории потеряны на десятилетия .
        просто экспл
        1. ИванИванов Сегодня, 13:43
          Если матрасы обещали большую войну за активность, понять любовь к минску можно, только к войне надо готовиться внутри, чистить элиту, индустриализацию проводить, т.к. жить не дадут в любом случае. а что происходит у нас пока неясно
          ИванИванов
        2. sds87 Сегодня, 17:04
          просто экспл, значит Россия вообще ничего не может противопоставить США у своих границ и в приграничных государствах? Значит помощь Сирии оказывать можем, а тут американцы влезть могут. А что американцам нужен повод? Они и так свои войска вводят по поводу и без.
          sds87
      2. Дядька Сегодня, 14:43
        Цитата: sds87
        Там же русские люди!

        Тут тоже.
        Дядька
    3. просто экспл Сегодня, 13:06
      вообще то тут была статья в политновостях о том что ВСН дали такую отмашку , которую каклы уже больше года не видели . что даже сам потрошенко прервал визит в Германию (а он очень любит тусоваться оп европам ) и у каклов начались рыдания "трампслил" , мол это потому что Трамп забил на каклов кляты мацкали и ополчение посмели такие зубы показать что у каклов гузка надорвалась в первый же день . .
      просто экспл
    4. Владыка Ситх Сегодня, 13:10
      Даль отмашку, все огневые средства ВСУ уничтожить, чем и занимаемся вот уже 4 сутки. Сегодня пока писал сводку наша артиллерия не замолкала, каждую секунду по 2-3 снаряда улетало.
      Владыка Ситх
      1. Joker787 Сегодня, 13:20
        Эх, вам бы "Солнцепёков" или на худой конец "Буратин" туда, они заслужили!
        Joker787
        1. Смог Сегодня, 13:25
          Сегодня в 13-00 по московскому времени очередной раунд Минских посиделок начался.
          Дипломатия, однако......
          Смог
          1. Joker787 Сегодня, 13:31
            Дай бог, чтобы договорились и эта ... закончилась.
            Но всё же, я посмотрел бы с великим удовольствием, на работу "Солнцепёка" по ВСУ и правосячным заград.отрядам.
            Уничтожения именно этим оружием они заслуживают!
            Joker787
            1. Смог Сегодня, 13:48
              В Минске каклы настаивают на обсуждении положения только в Авдеевке, где получили и получают по полной. ЛДНР настаивают на обсуждении ситуации по всей линии соприкосновения.( данные РВ) .
              Да они не только Солнцепека заслуживают. Пеца, он ведь еще тот "миротворец"
              Смог
  2. DenZ Сегодня, 12:44
    Чего майдауны и добивались. И, к сожалению, добились. Надеюсь ЛДНР не будут с ними больше цацкаться.
    DenZ
    1. 210окв Сегодня, 13:01
      Это не относится к компетенции ЛДНР-решение в Кремле... yes
      Цитата: DenZ
      Чего майдауны и добивались. И, к сожалению, добились. Надеюсь ЛДНР не будут с ними больше цацкаться.
      210окв
      1. avg-mgn Сегодня, 13:32
        210окв
        Отвечаете за свои слова? Я почему то по своей наивности считал что в Донецке и Луганске. Вероятно Вы знаете то, что не известно ни кому.
        avg-mgn
        1. 210окв Сегодня, 14:18
          Да бросьте Вы..При ем тут наивность.Это "секрет Полишинеля"Кремль сдерживает руководство ЛДНР,можно это назвать как хотите-заботой о завтрашнем дне,политической игре,спасти мир на Донбассе.Надо признать-всё это при нынешних преступниках у власти в Киеве не пройдет. hi
          Цитата: avg-mgn
          210окв
          Отвечаете за свои слова? Я почему то по своей наивности считал что в Донецке и Луганске. Вероятно Вы знаете то, что не известно ни кому.
          210окв
  3. perepilka Сегодня, 12:45
    Мать-мать-мать, там чо, с обеих сторон на полный износ стволов? Бли-ин! электромонтёрам-верховикам не завидую, даже за деньги what
    perepilka
    1. 210окв Сегодня, 12:54
      Никто не полезет на опоры,точнее не поднимут,пока идут обстрелы..Какаяк черту зарплата когда на кону жизнь..
      Цитата: perepilka
      Мать-мать-мать, там чо, с обеих сторон на полный износ стволов? Бли-ин! электромонтёрам-верховикам не завидую, даже за деньги what
      210окв
      1. perepilka Сегодня, 13:00
        Да я про потом, когда всю эту байду восстанавливать будут, бетон, что рядом, наверняка ударные испытал и осколками посечён, с оттяжками лезть, да ну его нах, не знаешь где обломится what
        perepilka
      2. Травник Сегодня, 13:14
        Немного не так. Речь не о зарплате только. Люди прекрасно понимают, что без электроэнергии, без воды, без отопления, без газа, остаются их города, их родные и близкие. И стараются сделать восстановительные работы вопреки противодействию обеих сторон. Поверьте, это ни капли не пафос. Это реалии. Причем, со стороны ДНР идет координация работы бригад. Но ДНР отвечает только за своих военных. Как поведут себя укропы не в состоянии спрогнозировать никто. Бывает, что лупят по ремонтникам для развлечения, а иногда намерено не дают людям работать.
        Травник
        1. perepilka Сегодня, 15:50
          Цитата: Травник
          Немного не так. Речь не о зарплате только.

          Да при чём зарплата? Не, смотрю, Вы не энергетик, и по опорам ни разу не лазили, тем более на 35кВ. Эт ладно, где вышка подъедет, а где нет? Их, опор этих, почему то всегда нет, чтоб вместо опасной новую воткнуть, а липиздричество все по первой категории требуют, вот, прям вынь и полож немедленно what
          perepilka
  4. KRIK33 Сегодня, 13:02
    Ждем, когда Порошенко повторно прервет свой рабочий визит в Германию из-за ситуации в Донецке...
    KRIK33
  5. demon666 Сегодня, 13:08
    Нашет сержа он много знает..
    demon666
  6. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:27
    Если Верховный не лег под запад, то усраина должна тут-же остаться без газа.
    Молодой_Коммунист
  7. megadeth Сегодня, 14:30
    Действия Минского договора закончено 01.01.2017 г.+ 5 дней, надо ВВП чего то решать с укрофашистами, мира там не будет, убивают и издеваются над нашими русскими людьми.... слов нет.. позор, прости нас Донбасс и храни Вас бог.
    megadeth
  8. umka571 Сегодня, 14:44
    Вот вопрос, а чем там упыри из мониторинговой миссии ОБСЕ занимаются, за что этим тварям бабло платят?
    umka571
  9. biserino Сегодня, 15:09
    Цитата: Молодой_Коммунист
    Если Верховный не лег под запад, то усраина должна тут-же остаться без газа.

    И мьi. laughing
    biserino

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