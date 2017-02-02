Сирийские военкоры показали «работу» российских Су-34
Подразделения Республиканской Гвардии Сирийской Арабской Армии развернули наступление южнее авиабазы Кувейрис, нанеся удар по позициям террористов «Исламского Государста» севернее озера Джаббул.
Непосредственную поддержку сирийским силам оказывают ВКС РФ. Армейские военкоры сняли «работу» российских бомбардировщиков Су-24 и Су-34.
Непосредственную поддержку сирийским силам оказывают ВКС РФ. Армейские военкоры сняли «работу» российских бомбардировщиков Су-24 и Су-34.