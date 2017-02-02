На французской политической сцене проявляется дежавю
В выходные во Франции прошли праймериз социалистической партии. Победу на них одержал бывший министр образования Бенуа Амон. Теперь социалисты выдвинут его своим официальным кандидатом на выборах президента страны, которые пройдут в апреле. Завершившиеся праймериз практически сформировали круг претендентов на высший государственный пост Французской Республики. Однако социалисты в нём не главные. За последние годы они катастрофически растеряли свой былой авторитет у избирателей.
Как в Европе деградировали левые идеи
Началось это ещё в прошлую выборную кампанию. Тогда у французских социалистов был авторитетный и харизматичный лидер Доминик Стросс-Кан. В 2007 году президент Франции Николя Саркози выдвинул его на высокий пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. У президента Саркози был свой интерес в этом назначении. Таким способом он изящно избавлялся от самого серьёзного соперника во внутриполитической борьбе.
Кандидатура Стросс-Кана прошла в МВФ без проблем. У политика был большой опыт работы в парламенте и правительстве Франции, в том числе, — министром экономики, финансов и промышленности. Во время работы Доминика Стросс-Кана в Международном валютном фонде мир потряс самый серьёзный финансовый кризис нового века, во многом вызванный перегревом американского кредитного рынка.
Весной 2011 года на ежегодном заседании МВФ и Всемирного банка Доминик Стросс-Кан выступил с полуторачасовым анализом случившегося кризиса. Вывод докладчика потряс высокое собрание: «Вашингтонский консенсус (макроэкономическая модель, отражающая позицию и интересы администрации США, МВФ, Всемирного банка и американских аналитических центров) с его упрощёнными экономическими представлениями и рецептами рухнул во время кризиса мировой экономики и остался позади».
Это заявление ставило под сомнение дальнейшее использование американского доллара в качестве мировой валюты. Такую крамолу директору-распорядителю МВФ не простили. Очень скоро его обвинили в изнасиловании горничной отеля и арестовали. Любопытно, что под залог в миллион долларов Стросс-Кана выпустили только после его заявления об отставке с поста в МВФ.
Франция готовилась к очередным президентским выбором, и отставка Стросс-Кана была весьма кстати для социалистов, имевших все шансы на успех. Но отставному чиновнику не дали занять освобождающуюся политическую нишу. Последовали новые обвинения в сутенёрстве и сводничестве, превратившие в труху политический авторитет Доминика Стросс-Кана даже в не самой целомудренной Франции.
Его падение остановится в Парижском институте политических исследований, где Стросс-Кан станет профессором. Через три года с отставного чиновника снимут все обвинения, а 57% опрошенных институтом CSA французов придут к выводу, что так убирали потенциального кандидата в президенты Франции, неудобного американцам.
На тех выборах победил социалист Франсуа Олланд. Он сделал огромный скачок с постов мэра городка Тюль и президента генерального совета департамента Коррез на высшую государственную должность Франции. Сегодня по прошествии пяти лет этот человек стал почти карикатурной фигурой с рейтингом, близким к нулевым значениям. Олланд даже не рискнул выдвигать свою кандидатуру на новый срок.
Бездарная политика французского президента оставила теперь без шансов на успех и выдвинувшую его социалистическую партию. Эксперты не видят её кандидата дальше первого тура выборов. Впрочем, причины здесь не только в персоне Олланда. В последние годы европейские левые далеко отошли от своей традиционной политики, ориентированной на защиту социальной справедливости и интересов трудового народа.
Теперь левые защищают меньшинства — национальные, сексуальные, представляющие нетрадиционную культуру и веру и пр. Интересы и права этой публики стали смыслом политики французских социалистов. Достаточно вспомнить, как нынешнее правительство, дабы не оскорблять чувства представителей ЛГБТ-сообщества, ввело в обиход термины «родитель А» и «родитель Б», вместо привычных «мама» и «папа». Франция тогда вышла в протесте на улицу, но Олланд с компаний от своего решения не отступили.
Надо заметить, что французские социалисты отнюдь не одиноки в извращении традиционной морали и внедрении неких «европейских ценностей». Ленты информагентств регулярно несут удивляющие мир новости. Вот, к примеру, Германия. Здесь после Рождества институт изучения общественного мнения Forsa провел опрос о значении этого праздника для немцев. Оказалось, что каждый 10-й из опрошенных не знает о рождении Христа и о подлинной причине для праздника.
