Советские речные флотилии в Гражданской войне. 1918 год. Часть 1
Русский военный флот не имел опыта речной войны и тем более опыта быстрого создания речных флотилий. Амурская флотилия была скорее опытной станцией для флотских артиллеристов. Юный Красный флот оказался в неблагоприятных условиях. Во-первых, молодая Республика была отрезана от морей, а во-вторых, государство, окруженное со всех сторон врагами, не имело ни времени, ни средств для решения задач морской политики: ему нужно было прежде всего создать армию.
Работа морского комиссариата в период конца 1917 - начала 1918 гг. была направлена исключительно на сохранение основного ядра флота. Но в 1918 г. серьезный противник в лице чехословаков появился на Волге, а в лице англичан и французов - на Северной Двине.
Главной жизненной артерией России была (и всегда останется) р. Волга - естественно, что на создание флотилии именно здесь обратили особое внимание. Первые советские речные военные корабли появились на Волге в июле 1918 г. Организация их в ту пору была весьма несложной. На палубе буксира устанавливалось полевое орудие, закреплялись колеса и «канонерка образца 1918 г.» была готова. Осуществлялось это как правило людьми мало компетентными - и в результате часто бывало, что канонерка давала течь и после первых же выстрелов выбывала из строя.
Но эти неудачи не разочаровывали первых пионеров речной войны. Особенно увлекались в этом отношении начальники красных сухопутных частей, действовавших по берегам рек - они «пекли» такие корабли как блины.
«Волжских» флотилий было несколько, возникали они самочинно, в зависимости от обстоятельств, и продолжали существовать и тогда, когда надобности в них уже не было. Так, одномоментно существовали флотилия на Вятке, флотилия у Симбирска, флотилия у Самары и, наконец, у Казани. Наиболее интересно развитие флотилии, созданной при обороне Казани и впоследствии реорганизованной в Волжскую военную флотилию.
Первые серьезные бои за обладание Казанью закончились для красных плачевно. Их противник действовал внезапно и решительно: при поддержке корабельной артиллерии он высадил десант у Казани, потопил красные канонерки и заставил остатки флотилии из нескольких катеров и пароходов, вооруженных пулеметами, в панике отступить к г. Свияжску.
В период Первой мировой войны русские войска имели плавучие батареи на Дунае, но этот опыт еще не был учтен - и для организаторов Волжской флотилии вопрос был абсолютно нов.
Вопрос о создании военно-морской силы на Волге заставил обратить внимание на Балтийский флот, как на единственный источник ресурсов для создания речной флотилии. В первую очередь было решено перебросить на Волгу миноносцы и катера.
Был сформирован дивизион миноносцев особого назначения в составе миноносцев «Прыткий», «Прочный», «Ретивый» и «Поражающий». Дивизион в начале августа по внутренней водной системе двинулся на юг. Одновременно был отдан ряд распоряжений об отправке на Волгу корабельных орудий, а в Нижнем Новгороде создан первый военный речной внутрироссийский порт.
Боевая обстановка к этому времени выглядела следующим образом.
Белые наступали по двум направлениям: во-первых, по Волге, где были заняты гг. Симбирск, Самара, Казань – они господствовали на реке, имели в своем распоряжении мощную флотилию, полностью овладели бассейном реки Камы и создали серьезную угрозу для захвата Нижнего Новгорода; во вторых, по Северной Двине, где белыми был занят Архангельск, стратегически важный пункт - устье реки Ваги и удар был направлен на овладение Котласом - ключом к Вологде и Москве.
В результате мер, принятых советским морским командованием, и благодаря проявленной инициативе на местах, к концу августа 1918 г. красные силы на Волге располагали довольно мощной флотилией в составе дивизиона миноносцев, трех канонерских лодок (вооруженных буксиров), боевых катеров и плавучей батареи с двумя 100-мм орудиями.
На Северной Двине имелось три речных канонерских лодки, две плавучих батареи со 100-мм артиллерией и несколько боевых катеров.
Вооружение канонерских лодок заключалось в двух 75-мм орудиях - по одному в носу и на корме. Большое значение имел вопрос бронирования новых судов. Угроза обстрела с берега и в тоже время требование о наличии минимальной осадки, предъявлявшееся речными навигационными условиями, заставили создателей флотилии ограничиться защитой наиболее важных жизненных частей корабля от винтовочного огня и осколков снарядов.
