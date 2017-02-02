02:28 03 февраля

Великая стена: почему Трамп хочет отгородиться от горячего дыхания Южной Америки?

Одним из первых поступков новоизбранного президента США Дональда Трампа стало подписание специального указа об охране государственной границы. В соответствии с этим указом в ближайшее время должно начаться строительство специальной стены на границе Соединенных Штатов Америки и соседней Мексики. О планах по строительству «Великой американо-мексиканской стены» Дональд Трамп заявлял неоднократно еще во время предвыборной кампании. Но тогда мало кто придавал этим словам значение: видимо, оппоненты Трампа были уверены в том, что это обещание — банальная предвыборная демагогия, которую часто позволяют себе кандидаты в депутаты и президенты. Оказалось, что это не так. Дональд Трамп сдержал свое слово.

Великая стена: почему Трамп хочет отгородиться от горячего дыхания Южной Америки?


Подписав указ об охране государственной границы, Трамп рассказал журналистам, что строительство стены начнется в течение месяца. Работы по строительству профинансирует США, однако затем, по словам американского президента, Мексика вернет все 100% стоимости работ по возведению пограничного сооружения. Потребность в строительстве стены, по словам Трампа, вызвана необходимостью пресечения нелегальной иммиграции в США с территории Мексики, а также борьбы с наркобизнесом и нелегальной торговлей оружием.


Граница с Мексикой давно стала настоящей головной болью для Соединенных Штатов. Протяженность границы способствовала ее фактической прозрачности, что использовали не только нелегальные иммигранты, проникавшие в США из Мексики с целью трудоустройства, но и преступные группировки, торгующие наркотиками и оружием. Именно открытая американо-мексиканская граница обеспечивала плотное соприкосновение США с опасным дыханием Латинской Америки. Ведь через Мексику в США направляются и иммигранты из еще менее развитых стран Центральной Америки — Гватемалы, Гондураса, Сальвадора. Стоит отметить, что граница Мексики и Гватемалы практически не охраняется, поэтому первоначальной целью иммигрантов из слаборазвитых стран Центральной и Южной Америки становится Гватемала. Отсюда мигранты направляются в Мексику. Их задача — как можно быстрее пересечь мексиканскую территорию, поскольку, несмотря на прозрачность границы с Гватемалой, в Мексике полиция настроена достаточно жестко по отношению к нелегальным мигрантам. Уже с территории Мексики латиноамериканцы попадают собственно в США.

Трафик нелегальной миграции очень масштабен. До 11 сентября 2001 года охрана американо-мексиканской границы практически отсутствовала. Каждый день тысячи мексиканцев пересекали границу, направляясь на работу в близлежащие американские населенные пункты, а вечером возвращались домой — в Мексику, поскольку арендовать жилье в приграничных пунктах на мексиканской территории значительно дешевле, чем по другую сторону границы. Террористические акты 11 сентября заставили американское руководство изменить свое отношение к проблеме охраны государственной границы. Кстати, первым строительство «Великой американской стены» начал Джордж Буш-младший — в 2007 году. Шестиметровый забор должен был стать одним из ключевых компонентов системы обеспечения безопасности государственной границы.

Однако, из-за нехватки финансирования следующий президент Барак Обама прекратил строительство сооружения. Таким образом, стена была построена лишь на треть. Тем не менее, даже в годы правления Обамы было сделано немало для усиления мер безопасности на мексиканской границе. В настоящее время здесь сосредоточена большая часть всех американских пограничников — более 17,5 тысяч человек из 20,5 тысяч человек. Численность пограничной охраны на американо-мексиканской границе за пятнадцать лет была увеличена в два раза. Однако, полностью ликвидировать нелегальную иммиграцию, наркотрафик и оборот оружия американским пограничникам не удалось. Именно на это обстоятельство и обратил внимание Дональд Трамп еще в бытность кандидатом на пост президента США.

Даже то обстоятельство, что шестиметровый забор был построен во многих местах, где прежде нелегалы пересекали границу, не стало серьезным препятствием для мексиканцев и выходцев из других латиноамериканских стран. Более-менее эта мера повлияла лишь на трафик трудовых мигрантов, да и то лишь тех, кто рассчитывал устроиться на честную работу. Контрабандисты и нелегалы, проникающие в США с сомнительными целями, быстро установили, где можно преодолеть стену. Например, один из самых распространенных способов проникнуть через забор — сделать в нем лаз. Всего за полминуты — минуту мексиканцы успевают проделать отверстие в заборе, после чего проникают на американскую территорию. Любые ремонты стены не помогают — вскоре появляются новые прорехи в заборе. Более того, мексиканцы всячески препятствуют пограничникам в ремонте ограждений, забрасывая их камнями и бутылками с мексиканской территории.



