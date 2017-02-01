22:25 01 февраля

Сирийцы засняли работу Т-62 под Дейр-эз-Зором

Сегодня сирийский военный источник сообщил о проведении массированной контратаки в Дейр-эз-Зоре, которая была организована правительственными войсками Сирийской Арабской Армии. Согласно полученной информации, данное наступление сирийцев стало возможным благодаря поддержке, осуществленной российской военной авиацией.

При осуществлении этой сухопутной контратаки сирийские войска использовали несколько единиц бронетехники, к которой можно отнести Т-64 и Т-72. Некоторые моменты операции были сняты на видео.




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Комментарии 2
  1. НЕКСУС Сегодня, 18:04
    Это видео уже было тут ...и в чем суть статьи то?Ну да,идут бои ...
    НЕКСУС
    1. Скоробей Сегодня, 20:52
      И при чём т 64..
      Скоробей

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