Порадовала мир Британия. В конце прошлой недели газета Daily Mail сообщила, что британская медицинская ассоциация выпустила для клиник Королевства «Руководство по эффективной коммуникации». В методическом документе докторам из-за опасения оскорбить трансгендеров запретили использовать термин «будущая мать» для ожидающих роды женщин. Ассоциация рекомендует применять другой — «беременные люди».
Словом, французские социалисты в своей политике соответствуют новомодным европейским течениям и даже забегают вперёд. Например, победивший на праймериз Бенуа Амон пообещал французам легализовать лёгкие наркотики. На первом этапе это будет марихуана.
В игру вступают скандалы
Не случайно избиратели стали снова проявлять внимание к политикам с традиционными взглядами. В начале января социологический институт Elabe опубликовал свой прогноз исхода первого тура президентских выборов во Франции. Социологи назвали фаворитом кандидата от партии «Союз за народное движение» (именуемое ещё — «Республиканцы») Франсуа Фийона. Он должен победить в первом туре.
Второе место исследователи из Elabe прочат лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. По версии социологов, эти политики должны разыграть между собой главный приз — пост президента Французской Республики. Остальные участники выборной гонки станут только статистами фаворитов. Близкий к ним результат может показать лишь независимый кандидат Эмманюэль Макрон, бывший министр экономики в правительстве социалистов.
Фавориты (Фийон и ЛеПен) — политики во Франции известные, не раз уже участвовали в разного ранга выборах. Есть некая общность в их политических планах. Оба выступают за развитие сотрудничества с Россией, ограничение миграции, власти бюрократии ЕС и ревизию отношений с США. Всё это скрупулёзно отразили исследователи Elabe, откомментировали в местных СМИ. Всем показалось, что выборы президента Франции 2017 года практически лишены интриги и обречены на предсказуемый результат.
В конце января интрига всё-таки появилась. В прошлую среду газеты Le Canard Enchaine обвинила Франсуа Фийона, что в бытность депутатом Национального собрания он пристроил жену своей помощницей. Пенелопа Фийон никаких обязанностей при этом не исполняла, но за несколько лет получила в качестве оплаты около 600 тысяч евро.
Надо заметить, история, рассказанная Le Canard Enchaine, достаточно типична для современных парламентов многих стран. В депутатской среде считается нормальной практикой взять в помощники или ассистенты близких родственников или супругов. Но случай с Фийоном за короткое время превратили в скандал. Рейтинг кандидата от «Республиканцев» сразу просел.
Больше того, уже в понедельник супруги Фийон пять часов давали показания в прокуратуре. Во вторник в парламенте провели обыски. Изымали документы, связанные с деятельностью Франсуа Фийона. Политик пока оправдывается. Называет скандал вокруг себя «политическим ходом», но местные СМИ, будто предчувствуя неприятную для Фийона развязку, предусмотрительно перестали называть его фаворитом президентской гонки.
В конце недели социологи из Kantar провели новый опрос. Он показал, что скандал серьёзно повлиял на позиции Фийона. Рейтинг «республиканца» упал до 22 процентов. К нему с отставанием на процент подтянулся Эмманюэль Макрон. Лидерство в гонке перешло к Марин Ле Пен. Ей стали прочить победу в первом туре с 25-ю процентами голосов.
Так было до субботы. 27 января повеяло жаром нового скандала. В этот день во французской прессе появились сообщения о том, что Европарламент потребовал от Ле Пен вернуть незаконно полученные 340 тысяч евро. Это зарплата двух её парламентских ассистентов. По версии чиновников Европарламента, сотрудники Ле Пен оплаченные посты занимали фиктивно. На деле они работали в штабе партии «Национальный фронт».
Удар по фаворитам очень напоминают историю с Домиником Стросс-Каном, оправданным через три года после президентских выборов. Как будет на этот раз — эксперты не берутся предсказать, хотя и делятся новыми расчётами. На фоне скандалов рейтинг радетеля за марихуану Бенуа Амона поднялся до 15 процентов. Это значит, что при объединении электората Амона и Макрона одному из них можно рассчитывать на победу во втором туре.
Как бы то ни было, налицо — «управляемая демократия», когда нежелательные для элиты кандидаты могут быть скомпрометированы в глазах избирателей или поставлены в заведомо проигрышную ситуацию. Так уже было пять лет назад. Тогда Франция получила президента, правление которого создало стране многие, пока непреодолимые проблемы. Дежавю…
Автор: Геннадий Грановский