На мексиканском участке границы уже очень давно функционируют целые палаточные городки, населенные латиноамериканцами — не только мексиканцами, но и выходцами из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Колумбии и многих других государств. Большая часть обитателей жутких палаточных городков прибыла на границу в надежде пробраться в США, однако у них не хватило денег на оплату услуг проводников — представителей организованных преступных группировок, специализирующихся на проведении через границу. Теперь неудавшиеся нелегалы вынуждены жить в палаточных городках, так как у них, чаще всего, нет и средств на возвращение домой.

Существование палаточных городков нелегалов на американо-мексиканской границе — еще одна головная боль и американских, и, к слову, мексиканских властей. Ведь эти городки — не только рассадник нищеты, но и эпицентр преступности. Во-первых, мексиканские бандиты регулярно нападают с целью ограбления на нелегальных иммигрантов, следующих на американскую границу. Во-вторых, сами обитатели городков, оставшись без средств, включаются в криминальную деятельность. В этих городках распространена наркомания, многие нелегалы соглашаются с предложениями наркоторговцев выступить в качестве контрабандистов и постараться перевезти наркотики через границу.

Решение Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой и об усилении охраны южных рубежей США вызвало неоднозначную реакцию и в самой стране, и за ее пределами. По понятным причинам, указ Трампа вызвал резкую критику со стороны мексиканцев. Сам президент Мексики Энрике Пенья Ньето выступил с заявлением, что Мексика не собирается оплачивать строительство стены и не приемлет любые стены на своих границах. В стране начались демонстрации протеста против нового главы соседнего государства. Категорически против решения нового президента США выступили и представители американских леволиберальных кругов США, которые обвиняют Трампа чуть ли не в фашизме. Демократические власти Сан-Франциско просто отказались сотрудничать с федеральным центром по вопросам борьбы с нелегальной иммиграцией. Кстати, большинство выходцев из латиноамериканских государств, проживающих в США, на выборах поддерживали Хиллари Клинтон именно из-за резких заявлений Трампа против нелегальной иммиграции.

Здесь следует отметить, что среди чиновников американских ведомств, включая и правоохранительные органы, много людей, сочувствующих демократам, а также имеющих латиноамериканское происхождение. Поэтому нет ничего удивительного и в том, что Дональд Трамп, подписав указ о строительстве стены и моратории на въезд в США для граждан ряда государств, столкнулся с саботажем своих начинаний со стороны чиновников, назначенных правительством Обамы. Так, исполнявшая обязанности генерального прокурора США министр юстиции Салли Йейтс выступила против указа Трампа об ужесточении миграционной политики и приказала юристам ведомства отказываться от представительства интересов США на судебных процессах, которые будут инициироваться иммигрантами в связи с принятием нового указа. Как только президенту стало известно о таком поступке Салли Йейтс, она была отстранена от занимаемой должности. Трамп подчеркнул, что Йейтс, как назначенец Обамы, отличалась слабой позицией по охране государственных границ и очень слабой позицией по иммиграционному контролю.



Неоднозначную реакцию позиция Трампа по вопросу о строительстве стены вызвала и в третьих странах, которые, на первый взгляд, совершенно не заинтересованы в обсуждении этого внутреннего дела США, в лучшем случае — предмета отношений США и Мексики. Так, свою обеспокоенность планами Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой выразило правительство Аргентины. С другой стороны, «отличной идеей» назвал решение Трампа израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, который увидел в строительстве стены надежный инструмент на пути пресечения нелегальной иммиграции. К слову, его выступление в поддержку планов Трампа вызвало критику со стороны как мексиканского руководства, так и внушительной в Мексике еврейской общины. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай даже потребовал от Израиля принести официальные извинения за высказывание премьер-министра страны.

