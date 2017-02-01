17:41 01 февраля

Кабмин Нидерландов призвал парламент ратифицировать соглашение ЕС и Украины

Кабинет министров Нидерландов призвал парламент страны ратифицировать соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, передает ТАСС со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.



К закону приложена пояснительная записка, составленная главами МИД и Министерства торговли республики. Также представлены королевское послание и экспертное заключение госсовета.


В документах отмечается, что «решение по данному вопросу повлияет на ЕС в целом, отдельных его членов и Украину». Эксперты утверждают, что «ратификация, (несмотря на итоги референдума), отвечает национальным и европейским интересам», в противном же случае Евросоюзу «грозит дальнейшая дестабилизация на границе».

По их мнению, «отказ ратифицировать документ чреват дальнейшей дестабилизацией на Украине», кроме того может пострадать имидж Европейского союза.

Возможно, что нижняя палата поддержит закон о ратификации, однако в верхней палате, по-прежнему, сохраняется неопределенная ситуация.

Напомним, в декабре сообщалось, что голландцы достигли взаимопонимания с руководством ЕС по вопросу ассоциации с Украиной. При этом европейское руководство согласилось на все требования Нидерландов.

Использованы фотографии: http://rusfoto.net
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Комментарии 27
  1. 210окв Сегодня, 13:49
    Да пустите же вы их наконец в...Ну,короче говоря в сортир..Под дверью же нагадят.. fool wassat
    210окв
    1. Дядька Сегодня, 13:50
      Ну это только призыв, может ничего не последовать.
      Дядька
      1. cniza Сегодня, 15:47
        Цитата: 210окв
        Да пустите же вы их наконец в...Ну,короче говоря в сортир..Под дверью же нагадят.. fool wassat


        Они , европейцы , даже себе не представляют какое "счастье" им принесет Украина , да примите же их поскорее.
        cniza
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:50
      гомообществу свежего мяса захотелось...да ради Бога!
      андрей юрьевич
    3. Alexanast Сегодня, 14:00
      Да пустите же вы их наконец


      Вот уж точно. Чего мурыжить-то. То они у себя скакали - пусть по эуропеским площадям поскачут.
      А то в Европе скучновато стало.
      Alexanast
    4. Ольгович Сегодня, 14:03
      Цитата: 210окв
      а пустите же вы их наконец


      А как же Референдум, т.е. воля граждан Голландии НЕпринимать? Нетолерантненько....
      Ольгович
      1. Topotun Сегодня, 14:19
        Видели они толерантость.... Когда интересы Брюсселя затронуты...
        Topotun
    5. Vadivak Сегодня, 14:37
      Цитата: 210окв
      Да пустите же вы их наконец в...

      По отзывам наших туристов украинцы за рубежом напиваются и хамят только на русском, так что местные европейцы считают их русскими, а когда наши им делают замечания, нагло ржут на мове
      Vadivak
      1. 210окв Сегодня, 14:42
        Скоро укротуристы будут ходить по гейропам в ватниках..
        Цитата: Vadivak
        Цитата: 210окв
        Да пустите же вы их наконец в...

        По отзывам наших туристов украинцы за рубежом напиваются и хамят только на русском, так что местные европейцы считают их русскими, а когда наши им делают замечания, нагло ржут на мове
        210окв
  2. Teberii Сегодня, 13:51
    Канапелька пустила глубокие корни,а уж ветви и подавно солнышко загородили.
    Teberii
  3. Кент0001 Сегодня, 14:03
    Что-то новое. Будем посмотреть.
    Кент0001
  4. Юрий Николаевич Сегодня, 14:07

