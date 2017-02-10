Советские речные флотилии в Гражданской войне. 1918 год. Часть 1

Русский военный флот не имел опыта речной войны и тем более опыта быстрого создания речных флотилий. Амурская флотилия была скорее опытной станцией для флотских артиллеристов. Юный Красный флот оказался в неблагоприятных условиях. Во-первых, молодая Республика была отрезана от морей, а во-вторых, государство, окруженное со всех сторон врагами, не имело ни времени, ни средств для решения задач морской политики: ему нужно было прежде всего создать армию.Работа морского комиссариата в период конца 1917 - начала 1918 гг. была направлена исключительно на сохранение основного ядра флота. Но в 1918 г. серьезный противник в лице чехословаков появился на Волге, а в лице англичан и французов - на Северной Двине.Главной жизненной артерией России была (и всегда останется) р. Волга - естественно, что на создание флотилии именно здесь обратили особое внимание. Первые советские речные военные корабли появились на Волге в июле 1918 г. Организация их в ту пору была весьма несложной. На палубе буксира устанавливалось полевое орудие, закреплялись колеса и «канонерка образца 1918 г.» была готова. Осуществлялось это как правило людьми мало компетентными - и в результате часто бывало, что канонерка давала течь и после первых же выстрелов выбывала из строя.Но эти неудачи не разочаровывали первых пионеров речной войны. Особенно увлекались в этом отношении начальники красных сухопутных частей, действовавших по берегам рек - они «пекли» такие корабли как блины.«Волжских» флотилий было несколько, возникали они самочинно, в зависимости от обстоятельств, и продолжали существовать и тогда, когда надобности в них уже не было. Так, одномоментно существовали флотилия на Вятке, флотилия у Симбирска, флотилия у Самары и, наконец, у Казани. Наиболее интересно развитие флотилии, созданной при обороне Казани и впоследствии реорганизованной в Волжскую военную флотилию.Первые серьезные бои за обладание Казанью закончились для красных плачевно. Их противник действовал внезапно и решительно: при поддержке корабельной артиллерии он высадил десант у Казани, потопил красные канонерки и заставил остатки флотилии из нескольких катеров и пароходов, вооруженных пулеметами, в панике отступить к г. Свияжску.В период Первой мировой войны русские войска имели плавучие батареи на Дунае, но этот опыт еще не был учтен - и для организаторов Волжской флотилии вопрос был абсолютно нов.Вопрос о создании военно-морской силы на Волге заставил обратить внимание на Балтийский флот, как на единственный источник ресурсов для создания речной флотилии. В первую очередь было решено перебросить на Волгу миноносцы и катера.Был сформирован дивизион миноносцев особого назначения в составе миноносцев «Прыткий», «Прочный», «Ретивый» и «Поражающий». Дивизион в начале августа по внутренней водной системе двинулся на юг. Одновременно был отдан ряд распоряжений об отправке на Волгу корабельных орудий, а в Нижнем Новгороде создан первый военный речной внутрироссийский порт.Боевая обстановка к этому времени выглядела следующим образом.Белые наступали по двум направлениям: во-первых, по Волге, где были заняты гг. Симбирск, Самара, Казань – они господствовали на реке, имели в своем распоряжении мощную флотилию, полностью овладели бассейном реки Камы и создали серьезную угрозу для захвата Нижнего Новгорода; во вторых, по Северной Двине, где белыми был занят Архангельск, стратегически важный пункт - устье реки Ваги и удар был направлен на овладение Котласом - ключом к Вологде и Москве.В результате мер, принятых советским морским командованием, и благодаря проявленной инициативе на местах, к концу августа 1918 г. красные силы на Волге располагали довольно мощной флотилией в составе дивизиона миноносцев, трех канонерских лодок (вооруженных буксиров), боевых катеров и плавучей батареи с двумя 100-мм орудиями.На Северной Двине имелось три речных канонерских лодки, две плавучих батареи со 100-мм артиллерией и несколько боевых катеров.Вооружение канонерских лодок заключалось в двух 75-мм орудиях - по одному в носу и на корме. Большое значение имел вопрос бронирования новых судов. Угроза обстрела с берега и в тоже время требование о наличии минимальной осадки, предъявлявшееся речными навигационными условиями, заставили создателей флотилии ограничиться защитой наиболее важных жизненных частей корабля от винтовочного огня и осколков снарядов.Бронирование судов в 1918 г. преследовало больше психологическую, чем техническую цель - пули, даже не бронебойные, с успехом пробивали стандартные стальные листы.К концу августа начались наиболее серьезные бои на Волге. Вновь созданная флотилия не имела боевого прошлого и, естественно, в моральном отношении была слабее флотилии белых. Тактическая обстановка допускала возможность лишь ночных действий. Задача осложнялась необходимостью прорываться мимо укрепленной позиции у Верхнего Услона - на повороте реки.Главная цель прорыва заключалась в том, чтобы внезапным ударом вырвать у белых инициативу. В ночь на 31-е августа миноносцы «Прочный», «Прыткий» и «Ретивый» отошли от местечка Маркваши, и полным ходом направились вниз по реке. Головной миноносец «Прочный» благополучно миновал береговые батареи и открыл огонь по канонеркам белых, стоявшим на якоре.При подходе второго миноносца прорыв был обнаружен, и миноносец был вынужден остановиться и завязать бой с береговой батареей. Прорвавшийся «Прочный» наскочил на якорные канаты стоявшей посреди реки баржи и запутался в них своим винтом. В результате этой аварии выбыла из строя динамо-машина и миноносец оказался не в состоянии двинуться вперед. Миноносец вернулся на место стоянки у деревни Маркваши. Потери на миноносце: два раненых и один выбросившийся за борт «в припадке безумия».