Бронирование судов в 1918 г. преследовало больше психологическую, чем техническую цель - пули, даже не бронебойные, с успехом пробивали стандартные стальные листы.
К концу августа начались наиболее серьезные бои на Волге. Вновь созданная флотилия не имела боевого прошлого и, естественно, в моральном отношении была слабее флотилии белых. Тактическая обстановка допускала возможность лишь ночных действий. Задача осложнялась необходимостью прорываться мимо укрепленной позиции у Верхнего Услона - на повороте реки.
Главная цель прорыва заключалась в том, чтобы внезапным ударом вырвать у белых инициативу. В ночь на 31-е августа миноносцы «Прочный», «Прыткий» и «Ретивый» отошли от местечка Маркваши, и полным ходом направились вниз по реке. Головной миноносец «Прочный» благополучно миновал береговые батареи и открыл огонь по канонеркам белых, стоявшим на якоре.
При подходе второго миноносца прорыв был обнаружен, и миноносец был вынужден остановиться и завязать бой с береговой батареей. Прорвавшийся «Прочный» наскочил на якорные канаты стоявшей посреди реки баржи и запутался в них своим винтом. В результате этой аварии выбыла из строя динамо-машина и миноносец оказался не в состоянии двинуться вперед. Миноносец вернулся на место стоянки у деревни Маркваши. Потери на миноносце: два раненых и один выбросившийся за борт «в припадке безумия».
С остальными кораблями дело обстояло еще хуже. Увлекшись обстрелом неприятеля, канонерские лодки слишком близко подошли к батареям и в одну из них, «Ольгу», попал снаряд, пробил броню в рубке и зажег не совсем грамотно созданную защиту от пуль, состоявшую из пакли и хлопка. Другая канонерка, не замеченная в темноте мчавшимся без управления «Прочным», была разрезана им пополам и затонула.
В результате этой операции у красных выбыли в долговременный ремонт две канонерки и миноносец. Второй миноносец получил серьезные повреждения, но остался в строю.
Фактически флотилия была разгромлена. Но активность красных была неожиданна для белых.
Последовавшее 10-го сентября взятие красными войсками Казани и отступление белой флотилии на р. Каму открыли перед советскими речниками новые перспективы.
Боевой опыт выявил необходимость наличия на вооружении двух типов речных кораблей: плавучих батарей и канонерских лодок. Предпочтение, из-за их подвижности, отдавалось последним. В тоже время условия речной войны выявили необходимость наличия дальнобойных и скорострельных орудий максимального калибра - они производили большое впечатление на пехотные части. На пароходах решили устанавливать орудия калибром до 4-х дюймов, а орудия большего калибра подлежали установке на баржах.
Признавалось желательным установка двух орудий или в корме или в носу – в зависимости от того, как придется вести борьбу: по течению реки или против него.
Развертывание кораблей под огнем неприятеля признавалось недопустимым - этому препятствовали (в большинстве случаев) мелководность реки и узость судоходных фарватеров. В большинстве случаев бои велись в строях пеленга или уступа.
В соответствии с этими выводами в Нижнем Новгороде вооружалась плавучая батарея с тремя 130-мм орудиями, две канонерские лодки (на каждой по два 100-мм орудия) и две канонерки с тремя 75-мм орудиями.
Не ожидая окончания вооружения новых кораблей, Волжская флотилия, сразу после взятия Казани, отправилась вдогонку за отступившим противником. Ее ближайшей задачей был захват устья р. Камы.
В результате операций за обладание устьем р. Камы белые ушли по этой реке вверх - к Чистополю.
В этот период как Волжская флотилия, так и ее противник, располагали десантными отрядами и успешно ими оперировали, высаживая их в самых неожиданных местах и быстро перебрасывая с места на место.
У устья р. Вятки к флотилии присоединились две канонерских лодки так называемой Камской флотилии. В устье Вятки Волжская флотилия вступила в сражение с белыми, и была вынуждена после него отойти. Но белые не использовали своего успеха и продолжали отступление к устью р. Белой.
Преследование продолжалось вплоть до Пьяного Бора, последней удобной позиции перед устьем р. Белой. Все попытки красных продвинуться вперед были безуспешны: огонь корабельной и береговой артиллерии белых заставлял речников каждый раз отходить в исходное положение.
