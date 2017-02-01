17:31 01 февраля

Киев признал факт наступления ВСУ в Донбассе

Сегодня высокопоставленный чиновник Минобороны Украины, а именно заместитель министра Игорь Павловский, фактически официально признал факт разворачивающегося наступления ВСУ в Донбассе. Комментируя ситуацию, складывающуюся в районе Авдеевки, Павловский заявил буквально следующее (цитата ТАСС):
На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись.


Далее следует самое интересное. Тот же заместитель министра обороны Украины г-н Павловский заявляет, что «надеется на встречу контактной группы в Минске». По словам Павловского, очень важно, чтобы стороны договорились о соблюдении режима прекращения огня «на фоне сложившейся ситуации».

Киев признал факт наступления ВСУ в Донбассе



По логике Павловского, получается, что министерство обороны не в состоянии выполнить свои обязательства по прекращению огня ВСУ и, официально подтверждая факт наступления украинских войск, намерено добиваться прекращения огня после овладения территориями в так называемых «серых зонах». Значит ли это, что Павловский собирается всё сводить к прецеденту следующего характера: сначала украинские войска осуществляют обстрелы и идут в наступление, овладевая определёнными позициями и нарушая минские соглашения, затем командование призывает представителей контактной группы договориться о прекращения огня, чтобы за ВСУ закрепились занятые позиции - уже для будущих аналогичных провокаций?..

Использованы фотографии: ‏@AlpolRu
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Комментарии 38
  1. 210окв Сегодня, 13:46
    Никаких новых встреч в Минске пока не сдриснут с Донбасса..Или еще лучше с планеты Земля..
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:49
      обе стороны население эвакуируют-какие договорённости? "замес" впереди светит...
      андрей юрьевич
      1. Смог Сегодня, 13:51
        Насчет замеса согласен. Хотя сейчас в Минске начались очередные переговоры, результат, скорее всего будет нулевой.
        Смог
        1. cniza Сегодня, 15:43
          затем командование призывает представителей контактной группы договориться о прекращения огня, чтобы за ВСУ закрепились занятые позиции - уже для будущих аналогичных провокаций?..


          Стратеги мать их - вот она мечта щирого хохла , главное перехитрить.
          cniza
      2. антивирус Сегодня, 15:10
        ИНТЕРЕСНО ТАМ БУДЕТ РАЗВОДИТЬ УКРОПОВЦЕВ, по старым линиям.Др нет не будет.
        Или они тупые: сломав Минск 2 получат гуляй- поле до Днепра.
        Игра в поддавки- отступить, даже от ж\д вокзала.
        "заместитель министра обороны Украины г-н Павловский заявляет, что «надеется на встречу контактной группы в Минске».
        "Подпишут Брест 1"?
        антивирус
    2. Владыка Ситх Сегодня, 13:51
      Украинские военные обстреляли Калининский район Донецка, под огонь ВСУ попала машина скорой помощи — ранены три мирных жителя, включая фельдшера и водителя. Об этом сегодня ДАН сообщил глава райадминистрации Василий Ткачук.
      Владыка Ситх
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:53
        Цитата: Владыка Ситх
        Украинские военные обстреляли

        Серёга,натяните уже им глаз на Опу...задолбали они... am
        андрей юрьевич
      2. дядя Мурзик Сегодня, 14:08
        Владыка Ситх как там у вас?
        дядя Мурзик
        1. Владыка Ситх Сегодня, 14:17
          Работали всю ночь артой по огневым точкам и блиндажам. Один так и не смогли разбить.
          http://chervonec-001.livejournal.com/1756962.html вот сводку закончил
          Владыка Ситх
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:17
            Цитата: Владыка Ситх
            Работали всю ночь артой по огневым точкам и блиндажам. Один так и не смогли разбить.

            Гаубиц да минометов типа Тюльпан вам надо бы побольше...ну и ЗСО Смерч пару-тройку дивизионов,чтоб не играться Градами. Тогда уж этих земноводных как ветром сдует.
            Спасибо за последние свежие сводки.Держитесь ребятки. Будет и на нашей улице праздник.
            НЕКСУС
            1. olgen58 Сегодня, 15:49
              А лучше "буратино"
              olgen58
              1. НЕКСУС Сегодня, 15:52
                Цитата: olgen58
                А лучше "буратино"

                "Буратино" не такой дальнобойный...всего до 6 км.А вот Смерч самое то.Ну и Тюльпаны с САУ Геацинт ...
                НЕКСУС
    3. сибиралт Сегодня, 14:12
      Брешут укровояки. Они продвинулись по "серой зоне" (нейтральной), но ни пяди земли ЛДНР не захватили. По последним данным их боевые потери до 200 военных и фашистов из Правого сектора. Огребутся и еще.
      сибиралт
  2. Волька Сегодня, 13:52
    но именно так и происходит, тактика по выжиманию нейтральной полосы все ближе к столицам ЛДНР в действии...
    Волька
  3. Громобой Сегодня, 13:53
    Если Киев продолжит бить по мирному населению,то нужно будет перекопать этих продвинувшихся ребят и тем самым сорвать план более массивного наступления,ведь в спину этим "продвинувшимся" дышат вполне готовые батальоны с артиллерией которых этот успех может воодушевить на решительные действия.
    А "минск" это вообще ни о чём,тактический инструмент в руках США и РФ.Вот и не надо американцам давать козыря в лице наступающей укроармии .
    Громобой
  4. barclay Сегодня, 13:58
    Тупо, как угол дома. Вообще то в Минских соглашениях, насколько известно, оговорена линия соприкосновения (граница), которая должна сохраняться
    barclay
  5. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 13:58
    Не знаю какие тараканы в головах украинцев,ибо голова предмет темный и исследованию не подлежит...Но... Но терпение жителей ДНР и ЛНР скоро лопнет и погонят они хохлов дальше Киева... Гнев все таки надо как то удовлетворить.
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. Donch4ak Сегодня, 14:58
      Гнать надо было в августе 2014 года и силы были и запал.... дошли до Мариуполя - нате вам Минские соглашения....
      Donch4ak
    2. 97110 Сегодня, 16:07
      Цитата: КИБЕРНИНДЗЯ
      предмет темный и исследованию не подлежит..