Президент Ирана Хасан Роухани также подверг указы Трампа критике и назвал избранного главу американского государства «политическим новичком». Иранского лидера возмутило решение американского президента о временном моратории на въезд в США для граждан семи мусульманских государств, среди которых оказался и Иран, а также Йемен, Ирак, Сирия, Ливия, Судан и Сомали. Правда, не очень понятно, почему глава государства, находящегося, мягко сказать, далеко не в лучших отношениях с США, так обеспокоен сохранением возможности для иранцев беспрепятственно въезжать в Соединенные Штаты. Также Роухани не забыл и о строящейся стене, подчеркнув, что в современном мире не время создавать стены между странами.

С критических позиций анализируют решение Трампа о перекрытии каналов нелегальной иммиграции и эксперты — экономисты. Дело в том, что экономическая ситуация в южных, пограничных с Мексикой, штатах США, давно характеризуется сильной зависимостью от труда иммигрантов, в том числе и нелегальных. Целый ряд отраслей экономики комплектует нижние этажи профессиональной иерархии именно иммигрантами, причем нелегальными. Например, нелегальных иммигрантов привлекают фермеры, поскольку гражданина США и даже легального иммигранта практически невозможно уговорить наняться на сельскохозяйственные работы — эта деятельность считается очень тяжелой, она мало оплачивается и не имеет никакого престижа у современной молодежи. Но очевидно, что те риски, которые несет масштабная нелегальная иммиграция национальной безопасности американского государства, куда масштабнее, чем выгода американских фермеров из южных штатов.

Позицию Трампа разделяют многие американские силовики. Недавно назначенный министром внутренней безопасности США отставной генерал Корпуса морской пехоты ВМС Джон Келли еще недавно возглавлял Южное командование Вооруженных сил США, отвечавшее за Латинскую Америку. По мнению Келли, именно из Латинской Америки в настоящее время исходит наибольшая опасность для национальной безопасности США — и это наркоторговля, торговля оружием, преступность, нелегальная иммиграция. В числе наиболее опасных стран генерал называет Мексику, Боливию, Венесуэлу, Колумбию и Перу.

Не менее скандальную известность приобрело и решение Трампа ввести мораторий на въезд в США гражданам семи азиатских и африканских государств. Новый президент мотивировал этот указ все теми же соображениями обеспечения национальной безопасности и борьбы с терроризмом. В списке стран — нестабильные и постоянно воюющие Сирия, Ливия, Йемен, Ирак и Сомали, а также Иран и Судан, с которыми США давно находится в плохих отношениях. Трамп считает, что если запретить въезд в страну гражданам этих государств, то можно существенно повысить уровень антитеррористической безопасности. Впрочем, пока непроработанность нового указа уже привела к нескольким скандальным ситуациям, когда во въезде в США отказывали гражданам стран Евросоюза, сохранившим свое второе иранское, иракское и т.д. гражданство. Не смог проехать в США и Хамид Дарвиш, работавший переводчиком 101-й воздушно-десантной дивизии США в Ираке. Его задержали в Нью-Йоркском аэропорту.

Кстати, в свое время, ведя агрессивную войну в Индокитае, американское правительство обеспечило условия для выезда в США многим тысячам вьетнамских, лаосских и камбоджийских беженцев, которые до победы коммунистов в своих государствах работали на американскую армию или занимали правительственные должности. Например, именно благодаря такой политике, в США образовалась внушительная диаспора хмонгов — одного из национальных меньшинств Лаоса, чей лидер генерал Ванг Пао долгое время воевал против лаосских коммунистов на стороне США. Теперь же указ Трампа создает серьезные препятствия не только для потенциальных экстремистов и террористов, но и, наоборот, для тех иракцев, ливийцев или сирийцев, которые сотрудничали с американским командованием и именно по этой причине стремятся получить убежище на территории Соединенных Штатов. Но, скорее всего, их проблема будет решена по истечению срока моратория, когда США сможет сформулировать более четкие критерии для разрешения или отказа во въезде на территорию страны.
Автор: Илья Полонский


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Комментарии 22
  1. Teberii Вчера, 15:16
    Мужик сказал и теперь должен отвечать за свои слова,а он готов на все.
    Teberii
    1. Alena Frolovna Вчера, 15:38
      С 25 января 2017 года в обязательную школьную программу Мексики включены прыжки с шестом.