15-го октября командующий флотилией, совместно с сухопутными войсками, начал наступление. Параллельно с обходным движением сухопутных частей, флотилия, двигавшаяся в строе уступа, пошла на быстрое сближение с флотилией белых, открыв по ней ураганный огонь. Когда красные корабли вошли в сферу огня белых береговых батарей, последние открыли огонь и первыми же выстрелами потопили одну из лучших красных канонерок «Ваня-Коммунист», а две других канонерки были выведены из строя несколькими удачными попаданиями. Умело маневрируя, белые засыпали красных снарядами. Бой продолжался около трех часов - наступившая темнота прекратила это сражение. Красные морально и фактически были разбиты. Все что у них осталось - это два миноносца с окончательно расстрелянными орудиями и одна канонерка, едва способная двигаться.
Нужны были исключительные меры для удержания позиций.
Тогда-то впервые в речной войне были использованы минные заграждения. Под рукой оказались мины типа «Рыбка»: они были немедленно доставлены катерами и ночью произведена постановка минного заграждения. После окончания постановки было решено ожидать подкреплений из Нижнего, где заканчивалось вооружение новых канонерок.
Около 19-ти часов 18-го октября белые внезапно снялись с якоря и в строе уступа пошли на сближение с кораблями Волжской флотилии. Последние были застигнуты врасплох и под огнем стали сниматься с якоря. Они начали отходить вниз по реке, заманивая противника на минное заграждение. Белая флотилия, не уменьшая хода и не снижая интенсивности огня, шла на сближение - пока головной корабль не наскочил на мину. Последовал сильный взрыв и пожар. В рядах белых началось замешательство, и в это время подорвался на мине второй корабль. Пользуясь смятением своего противника, красные пошли на быстрое сближение, в свою очередь, осыпая белых снарядами и не давая им отбуксировать поврежденный корабль. Под огнем белые приступили к уничтожению своих поврежденных судов и к спасению раненых. Наступившая темнота прекратила бой и дала возможность белым снять с погибших кораблей артиллерию и пулеметы. После этого боя они стали быстро отходить к устью р. Белой и поднялись к Уфе, где стали готовиться к зимовке.
Устье р. Белой было немедленно заминировано. Началась минная война.
Из Нижнего подошли две канонерки с 4-дюймовыми орудиями и отремонтированный миноносец «Прочный».
С уходом в Уфу белой флотилии, обстановка для Волжской флотилии изменилась – у нее оставалась лишь одна задача: содействовать своей армии. В середине ноября Волжская флотилия вернулась в Нижний.
Плавучая батарея Волжской военной флотилии «Сережа». Мордвинов Р. Н. Волжская военная флотилия в Гражданской войне (1918-1920). М., 1952.
Работа морского комиссариата в период конца 1917 - начала 1918 гг. была направлена исключительно на сохранение основного ядра флота. Но в 1918 г. серьезный противник в лице чехословаков появился на Волге, а в лице англичан и французов - на Северной Двине.
Главной жизненной артерией России была (и всегда останется) р. Волга - естественно, что на создание флотилии именно здесь обратили особое внимание. Первые советские речные военные корабли появились на Волге в июле 1918 г. Организация их в ту пору была весьма несложной. На палубе буксира устанавливалось полевое орудие, закреплялись колеса и «канонерка образца 1918 г.» была готова. Осуществлялось это как правило людьми мало компетентными - и в результате часто бывало, что канонерка давала течь и после первых же выстрелов выбывала из строя.
Но эти неудачи не разочаровывали первых пионеров речной войны. Особенно увлекались в этом отношении начальники красных сухопутных частей, действовавших по берегам рек - они «пекли» такие корабли как блины.
«Волжских» флотилий было несколько, возникали они самочинно, в зависимости от обстоятельств, и продолжали существовать и тогда, когда надобности в них уже не было. Так, одномоментно существовали флотилия на Вятке, флотилия у Симбирска, флотилия у Самары и, наконец, у Казани. Наиболее интересно развитие флотилии, созданной при обороне Казани и впоследствии реорганизованной в Волжскую военную флотилию.
Первые серьезные бои за обладание Казанью закончились для красных плачевно. Их противник действовал внезапно и решительно: при поддержке корабельной артиллерии он высадил десант у Казани, потопил красные канонерки и заставил остатки флотилии из нескольких катеров и пароходов, вооруженных пулеметами, в панике отступить к г. Свияжску.
В период Первой мировой войны русские войска имели плавучие батареи на Дунае, но этот опыт еще не был учтен - и для организаторов Волжской флотилии вопрос был абсолютно нов.
