17:38 01 февраля

National Interest «раскрыл секрет» российского Миг-35

Презентованный на прошлой неделе истребитель МиГ-35, на самом деле, не тот самолет, который предлагался Индии в 2011 году, это всего лишь «усовершенствованный вариант наземного базирования самолета палубной авиации МиГ-29КР», утверждает «National Interest», ссылаясь на свои источники в российском ОПК. Статью приводит газета Взгляд.



«У него отсутствует отклоняемый вектор тяги. А отказ от РЛС с АФАР – это скорее финансовая, а не техническая проблема с точки зрения закупщиков», – сказал источник изданию.


По мнению автора статьи, «столь тщательно проработанная презентация истребителя сделана для рекламы, а вся затея с созданием МиГ-35 нужна только для сохранения РСК "МиГ" – ее производственных линий и экспортных поставок».

«Министерство обороны хочет получить РЛС с АФАР, но покупать МиГ-35 оно желает как можно дешевле. Иностранные заказчики, имеющие возможность покупать МиГи, по-прежнему приобретают их без АФАР из-за стоимостных факторов», – утверждает собеседник.

Установленная на истребитель станция, по все видимости, является одной из версий РЛС «Жук», заявляет издание.

По словам автора, такой прецедент в России уже был, когда «Су-30М2 создавали исключительно ради сохранения изготовителя планера» – Комсомольского-на-Амуре авиационного объединения.

В статье также отмечается, что МиГ-35 предназначен больше для экспорта, российские же войска нуждаются в более современных машинах «с лучшими характеристиками».

«МиГ-35 – последняя надежда КБ Микояна на выживание в условиях, когда компания "Сухой" обладает несомненными преимуществами», – заключает автор.

Использованы фотографии: ТАСС, Марина Лысцева
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 38
  1. 210окв Сегодня, 13:24
    Какие эти журналюги пронырливые..Информация у них вся...Это или вброс,или действительно ответственные,или безответственные лица болтают то о чем болтать не следует...
    210окв
    1. Alexey RA Сегодня, 13:28
      Так о проблемах с АФАР у МиГ сейчас только ленивый не говорит.
      Уже была инфа, что первая партия МиГ-35 будет без АФАР.
      Alexey RA
    2. Alex_Tug Сегодня, 13:57
      Какие эти журналюги пронырливые

      Об этом давно было известно. На тендер в Индии МИГ-35 не попал. По одной банальной причине - нет миг-35 в российский армии. Вот схватились, поставить в армию полк (или сколько ещё) - ликвидировать причину. Так разработка только на экспорт.
      Alex_Tug
      1. Alexey RA Сегодня, 14:11
        Цитата: Alex_Tug
        Об этом давно было известно. На тендер в Индии МИГ-35 не попал. По одной банальной причине - нет миг-35 в российский армии.

        ЕМНИП, причина была ещё банальнее - тогда самого МиГ-35 ещё не было. Точнее, вместо МиГ-35 был технологический демонстратор на базе МиГ-29М.
        Alexey RA
    3. maxim947 Сегодня, 14:09
      К сожалению всего скорее так оно и есть...
      maxim947
  2. zmeigavrila Сегодня, 13:24
    Значит хорошие сапоги,надо брать!
    zmeigavrila
    1. Вас Влад Сегодня, 13:42
      Да это мудрость народная,браво hi
      Вас Влад
  3. _Ugene_ Сегодня, 13:24
    По моему, без РЛС с АФАР и ОВТ это обычный МИГ-29, слегка модернизированный в плане авионики. Какой, нафиг, МИГ-35? Очковтерательство.
    _Ugene_
    1. uskrabut Сегодня, 13:43
      увеличен радиус действия, ассортимент вооружений, уменьшена заметность + РЛС в перспективе
      uskrabut
      1. _Ugene_ Сегодня, 13:56
        Радиус действия за счет доп. бака? Грандиозная новация. Уменьшена заметность? Планер тот-же, разрабатывался 40 лет назад, какая нафиг уменьшенная заметность? Что-бы реально уменьшить ЭПР, планер делается исходя из этого - посмотрите на ПАКФА.
        Я так понимаю, что если не этот заказ, то МИГ совсем загнется, что не есть гуд. Ничего лучше у миговцев нет, вот из этого и исходят.
        _Ugene_
    2. Genry Сегодня, 13:44
      Цитата: _Ugene_
      Какой, нафиг, МИГ-35? Очковтерательство.

      Как и обычно, будут разные опции в дополнении к базовой модели. Точки, цифры и буквы после названия, определяют комплектацию конкретного самолёта. Покупать голую базовая модель или плюс некоторые опции или полный фарш - определяет заказчик по своим финансам. И секретное оборудование только дружественным, проверенным покупателям.
      Genry
      1. _Ugene_ Сегодня, 13:51
        Так в том-то и дело что в наши войска пойдет без АФАР и ОВТ, а это обычный МИГ-29. А за рубеж кому-то пойдет в полном фарше (может быть, пока никому не нужен).
        _Ugene_
        1. Genry Сегодня, 14:34
          Цитата: _Ugene_
          Так в том-то и дело что в наши войска пойдет без АФАР и ОВТ

          Поскольку производство находится у нас, переживать особо нечего. Летать и поддерживать квалификацию пилотов достаточно на самолёте без оборудования, которое дороже самого самолёта. Пусть старение проходит в дешёвом варианте. Электронное оборудование морально стареет за 5 лет, за 10 - умирает и требует полной "модернизации". Нужно иметь самую современную испытательную базу в реальных боевых действиях и для боевого дежурства, но для массовой хранимой техники смысла нет.
          Genry
    3. vanek77 Сегодня, 16:12
      Вы летчик, или инженер конструктор? Во первых АФАР нет и на Су-35, во вторых, на Т-50 с ней тоже проблемы и не малые, у нас на данный момент вообще нет истребителя со стабильно работающей АФАР. Но судя по тому что вы не видите разнице, писать дальше бесполезно. Статья, эта, это один из видов борьбы за внешние рынки и у нас сразу появилась куча летчиков-испытателей, готовых при первой возможности облить грязью истребитель. Про ОВТ. Зайдите на "Авиабазу" и почитайте специалистов, в дуэльной ситуации, дает выигрыш, только вот воздушные бои в основном групповые и основной прием там "ВИРАЖ", где ОВТ обуза, так как влияет на скоростные характеристики, неприменное условие на "Вираже". А потеря скорости в подобных боях, это потеря истребителя, это аксиома истребительной авиации. В Индии Индусы на "Сухарях" выиграли у матрасников со счетом 10-2, но "Суховцы" обрадованы не были, так как матрасники не показали своих "сетьевых", групповых заготовок. ОВТ это не панацея и по этому не ставится на западные истребители, так как дает преимущество только в дуэльных воздушных боях, в остальном проигрывает, так как в реальности воздушные дуэли это исключение и явление редкое. И чем людям Корабелка не нравится? Летчикам пересевшим с Су-33, она нравится и даже очень, даже без всяких ОВТ и АФАР, а там "волки матерые" и просто так машину не похвалят. Всему свое время, будет АФАР, на всех машинах. Вообще надо хотя бы немного поизучать материал и потом уже писать коменты.
      vanek77
  4. Kenneth Сегодня, 13:24
    А по цене он как сопоставляется с изделиям Сухого
    Kenneth
    1. uskrabut Сегодня, 13:41
      0,75 от цены Су-35 кажется.
      uskrabut
    2. Genry Сегодня, 14:01
      Первое время - будет дороже. Но это другой самолет, жрёт меньше, манёвренность выше, размер и заметность - ниже, место стоянки и хранения - дешевле, возможность взлёта и посадки на коротких и узких ВПП ( и шоссе ? ).
      Недостаток - нужно компактное внутреннее оборудование, что не влезет, придется вешать на внешнюю подвеску и уменьшать количество вооружения.
      Genry
  5. Teberii Сегодня, 13:25
    Поживем увидим, но даже в сказке есть доля правды.
    Teberii
  6. NordUral Сегодня, 13:34
    Сталина на вас нет!
    NordUral
  7. Lester7777 Сегодня, 13:36
    А истребитель F-35 всего лишь усовершенствованная версия самолета братьев Райт... Еще одно подтверждение тому, что на рынке вооружений любые средства хороши.
    Lester7777
  8. Комментарий был удален.
  9. Волька Сегодня, 13:46
    армии нужны самолеты по ТТХ разные и во множестве, а не в еденичных экземплярах, у МиГ-35 своя ниша по ТТХ и соответственно свой рынок...
    Волька
  10. Громобой Сегодня, 13:47
    Подвесной прицельный контейнер-то миговцы сделали?А то обещали в своё время.
    Громобой
  11. Jack-B Сегодня, 13:54
    Думаю что на законодательном уровне пора запрещать анонимные источник в сми.
    Jack-B
  12. rudolff Сегодня, 13:56
    Честно говоря, уже перестал ориентироваться и понимать, чем отличаются все эти Миг-29М/М2, Миг-29К/КУБ, Миг-35. То же яйцо, только вид сбоку?
    rudolff
    1. Jovanni Сегодня, 14:33
      Цитата: rudolff
      Честно говоря, уже перестал ориентироваться и понимать, чем отличаются все эти Миг-29М/М2, Миг-29К/КУБ, Миг-35. То же яйцо, только вид сбоку?


      Да вроде свиду и не отличишь... Но нам говорят что у этих яиц, типа, звон другой. Малиновый...
      Jovanni
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:24
      Цитата: rudolff
      Честно говоря, уже перестал ориентироваться и понимать, чем отличаются все эти Миг-29М/М2, Миг-29К/КУБ, Миг-35. То же яйцо, только вид сбоку?

