Опубликована полная версия российского проекта конституции Сирии
Сегодня опубликована полная версия российских предложений проекта новой конституции Сирии. Этот проект российская сторона ранее уже представила как представителям официального Дамаска, так и членам комитета «оппозиции», участвовавшим во встрече в Астане. Проект конституции Сирии – обширный документ, несколько важных статей и их частей которого стоит представить для ознакомления.
В частности, в проекте говорится о том, что Сирия – многонациональное государство с республиканской формой правления, в котором никакая часть народа, никакая социальная группа и никакое лицо не могут присвоить полномочия по осуществлению власти и её присвоению.
Указывается, что во власти Сирии (включая парламент) не могут оказаться лица, не имеющие сирийского гражданства. Это особенно актуальный пункт в связи с тем, что у многих представителей так называемой оппозиции в карманах паспорта граждан (подданных) иностранных государств, включая Турцию, Иорданию, Катар и др.
В проекте конституции чётко прописаны правила смены власти. Смена должна происходить мирно, в демократическом, на основании сирийской конституции, порядке.
Из статьи 3 проекта конституции, предложенного Российской Федерацией:
Это важно с той точки зрения, что отдельные представители так называемой оппозиции объявили, что представитель алавитов не может быть президентом страны, так как алавиты не составляют религиозного большинства в Сирии. Проект конституции говорит о том, что религиозная и этническая принадлежность не должны играть роль в осуществлении демократических процедур.
Из ст.6:
Полный текст проекта конституции представлен на сайте РИА Новости.
В частности, в проекте говорится о том, что Сирия – многонациональное государство с республиканской формой правления, в котором никакая часть народа, никакая социальная группа и никакое лицо не могут присвоить полномочия по осуществлению власти и её присвоению.
Указывается, что во власти Сирии (включая парламент) не могут оказаться лица, не имеющие сирийского гражданства. Это особенно актуальный пункт в связи с тем, что у многих представителей так называемой оппозиции в карманах паспорта граждан (подданных) иностранных государств, включая Турцию, Иорданию, Катар и др.
В проекте конституции чётко прописаны правила смены власти. Смена должна происходить мирно, в демократическом, на основании сирийской конституции, порядке.
Из статьи 3 проекта конституции, предложенного Российской Федерацией:
В Сирии уважаются все религии и религиозные организации, обеспечивается свобода выполнения всех религиозных ритуалов, не нарушающих общественный порядок. Религиозные организации равны перед законом.
Это важно с той точки зрения, что отдельные представители так называемой оппозиции объявили, что представитель алавитов не может быть президентом страны, так как алавиты не составляют религиозного большинства в Сирии. Проект конституции говорит о том, что религиозная и этническая принадлежность не должны играть роль в осуществлении демократических процедур.
Из ст.6:
В Сирии признаётся идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Общественные объединения равны перед законом.
Запрещается создание и деятельность политических партий и иных общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности и подрыв безопасности государства, осуществление терроризма, создание вооруженных формирований, разжигание религиозной, социальной, расовой, национальной, племенной розни, а также основаны на сектантской, региональной, классовой, профессиональной, половой дискриминации или дискриминации по происхождению. Такие организации не могут быть частью общественно-политической системы в Сирии.
Сирия осуждает терроризм во всех его проявлениях и обеспечивает защиту своих территорий и населения от террористических
угроз.
угроз.
Полный текст проекта конституции представлен на сайте РИА Новости.
Использованы фотографии: IslamReview.ru