    Как и положено в любом государстве.
    Юрий Николаевич
  5. KIBL Сегодня, 14:12
    Не ребята,я как гражданин ЕС против этой банды недобитков!Нас своих прибалтийских недобитков хватает а тут еще всякий сброд с Ближнего Востока и Африки!Спасибо не надо нам такого счастья!
    KIBL
    1. Topotun Сегодня, 14:20
      А придется терпеть.....
      Topotun
    2. c3r Сегодня, 14:37
      Вас вообще никто не спрашивает!Сказали в гейропу значит в ..опу.
      c3r
  6. To be or not to be Сегодня, 14:13
    15 марта 2017 года.в Нидерландах должны состояться Парламентские выборы .
    Не забываем .что первая буржуазная революция произошла именно в Нидерландах в 1566-1579 гг.
    На 1 декабря 2016 года по данным опроса
    -Правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), к которой принадлежит нынешний премьер-министр страны Марк Рютте, заняла бы второе место, получив от 24 до 28 мест.
    -по данным опроса, партия PVV, лидером которой является известный своими евроскептическими взглядами и антиисламской позицией политик Герт Вилдерс, могла бы получить от 27 до 31 места из 150 мест в Нижней палате парламента.
    Если Партия свободы сохранит свое лидерство, другие голландские партии, скорее всего, попытаются сформировать коалиционное правительство, что ограничит власть Вилдерса. Это может сделать Нидерланды нестабильными в то время, когда ЕС сталкивается с серьезными проблемами
    «Консультативный и корректирующий» референдум об утверждении Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной был проведён в Нидерландах 6 апреля 2016 года. На референдуме гражданам было предложено ответить на вопрос: «Вы за или против ратификации Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной?».
    Результаты:: Нет - 61,49 % Да - 38,51 %
    Конечное решение находится в исключительной компетенции парламента Нидерландов
    Перед выборами в парламент .-кто будет стрелять себе в ногу ?
    To be or not to be
  7. prior Сегодня, 14:17
    "кроме того может пострадать имидж Европейского союза"

    У Гейропы есть имидж ? Он какой - Меркель в хиджабе?
    prior
  8. Jovanni Сегодня, 14:21
    Да берите, берите! Британия оттуда, - Украина туда. Хороший обмен! wink Они вам вашу ЕС быстро ухандокают... И да, прям в предвкушении, что скажет Турция...
    Jovanni
    1. Ren Сегодня, 17:14
      Попрошу не путать божий дар с яичницой.
      Ассоциация - это не вступление, а право европейским компаниям практически беспошлинно (не платить в бюджет страны) торговать в этих странах, обратное движение - только по квотам и жёстко соблюдая регламенты ЕС.
      Среди стран, ассоциированных с ЕС есть такие страны:
      Сирия, Йемен, Египет, Турция, Чили, Алжир, Ливан, Иордания, Вьетнам, Палестина и др.
      В выше перечисленных странах, несомненно, уровень жизни как в ЕС.
      Украине должна достичь уровня Йемена обязательно.
      Ren
  9. dubowitskij.vick Сегодня, 14:28
    Пострадать имидж ЕС не может, поскольку самого имиджа нет. Что доказывает выход Англии, и отказ Трампа финансировать эту воровскую организацию.
    dubowitskij.vick
  10. dubowitskij.vick Сегодня, 14:34
    Если Украину каким-то боком ( полностью или как ассоциированного члена) примут в ЕС, то ей (Украине) придётся взять на себя приличную долю принятия беженцев из Среднего Востока и Африки. И закрыть производство машиностроительной и продовольственной продукции, не соответствующих стандартам ЕС. Что, естественно, закроет границы России от них.
    dubowitskij.vick
  11. 100502 Сегодня, 14:35
    Надеюсь их пустят, просто хочется новых анекдотов про ЕС и салоедов
    100502
  12. Горный стрелок Сегодня, 14:36
    А им что с ассоциацией, что без, все равно не жить. Нельзя в Европу тащить нацистов. Остались французы. Фийона вроде "выбивают" из седла. Тогда Марин. Вот это будет "перемога"! Там сразу все кончится - и ассоциация, и "безвизг", и Крым ... wassat
    Горный стрелок
    1. Alex_Tug Сегодня, 15:33
      Ассоциация для майданцев пустое слово. Дайте им безвиз и пусть успокоятся. Пусть укрские нацики бороться с исламом в европу. ато европу исламизируют.
      Alex_Tug
  13. Горменгаст Сегодня, 15:04
    А еще они хотят полностью отменить референдумы, как нетолерантные мероприятия. am
    Горменгаст
  14. uav80 Сегодня, 15:04
    как то так...
    uav80
  15. vetor Сегодня, 15:14
    В честь праздника сбора марихуаны голландцы принимают голодранцев в Европу дождалися!
    vetor

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