Вопрос о создании военно-морской силы на Волге заставил обратить внимание на Балтийский флот, как на единственный источник ресурсов для создания речной флотилии. В первую очередь было решено перебросить на Волгу миноносцы и катера.
Был сформирован дивизион миноносцев особого назначения в составе миноносцев «Прыткий», «Прочный», «Ретивый» и «Поражающий». Дивизион в начале августа по внутренней водной системе двинулся на юг. Одновременно был отдан ряд распоряжений об отправке на Волгу корабельных орудий, а в Нижнем Новгороде создан первый военный речной внутрироссийский порт.
Боевая обстановка к этому времени выглядела следующим образом.
Белые наступали по двум направлениям: во-первых, по Волге, где были заняты гг. Симбирск, Самара, Казань – они господствовали на реке, имели в своем распоряжении мощную флотилию, полностью овладели бассейном реки Камы и создали серьезную угрозу для захвата Нижнего Новгорода; во вторых, по Северной Двине, где белыми был занят Архангельск, стратегически важный пункт - устье реки Ваги и удар был направлен на овладение Котласом - ключом к Вологде и Москве.
В результате мер, принятых советским морским командованием, и благодаря проявленной инициативе на местах, к концу августа 1918 г. красные силы на Волге располагали довольно мощной флотилией в составе дивизиона миноносцев, трех канонерских лодок (вооруженных буксиров), боевых катеров и плавучей батареи с двумя 100-мм орудиями.
На Северной Двине имелось три речных канонерских лодки, две плавучих батареи со 100-мм артиллерией и несколько боевых катеров.
Вооружение канонерских лодок заключалось в двух 75-мм орудиях - по одному в носу и на корме. Большое значение имел вопрос бронирования новых судов. Угроза обстрела с берега и в тоже время требование о наличии минимальной осадки, предъявлявшееся речными навигационными условиями, заставили создателей флотилии ограничиться защитой наиболее важных жизненных частей корабля от винтовочного огня и осколков снарядов.
Бронирование судов в 1918 г. преследовало больше психологическую, чем техническую цель - пули, даже не бронебойные, с успехом пробивали стандартные стальные листы.
К концу августа начались наиболее серьезные бои на Волге. Вновь созданная флотилия не имела боевого прошлого и, естественно, в моральном отношении была слабее флотилии белых. Тактическая обстановка допускала возможность лишь ночных действий. Задача осложнялась необходимостью прорываться мимо укрепленной позиции у Верхнего Услона - на повороте реки.
Главная цель прорыва заключалась в том, чтобы внезапным ударом вырвать у белых инициативу. В ночь на 31-е августа миноносцы «Прочный», «Прыткий» и «Ретивый» отошли от местечка Маркваши, и полным ходом направились вниз по реке. Головной миноносец «Прочный» благополучно миновал береговые батареи и открыл огонь по канонеркам белых, стоявшим на якоре.
При подходе второго миноносца прорыв был обнаружен, и миноносец был вынужден остановиться и завязать бой с береговой батареей. Прорвавшийся «Прочный» наскочил на якорные канаты стоявшей посреди реки баржи и запутался в них своим винтом. В результате этой аварии выбыла из строя динамо-машина и миноносец оказался не в состоянии двинуться вперед. Миноносец вернулся на место стоянки у деревни Маркваши. Потери на миноносце: два раненых и один выбросившийся за борт «в припадке безумия».
С остальными кораблями дело обстояло еще хуже. Увлекшись обстрелом неприятеля, канонерские лодки слишком близко подошли к батареям и в одну из них, «Ольгу», попал снаряд, пробил броню в рубке и зажег не совсем грамотно созданную защиту от пуль, состоявшую из пакли и хлопка. Другая канонерка, не замеченная в темноте мчавшимся без управления «Прочным», была разрезана им пополам и затонула.
В результате этой операции у красных выбыли в долговременный ремонт две канонерки и миноносец. Второй миноносец получил серьезные повреждения, но остался в строю.
Фактически флотилия была разгромлена. Но активность красных была неожиданна для белых.
Последовавшее 10-го сентября взятие красными войсками Казани и отступление белой флотилии на р. Каму открыли перед советскими речниками новые перспективы.
Боевой опыт выявил необходимость наличия на вооружении двух типов речных кораблей: плавучих батарей и канонерских лодок. Предпочтение, из-за их подвижности, отдавалось последним. В тоже время условия речной войны выявили необходимость наличия дальнобойных и скорострельных орудий максимального калибра - они производили большое впечатление на пехотные части. На пароходах решили устанавливать орудия калибром до 4-х дюймов, а орудия большего калибра подлежали установке на баржах.