      Рудольф,чтоб тебе проще было понять, помимо некоторых не явных отличий ,есть достаточно заметные...у МИГ-35 как и у палубного МИГ-29К вся авионика в "цифре". Не знаю,как там будет с серийным 35-м,но если у него не будет ОВТ и АФАРа,это очень сильно снизить боевые возможности этого МФИ. А посему,пока говорить о чем-то конкретно рано...надо дождаться серийной машины.А до нее еще 2 года минимум.
      НЕКСУС
  13. BerBer Сегодня, 13:59
    Зарубежные покупатели не хотят брать самолёт который не стоит на вооружении. Поэтому придётся принимать, хотя не особо надо. Это кажется уже обсуждали - "о необходимости наших ВКС в МИГ 35".
    BerBer
  14. Макаров Сегодня, 14:00
    в общем-то пока похоже на правду...не верю что не в состоянии сделать НОВЫЙ самолет...вот товарищ Сталин знал как простимулировать ученых в свое время...гуманизма там было мало зато результат был потрясающим...)
    Макаров
    1. Alexey RA Сегодня, 14:46
      Цитата: Макаров
      не верю что не в состоянии сделать НОВЫЙ самолет...

      В состоянии. Лет за 20. При наличии финансирования. Пример у нас есть - Т-50.
      Цитата: Макаров
      вот товарищ Сталин знал как простимулировать ученых в свое время...

      Угу... вот только даже при ИВС был шанс получить в качестве результата недовооружённый МиГ-1/3, крайне требовательный к культуре производства ЛаГГ-3 или вообще полную несуразицу типа Як-2/4.
      А ещё был шанс, что принятый на вооружение и поставленный в серию самолёт через полгода окажется без серийных моторов - как ДБ-3Ф после известного скандала со снятием М-88 с производства для доработки. Или что перспективный истребитель окажется бумажным - как И-185, оставшийся без мотора: М-71 так и не дошёл до серии, а М-82 пришлось доводить даже когда его уже ставили на серийные машины. Вот ситуация с М-82 на 1942 г.:
      1) выбрасывание масла из суфлеров мотора;
      2) разрыв дюритов и петрофлекосов откачивающей маслосистемы мотора перед фетровым фильтром;
      3) неудовлетворительная работа карбюратора по высотам, особенно на 2-й скорости нагнетателя;
      4) задиры поршней.
      Alexey RA
    2. terro Сегодня, 17:29
      Ну и почему мы не увидели МиГ--29 в 53ем? Почему каждый дворник думает, что дай конструктору пинка и будет новая ракета? "Ведь природа не может творить по приказу, и совсем уж понятно, не может и Бог!" Развитие технологий идет не по параболе..
      terro
    3. terro Сегодня, 17:36
      При ИВС неверящие в наших ученых и конструкторов шли копать каналы. Любая монета имеет две стороны.
      terro
  15. Горный стрелок Сегодня, 14:06
    Ох уж этот NI. Ну зачем ВО опять этих "ихспердов" постит? Ну совсем они не в курсе. Начинка у истребителей СЕКРЕТНАЯ.
    Горный стрелок
  16. Чёрный Полковник Сегодня, 14:20
    Цитата: _Ugene_
    Радиус действия за счет доп. бака? Грандиозная новация. Уменьшена заметность? Планер тот-же, разрабатывался 40 лет назад, какая нафиг уменьшенная заметность? Что-бы реально уменьшить ЭПР, планер делается исходя из этого - посмотрите на ПАКФА.
    Я так понимаю, что если не этот заказ, то МИГ совсем загнется, что не есть гуд. Ничего лучше у миговцев нет, вот из этого и исходят.

    Америкосы не стесняются поставить в свои ВВС ещё партию "Хорнетов", и ничего, все живы и не рыдают, что это самолёт 20-го века.
    Чёрный Полковник
    1. _Ugene_ Сегодня, 14:32
      Разговор про то, что преподносят этот МиГ-29М2 (МИГ-35) как суперновацию, а в реальности обычный МИГ-29. В свое время был отличный самолет, если бы сейчас поставили на серийные образцы АФАР и ОВТ была бы вторая жизнь у этого самолета, а так грусть и печаль.
      _Ugene_
      1. Every Сегодня, 17:20
        Двигатели с ОВТ (УВТ) ставятся как опция, за отдельную плату.
        Every
  17. Вояджер Сегодня, 15:01
    На мой взгляд от правды здесь недалеко. Непонятно возмущение - а что вы хотели-то? Миг и так долгое время в заднице, финансирование им и так не дают. Естественно могут лучше, были бы деньги. Всё равно это лучше чем ничего и тем более лучше, чем забвение Мига
    Вояджер
  18. Bronevick Сегодня, 15:49
    А вы что думали что это новый самолёт? Ясень пень это модернизированный МиГ-29.
    Bronevick
  19. Инжeнeр Сегодня, 15:51
    Надеюсь его хоть с нуля собирают, а не как Миг-29СМТ из списанных планеров.
    Инжeнeр

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня