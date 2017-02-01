17:35 01 февраля

Замаячил Авдеевский котёл?

Стало известно о том, что в ходе предварительных контактов представителей группы по урегулированию ситуации в Донбассе и СЦКК (совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня) удалось добиться определённых подвижек. Речь идёт о том, что в районе Авдеевке устанавливается «режим тишины» до 18:00 мск. В самой Авдеевке информацию подтверждают.

Из заявления заместителя губернатора части Донецкого региона, находящейся под киевским контролем, Евгения Вилинского:
Авдеевка. Режим тишины до 17.00 (киевское время – прим. «ВО»). Бригады приступили к работе.


На этом фоне представители ополчения Донбасса заявляют о том, что в результате всех последних действий возникают предпосылки для создания так называемого Авдеевского котла. Заявление представителя армии ДНР Александра Матюшина приводит Федеральное агентство новостей:


Боевые действия в Донбассе не прекращаются, ВСУ продолжают попытки штурмовать наши позиции. Кроме того, постоянно украинская армия закидывает снарядами жилые массивы Макеевки, Донецка, Горловки. По неподтверждённым данным, артиллерийские снаряды попали по микрорайону Мирный. Были прилёты в район детских садов в Макеевке. (...) есть предпосылки штурма Авдеевки и создания так называемого авдеевского котла в треугольнике Горловка—Донецкий аэропорт—Ясиноватский блокпост.


Обычно перед попаданием в котёл украинская сторона пытается интенсифицировать ведение переговоров по "режиму прекращения огня". Так происходит и на сей раз.

Замаячил Авдеевский котёл?


Сообщается о том, что в результате успешных действий ремонтных бригад частично восстановлено водоснабжение Донецка.

Официальный представитель МО ДНР Эдуард Басурин информирует о том, что украинская сторона подготовилась к применению против республики тактических комплексов "Точка-У". По информации разведки ДНР, ракетные комплексы размещены на удалении 48 км от линии соприкосновения - в районе Краматорска.

Использованы фотографии: riafan.ru
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Комментарии 54
  1. kvm Сегодня, 15:21
    Точка-У". По информации разведки ДНР, ракетные комплексы размещены на удалении 48 км от линии соприкосновения - в районе Краматорска.
    Без ДРГ наверное не обойтись. При всей косорукости пЭцанов из ВСУ дров могут наломать много.
    kvm
    1. 210окв Сегодня, 15:24
      Это убийцы!Какие дрова?Лучше бы при старте на позиции рвануло..
      Цитата: kvm
      Точка-У". По информации разведки ДНР, ракетные комплексы размещены на удалении 48 км от линии соприкосновения - в районе Краматорска.
      Без ДРГ наверное не обойтись. При всей косорукости пЭцанов из ВСУ дров могут наломать много.
      210окв
      1. Комментарий был удален.
      2. cniza Сегодня, 15:59
        Что же , видимо Украина не усвоила прошлых уроков и продолжает плясать на граблях.
        cniza
        1. Лелёк Сегодня, 16:51
          Цитата: cniza
          видимо Украина не усвоила прошлых уроков и продолжает плясать на граблях.


          Привет.
          Похоже на то. У киевских срывает башню, а крыса загнанная в угол очень опасна. Насчёт Точки-У известно из разных источников, и тут должно быть озвучено предупреждение "гарантов" о последствиях в случае их применения.
          Лелёк
    2. hirurg Сегодня, 15:32
      Что-то действия укрбанд всё больше напоминают судороги с непроизвольными актами дефекации в конце.Причем потом начисто отшибает память. Это коллективная эпилепсия с большими припадками.
      При данном заболевании нужно бояться западения языка.
      hirurg
    3. майор Юрик Сегодня, 16:04
      Нет,всё понятно,утилизация фашей,но почему силами русского мира? Расплодили их укропы,а подтирать за ними - жизнями нормальных и ни в чём неповинных людей! am
      майор Юрик
    4. Koshak Сегодня, 16:38
      Цитата: kvm
      Точка-У". По информации разведки ДНР, ракетные комплексы размещены на удалении 48 км от линии соприкосновения - в районе Краматорска.
      Без ДРГ наверное не обойтись. При всей косорукости пЭцанов из ВСУ дров могут наломать много.

      У нас, наверняка, на хранении есть "Точки-У". Переправить на Донбасс - типа у какликов отжали.
      Koshak
  2. volodya Сегодня, 15:23
    Бесплатные котлы!
    volodya
    1. 210окв Сегодня, 15:47
      Вот "котлы"эти к сожалению не бесплатные..Они оплачены жизнями ополченцев,просто гражданских и самое хреновое-детей..Кстати в Дебальцево окружение шло весьма туго и с жертвами..
      Цитата: volodya
      Бесплатные котлы!
      210окв
      1. volodya Сегодня, 15:58
        Я согласен!
        volodya
    2. g1v2 Сегодня, 15:50
      Для котла нужна предпосылка в виде конфигурации фронта. У Авдеевки никаких предпосылок нет . Вот выдавить вполне возможно - надеюсь и произойдет, тк тогда обстреливать Донецк и Макеевку им станет куда сложнее, тк придется отводить артиллерию дальше..
      g1v2
      1. libivs Сегодня, 16:53
        Да предпосылок нет вообще, а не только в Авдеевке. ВСН физически не в состоянии проводить наступательные операции, дай Бог чтобы на активную оборону сил хватило. Вопрос о каких либо котлах, может ставится только при участии частей "северного ветра". А это исключено железобетонно. Песков не зря назвал то, что сейчас происходит, действиями неких "самостийных подразделений",явно выводя из под критики "лучший выбор Украины" и уважаемого партнера Педро. Альтернативы Минску по прежнему нет, а посему, отстреляв свое и отжав еще часть нейтралки, Киев у себя объявит об великой перемоге, у нас объявят о великой победе плана Путина и все вернется на круги своя.
        libivs
  3. новичок Сегодня, 15:23
    наверное прав багдасаров, пришло время покончить с всу. хотя бы потому, что всё это месиво будет продолжаться если не поставить жирную точку.
    новичок
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:57
      новичок
      аверное прав багдасаров, пришло время покончить с всу. хотя бы потому, что всё это месиво будет продолжаться если не поставить жирную точку.
      А вот от укро сми .Выгребают от жителей Авдеевки.
      Наблюдатель2014
      1. Baloo_bst Сегодня, 16:29
        Это видео старое. Если не ошибаюсь то 2015 год.
        Baloo_bst
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:51
          Baloo_bst
          Это видео старое. Если не ошибаюсь то 2015 год.
          Не знаю.Милитари мапс вчера выдало. Да и на ютубе посмотреть не судьба дату от 31го января 2017?
          Наблюдатель2014
      2. kirieeleyson Сегодня, 16:31
        Отличное видео, как раз думал чего не слышно жителей Авдеевки, поголовно же ватники все. А по ним лупят, потому что прям перед домами ВСУшники на позициях, натурально с первого этажа шланги с водой бросают, читай жителями прикрываются как живым щитом.
        kirieeleyson
        1. Смог Сегодня, 16:34
          Видео от февраля 2015 года.
          Смог
          1. kirieeleyson Сегодня, 16:49
            О как, я его не видел.
            kirieeleyson
  4. Малый Сегодня, 15:24
    Хуже всего то что с обоих сторон русскомысляшие ...сбылась мечта Геббельса....@(матное слово)
    Малый
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:32
      мечта сбылась еще в 91 - когда появились три гордых и независимых друг от друга государства - Украина, Белоруссия и РФ

      И ладно мы в РФ понимаем убогость данного положения - так спроси практически у любого белоруса - он горд за свою "нацию" и "незалежность" как и про руинца

      Натаскала элита на национальное сознание. Каждый лукашенко и вальцман хотят править своим микрогосударством - и не важно что ничего не получается и страны живут в долг - главное независимоть и неподконтрольность ЦЕНТРУ

      тем более центр и так дает скидки на ВСЁ

      Сейчас дай волю - столько таких лукашенко найдется - в каждой области и районе. И будут рулить своими микрогосударствами - доя то Московию то Берлин - грубо говоря

      И потом Берлин будет говорить что мол слишком Москва давит на заУральскую республику - недоброкачественная конкуренция и прочее прочее

      с-т Petrov
    2. Алекс_1973 Сегодня, 15:34
      Малый Сегодня, 15:24 Новый
      Хуже всего то что с обоих сторон русскомысляшие ...
      Это с какого перепуга бандеровцы стали "русскомыслящими"? У них вообще с мыслительным процессом проблемы, там мыслить нечем. И потом русский человек никогда не мыслил категориями, прийти, ограбить, изнасиловать и убить! Это не наш метод. Так что никакие они не "русскомыслящие". Уб*ки одним словом.
      Алекс_1973
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:38
        Это с какого перепуга бандеровцы стали "русскомыслящими"?


        этих клоунов на фоне 38 миллионов думаю ничтожная часть. просто подмяли под это дело молодых - а они активничают.

