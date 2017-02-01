17:38 01 февраля

Сирийские танки стали применять высокоточные снаряды

В районе Пальмиры сирийские войска стали применять танковые управляемые снаряды для уничтожения военной техники джихадистов, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на SyrianMilitaryCap.

Сирийские танки стали применять высокоточные снаряды


«Утверждается, что используются управляемые танковые ракеты комплекса "Бастион", которые были задействованы танками Т-62М. На самом деле, для модернизированных "шестьдесятдвоек" создан комплекс 116-2 "Шексна", а 9К116-1 "Бастион" – это разработка для Т-55МВ, которые также имеются в Сирии», – поясняет автор публикации Роман Катков.


По его словам, ракеты этих 2-х комплексов различаются только тем, что используются орудиями разных калибров – 115 и 100 мм. «Ракетный снаряд для "Шексны" получил на корпусе опорные пояски, способствующие устойчивому движению по ненарезному стволу 115-мм орудия», – отмечает автор.



Ракеты наводятся на цель по лазерному лучу с помощью прибора наведения 1К13. Дальность поражения от 100м до 4 км. Скорость полета снаряда – 370 м/с, бронепробиваемость – до 600 мм. Вероятность попадания в цель на максимальной дальности – 80 %. Боеприпасы могут применяться в жару до +50 градусов, что немаловажно, учитывая климатические условия Сирии.

Использованы фотографии: Отвага2004, Министерство обороны Сирийской Арабской Республики
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Комментарии 32
  1. 210окв Сегодня, 14:59
    Это всё с наших складов.И скорее всего в экипажах наши наводчики-операторы..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 15:56
      С наших складов это точно , потому что у других быть не может , а вот на счет операторов - наводчиков это Вы погорячились , нет их там , могут быть только инструкторы.
      cniza
      1. Sirocco Сегодня, 16:21
        Цитата: cniza
        Вы погорячились , нет их там , могут быть только инструкторы.

        Ну ну, легко предание но верится с трудом. Зная рукоблудие Соколов и Тигров, с их кадрироваными дивизиями в 150-200 человек, каковы "дивизии" такие и "специалисты Сирийские"
        Sirocco
    2. seti Сегодня, 15:56
      Цитата: 210окв
      Это всё с наших складов.И скорее всего в экипажах наши наводчики-операторы..

      Что за глупость. На каждый танк наш наводчик. А нам это надо ? Проще тогда все экипажи укомплектовать нашими танкистами да и за армию САР воевать русским солдатам. Этого не будет. Помочь советом и бомбами с ВКС мы можем а воевать за кого то уж извольте. Хватит и спецназа за глаза. За свою свободу и будущее воевать должны сами сирийцы. Мы воевать должны за себя и свои интересы. И так как нам это нужно а ни кому то.
      seti
    3. ramzes1776 Сегодня, 16:30
      Цитата: 210окв
      Это всё с наших складов.И скорее всего в экипажах наши наводчики-операторы..

      Со складов давно уже все сроки хранения прошли. Скорее малыми партиями производят, а про наших операторов это бред.
      ramzes1776
    4. Koshak Сегодня, 16:49
      Цитата: 210окв
      И скорее всего в экипажах наши наводчики-операторы..

      Вы уж совсем сирийцев первобытными людьми считаете. Сколько нужно времени, чтобы обучить сирийского наводчика? Университет, для этого нужно что ли, закончить? У нас в учебке деревенского тракториста этому за 2 месяца обучают.
      Koshak
  2. Ustrushan Сегодня, 15:00
    Сирии нужна профессиональная армия.Профессионалам можно доверить и серьезные "игрушки". Подготовка ведется давно, значит скоро увидим хорошие результаты...
    Ustrushan
    1. KOMA Сегодня, 15:22
      Ваши бы слова, да богу в уши! Пока что ни одна армия на ближнем востоке не может называться профессиональной, кроме армии государства Израиль, как показывает практика при первой заварухе большая часть профессионалов оказывается простыми дехкане, даже "непобедимая" армия Ирака и то не смогла оказать мало мальского достойного сопротивления. На востоке уж больно ленивые они и трусливые.
      KOMA
      1. xetai9977 Сегодня, 15:40
        Согласен на счёт восточных армий. Но надо признать,что игиловцы тоже в большинстве своём арабы. И воюют достаточно умело
        xetai9977
        1. KOMA Сегодня, 15:56
          Насчёт игил я думаю что командование и наиболее боеспособные подразделения состоят из наёмников или специально подготовленных в лагерях идейных местных жителей, но основной костяк это такие же крестьяне которых под страхом смерти, голода и т.д. пускают как пушечное мясо. Жесткая дисциплина под страхом смерти, выгодно отличает подразделения игил от регуляров.
          KOMA
      2. Koshak Сегодня, 16:56
        Цитата: KOMA
        даже "непобедимая" армия Ирака и то не смогла оказать мало мальского достойного сопротивления.

        Кому? Сравнили Ирак и США в коалиции с прихвостнями.
        Koshak
  3. RUSIVAN Сегодня, 15:01
    Чего добру пылиться,когда можно во благо их использовать...
    RUSIVAN
    1. Alex_Tug Сегодня, 15:40
      Чего добру пылиться,когда можно во благо их использовать..

      У них есть гарантийный срок хранения. Лучше в бою утилизировать с пользой для дела.
      Alex_Tug
  4. avt Сегодня, 15:02
    «Утверждается, что используются управляемые танковые ракеты комплекса "Бастион", которые были задействованы танками Т-62М. На самом деле, для модернизированных "шестьдесятдвоек" создан комплекс 116-2 "Шексна", а 9К116-1 "Бастион" – это разработка для Т-55МВ, которые также имеются в Сирии», – поясняет автор публикации Роман Катков.
    А чего их мариновать на складах до состояния нестояния и списания ? Машины сходят даже с резерва , ну и огнеприпас надо реализовать по прямому назначению создания.
    avt
    1. Alexey RA Сегодня, 15:23
      Цитата: avt
      А чего их мариновать на складах до состояния нестояния и списания ?

      Тем более, что нигде, кроме как на Т-62, 115-мм орудие больше не используется.
      А все Т-62 сняты с вооружения ВС РФ. Более того, если бы не Сирия, то их бы сейчас полным ходом утилизировали.
      Alexey RA
      1. avt Сегодня, 15:35
        Цитата: Alexey RA
        Тем более, что нигде, кроме как на Т-62, 115-мм орудие больше не используется.

        Вот , если не ошибаюсь , 9К116-1 "Бастион" можно и из ,,Рапиры" метнуть , так что ..есть где и поближе их по прямому назначению метать.
        avt
        1. НЕКСУС Сегодня, 15:45
          Цитата: avt
          9К116-1 "Бастион" можно и из ,,Рапиры" метнуть , так что ..есть где и поближе их по прямому назначению метать.

          Новороссам бы совсем это не помешало...
          НЕКСУС
        2. Alexey RA Сегодня, 16:01
          Цитата: avt
          Вот , если не ошибаюсь , 9К116-1 "Бастион" можно и из ,,Рапиры" метнуть , так что ..есть где и поближе их по прямому назначению метать.

          Да, в отличие от 115-мм систем, 100-мм орудия у нас ещё остались.
          Насколько я понял, "Кастет" 9К116 был первым. Он породил "Бастион" 9К116-1 для Т-55 и "Шексну" 9К116-2 для Т-62.
          В обоих комплексах используется одна и та же ракета 9М117 от комплекса «Кастет». Но так как у 115-мм пушки У-5ТС калибр больше, то ракета 9М117 дополнительно оснащалась опорными поясами для обеспечения устойчивого движения по каналу ствола и для предотвращения прорыва газов вперёд снаряда. Кроме того, гильза с метательным зарядом была изменена под камору 115-мм орудия.

          Так что управляемая часть у танкового и противотанкового комплексов одна и та же. Вопрос в совместимости метательных зарядов и гильз (проще говоря, как войдёт гильза танковой пушки в камору ПТП). Вы же помните известные приколы с совместимостью выстрелов 75-мм ТП и ПТП у немцев. smile
          Alexey RA
        3. Чёрный Полковник Сегодня, 16:09
          А наводить, крутя штурвальчиками самой "Рапиры"? Мне представляется, что это будет не очень удобно, т.к. "Рапира" не заточена на наведение ПТУРов.
          Чёрный Полковник
          1. Серый брат Сегодня, 16:39
            Цитата: Чёрный Полковник
            т.к. "Рапира" не заточена на наведение ПТУРов.

            Прикол в том, что там в наведении одновременно участвуют два человека - наводчик и оператор. Наводчик наводит орудие на цель дабы произвести пуск в нужном направлении, а дальше ракету ведёт уже оператор отдельно стоящего прицельного комплекса.
            Серый брат
        4. kirgiz58 Сегодня, 16:58
          Кроме "дула", указанному боеприпасу, нужнА еще кое какая аппаратура. На "Рапире" она есть? Вроде нет.
          kirgiz58
          1. Серый брат Сегодня, 17:27
            Цитата: kirgiz58
            Кроме "дула", указанному боеприпасу, нужнА еще кое какая аппаратура. На "Рапире" она есть? Вроде нет.

            На "Рапире" её нет :-) На фото она слева от орудия на треноге стоит.
            Серый брат
      2. Самаритянин Сегодня, 15:50
        Кому будет интересно вот статья на ВО:

        https://topwar.ru/33688-otechestvennye-tankovye-r
        akety-i-snaryady.html
        Самаритянин
        1. kirgiz58 Сегодня, 17:18
          Дааас! Век живи - век учись, но один чёрт дураком помрешь. (с) но не мои слова.
          kirgiz58
  5. НЕКСУС Сегодня, 15:04
    Вот это верно...и склады освободим и Калибрами так раскидываться не будем. При этом чем не высокоточное оружие? Да и жизнь игиловцев надо бы сделать еще суровее.
    При этом ,по результатам боевого применения,подозреваю у нас в скором будущем разработают управляемый снаряд почище Эскалибура...
    НЕКСУС
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:08
      Да и жизнь игиловцев надо бы сделать еще суровее.


      Да и жизнь игиловцев надо бы сделать еще дешевле
      с-т Petrov
  6. ydjin Сегодня, 15:22
    Пора уже почистить наши склады от устаревших боеприпасов которые в Сирии будут весьма кстати!
    ydjin
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:35
      Цитата: ydjin
      Пора уже почистить наши склады от устаревших боеприпасов которые в Сирии будут весьма кстати!

      Справедливости ради,и новороссам они бы ох как не помешали.
      НЕКСУС
      1. Alexey-74 Сегодня, 15:57
        точно...очень надеюсь что они там присутствуют
        Alexey-74
  7. Ирек Сегодня, 15:52
    Идет реальная обкатка нашего вооружения в боевых условиях , на учениях такого эффекта не добиться.
    Ирек
    1. MaksoMelan Сегодня, 16:54
      Ага. Стоит над душой сержант к примеру или офицер и орёт. За матом ничего не понятно что случилось оказывается ты ногу неуспел как надо повернуть. А потом он орал потому что ты его понять не мог и поставить ногу как надо. И попробуй хоть о чёмто другом подумать!!!! такой папался. Это когда я в военноспортивном лагере был. Причём он на всех орал как резанный даже другие офицеры на него посматривали как на ненормального. Причём ещё и пинался. Ну мне как ребёнку это так воспринималось. Типа ноги попралял как положено. Причём не делая скидку что я вообще там самый младший с братом был. А потом орёт стреляй стреляй. Я даже прицелится неуспел как палец нажал. ( в смысле автомат всё время был направлен куда надо), но кагда вдруг кричат стреляй палец может дёрнутся самостолятельно. А потом до тебя доходит что патронов нет. И даже не дадут понять попал ты куда или нет.
      MaksoMelan
  8. MaksoMelan Сегодня, 16:39
    Из ветки про американские танки в Польше:
    ----Началось. А у нас есть дистанционно управляемые птуры? Чтоб воткнут трубу а сам с планшетом за метров 300. А у тебя штук 30 в разных местах так наставлено. И центр наведения в другом месте. Или рядом с бойцом.
    Нравится · Ответить · 4 · 22 ч
    Максим Максимов Предлогаю систему назвать Орган (муз инструмент).
    Нравится · Ответить · 22 ч
    ----Ramaz Kukuliev САУ на платформе АРМАТА с динстанционнум управлением. (Одна машина на закрытой позиции управляет залпами других машин стоящих на открытых, пока экипажи перекуривают. ;)
    Нравится · Ответить · 22 ч
    ----Максим Максимов Не это не то. Для САУ нужно машины дозаправки снаряжения подвоза боеприпасов и куча всего. А тут дот организовал натыкал труб замаскированных под берёзовые или дубовые обрубки. Или в холм. Минимум один чел. Максимум на смену чтоб хватало. Дежурство отдых, разведка. И главное что нет на местеипуска никого. Если что в ответку прилетит. И пусковая цела в смысле установка наведения. Не то что по пробовать сохранить пусковую от ТОУ. П по сути стационарная огромная дура переносимая только при помощи мошины. Нашим повезло.
    Нравится · Ответить · 1 · 21 ч
    MaksoMelan

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