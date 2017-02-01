Контртеррористическая операция в Азербайджане

В Азербайджане в ходе проведенной 31 января спецоперации по задержанию подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений были ликвидированы граждане республики: М.Улубеков по прозвищу «Абу Хавса», Г.Демиров по прозвищу «Абдульгариб», Ф.Садыхов по прозвищу «Абдулхалид», Т.Алмамедов и С.Мамедов по прозвищу «Абдуллах». В ходе операции по задержанию вышеуказанные лица оказали вооруженное сопротивление открыв огонь из автоматов и пистолетов. В ходе ответных мер со стороны оперативников четверо из террористов были уничтожены, а Ф.Садыхов задержан в качестве подозреваемого. Они готовились совершить теракты в стране.

Азербайджанские правоохранители провели контртеррористическую операцию, в ходе которой были ликвидированы четыре члена бандитской группировки. Служба государственной безопасности Азербайджана сообщает, что один из террористов был взят живым. По некоторым данным, его прозвище в группировке – Абдулхалид.Известно о том, что бандгруппа имела контакты с террористами за пределами республики. Установлено, что азербайджанская группировка получила указания по подготовке террористических актов в нескольких районах страны.Из сообщения пресс-службы СГБ, которое приводится на сайте «Вести.аз» На данный момент нет информации о том, с какими именно террористическими структурами за пределами Азербайджана были связаны представители бандгруппы, большинство членов которой уничтожены силовиками накануне. Нет данных и о том, где именно проводилась контртеррористическая операция.