Великая стена: почему Трамп хочет отгородиться от горячего дыхания Южной Америки?

Одним из первых поступков новоизбранного президента США Дональда Трампа стало подписание специального указа об охране государственной границы. В соответствии с этим указом в ближайшее время должно начаться строительство специальной стены на границе Соединенных Штатов Америки и соседней Мексики. О планах по строительству «Великой американо-мексиканской стены» Дональд Трамп заявлял неоднократно еще во время предвыборной кампании. Но тогда мало кто придавал этим словам значение: видимо, оппоненты Трампа были уверены в том, что это обещание — банальная предвыборная демагогия, которую часто позволяют себе кандидаты в депутаты и президенты. Оказалось, что это не так. Дональд Трамп сдержал свое слово.Подписав указ об охране государственной границы, Трамп рассказал журналистам, что строительство стены начнется в течение месяца. Работы по строительству профинансирует США, однако затем, по словам американского президента, Мексика вернет все 100% стоимости работ по возведению пограничного сооружения. Потребность в строительстве стены, по словам Трампа, вызвана необходимостью пресечения нелегальной иммиграции в США с территории Мексики, а также борьбы с наркобизнесом и нелегальной торговлей оружием.Граница с Мексикой давно стала настоящей головной болью для Соединенных Штатов. Протяженность границы способствовала ее фактической прозрачности, что использовали не только нелегальные иммигранты, проникавшие в США из Мексики с целью трудоустройства, но и преступные группировки, торгующие наркотиками и оружием. Именно открытая американо-мексиканская граница обеспечивала плотное соприкосновение США с опасным дыханием Латинской Америки. Ведь через Мексику в США направляются и иммигранты из еще менее развитых стран Центральной Америки — Гватемалы, Гондураса, Сальвадора. Стоит отметить, что граница Мексики и Гватемалы практически не охраняется, поэтому первоначальной целью иммигрантов из слаборазвитых стран Центральной и Южной Америки становится Гватемала. Отсюда мигранты направляются в Мексику. Их задача — как можно быстрее пересечь мексиканскую территорию, поскольку, несмотря на прозрачность границы с Гватемалой, в Мексике полиция настроена достаточно жестко по отношению к нелегальным мигрантам. Уже с территории Мексики латиноамериканцы попадают собственно в США.Трафик нелегальной миграции очень масштабен. До 11 сентября 2001 года охрана американо-мексиканской границы практически отсутствовала. Каждый день тысячи мексиканцев пересекали границу, направляясь на работу в близлежащие американские населенные пункты, а вечером возвращались домой — в Мексику, поскольку арендовать жилье в приграничных пунктах на мексиканской территории значительно дешевле, чем по другую сторону границы. Террористические акты 11 сентября заставили американское руководство изменить свое отношение к проблеме охраны государственной границы. Кстати, первым строительство «Великой американской стены» начал Джордж Буш-младший — в 2007 году. Шестиметровый забор должен был стать одним из ключевых компонентов системы обеспечения безопасности государственной границы.Однако, из-за нехватки финансирования следующий президент Барак Обама прекратил строительство сооружения. Таким образом, стена была построена лишь на треть. Тем не менее, даже в годы правления Обамы было сделано немало для усиления мер безопасности на мексиканской границе. В настоящее время здесь сосредоточена большая часть всех американских пограничников — более 17,5 тысяч человек из 20,5 тысяч человек. Численность пограничной охраны на американо-мексиканской границе за пятнадцать лет была увеличена в два раза. Однако, полностью ликвидировать нелегальную иммиграцию, наркотрафик и оборот оружия американским пограничникам не удалось. Именно на это обстоятельство и обратил внимание Дональд Трамп еще в бытность кандидатом на пост президента США.Даже то обстоятельство, что шестиметровый забор был построен во многих местах, где прежде нелегалы пересекали границу, не стало серьезным препятствием для мексиканцев и выходцев из других латиноамериканских стран. Более-менее эта мера повлияла лишь на трафик трудовых мигрантов, да и то лишь тех, кто рассчитывал устроиться на честную работу. Контрабандисты и нелегалы, проникающие в США с сомнительными целями, быстро установили, где можно преодолеть стену. Например, один из самых распространенных способов проникнуть через забор — сделать в нем лаз. Всего за полминуты — минуту мексиканцы успевают проделать отверстие в заборе, после чего проникают на американскую территорию. Любые ремонты стены не помогают — вскоре появляются новые прорехи в заборе. Более того, мексиканцы всячески препятствуют пограничникам в ремонте ограждений, забрасывая их камнями и бутылками с мексиканской территории.