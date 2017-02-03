"Что там в США?"

На протяжении последних нескольких лет основным вопросом, волнующим интернет-аудиторию, был «Чё там у хохлов?» (орфография сохранена). Диванные аналитики и «генералы» безжалостно вели боевые действия на просторах виртуального пространства, не предоставляя сопернику ни малейшего шанса на передышку. Однако помощь пришла, откуда не ждали… прямо из Вашингтона.Гуманитарная пауза в интернет-баталиях, как вы уже могли догадаться, связана с приходом к власти нового, сорок пятого президента США. Кстати, если быть совсем точным, то Дональд Трамп все-таки сорок четвертый глава Белого дома, так как один из его предшественников, а именно Гровер Кливленд, занимал данный пост два раза, но с перерывом между сроками, и таким образом получил двойную нумерацию в списке американских президентов (в период с 1885 по 1889 как 22, а с 1893 по 1897 как 24 президент).Возвращаясь к теме материала, прежде всего хочется напомнить, что еще до официальной процедуры инаугурации Трамп обнародовал план первых ста дней своего президентства, в который под общим лозунгом «Америка прежде всего» вошли все его предвыборные обещания.Самым же удивительным, особенно для украинской аудитории, можно считать тот факт, что сразу после официального вступления в должность он приступил к реализации обещанного внешне- и внутриполитического курса. И, несмотря на то, что еще слишком рано делать какие-либо выводы о работе миллиардера в новом амплуа, одно можно сказать с уверенностью: свои слова он подкрепляет решительными и немедленными действиями, что очень выгодно отличает его от многих мировых лидеров.Дональд Трамп начал с того, что приступил к реформированию миграционной системы США, подписав указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», что вызвало целую волну недовольства в различных слоях как американского, так и европейского общества. Против решения президента выступили высокопоставленные государственные чиновники различных стран, некоторые крупные корпорации и знаменитости, привыкшие к бесконечному лоббированию критически важных вопросов и не готовые к столь резким и кардинальным решениям новой администрации США.Особо примечательно, что кабинет Трампа решил начать свою деятельность именно с миграционного вопроса, отодвинув на второй план украинский кризис и активную антироссийскую деятельность своих предшественников. Господин президент с силой надавил на больную точку Старого Света, провальная миграционная политика которого привела к росту преступности в некогда спокойной и безопасной Европе.Стоить отметить, что решение Трампа на данный момент поддержало только правительство Австралии, хорошо известное своим жестким отношением в отношении приема беженцев на свою территорию.В заключение хочется сказать, что своими действиями Дональд Трамп дал понять всему миру, что он любой ценой намерен выполнить свою программу по «возрождению Америки». Однако к чему приведут шаги эксцентричного миллиардера, сможет ли он остаться у власти, или против него будет инициирована процедура импичмента, мы узнаем лишь спустя некоторое время.А пока у публики появилась возможность наблюдать за новым витком геополитического представления: украинский «сериал» потерял свою актуальность, в лидеры рейтинга стремительно ворвалось «шоу Трампа», интригующее аудиторию своей новизной и непредсказуемостью.