Сирийские танки стали применять высокоточные снаряды
В районе Пальмиры сирийские войска стали применять танковые управляемые снаряды для уничтожения военной техники джихадистов, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на SyrianMilitaryCap.
«Утверждается, что используются управляемые танковые ракеты комплекса "Бастион", которые были задействованы танками Т-62М. На самом деле, для модернизированных "шестьдесятдвоек" создан комплекс 116-2 "Шексна", а 9К116-1 "Бастион" – это разработка для Т-55МВ, которые также имеются в Сирии», – поясняет автор публикации Роман Катков.
По его словам, ракеты этих 2-х комплексов различаются только тем, что используются орудиями разных калибров – 115 и 100 мм. «Ракетный снаряд для "Шексны" получил на корпусе опорные пояски, способствующие устойчивому движению по ненарезному стволу 115-мм орудия», – отмечает автор.
Ракеты наводятся на цель по лазерному лучу с помощью прибора наведения 1К13. Дальность поражения от 100м до 4 км. Скорость полета снаряда – 370 м/с, бронепробиваемость – до 600 мм. Вероятность попадания в цель на максимальной дальности – 80 %. Боеприпасы могут применяться в жару до +50 градусов, что немаловажно, учитывая климатические условия Сирии.
«Утверждается, что используются управляемые танковые ракеты комплекса "Бастион", которые были задействованы танками Т-62М. На самом деле, для модернизированных "шестьдесятдвоек" создан комплекс 116-2 "Шексна", а 9К116-1 "Бастион" – это разработка для Т-55МВ, которые также имеются в Сирии», – поясняет автор публикации Роман Катков.
По его словам, ракеты этих 2-х комплексов различаются только тем, что используются орудиями разных калибров – 115 и 100 мм. «Ракетный снаряд для "Шексны" получил на корпусе опорные пояски, способствующие устойчивому движению по ненарезному стволу 115-мм орудия», – отмечает автор.
Ракеты наводятся на цель по лазерному лучу с помощью прибора наведения 1К13. Дальность поражения от 100м до 4 км. Скорость полета снаряда – 370 м/с, бронепробиваемость – до 600 мм. Вероятность попадания в цель на максимальной дальности – 80 %. Боеприпасы могут применяться в жару до +50 градусов, что немаловажно, учитывая климатические условия Сирии.
Использованы фотографии: Отвага2004, Министерство обороны Сирийской Арабской Республики