На мексиканском участке границы уже очень давно функционируют целые палаточные городки, населенные латиноамериканцами — не только мексиканцами, но и выходцами из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Колумбии и многих других государств. Большая часть обитателей жутких палаточных городков прибыла на границу в надежде пробраться в США, однако у них не хватило денег на оплату услуг проводников — представителей организованных преступных группировок, специализирующихся на проведении через границу. Теперь неудавшиеся нелегалы вынуждены жить в палаточных городках, так как у них, чаще всего, нет и средств на возвращение домой.Существование палаточных городков нелегалов на американо-мексиканской границе — еще одна головная боль и американских, и, к слову, мексиканских властей. Ведь эти городки — не только рассадник нищеты, но и эпицентр преступности. Во-первых, мексиканские бандиты регулярно нападают с целью ограбления на нелегальных иммигрантов, следующих на американскую границу. Во-вторых, сами обитатели городков, оставшись без средств, включаются в криминальную деятельность. В этих городках распространена наркомания, многие нелегалы соглашаются с предложениями наркоторговцев выступить в качестве контрабандистов и постараться перевезти наркотики через границу.Решение Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой и об усилении охраны южных рубежей США вызвало неоднозначную реакцию и в самой стране, и за ее пределами. По понятным причинам, указ Трампа вызвал резкую критику со стороны мексиканцев. Сам президент Мексики Энрике Пенья Ньето выступил с заявлением, что Мексика не собирается оплачивать строительство стены и не приемлет любые стены на своих границах. В стране начались демонстрации протеста против нового главы соседнего государства. Категорически против решения нового президента США выступили и представители американских леволиберальных кругов США, которые обвиняют Трампа чуть ли не в фашизме. Демократические власти Сан-Франциско просто отказались сотрудничать с федеральным центром по вопросам борьбы с нелегальной иммиграцией. Кстати, большинство выходцев из латиноамериканских государств, проживающих в США, на выборах поддерживали Хиллари Клинтон именно из-за резких заявлений Трампа против нелегальной иммиграции.Здесь следует отметить, что среди чиновников американских ведомств, включая и правоохранительные органы, много людей, сочувствующих демократам, а также имеющих латиноамериканское происхождение. Поэтому нет ничего удивительного и в том, что Дональд Трамп, подписав указ о строительстве стены и моратории на въезд в США для граждан ряда государств, столкнулся с саботажем своих начинаний со стороны чиновников, назначенных правительством Обамы. Так, исполнявшая обязанности генерального прокурора США министр юстиции Салли Йейтс выступила против указа Трампа об ужесточении миграционной политики и приказала юристам ведомства отказываться от представительства интересов США на судебных процессах, которые будут инициироваться иммигрантами в связи с принятием нового указа. Как только президенту стало известно о таком поступке Салли Йейтс, она была отстранена от занимаемой должности. Трамп подчеркнул, что Йейтс, как назначенец Обамы, отличалась слабой позицией по охране государственных границ и очень слабой позицией по иммиграционному контролю.Неоднозначную реакцию позиция Трампа по вопросу о строительстве стены вызвала и в третьих странах, которые, на первый взгляд, совершенно не заинтересованы в обсуждении этого внутреннего дела США, в лучшем случае — предмета отношений США и Мексики. Так, свою обеспокоенность планами Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой выразило правительство Аргентины. С другой стороны, «отличной идеей» назвал решение Трампа израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, который увидел в строительстве стены надежный инструмент на пути пресечения нелегальной иммиграции. К слову, его выступление в поддержку планов Трампа вызвало критику со стороны как мексиканского руководства, так и внушительной в Мексике еврейской общины. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай даже потребовал от Израиля принести официальные извинения за высказывание премьер-министра страны.Президент Ирана Хасан Роухани также подверг указы Трампа критике и назвал избранного главу американского государства «политическим новичком». Иранского лидера возмутило решение американского президента о временном моратории на въезд в США для граждан семи мусульманских государств, среди которых оказался и Иран, а также Йемен, Ирак, Сирия, Ливия, Судан и Сомали. Правда, не очень понятно, почему глава государства, находящегося, мягко сказать, далеко не в лучших отношениях с США, так обеспокоен сохранением возможности для иранцев беспрепятственно въезжать в Соединенные Штаты. Также Роухани не забыл и о строящейся стене, подчеркнув, что в современном мире не время создавать стены между странами.С критических позиций анализируют решение Трампа о перекрытии каналов нелегальной иммиграции и эксперты — экономисты. Дело в том, что экономическая ситуация в южных, пограничных с Мексикой, штатах США, давно характеризуется сильной зависимостью от труда иммигрантов, в том числе и нелегальных. Целый ряд отраслей экономики комплектует нижние этажи профессиональной иерархии именно иммигрантами, причем нелегальными. Например, нелегальных иммигрантов привлекают фермеры, поскольку гражданина США и даже легального иммигранта практически невозможно уговорить наняться на сельскохозяйственные работы — эта деятельность считается очень тяжелой, она мало оплачивается и не имеет никакого престижа у современной молодежи. Но очевидно, что те риски, которые несет масштабная нелегальная иммиграция национальной безопасности американского государства, куда масштабнее, чем выгода американских фермеров из южных штатов.Позицию Трампа разделяют многие американские силовики. Недавно назначенный министром внутренней безопасности США отставной генерал Корпуса морской пехоты ВМС Джон Келли еще недавно возглавлял Южное командование Вооруженных сил США, отвечавшее за Латинскую Америку. По мнению Келли, именно из Латинской Америки в настоящее время исходит наибольшая опасность для национальной безопасности США — и это наркоторговля, торговля оружием, преступность, нелегальная иммиграция. В числе наиболее опасных стран генерал называет Мексику, Боливию, Венесуэлу, Колумбию и Перу.Не менее скандальную известность приобрело и решение Трампа ввести мораторий на въезд в США гражданам семи азиатских и африканских государств. Новый президент мотивировал этот указ все теми же соображениями обеспечения национальной безопасности и борьбы с терроризмом. В списке стран — нестабильные и постоянно воюющие Сирия, Ливия, Йемен, Ирак и Сомали, а также Иран и Судан, с которыми США давно находится в плохих отношениях. Трамп считает, что если запретить въезд в страну гражданам этих государств, то можно существенно повысить уровень антитеррористической безопасности. Впрочем, пока непроработанность нового указа уже привела к нескольким скандальным ситуациям, когда во въезде в США отказывали гражданам стран Евросоюза, сохранившим свое второе иранское, иракское и т.д. гражданство. Не смог проехать в США и Хамид Дарвиш, работавший переводчиком 101-й воздушно-десантной дивизии США в Ираке. Его задержали в Нью-Йоркском аэропорту.Кстати, в свое время, ведя агрессивную войну в Индокитае, американское правительство обеспечило условия для выезда в США многим тысячам вьетнамских, лаосских и камбоджийских беженцев, которые до победы коммунистов в своих государствах работали на американскую армию или занимали правительственные должности. Например, именно благодаря такой политике, в США образовалась внушительная диаспора хмонгов — одного из национальных меньшинств Лаоса, чей лидер генерал Ванг Пао долгое время воевал против лаосских коммунистов на стороне США. Теперь же указ Трампа создает серьезные препятствия не только для потенциальных экстремистов и террористов, но и, наоборот, для тех иракцев, ливийцев или сирийцев, которые сотрудничали с американским командованием и именно по этой причине стремятся получить убежище на территории Соединенных Штатов. Но, скорее всего, их проблема будет решена по истечению срока моратория, когда США сможет сформулировать более четкие критерии для разрешения или отказа во въезде на территорию страны.