Кабмин Нидерландов призвал парламент ратифицировать соглашение ЕС и Украины
Кабинет министров Нидерландов призвал парламент страны ратифицировать соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, передает ТАСС со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.
К закону приложена пояснительная записка, составленная главами МИД и Министерства торговли республики. Также представлены королевское послание и экспертное заключение госсовета.
В документах отмечается, что «решение по данному вопросу повлияет на ЕС в целом, отдельных его членов и Украину». Эксперты утверждают, что «ратификация, (несмотря на итоги референдума), отвечает национальным и европейским интересам», в противном же случае Евросоюзу «грозит дальнейшая дестабилизация на границе».
По их мнению, «отказ ратифицировать документ чреват дальнейшей дестабилизацией на Украине», кроме того может пострадать имидж Европейского союза.
Возможно, что нижняя палата поддержит закон о ратификации, однако в верхней палате, по-прежнему, сохраняется неопределенная ситуация.
Напомним, в декабре сообщалось, что голландцы достигли взаимопонимания с руководством ЕС по вопросу ассоциации с Украиной. При этом европейское руководство согласилось на все требования Нидерландов.
К закону приложена пояснительная записка, составленная главами МИД и Министерства торговли республики. Также представлены королевское послание и экспертное заключение госсовета.
В документах отмечается, что «решение по данному вопросу повлияет на ЕС в целом, отдельных его членов и Украину». Эксперты утверждают, что «ратификация, (несмотря на итоги референдума), отвечает национальным и европейским интересам», в противном же случае Евросоюзу «грозит дальнейшая дестабилизация на границе».
По их мнению, «отказ ратифицировать документ чреват дальнейшей дестабилизацией на Украине», кроме того может пострадать имидж Европейского союза.
Возможно, что нижняя палата поддержит закон о ратификации, однако в верхней палате, по-прежнему, сохраняется неопределенная ситуация.
Напомним, в декабре сообщалось, что голландцы достигли взаимопонимания с руководством ЕС по вопросу ассоциации с Украиной. При этом европейское руководство согласилось на все требования Нидерландов.
Использованы фотографии: http://rusfoto.net