С остальными кораблями дело обстояло еще хуже. Увлекшись обстрелом неприятеля, канонерские лодки слишком близко подошли к батареям и в одну из них, «Ольгу», попал снаряд, пробил броню в рубке и зажег не совсем грамотно созданную защиту от пуль, состоявшую из пакли и хлопка. Другая канонерка, не замеченная в темноте мчавшимся без управления «Прочным», была разрезана им пополам и затонула.В результате этой операции у красных выбыли в долговременный ремонт две канонерки и миноносец. Второй миноносец получил серьезные повреждения, но остался в строю.Фактически флотилия была разгромлена. Но активность красных была неожиданна для белых.Последовавшее 10-го сентября взятие красными войсками Казани и отступление белой флотилии на р. Каму открыли перед советскими речниками новые перспективы.Боевой опыт выявил необходимость наличия на вооружении двух типов речных кораблей: плавучих батарей и канонерских лодок. Предпочтение, из-за их подвижности, отдавалось последним. В тоже время условия речной войны выявили необходимость наличия дальнобойных и скорострельных орудий максимального калибра - они производили большое впечатление на пехотные части. На пароходах решили устанавливать орудия калибром до 4-х дюймов, а орудия большего калибра подлежали установке на баржах.Признавалось желательным установка двух орудий или в корме или в носу – в зависимости от того, как придется вести борьбу: по течению реки или против него.Развертывание кораблей под огнем неприятеля признавалось недопустимым - этому препятствовали (в большинстве случаев) мелководность реки и узость судоходных фарватеров. В большинстве случаев бои велись в строях пеленга или уступа.В соответствии с этими выводами в Нижнем Новгороде вооружалась плавучая батарея с тремя 130-мм орудиями, две канонерские лодки (на каждой по два 100-мм орудия) и две канонерки с тремя 75-мм орудиями.Не ожидая окончания вооружения новых кораблей, Волжская флотилия, сразу после взятия Казани, отправилась вдогонку за отступившим противником. Ее ближайшей задачей был захват устья р. Камы.В результате операций за обладание устьем р. Камы белые ушли по этой реке вверх - к Чистополю.В этот период как Волжская флотилия, так и ее противник, располагали десантными отрядами и успешно ими оперировали, высаживая их в самых неожиданных местах и быстро перебрасывая с места на место.У устья р. Вятки к флотилии присоединились две канонерских лодки так называемой Камской флотилии. В устье Вятки Волжская флотилия вступила в сражение с белыми, и была вынуждена после него отойти. Но белые не использовали своего успеха и продолжали отступление к устью р. Белой.Преследование продолжалось вплоть до Пьяного Бора, последней удобной позиции перед устьем р. Белой. Все попытки красных продвинуться вперед были безуспешны: огонь корабельной и береговой артиллерии белых заставлял речников каждый раз отходить в исходное положение.15-го октября командующий флотилией, совместно с сухопутными войсками, начал наступление. Параллельно с обходным движением сухопутных частей, флотилия, двигавшаяся в строе уступа, пошла на быстрое сближение с флотилией белых, открыв по ней ураганный огонь. Когда красные корабли вошли в сферу огня белых береговых батарей, последние открыли огонь и первыми же выстрелами потопили одну из лучших красных канонерок «Ваня-Коммунист», а две других канонерки были выведены из строя несколькими удачными попаданиями. Умело маневрируя, белые засыпали красных снарядами. Бой продолжался около трех часов - наступившая темнота прекратила это сражение. Красные морально и фактически были разбиты. Все что у них осталось - это два миноносца с окончательно расстрелянными орудиями и одна канонерка, едва способная двигаться.Нужны были исключительные меры для удержания позиций.Тогда-то впервые в речной войне были использованы минные заграждения. Под рукой оказались мины типа «Рыбка»: они были немедленно доставлены катерами и ночью произведена постановка минного заграждения. После окончания постановки было решено ожидать подкреплений из Нижнего, где заканчивалось вооружение новых канонерок.Около 19-ти часов 18-го октября белые внезапно снялись с якоря и в строе уступа пошли на сближение с кораблями Волжской флотилии. Последние были застигнуты врасплох и под огнем стали сниматься с якоря. Они начали отходить вниз по реке, заманивая противника на минное заграждение. Белая флотилия, не уменьшая хода и не снижая интенсивности огня, шла на сближение - пока головной корабль не наскочил на мину. Последовал сильный взрыв и пожар. В рядах белых началось замешательство, и в это время подорвался на мине второй корабль. Пользуясь смятением своего противника, красные пошли на быстрое сближение, в свою очередь, осыпая белых снарядами и не давая им отбуксировать поврежденный корабль. Под огнем белые приступили к уничтожению своих поврежденных судов и к спасению раненых. Наступившая темнота прекратила бой и дала возможность белым снять с погибших кораблей артиллерию и пулеметы. После этого боя они стали быстро отходить к устью р. Белой и поднялись к Уфе, где стали готовиться к зимовке.Устье р. Белой было немедленно заминировано. Началась минная война.Из Нижнего подошли две канонерки с 4-дюймовыми орудиями и отремонтированный миноносец «Прочный».С уходом в Уфу белой флотилии, обстановка для Волжской флотилии изменилась – у нее оставалась лишь одна задача: содействовать своей армии. В середине ноября Волжская флотилия вернулась в Нижний.Плавучая батарея Волжской военной флотилии «Сережа». Мордвинов Р. Н. Волжская военная флотилия в Гражданской войне (1918-1920). М., 1952.