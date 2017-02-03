07:35 03 февраля
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Что там в США?



На протяжении последних нескольких лет основным вопросом, волнующим интернет-аудиторию, был «Чё там у хохлов?» (орфография сохранена). Диванные аналитики и «генералы» безжалостно вели боевые действия на просторах виртуального пространства, не предоставляя сопернику ни малейшего шанса на передышку. Однако помощь пришла, откуда не ждали… прямо из Вашингтона.

Гуманитарная пауза в интернет-баталиях, как вы уже могли догадаться, связана с приходом к власти нового, сорок пятого президента США. Кстати, если быть совсем точным, то Дональд Трамп все-таки сорок четвертый глава Белого дома, так как один из его предшественников, а именно Гровер Кливленд, занимал данный пост два раза, но с перерывом между сроками, и таким образом получил двойную нумерацию в списке американских президентов (в период с 1885 по 1889 как 22, а с 1893 по 1897 как 24 президент).


Возвращаясь к теме материала, прежде всего хочется напомнить, что еще до официальной процедуры инаугурации Трамп обнародовал план первых ста дней своего президентства, в который под общим лозунгом «Америка прежде всего» вошли все его предвыборные обещания.

Самым же удивительным, особенно для украинской аудитории, можно считать тот факт, что сразу после официального вступления в должность он приступил к реализации обещанного внешне- и внутриполитического курса. И, несмотря на то, что еще слишком рано делать какие-либо выводы о работе миллиардера в новом амплуа, одно можно сказать с уверенностью: свои слова он подкрепляет решительными и немедленными действиями, что очень выгодно отличает его от многих мировых лидеров.

Дональд Трамп начал с того, что приступил к реформированию миграционной системы США, подписав указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», что вызвало целую волну недовольства в различных слоях как американского, так и европейского общества. Против решения президента выступили высокопоставленные государственные чиновники различных стран, некоторые крупные корпорации и знаменитости, привыкшие к бесконечному лоббированию критически важных вопросов и не готовые к столь резким и кардинальным решениям новой администрации США.

Особо примечательно, что кабинет Трампа решил начать свою деятельность именно с миграционного вопроса, отодвинув на второй план украинский кризис и активную антироссийскую деятельность своих предшественников. Господин президент с силой надавил на больную точку Старого Света, провальная миграционная политика которого привела к росту преступности в некогда спокойной и безопасной Европе.

Стоить отметить, что решение Трампа на данный момент поддержало только правительство Австралии, хорошо известное своим жестким отношением в отношении приема беженцев на свою территорию.

В заключение хочется сказать, что своими действиями Дональд Трамп дал понять всему миру, что он любой ценой намерен выполнить свою программу по «возрождению Америки». Однако к чему приведут шаги эксцентричного миллиардера, сможет ли он остаться у власти, или против него будет инициирована процедура импичмента, мы узнаем лишь спустя некоторое время.

А пока у публики появилась возможность наблюдать за новым витком геополитического представления: украинский «сериал» потерял свою актуальность, в лидеры рейтинга стремительно ворвалось «шоу Трампа», интригующее аудиторию своей новизной и непредсказуемостью.
Автор: Игорь Рогов


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Комментарии 8
  1. Mavrikiy Сегодня, 05:40
    Трамп-па-пам-п. Бог в помощь. Главное то впереди : США-Россия.
    Mavrikiy
    1. Ольгович Сегодня, 06:16
      Цитата: Mavrikiy
      Трамп-па-пам-п. Бог в помощь. Главное то впереди : США-Россия.

      Главное, думаю, США-Китай.
      А Обаму еще будут вспоминать как лучшее, чем Трамп.
      Ольгович
      1. sa-ag Сегодня, 06:25
        Цитата: Ольгович
        Главное, думаю, США-Китай.

        США-Иран на горизонте, уже и законопроект о применении военной силы подогнали
        sa-ag
  2. 210окв Сегодня, 05:45
    Хохлы снова в тренде в свете попыток наступления на Донбассе.
    210окв
  3. Мар.Тира Сегодня, 06:07
    Цитата: Mavrikiy
    Трамп-па-пам-п. Бог в помощь. Главное то впереди : США-Россия.

    Я бы на вашем месте так не веселился.США не уступят нам ни на йоту,и уже это стали показывать везде.Пришли другие люди,но речи всё те же,гнилые,путанные.И в ООН,и в высказываниях первых лиц.Политика по отношению к России не измениться,а вот по отношению к союзникам ужесточится!
    Мар.Тира
  4. sa-ag Сегодня, 06:42
    "Что там в США?"

    Там избрали президента Государственной думы:-) судя по аплодисментам в последней:-)
    sa-ag
  5. Stinger Сегодня, 06:51
    Что в Америке? - Шухер. Просто камень неожиданно упал в болото. Чуть поволнуется поверхность и тина опять затянет пробоину.
    Stinger
  6. Nix1986 Сегодня, 07:09
    Я думаю с целью привлечь внимание Порося набравшись храбрости привычным способом не побрезгует и полноценным вторжением и переодеванием своих солдат в российскую форму, Вообщем нужно всем дать понять, что Украина это последний рубеж перед ордами зомби с востока.
    Nix1986

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