Признавалось желательным установка двух орудий или в корме или в носу – в зависимости от того, как придется вести борьбу: по течению реки или против него.
Развертывание кораблей под огнем неприятеля признавалось недопустимым - этому препятствовали (в большинстве случаев) мелководность реки и узость судоходных фарватеров. В большинстве случаев бои велись в строях пеленга или уступа.
В соответствии с этими выводами в Нижнем Новгороде вооружалась плавучая батарея с тремя 130-мм орудиями, две канонерские лодки (на каждой по два 100-мм орудия) и две канонерки с тремя 75-мм орудиями.
Не ожидая окончания вооружения новых кораблей, Волжская флотилия, сразу после взятия Казани, отправилась вдогонку за отступившим противником. Ее ближайшей задачей был захват устья р. Камы.
В результате операций за обладание устьем р. Камы белые ушли по этой реке вверх - к Чистополю.
В этот период как Волжская флотилия, так и ее противник, располагали десантными отрядами и успешно ими оперировали, высаживая их в самых неожиданных местах и быстро перебрасывая с места на место.
У устья р. Вятки к флотилии присоединились две канонерских лодки так называемой Камской флотилии. В устье Вятки Волжская флотилия вступила в сражение с белыми, и была вынуждена после него отойти. Но белые не использовали своего успеха и продолжали отступление к устью р. Белой.
Преследование продолжалось вплоть до Пьяного Бора, последней удобной позиции перед устьем р. Белой. Все попытки красных продвинуться вперед были безуспешны: огонь корабельной и береговой артиллерии белых заставлял речников каждый раз отходить в исходное положение.
15-го октября командующий флотилией, совместно с сухопутными войсками, начал наступление. Параллельно с обходным движением сухопутных частей, флотилия, двигавшаяся в строе уступа, пошла на быстрое сближение с флотилией белых, открыв по ней ураганный огонь. Когда красные корабли вошли в сферу огня белых береговых батарей, последние открыли огонь и первыми же выстрелами потопили одну из лучших красных канонерок «Ваня-Коммунист», а две других канонерки были выведены из строя несколькими удачными попаданиями. Умело маневрируя, белые засыпали красных снарядами. Бой продолжался около трех часов - наступившая темнота прекратила это сражение. Красные морально и фактически были разбиты. Все что у них осталось - это два миноносца с окончательно расстрелянными орудиями и одна канонерка, едва способная двигаться.
Нужны были исключительные меры для удержания позиций.
Тогда-то впервые в речной войне были использованы минные заграждения. Под рукой оказались мины типа «Рыбка»: они были немедленно доставлены катерами и ночью произведена постановка минного заграждения. После окончания постановки было решено ожидать подкреплений из Нижнего, где заканчивалось вооружение новых канонерок.
Около 19-ти часов 18-го октября белые внезапно снялись с якоря и в строе уступа пошли на сближение с кораблями Волжской флотилии. Последние были застигнуты врасплох и под огнем стали сниматься с якоря. Они начали отходить вниз по реке, заманивая противника на минное заграждение. Белая флотилия, не уменьшая хода и не снижая интенсивности огня, шла на сближение - пока головной корабль не наскочил на мину. Последовал сильный взрыв и пожар. В рядах белых началось замешательство, и в это время подорвался на мине второй корабль. Пользуясь смятением своего противника, красные пошли на быстрое сближение, в свою очередь, осыпая белых снарядами и не давая им отбуксировать поврежденный корабль. Под огнем белые приступили к уничтожению своих поврежденных судов и к спасению раненых. Наступившая темнота прекратила бой и дала возможность белым снять с погибших кораблей артиллерию и пулеметы. После этого боя они стали быстро отходить к устью р. Белой и поднялись к Уфе, где стали готовиться к зимовке.
Устье р. Белой было немедленно заминировано. Началась минная война.
Из Нижнего подошли две канонерки с 4-дюймовыми орудиями и отремонтированный миноносец «Прочный».
С уходом в Уфу белой флотилии, обстановка для Волжской флотилии изменилась – у нее оставалась лишь одна задача: содействовать своей армии. В середине ноября Волжская флотилия вернулась в Нижний.
Плавучая батарея Волжской военной флотилии «Сережа». Мордвинов Р. Н. Волжская военная флотилия в Гражданской войне (1918-1920). М., 1952.
Автор: Олейников Алексей