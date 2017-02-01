17:37 01 февраля

Контртеррористическая операция в Азербайджане

Азербайджанские правоохранители провели контртеррористическую операцию, в ходе которой были ликвидированы четыре члена бандитской группировки. Служба государственной безопасности Азербайджана сообщает, что один из террористов был взят живым. По некоторым данным, его прозвище в группировке – Абдулхалид.

Известно о том, что бандгруппа имела контакты с террористами за пределами республики. Установлено, что азербайджанская группировка получила указания по подготовке террористических актов в нескольких районах страны.
Из сообщения пресс-службы СГБ, которое приводится на сайте «Вести.аз»:
В Азербайджане в ходе проведенной 31 января спецоперации по задержанию подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений были ликвидированы граждане республики: М.Улубеков по прозвищу «Абу Хавса», Г.Демиров по прозвищу «Абдульгариб», Ф.Садыхов по прозвищу «Абдулхалид», Т.Алмамедов и С.Мамедов по прозвищу «Абдуллах». В ходе операции по задержанию вышеуказанные лица оказали вооруженное сопротивление открыв огонь из автоматов и пистолетов. В ходе ответных мер со стороны оперативников четверо из террористов были уничтожены, а Ф.Садыхов задержан в качестве подозреваемого. Они готовились совершить теракты в стране.



Контртеррористическая операция в Азербайджане


На данный момент нет информации о том, с какими именно террористическими структурами за пределами Азербайджана были связаны представители бандгруппы, большинство членов которой уничтожены силовиками накануне. Нет данных и о том, где именно проводилась контртеррористическая операция.

Использованы фотографии: Trend
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Комментарии 16
  1. 210окв Сегодня, 14:08
    Расползается зараза по всему миру..В Азербайджане раньше как то было поспокойнее..Или просто не афишировали..
    210окв
    1. xetai9977 Сегодня, 14:28
      В Баку была проведена операция. А что касается экстремизма, да действительно, у нас никогда не было религиозного экстремизма. Мусульмане,иудеи и христиане всегда мирно жили и отлично ладили. И не только сейчас, а испокон веков. Да и более половины азербайджанцев до сих пор точно не знают,шииты они,или сунниты. У нас особо этим никто не интересовался до сих пор. Эмиссары из арабских стран постарались,скорее всего.
      xetai9977
      1. Мар.Тира Сегодня, 14:34
        Насколько я наслышан там укрывались сторонники Фетхуллаха Гюлена?Не их ли там накрыли?
        Мар.Тира
        1. xetai9977 Сегодня, 14:35
          Возможно. А может и других организаций, вроде ИГИЛ. Следствие покажет. У нас очень отрицательно относятся к тем,кто присоединяется к ИГИЛ и воюет в Сирии и Ираке. Не наши это войны. Жертвовать собой ради внутриарабских разборок- верх идиотизма. Тем более перед нами стоит карабахская проблема. Хочешь показать свой доблесть- воюй за свою Родину, а не за фанатиков-арабов
          xetai9977
          1. xetai9977 Сегодня, 14:44
            У оперативников DTX красивая форма. Мне лично нравится. Если не ошибаюсь автоматы немецкие
            xetai9977
            1. kotdavin4i Сегодня, 15:32
              на этих фото - тюнингованный М4
              kotdavin4i
            2. kotdavin4i Сегодня, 15:35


              есть и с Таворами.
              kotdavin4i
              1. cniza Сегодня, 15:50
                Цитата: 210окв
                Расползается зараза по всему миру..В Азербайджане раньше как то было поспокойнее..Или просто не афишировали..


                Никто себя , к сожалению , уже не может чувствовать спокойно , пока с бармалеями не разберутся до их конца.
                cniza
  2. Teberii Сегодня, 14:09
    Всему своё время узнаем откуда они взялись.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 14:11
      Может и от нас..Пережидали или лечились..
      Цитата: Teberii
      Всему своё время узнаем откуда они взялись.
      210окв
  3. Мар.Тира Сегодня, 14:18
    Цитата: 210окв
    Может и от нас..Пережидали или лечились..
    Цитата: Teberii
    Всему своё время узнаем откуда они взялись.

    С чего бы это?Хотите сказать мы пристанище боевиков со всего света?Тонко!А ни чего что у них под боком их лучший друг Турция,в которой террористы расцвели как в малиннике.
    Мар.Тира
    1. 210окв Сегодня, 14:24
      Когда этих нелюдей прижимают в Чечне или Дагестане,куда по Вашему они отходят?В горы или лес?Когда становится жарко в их аулах то стараются переждать за бугром,Грузия и Азербайджан рядом.У нас кубанские фсбэшники в командировках на границе с нашей стороны отлавливают..
      Цитата: Мар.Тира
      Цитата: 210окв
      Может и от нас..Пережидали или лечились..
      Цитата: Teberii
      Всему своё время узнаем откуда они взялись.

      С чего бы это?Хотите сказать мы пристанище боевиков со всего света?Тонко!А ни чего что у них под боком их лучший друг Турция,в которой террористы расцвели как в малиннике.
      210окв
    2. Громобой Сегодня, 14:29
      Да ладно,даже руководство Дагестана недавно признало,что в Сирии воюют за ИГ и т.д. до 1400 жителей республики.Это большая проблема,что такая часть нашей кавказской молодёжи деятельно симпатизирует этим идеям.И залакировывать проблему нецелесообразно.В Азербайджане вроде тихо было с радикалами,хотя особо и не слежу за новостями из этой республики.
      Громобой
  4. Knizhnik Сегодня, 14:43
    Кажется, будто ликвидировать на месте стали больше. То ли намеренно по израильским методикам , то ли сопротивляться стали больше.
    Knizhnik
  5. kotdavin4i Сегодня, 15:31
    Цитата: Мар.Тира
    А ни чего что у них под боком их лучший друг Турция,

    Под боком да не совсем. Общая граница у нас с Турцие проходит только в Нахичеване. в свою очередь Нахичевань с основной частью республики граничит через Иран. В Нахичевань они не сунутся - там не так много народа - чужих сразу вычисляют, Иран сам их очень не любит. Варианта два либо самолетами - но тогда их сразу на заметку берут и ведут, либо из Дагестана или Грузии горными тропами.
    kotdavin4i
  6. Skubudu Сегодня, 15:37
    На фото режет глаз конфигурация М4, установлены комплектующие которые друг с другом не ставят на один проект.
    Этакие "Покемонганы" получились...
    Зачем они велосипед изобретают... Mk-18 же есть...
    Skubudu

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