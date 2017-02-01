Замаячил Авдеевский котёл?

Авдеевка. Режим тишины до 17.00 (киевское время – прим. «ВО»). Бригады приступили к работе.

Боевые действия в Донбассе не прекращаются, ВСУ продолжают попытки штурмовать наши позиции. Кроме того, постоянно украинская армия закидывает снарядами жилые массивы Макеевки, Донецка, Горловки. По неподтверждённым данным, артиллерийские снаряды попали по микрорайону Мирный. Были прилёты в район детских садов в Макеевке. (...) есть предпосылки штурма Авдеевки и создания так называемого авдеевского котла в треугольнике Горловка—Донецкий аэропорт—Ясиноватский блокпост.