      – Кум, слышал, Трамп берёт к себе на работу Яценюка?
      Советником по Украине?
      – Нет, прорабом на строительстве стены с Мексикой.
      Alena Frolovna
      1. Alena Frolovna Вчера, 16:41
        Трампу следует издать закон:

        Если кто митингует за свободный въезд в страну чёрного криминала - к тому в дом подселяют по мигранту или по паре мигрантов из мигрантской общаги. И если подселённый мигрант совершает преступление, всё равно какое правонарушение - отвечать по закону вместе с мигрантом будет тот, кто его защищал с плакатом и пустил в свой дом!

        ps: Закон этот следует принять всем президентам всех стран.
        Не принявшим такой закон правителям, пускающим в свою страну весь чёрный сброд - следует селить в свои дворцы и квартиры по семье мигрантов.

        Из жж pycckux
        Alena Frolovna
        1. Maksus Вчера, 17:29
          Все правильно он делает, из Мексики (куда вынесено основное производство США) идет бесконтрольный поток не только мигрантов, но и проблем, с ними связанных - проституция, наркотики, оружие, грязь и вонь. Если Канада - достаточно спокойный сосед, хотя там в лесах столько мета варят, что мама не горюй, то Мексика - это клоака, от которой просто необходимо отгородиться. Правда как это сделать и кто будет все эти рубежи охранять.
          Maksus
  2. Ren Вчера, 15:29
    Ну вот и соединённые государства америки стали строить свой железный занавес, отгораживаясь и разделяя бывшую территорию аннексированную у Мексики.
    Ren
    1. андрей юрьевич Вчера, 15:48
      Цитата: Ren
      отгораживаясь и разделяя бывшую территорию аннексированную у Мексики.

      кстати,таки-да! а не потребует ли, Мексика Калифорнию обратно?
      андрей юрьевич
      1. свой1970 Вчера, 16:37
        Каких-то 30 лет назад Берлинская стена была признаком страшного тоталитаризма,ею тыкали СССР и ГДР - "Где демократия и свобода?За стеной!!!!", "Долой Берлинскую стену!!"....
        А сейчас первейшим признаком демократии становится возведение стены, да побольше...

        З.Ы. Блин, нас опять будут упрекать в отсутствии свободы и демократии - у нас стены нет...
        Надо построить где нибудь, хоть метров сто - на границе с Лимитрофами, например...
        Может, тогда они успокоятся и решат что мы на них нападать не будем - нервничают же люди,переживают....
        свой1970
        1. Социал-демократ Вчера, 20:54
          Только есть очень большие различия между Берлинской стеной и стеной на границе с Мексикой. Берлинская стена была направлена на сдерживания от миграции своих же граждан . А вот стена на границе с Мексикой - стена для защиты от миграции из Мексики.
          Социал-демократ
      2. DMoroz Вчера, 17:00
        кстати,таки-да! а не потребует ли, Мексика Калифорнию обратно?

        и не только, еще территорию штатов Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта, Колорадо, ну и на закуску вернуть независимость Республике Техас...
        DMoroz
        1. Alexey RA Вчера, 17:17
          Цитата: DMoroz
          ну и на закуску вернуть независимость Республике Техас...

          Какая-такая независимая Республика Техас?! belay
          Це ж незаконно отторгнутые понаехавшими североамериканскими сепаратистами исконно мексиканские земли - часть мексиканского штата Коауила-и-Техас!
          Alexey RA
          1. DMoroz Вчера, 17:50
            Согласен, изначально так и было hi
            Конституция Техаса была принята позже - в 1836 году, после войны за отделение Техаса от Мексики. Республика Техас получила международное признание, но Мексика отказалась ратифицировать договор о ее независимости.
            Республика Техас формально просуществовала до конца 1845 года когда «североамериканские сепаратисты» полностью подавили сопротивление мексиканцев и аннексировали Техас, сделав его 28-ым штатом.
            В 2012 году Техас подавал петицию о выходе из состава США, но их "побрили"...
            DMoroz
      3. EvgNik Вчера, 18:41
        Цитата: андрей юрьевич
        кстати,таки-да! а не потребует ли, Мексика Калифорнию обратно?

