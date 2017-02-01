Киев признал факт наступления ВСУ в Донбассе

На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись.

Сегодня высокопоставленный чиновник Минобороны Украины, а именно заместитель министра Игорь Павловский, фактически официально признал факт разворачивающегося наступления ВСУ в Донбассе. Комментируя ситуацию, складывающуюся в районе Авдеевки, Павловский заявил буквально следующее (цитата ТАСС ):Далее следует самое интересное. Тот же заместитель министра обороны Украины г-н Павловский заявляет, что «надеется на встречу контактной группы в Минске». По словам Павловского, очень важно, чтобы стороны договорились о соблюдении режима прекращения огня «на фоне сложившейся ситуации».По логике Павловского, получается, что министерство обороны не в состоянии выполнить свои обязательства по прекращению огня ВСУ и, официально подтверждая факт наступления украинских войск, намерено добиваться прекращения огня после овладения территориями в так называемых «серых зонах». Значит ли это, что Павловский собирается всё сводить к прецеденту следующего характера: сначала украинские войска осуществляют обстрелы и идут в наступление, овладевая определёнными позициями и нарушая минские соглашения, затем командование призывает представителей контактной группы договориться о прекращения огня, чтобы за ВСУ закрепились занятые позиции - уже для будущих аналогичных провокаций?..