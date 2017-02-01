Опубликована полная версия российского проекта конституции Сирии

В Сирии уважаются все религии и религиозные организации, обеспечивается свобода выполнения всех религиозных ритуалов, не нарушающих общественный порядок. Религиозные организации равны перед законом.

В Сирии признаётся идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Общественные объединения равны перед законом.

Запрещается создание и деятельность политических партий и иных общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности и подрыв безопасности государства, осуществление терроризма, создание вооруженных формирований, разжигание религиозной, социальной, расовой, национальной, племенной розни, а также основаны на сектантской, региональной, классовой, профессиональной, половой дискриминации или дискриминации по происхождению. Такие организации не могут быть частью общественно-политической системы в Сирии.

Сирия осуждает терроризм во всех его проявлениях и обеспечивает защиту своих территорий и населения от террористических

угроз.