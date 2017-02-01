17:31 01 февраля

Сирийская армия поможет взять в клещи северный оплот террористов

Подразделения сирийской армии вплотную подошли с юга к городу Аль-Баба, который несколько месяцев безуспешно штурмуют турецкие войска и их союзники, сообщают Известия.

Сирийская армия поможет взять в клещи северный оплот террористов


Таким образом, город, находящийся под контролем группировки ИГ (запрещена в РФ), в скором времени может оказаться в полном окружении.


Сообщается, что за минувшие сутки «части сирийской армии при поддержке танков и реактивной артиллерии сумели подойти к Аль-Бабу на расстояние около 8,5 км». Широкомасштабное наступление ведется вдоль шоссе Алеппо – Аль-Баб.

«Пока сопротивление джихадистов было относительно слабым и свелось к арьергардным стычкам с небольшими группами боевиков. Местные телеканалы показывают брошенные окопы и целые подземные опорные пункты в освобожденных деревнях. Самой большой угрозой остаются смертники на заминированных и наскоро обшитых импровизированной броней автомобилях», – говорится в статье.

По словам сирийских военных, боевики избегают затяжных боев, предпочитая отступать к хорошо укрепленному городу. К тому же, тат есть мирное население, которое можно использовать в качестве живого щита.

В наступлении активно участвуют российские саперы, которые занимаются разминированием оставленных джихадистами деревень.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константин Труевцев:
Аль-Баб пока находится в полукольце. С севера и северо-запада к нему подошли турки с союзниками, а с юга и юго-запада – сирийская армия. При этом километрах в 15-20 к востоку от Аль-Баба стоят курдские отряды "Сирийских демократических сил". Интрига сейчас заключается в том, кому в итоге достанется Аль-Баб. У Турции позиции сейчас достаточно слабые, как с военной точки зрения, поскольку их наступление провалилось, так и с морально-политической, поскольку они де-факто оккупируют сирийские территории. Преимущество на стороне сирийских игроков, которые более приемлемы для местного населения, чем турки. И вопрос в том, как они договорятся между собой.

Использованы фотографии: almasdarnews.com / Leith Fadel
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Комментарии 12
  1. cniza Сегодня, 12:46
    По словам сирийских военных, боевики избегают затяжных боев, предпочитая отступать к хорошо укрепленному городу.


    Давить и дожимать бармалеев , не давая им передыху.
    cniza
    1. Чёрный Сегодня, 12:56
      Им бы Дейр-эз-Зор деблокировать сначала, а не помогать туркам освобождать ( или захватывать?) recourse СИРИЙСКИЙ город.
      Чёрный
      1. 210окв Сегодня, 13:11
        О чем и речь..Сирийская армия по приказу свыше пошла на помощь турецкой армии..А вот свои товарищи в осаде могут и погибнуть...Это говорит лишь о том,что политика ставится выше сотен и сотен человеческих жизней..
        Цитата: Чёрный
        Им бы Дейр-эз-Зор деблокировать сначала, а не помогать туркам освобождать ( или захватывать?) recourse СИРИЙСКИЙ город.
        210окв
      2. protoss Сегодня, 13:25
        я думаю, что в генштабах турции, россии и сирии давно уже лежит согласованная карта разграничения территории в провинции алеппо. возможно она не нравится асаду, но согласована между россией и турцией.
        protoss
  2. Громобой Сегодня, 12:55
    Окружение города это будет большая трагедия для местного населения и военное поражение для ИГ.
    Непонятно чего там Турция застряла, если в соприкосновение с ИГ около города уже вступают правительственные силы.С ними придётся или договариваться о взаимодействии или драться,но три стороны конфликта для войны это уже слишком,значит "типа" союзники.
    Громобой
    1. protoss Сегодня, 13:37
      там сейчас по сообщениям осталось от 15 до 18 тыс. чел из 120 тыс. проживавших до войны. население наполовину курдское. по турецким данным оставшееся командование игиловской группировки переехало в тадиф, т.к. в аль-бабе почти все разрушено, сам город заминирован, карты и схемы минирования утеряны из-за чего несколько игиловских минеров погибли на своих же минах.
      protoss
    2. region58 Сегодня, 14:59
      Цитата: Громобой
      Непонятно чего там Турция застряла

      Может конспирология, но есть мнение что турки и не хотят брать город, ждут пока это сирийцы сделают. Турки таким образом не дают объединиться курдам на востоке и западе.
      Цитата: protoss
      в генштабах турции, россии и сирии давно уже лежит согласованная карта разграничения территории
      region58
      1. protoss Сегодня, 16:29
        поживем - увидим. турки с самого начала своей операции старались идти с минимальными потерями солдат (на сейчас около 50 чел убитыми), при этом посылали вперед своих федератов, снабжая их техникой вплоть до бтр и танков. плюс параллельно, я полагаю, в каждом населенном пункте и с каждым отрядом игил шли скрытые переговоры об отступлении без боя либо о переходе под флаг сса. я не исключаю, что и сейчас игиловцам предлагается живыми отойти из аль-баба и чтобы они пришли к такому решению их ежедневно понемногу бомбят издалека. игил теряя ежедневно по 10-20 чел ответить особо ничем не может. артиллерии нет, шахид-мобили доезжают не все, да и не далеко. сидеть до упора в такой осаде бессмысленно. турки не торопятся т.к. время работает на них (если действительно есть договоренности с рф по разграничению), нет смысла атаковать и терять людей, если это яблоко так и так дозреет и упадет. думаю границей между сса и саа определена трасса м4.
        protoss
  3. ronnon Сегодня, 12:59
    Окружат и снова полезет фейки об разбомбленных госпиталях и школах.
    ronnon
  4. Чёрный Полковник Сегодня, 13:20
    Цитата: 210окв
    О чем и речь..Сирийская армия по приказу свыше пошла на помощь турецкой армии..А вот свои товарищи в осаде могут и погибнуть...Это говорит лишь о том,что политика ставится выше сотен и сотен человеческих жизней..
    Цитата: Чёрный
    Им бы Дейр-эз-Зор деблокировать сначала, а не помогать туркам освобождать ( или захватывать?) recourse СИРИЙСКИЙ город.

    Возможно, чтобы город не достался всё-таки туркам, пока будет освобождаться Дей-эз-Зор. Человеческие то ресурсы у Сирии очень ограничены.
    Чёрный Полковник
  5. Jovanni Сегодня, 14:41
    Сирийская армия поможет взять в клещи северный оплот террористов


    Ха! А может и не взять... Есть предложение монетку кинуть...
    Jovanni
  6. mitrich Сегодня, 16:36
    Цитата: Чёрный
    Им бы Дейр-эз-Зор деблокировать сначала, а не помогать туркам освобождать ( или захватывать?) recourse СИРИЙСКИЙ город.

    Точно, тоже хотел написать. Важнее не бодаться с турками и курдами за Аль-Баб а деблокировать ДэЗ, где ситуация аховая. Да и стратегическое значение выше.
    mitrich

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