      Подлежит разборке, мытью в керосине и замене консистентной смазки(мозгов).
      97110
  6. KIBL Сегодня, 14:08
    Долбить эту укропскую шваль без устали,не жалеть боеприпасы.Ежели что Россия всегда поможет!
    KIBL
  7. prior Сегодня, 14:23
    Направить в Донбасс "гуманитарную помощь" - десяток Калибров.

    И сразу начнут выполняться все договорённости, в том числе и Минские....
    prior
    1. Тень тьмы Сегодня, 14:47
      Чего уж мелочиться? Тогда может сразу Искандеры с ядерными БЧ?! (Это был сорказм)
      Тень тьмы
  8. Jovanni Сегодня, 14:24
    Тот же заместитель министра обороны Украины г-н Павловский заявляет, что «надеется на встречу контактной группы в Минске».


    А чего ещё эта минская группа должна сделать? Узаконить захват новых территорий хунтой?
    Jovanni
  9. rotor Сегодня, 14:25
    сначала украинские войска осуществляют обстрелы и идут в наступление, овладевая определёнными позициями и нарушая минские соглашения, затем командование призывает представителей контактной группы договориться о прекращения огня


    Понятно, что укрохунта, с молчаливого потокания Запада, не собирается выполнять минские соглашения и откровенно саботирует подписанные соглашения.

    Кроме того, они постоянно городят отсебятину, как будто минские соглашения они не подписывали.

    Налицо откровенный саботаж и необходимо поднять этот вопрос на самом высоком международном уровне.
    rotor
  10. 3vs Сегодня, 14:35
    Именно так и планируется...
    Наглость - второе счастье для этих...
    3vs
  11. neoshef Сегодня, 14:43
    Это просто СЮР.... слов нет.
    neoshef
  12. Антифашист Сегодня, 14:43
    Ващето по Минским соглашениям даже Дебальцево должно быть за Украиной. Ополченцы просто отказались уходить.
    Антифашист
    1. vezunchik Сегодня, 14:56
      а ты их читал??? просто таким образом хотят свалить Трампа
      vezunchik
      1. Антифашист Сегодня, 15:11
        Я помню требование к ним уйти и их отказ под предлогом, что с занятого они просто не уйдут, а не ссылка на соглашения. Значит, были причины требовать.
        Антифашист
    2. rotor Сегодня, 15:10
      А серая зона, Новолуганское, Верхнеторецкое, разве за укронацистами по минским соглашениям?

      Линию разделения для того и спрямили, чтобы не было соблазна у укрохунты пытаться разделить ЛДНР на две части и избавить Донецк от обстрелов с трёх сторон. Уже тогда понимали, что хунта не успокоится.
      rotor
      1. Антифашист Сегодня, 15:15
        Я на эту тему помню только спор за Дебальцево. Детали по всем нас.пунктам не проверял.
        Антифашист
  13. ydjin Сегодня, 15:14
    Пора уже остепенить воинствующих укропов, пару "КАЛИБРОВ" им в Раду что бы не баловали!
    ydjin
  14. Кот канибал Сегодня, 16:14
    Пора прекратить всякие переговоры с Киевом,они не имеют смысла.
    Кот канибал
    1. DrShAN Сегодня, 16:31
      Ещё, желательно, денонсировать признание последних выборов президентских на Украине. Ну и прочих послемайданных.
      DrShAN
  15. Гуру Сегодня, 16:54
    сначала украинские войска осуществляют обстрелы и идут в наступление, овладевая определёнными позициями и нарушая минские соглашения, затем командование призывает представителей контактной группы договориться о прекращения огня, чтобы за ВСУ закрепились занятые позиции - уже для будущих аналогичных провокаций?
    - Это очевидное решение ВСУ.
    -А если по подобной схеме будет действовать ДНР, то вой подъимется- мол бьють, да обижають -москали проклятые.
    Очень интересно какое решение будет принято в Администрации президента РФ ? Не ужели опять будут пассовать.
    Гуру
  16. Станислав Гандрабуров Сегодня, 17:00
    ВСУ внутри Украины могут перемещаться как им будет угодно. И никакие внешние институты им не указ.
    Станислав Гандрабуров
  17. Принц_Пенсии Сегодня, 17:00
    Пора прекратить всякие переговоры с Киевом
    Это просто СЮР.... слов нет.
    Принц_Пенсии
  18. tolmachiev51 Сегодня, 17:14
    Видимо следует приравнять ВСУ к ИГИЛ и подниматься "на крыло" -ибо эти упыри ,как и те , ничего не понимают.
    tolmachiev51

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