Сирийская армия поможет взять в клещи северный оплот террористов

Аль-Баб пока находится в полукольце. С севера и северо-запада к нему подошли турки с союзниками, а с юга и юго-запада – сирийская армия. При этом километрах в 15-20 к востоку от Аль-Баба стоят курдские отряды "Сирийских демократических сил". Интрига сейчас заключается в том, кому в итоге достанется Аль-Баб. У Турции позиции сейчас достаточно слабые, как с военной точки зрения, поскольку их наступление провалилось, так и с морально-политической, поскольку они де-факто оккупируют сирийские территории. Преимущество на стороне сирийских игроков, которые более приемлемы для местного населения, чем турки. И вопрос в том, как они договорятся между собой.

Подразделения сирийской армии вплотную подошли с юга к городу Аль-Баба, который несколько месяцев безуспешно штурмуют турецкие войска и их союзники, сообщают Известия Таким образом, город, находящийся под контролем группировки ИГ (запрещена в РФ), в скором времени может оказаться в полном окружении.Сообщается, что за минувшие сутки «части сирийской армии при поддержке танков и реактивной артиллерии сумели подойти к Аль-Бабу на расстояние около 8,5 км». Широкомасштабное наступление ведется вдоль шоссе Алеппо – Аль-Баб.«Пока сопротивление джихадистов было относительно слабым и свелось к арьергардным стычкам с небольшими группами боевиков. Местные телеканалы показывают брошенные окопы и целые подземные опорные пункты в освобожденных деревнях. Самой большой угрозой остаются смертники на заминированных и наскоро обшитых импровизированной броней автомобилях», – говорится в статье.По словам сирийских военных, боевики избегают затяжных боев, предпочитая отступать к хорошо укрепленному городу. К тому же, тат есть мирное население, которое можно использовать в качестве живого щита.В наступлении активно участвуют российские саперы, которые занимаются разминированием оставленных джихадистами деревень.Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН Константин Труевцев: