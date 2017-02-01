Западные СМИ обвинили Россию в заигрывании с Талибаном
Недавно американские СМИ выдали следующее сообщение: «Талибан – новый джихадистский любимчик России. С целью подрыва НАТО Россия налаживает отношения с афганскими экстремистами, несмотря на их связи с Аль-Каидой». Об этом пишет Mixednews.
«Это не галлюцинация. Это настоящая новостная статья, в которой утверждается, что Россия заигрывает с Талибаном, и это очень-очень плохо, так как (только подумать!) теперь Талибан – это та же Аль-Каида. А ведь принято считать, что такие связанные с Аль-Каидой группировки, как Фронт ан-Нусра (указанные группировки запрещены в РФ), являются умеренными», – пишет издание.
И как же Россия сотрудничает с Талибаном? Может быть, посылает оружие для борьбы с афганскими и американскими силами или «случайно» сбрасывает бомбы на американскую базу в Афганистане, что ведёт к укреплению Талибана? Нет, Москве ставится в вину кое-что более существенное.
Reuters: «Китай, Пакистан и Россия совместно решили выработать гибкий подход с целью убрать из списка санкций (ООН) некоторые фигуры (Талибана), что помогло бы установить мирный диалог между Кабулом и Талибским движением».
А вот что пишет Business Insider под заголовком «Россия помогает движению Талибан»: «В восьмидесятых годах США поддерживала "борцов за свободу" в Афганистане в их борьбе с Советским Союзом. Затем эти "борцы" положили начало движению Талибан. Видимо, Россия решила это припомнить. Как сообщается, Москва установила контакты с повстанцами из движения Талибан, чтобы поделиться информацией и объединить усилия в борьбе против местных формирований ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ)».
Итак, получается: «США создали, обучили и финансировали моджахедов, чтобы те воевали с Советским Союзом, а теперь Россия "отвечает взаимностью" … делясь информацией с движением Талибан о террористических группировках, действующих в регионе? Абсурд», заключает издание.
«Это не галлюцинация. Это настоящая новостная статья, в которой утверждается, что Россия заигрывает с Талибаном, и это очень-очень плохо, так как (только подумать!) теперь Талибан – это та же Аль-Каида. А ведь принято считать, что такие связанные с Аль-Каидой группировки, как Фронт ан-Нусра (указанные группировки запрещены в РФ), являются умеренными», – пишет издание.
И как же Россия сотрудничает с Талибаном? Может быть, посылает оружие для борьбы с афганскими и американскими силами или «случайно» сбрасывает бомбы на американскую базу в Афганистане, что ведёт к укреплению Талибана? Нет, Москве ставится в вину кое-что более существенное.
Reuters: «Китай, Пакистан и Россия совместно решили выработать гибкий подход с целью убрать из списка санкций (ООН) некоторые фигуры (Талибана), что помогло бы установить мирный диалог между Кабулом и Талибским движением».
А вот что пишет Business Insider под заголовком «Россия помогает движению Талибан»: «В восьмидесятых годах США поддерживала "борцов за свободу" в Афганистане в их борьбе с Советским Союзом. Затем эти "борцы" положили начало движению Талибан. Видимо, Россия решила это припомнить. Как сообщается, Москва установила контакты с повстанцами из движения Талибан, чтобы поделиться информацией и объединить усилия в борьбе против местных формирований ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ)».
Итак, получается: «США создали, обучили и финансировали моджахедов, чтобы те воевали с Советским Союзом, а теперь Россия "отвечает взаимностью" … делясь информацией с движением Талибан о террористических группировках, действующих в регионе? Абсурд», заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.kamusaati.com