        Юрьевич, а захочет ли Калифорния обратно? Может они захотят самостоятельно жить. Флаг им в руки!
        EvgNik
  3. фа2998 Вчера, 16:53
    Цитата: Ren
    соединённые государства америки стали строить свой железный занавес,

    Да опоздали они лет на 30.Еще в 80 -х годах,читал статью в ЗВО о конкурсе на безпилотную боевую патрульную машину именно для мексиканской границы.Да за эти годы миллионы уже набежали,дети уже граждане США ,да и многие уже прижились.Нужно после стены еще и депортировать массово.И с безработицей покончат,да и расценки повысят-привлечь свою раб .силу. hi
    фа2998
  4. Alexey RA Вчера, 17:14
    Подписав указ об охране государственной границы, Трамп рассказал журналистам, что строительство стены начнется в течение месяца. Работы по строительству профинансирует США, однако затем, по словам американского президента, Мексика вернет все 100% стоимости работ по возведению пограничного сооружения.

    Американцы уже шутят, что поскольку Трамп - бизнесмен, то для сокращения расходов на строительство стены он наймёт нелегалов-мексиканцев. smile
    Alexey RA
    1. Евдоким Вчера, 17:54
      Цитата: Alexey RA
      Трамп - бизнесмен, то для сокращения расходов на строительство стены он наймёт нелегалов-мексиканцев

      Нелегалы это хорошая статья доходов, не только для криминала, но и для местного бизнеса. Не будет нелегалов, легалам надо платить больше, упадет рентабельность вместе с доходами, далее банкротства и прочие прелести капитализма. hi
      Евдоким
  5. Оператор Вчера, 17:26
    Если не пресечь поток мигрантов из всей Латинской Америки (а отнюдь не только из Мексики), то к 2050 году в США белое население окажется в меньшинстве из-за мигрантов и большей рождаемости у латинос и афроамериканцев внутри страны.

    По состоянию на начало 2017 года в США насчитывается около 11 млн. нелегальных мигрантов в основном из Латинской Америки. Многие из них голосовали за Клинтон, пользуясь законами о непредъявлении удостоверения личности на избирательных участках многих штатов.

    Подкопы под стену и палаточные лагеря нелегалов на территории Мексики сразу же будкт ликвидированы силами мексиканской полиции, как только Трамп объявит экономическую блокаду Мексике. Она же оплатит все расходы по возведению оставшихся двух третей пограничной стены за счет повышения экспортных пошлин на американские товары и услуги.

    Федеральному правительству США не впервой ломать через колено сопротивление внутри страны (при условии внутренней же поддержки правительственных действий) - так, администрация Линкольна без колебаний развязала гражданскую войну (самую кровопролитную из всех войн США) с целью переформатировать экспортноориентированную экономику южных штатов, да ещё и основанную на дешевом труде рабов (полная аналогия по оплате труда с нынешними гастарбайтерами-латиносами).
    Оператор
    1. Bastinda Вчера, 18:12
      Забота о американской нации - замечательно! А куда в России девать дагов таджиков и прочих чурок? Или они лучше пахнут?
      Bastinda
      1. Мардохаев Вчера, 18:54
        Ну начни их гонять по нац.признаку.А заодно с ними и якутов,бурятов,татар,башкир и тувинцев.Они ведь тоже как ты выразиился,ч...А они в свою очередь начнут тоже гонять.
        Мардохаев
  6. Робертъ Невский Вчера, 18:37
    Очень интересная статья!
    Робертъ Невский
  7. одинокий Вчера, 18:38
    Автору большой минус.
    Дело не в том что,написанная не соответствует истине.дело в другом.

    Автору надо было сперва разобратся с географией.речь тут идет насчет Мексики.Мексика не как не относится к Южной Америке.Географически Мексика -это Северная Америка.Справедливее было бы назвать статью "Почему Трамп отгораживается от Латинской Америки".
    В Латинскую Америку входят все страны Американского континента ,которые говорят на испанском языке.
    одинокий
  8. Кот канибал Вчера, 20:48
    Оно и России нужно отгородиться от бывших республик СССР,от которых кроме криминала и бандитизма основная масса коренного населения РФ ничего не видит. Если гастеры нужны каким то бизнесменам,пусть они сами уезжают в южные страны и там с ними работают. Не надо навязывать другим свои вкусы.
    Кот канибал
  9. zenion Вчера, 23:16
    Трамп ведь закончил военную академию и он не пальцем делан. Во всяком случае он сможет отличить планирование и исполнение. Возможно ему придётся уволить часть генералов и поставить под контроль партии силовые структуры.
    zenion

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