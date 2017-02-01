17:34 01 февраля

Опубликована полная версия российского проекта конституции Сирии

Сегодня опубликована полная версия российских предложений проекта новой конституции Сирии. Этот проект российская сторона ранее уже представила как представителям официального Дамаска, так и членам комитета «оппозиции», участвовавшим во встрече в Астане. Проект конституции Сирии – обширный документ, несколько важных статей и их частей которого стоит представить для ознакомления.

В частности, в проекте говорится о том, что Сирия – многонациональное государство с республиканской формой правления, в котором никакая часть народа, никакая социальная группа и никакое лицо не могут присвоить полномочия по осуществлению власти и её присвоению.

Указывается, что во власти Сирии (включая парламент) не могут оказаться лица, не имеющие сирийского гражданства. Это особенно актуальный пункт в связи с тем, что у многих представителей так называемой оппозиции в карманах паспорта граждан (подданных) иностранных государств, включая Турцию, Иорданию, Катар и др.


В проекте конституции чётко прописаны правила смены власти. Смена должна происходить мирно, в демократическом, на основании сирийской конституции, порядке.

Из статьи 3 проекта конституции, предложенного Российской Федерацией:
В Сирии уважаются все религии и религиозные организации, обеспечивается свобода выполнения всех религиозных ритуалов, не нарушающих общественный порядок. Религиозные организации равны перед законом.


Это важно с той точки зрения, что отдельные представители так называемой оппозиции объявили, что представитель алавитов не может быть президентом страны, так как алавиты не составляют религиозного большинства в Сирии. Проект конституции говорит о том, что религиозная и этническая принадлежность не должны играть роль в осуществлении демократических процедур.

Опубликована полная версия российского проекта конституции Сирии


Из ст.6:
В Сирии признаётся идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Общественные объединения равны перед законом.


Запрещается создание и деятельность политических партий и иных общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности и подрыв безопасности государства, осуществление терроризма, создание вооруженных формирований, разжигание религиозной, социальной, расовой, национальной, племенной розни, а также основаны на сектантской, региональной, классовой, профессиональной, половой дискриминации или дискриминации по происхождению. Такие организации не могут быть частью общественно-политической системы в Сирии.


Сирия осуждает терроризм во всех его проявлениях и обеспечивает защиту своих территорий и населения от террористических
угроз.

Полный текст проекта конституции представлен на сайте РИА Новости.

Использованы фотографии: IslamReview.ru
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Комментарии 6
  1. 210окв Сегодня, 13:21
    Да всё это просто замечательно!Только вот пойдут на это те,кого свободно "выпустили из котлов"и которые спокойно осели в разных частях страны..А курды согласятся?Маловероятно.
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:34
      Сегодня опубликована полная версия российских предложений проекта новой конституции Сирии.
      свою сначала исправили бы...
      андрей юрьевич
      1. 210окв Сегодня, 13:37
        Да и чем Вы..Политика всегда ставилась выше интересов наших граждан..то есть выше конституционных прав..
        Цитата: андрей юрьевич
        Сегодня опубликована полная версия российских предложений проекта новой конституции Сирии.
        свою сначала исправили бы...
        210окв
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:46
          Цитата: 210окв
          .Политика всегда ставилась выше интересов наших граждан.

          и я о том... конституция от 1993 года,позволила ограбить и страну и народ,и продолжает это делать. ещё и других учим как жить....
          андрей юрьевич
          1. Jovanni Сегодня, 14:38
            Цитата: андрей юрьевич
            Цитата: 210окв
            .Политика всегда ставилась выше интересов наших граждан.

            и я о том... конституция от 1993 года,позволила ограбить и страну и народ,и продолжает это делать. ещё и других учим как жить....


            Американские начальники тимурогайдаровцев стряпали. Может на сирийцах если потренируемся, и свою подправить духу хватит?
            Jovanni
  2. Wiskar Сегодня, 17:13
    Это важно с той точки зрения, что отдельные представители так называемой оппозиции объявили, что представитель алавитов не может быть президентом страны, так как алавиты не составляют религиозного большинства в Сирии.


    Нет, это важно как раз с другой стороны, чтобы алавиты, которых процентов 15 и из которых Асад и его папа и вся верхушка власти, что правили суннитами , христианами и прочими захватив власть, в глазах населения Сирии открыли возможность совершенно нормального сценария, когда сунниты и христиане и друзы итд, смогут выбрать реально своих, а алавиты, которых мало, получат свое меньшинство в парламенте, а не всю власть.

    Совершенно справедливо и понятно, что согласно этой конституции, власть алавиты не получат при нормальном голосовании так как их процентов 13-15 и остальные в Сирии хотят получить официальное утверждение своих прав.

    Поэтому требовать, чтобы президент не был алавитом это, разве что из боязни повторения сценария захвата власти алавитами , но при реальном выборе в Сирии, президентом алавит не будет просто согласно логике из за малого их количества, крайне низкой поддержки населением, из-за того, что алавиты захватили власть десятки лет назад , из за того, что блокировали любую возможность демократических выборов и свободы слова.
    Wiskar

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