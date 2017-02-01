17:36 01 февраля

Западные СМИ обвинили Россию в заигрывании с Талибаном

Недавно американские СМИ выдали следующее сообщение: «Талибан – новый джихадистский любимчик России. С целью подрыва НАТО Россия налаживает отношения с афганскими экстремистами, несмотря на их связи с Аль-Каидой». Об этом пишет Mixednews.

Западные СМИ обвинили Россию в заигрывании с Талибаном


«Это не галлюцинация. Это настоящая новостная статья, в которой утверждается, что Россия заигрывает с Талибаном, и это очень-очень плохо, так как (только подумать!) теперь Талибан – это та же Аль-Каида. А ведь принято считать, что такие связанные с Аль-Каидой группировки, как Фронт ан-Нусра (указанные группировки запрещены в РФ), являются умеренными», – пишет издание.


И как же Россия сотрудничает с Талибаном? Может быть, посылает оружие для борьбы с афганскими и американскими силами или «случайно» сбрасывает бомбы на американскую базу в Афганистане, что ведёт к укреплению Талибана? Нет, Москве ставится в вину кое-что более существенное.

Reuters: «Китай, Пакистан и Россия совместно решили выработать гибкий подход с целью убрать из списка санкций (ООН) некоторые фигуры (Талибана), что помогло бы установить мирный диалог между Кабулом и Талибским движением».

А вот что пишет Business Insider под заголовком «Россия помогает движению Талибан»: «В восьмидесятых годах США поддерживала "борцов за свободу" в Афганистане в их борьбе с Советским Союзом. Затем эти "борцы" положили начало движению Талибан. Видимо, Россия решила это припомнить. Как сообщается, Москва установила контакты с повстанцами из движения Талибан, чтобы поделиться информацией и объединить усилия в борьбе против местных формирований ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ)».

Итак, получается: «США создали, обучили и финансировали моджахедов, чтобы те воевали с Советским Союзом, а теперь Россия "отвечает взаимностью" … делясь информацией с движением Талибан о террористических группировках, действующих в регионе? Абсурд», заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.kamusaati.com
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19
  1. 210окв Сегодня, 14:27
    А что!Враг моего врага-мой друг..В определенных условиях это диктуется необходимостью..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 15:52
      Цитата: 210окв
      А что!Враг моего врага-мой друг..В определенных условиях это диктуется необходимостью..


      В данном случае это не работает.
      cniza
  2. Мар.Тира Сегодня, 14:28
    По моему у России давно был выработан иммунитет против террористов,тем более мусульман.Ни какой поддержки,ни в какой форме.
    Мар.Тира
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:46
      Недавно американские СМИ выдали следующее сообщение: «Талибан – новый джихадистский любимчик России
      даже боюсь предположить,откуда они это высасывают...
      андрей юрьевич
    2. антивирус Сегодня, 14:51
      Разрешено все ,что не запрещено. И допускается "обходить" всё, что запрещено и не вредит прямо гос-ву.
      У США эта казуистика получается лучше и на словах, и на деле , и длится она уже десятилетия
      антивирус
  3. Topotun Сегодня, 14:28
    Сами талибан вооружили - считай создали. А Россия опять крайняя.
    Topotun
  4. Копчёный Сегодня, 14:31
    Бояться редиски, что кто то кроме них будет трогать их игрушки.
    Копчёный
  5. KIBL Сегодня, 14:32
    Вот недоумки!Опять с больной головы на здоровую!Что они там пьют,курят или жрут?Этот бред высосан даже не из пальца а скорее из другого органа!Тьфу на них бесноватых полудуркам!
    KIBL
  6. AlexeyAlexey Сегодня, 14:34
    Цитата: 210окв
    А что!Враг моего врага-мой друг..В определенных условиях это диктуется необходимостью..


    Поэтому свидомые поддерживают братушек.из ИГИЛ
    AlexeyAlexey
  7. Михаил_59 Сегодня, 14:39
    Д.Б. !!! (с)

    И часовню - тоже Россия, и динозавров - тоже...
    Михаил_59
  8. ИванИванов Сегодня, 14:46
    Скоро напишут что мы его создали и вкатают санкции. для родителей 1,2,3.. норм логика
    ИванИванов
  9. V.ic Сегодня, 14:57
    Ну, обкакались матрасники в своё время, так теперь же этими какашками РФ закидывать? Невместно!
    V.ic
  10. Окорок Сегодня, 14:58
    видимо "заигрывать с "Талибаном"" можно только западу...
    друг террористов Маккейн негодуэ...
    Окорок
  11. vmo Сегодня, 14:59
    Западные СМИ обвинили Россию в заигрывании с Талибаном

    С таким больным воображением , нужно очень долго лечится и не факт , что будет прогресс в лечении, а оно пытается писать мутатень.
    vmo
  12. RUSIVAN Сегодня, 14:59
    Западные СМИ обвинили Россию в заигрывании с Талибаном
    Уж кто бы мычал в западном коровнике,даже если это и так то это и не плохо учитывая,что они объявили "Черным портянкам " войну,Талибы сейчас смотрятся как невинные пастухи с бородатыми трансвиститами из ИГИЛ...
    RUSIVAN
  13. To be or not to be Сегодня, 15:16
    "Западные СМИ обвинили Россию в заигрывании с Талибаном"
    Какой ревнивый Запад !!!. laughing laughing
    Само создали .сами вооружили.сами танцуют (уничтожают) -да с еще и ревнуют
    Однако!
    To be or not to be
  14. алекс-сп Сегодня, 15:46
    Вообще-то, если следовать западной логике, то заигрывать с талибами нам и дОлжно, по крайней мере пока они грызутся с игиловцами и не лезут на нашу территорию. А как уж там реально...может кто-то наверху и знает.
    алекс-сп
  15. mitrich Сегодня, 15:53
    Если это и так, наши правильно делают. Афган под боком, опасность для нас большая. Если из двух зол выбрать меньшую и помогать, что бы она боролась, сковывала действия большему злу, ИГИЛ. Чем плохо? По моему, правильно. Так и надо действовать.
    Старое правило: разделяй и властвуй, никто не отменял.
    mitrich
  16. avdkrd Сегодня, 16:44
    «Талибан – новый джихадистский любимчик России.

    Новые или старые джихадисткие любимчики -это термин применимый к США. Россия никогда не заигрывала с джихадистами, а главное не создавала их. Всех моральных уродов прикрывающихся исламом создали американские спецслужбы. Аль-Каида, Талибан, ИГИЛ - все это детища ЦРУ, что даже не отрицается. Американские средства массовой дезинформации, как всегда в своем репертуаре - переложить ответственность с больной головы на здоровую
    avdkrd

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня