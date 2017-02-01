Киев признал факт наступления ВСУ в Донбассе
Сегодня высокопоставленный чиновник Минобороны Украины, а именно заместитель министра Игорь Павловский, фактически официально признал факт разворачивающегося наступления ВСУ в Донбассе. Комментируя ситуацию, складывающуюся в районе Авдеевки, Павловский заявил буквально следующее (цитата ТАСС):
Далее следует самое интересное. Тот же заместитель министра обороны Украины г-н Павловский заявляет, что «надеется на встречу контактной группы в Минске». По словам Павловского, очень важно, чтобы стороны договорились о соблюдении режима прекращения огня «на фоне сложившейся ситуации».
По логике Павловского, получается, что министерство обороны не в состоянии выполнить свои обязательства по прекращению огня ВСУ и, официально подтверждая факт наступления украинских войск, намерено добиваться прекращения огня после овладения территориями в так называемых «серых зонах». Значит ли это, что Павловский собирается всё сводить к прецеденту следующего характера: сначала украинские войска осуществляют обстрелы и идут в наступление, овладевая определёнными позициями и нарушая минские соглашения, затем командование призывает представителей контактной группы договориться о прекращения огня, чтобы за ВСУ закрепились занятые позиции - уже для будущих аналогичных провокаций?..
На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись.
Далее следует самое интересное. Тот же заместитель министра обороны Украины г-н Павловский заявляет, что «надеется на встречу контактной группы в Минске». По словам Павловского, очень важно, чтобы стороны договорились о соблюдении режима прекращения огня «на фоне сложившейся ситуации».
По логике Павловского, получается, что министерство обороны не в состоянии выполнить свои обязательства по прекращению огня ВСУ и, официально подтверждая факт наступления украинских войск, намерено добиваться прекращения огня после овладения территориями в так называемых «серых зонах». Значит ли это, что Павловский собирается всё сводить к прецеденту следующего характера: сначала украинские войска осуществляют обстрелы и идут в наступление, овладевая определёнными позициями и нарушая минские соглашения, затем командование призывает представителей контактной группы договориться о прекращения огня, чтобы за ВСУ закрепились занятые позиции - уже для будущих аналогичных провокаций?..
Использованы фотографии: @AlpolRu