National Interest «раскрыл секрет» российского Миг-35
Презентованный на прошлой неделе истребитель МиГ-35, на самом деле, не тот самолет, который предлагался Индии в 2011 году, это всего лишь «усовершенствованный вариант наземного базирования самолета палубной авиации МиГ-29КР», утверждает «National Interest», ссылаясь на свои источники в российском ОПК. Статью приводит газета Взгляд.
«У него отсутствует отклоняемый вектор тяги. А отказ от РЛС с АФАР – это скорее финансовая, а не техническая проблема с точки зрения закупщиков», – сказал источник изданию.
По мнению автора статьи, «столь тщательно проработанная презентация истребителя сделана для рекламы, а вся затея с созданием МиГ-35 нужна только для сохранения РСК "МиГ" – ее производственных линий и экспортных поставок».
«Министерство обороны хочет получить РЛС с АФАР, но покупать МиГ-35 оно желает как можно дешевле. Иностранные заказчики, имеющие возможность покупать МиГи, по-прежнему приобретают их без АФАР из-за стоимостных факторов», – утверждает собеседник.
Установленная на истребитель станция, по все видимости, является одной из версий РЛС «Жук», заявляет издание.
По словам автора, такой прецедент в России уже был, когда «Су-30М2 создавали исключительно ради сохранения изготовителя планера» – Комсомольского-на-Амуре авиационного объединения.
В статье также отмечается, что МиГ-35 предназначен больше для экспорта, российские же войска нуждаются в более современных машинах «с лучшими характеристиками».
«МиГ-35 – последняя надежда КБ Микояна на выживание в условиях, когда компания "Сухой" обладает несомненными преимуществами», – заключает автор.
«У него отсутствует отклоняемый вектор тяги. А отказ от РЛС с АФАР – это скорее финансовая, а не техническая проблема с точки зрения закупщиков», – сказал источник изданию.
По мнению автора статьи, «столь тщательно проработанная презентация истребителя сделана для рекламы, а вся затея с созданием МиГ-35 нужна только для сохранения РСК "МиГ" – ее производственных линий и экспортных поставок».
«Министерство обороны хочет получить РЛС с АФАР, но покупать МиГ-35 оно желает как можно дешевле. Иностранные заказчики, имеющие возможность покупать МиГи, по-прежнему приобретают их без АФАР из-за стоимостных факторов», – утверждает собеседник.
Установленная на истребитель станция, по все видимости, является одной из версий РЛС «Жук», заявляет издание.
По словам автора, такой прецедент в России уже был, когда «Су-30М2 создавали исключительно ради сохранения изготовителя планера» – Комсомольского-на-Амуре авиационного объединения.
В статье также отмечается, что МиГ-35 предназначен больше для экспорта, российские же войска нуждаются в более современных машинах «с лучшими характеристиками».
«МиГ-35 – последняя надежда КБ Микояна на выживание в условиях, когда компания "Сухой" обладает несомненными преимуществами», – заключает автор.
Использованы фотографии: ТАСС, Марина Лысцева