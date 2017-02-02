02:21 03 февраля

Сирийские военкоры показали «работу» российских Су-34

Подразделения Республиканской Гвардии Сирийской Арабской Армии развернули наступление южнее авиабазы Кувейрис, нанеся удар по позициям террористов «Исламского Государста» севернее озера Джаббул.

Непосредственную поддержку сирийским силам оказывают ВКС РФ. Армейские военкоры сняли «работу» российских бомбардировщиков Су-24 и Су-34.




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Комментарии 5
  1. Громобой Вчера, 15:03
    Ничего не разберёшь,можно только сказать,что "они там есть" и на том спасибо,съёмку ведь делали случайные люди.
    Громобой
    1. Комментарий был удален.
  2. андрей юрьевич Вчера, 16:26
    и СУ-34,и СУ-24 работают...
    андрей юрьевич
    1. НЕКСУС Вчера, 17:13
      Цитата: андрей юрьевич
      и СУ-34,и СУ-24 работают...

      Такую бы помощь да новороссам ...вот бы ВСУшники поплясали с нацистами...
      НЕКСУС
      1. андрей юрьевич Вчера, 17:38
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: андрей юрьевич
        и СУ-34,и СУ-24 работают...

        Такую бы помощь да новороссам ...вот бы ВСУшники поплясали с нацистами...

        ПВО, Андрей там имеется...сначала его нужно обнулить...лучше "искандерами" их шлифануть...тоже хороший эффект, а после,"буратинами" дезинфекцию провести... yes
        андрей юрьевич
        1. НЕКСУС Вчера, 19:28
          Цитата: андрей юрьевич
          ПВО, Андрей там имеется...сначала его нужно обнулить...лучше "искандерами" их шлифануть...тоже хороший эффект, а после,"буратинами" дезинфекцию провести...

          Тезка,мелко плаваешь...Буратино конечно хорошо,но Смерч да Тюльпан с Гиацинтом думаю подейственнее будет.
          НЕКСУС

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