        И потом русский человек никогда не мыслил категориями, прийти, ограбить, изнасиловать и убить!


        Вы не путайте русских православных - с галицией католической. Руина так же неоднородна как наш Дагестан.

        + постоянная обработка населения - постоянные картинки по ТВ как попы УПЦ благославляют на убийство православных и тд.

        Выключить этот ад по ТВ - много людей включат голову. я уверен

        Так что никакие они не "русскомыслящие". Уб*ки одним словом.


        к сожалению 90% по русски говорит и думает. но не отменяет это факт того что они да

        с-т Petrov
      2. g1v2 Сегодня, 15:53
        А ушкуйники новгородские китайцами что ли были? Они пограбить и убить - большие мастера были. wink Человек - это то, чему его научили. Научили считать, что он не русский , а русские - его враги, то будет свой народ ненавидеть. Воспитание и бытие определяет сознание, однако. request
        g1v2
        1. с-т Petrov Сегодня, 15:55
          Человек - это то, чему его научили. Научили считать, что он не русский , а русские - его враги, то будет свой народ ненавидеть. Воспитание и бытие определяет сознание, однако


          очень грамотно все сказано. не добавить ни убавить

          .
          с-т Petrov
  5. lav67 Сегодня, 15:24
    Шо опять? все на грабли наступают.
    lav67
  6. Alexey-74 Сегодня, 15:24
    Вот к чему приводят все эти перемирия....результат один гибнут люди. Нынешний режим в Киеве будет воевать до конца, у них просто другой альтернативы нет.....а так не было бы Минских соглашений возможно Киев уже давно капитулировал бы.
    Alexey-74
    1. Копчёный Сегодня, 15:32
      Это с какого хунта должна была капитулировать? Киев никто брать не собирался, а жителей Украины в массе своей устраивает такая власть. Не любят они поражений это да, но что воюют и убивают их устраивает.
      Копчёный
  7. НЕКСУС Сегодня, 15:30
    Варись укроп большой и маленький...а по поводу ВСУ и нац батальонов...ну у Владимира Семеновича есть такие слова-Но если туп ,как дерево,родишься баобабом...Двух котлов этим дегенератам мало было ...
    НЕКСУС
    1. роман66 Сегодня, 15:47
      боюсь, вдруг научились чему-то( или друзья из наты подсказали) осторожнее надо
      роман66
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:50
        Цитата: роман66
        боюсь, вдруг научились чему-то( или друзья из наты подсказали)

        Ну да,научились...более жалобно скулить в плену-Мы не местные,дом сгорел,документы украли,а мы за 200-ми просто приехали. И слезы на всю рожу...
        НЕКСУС
        1. роман66 Сегодня, 15:52
          готовились больно долго , бяку какую готовили? разведка и еще раз разведка
          роман66
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:54
            Цитата: роман66
            готовились больно долго

            Долго потому что у пана атамана золотого запасу не было,а пулеметы на шаровары с лампасами меняли...ну и стояли,кони пьяны,хлопцы запряжены.
            НЕКСУС
            1. роман66 Сегодня, 15:57
              ну, тогда я не против котла, только уж без этих соплей гуманитарных
              роман66
  8. кедр Сегодня, 15:31
    Цитата: Малый
    Хуже всего то что с обоих сторон русскомысляшие ...сбылась мечта Геббельса....@(матное слово)


    Разделили, стравили и властвуют. Всё теже грабли, в который раз. У каждого свой репертуар... У наглосаксов разделять и стравливать, у нас наступать на подкинутые ими грабли братоубийственной войны...
    кедр
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:31
    На территории у действительно пора ставить точку-укроину в утиль истории! Заигрались в войну-расфигачили страну!Только бы наши (наши ли?)не замутили новое минское соглосовище.
    Изгоняющий либероидов
  10. perepilka Сегодня, 15:36
    А чо ГМЗхи на фотке? Плуг надо опустить и бойца посадить рядом, на этом хвердипенде . Ими котёл делать будут? Ачоа, тема, как заокружают противотанковыми,украинцы пешком удерут а технику в котле оставят, wassat
    Не, зашибись, а чо им по рации не сказали, что мол мы сейчас вас как окружим, вот там! laughing
    perepilka
  11. korvin1976 Сегодня, 15:42
    в треугольнике Горловка—Донецкий аэропорт—Ясиноватский блокпост.

    Объясните не сведущему, о каком треугольнике идет речь? Сколько карту не разглядывал, но все эти три пункта на одной линии, практически прямая.
    korvin1976
  12. демотиватор Сегодня, 15:43
    Обычно перед попаданием в котёл украинская сторона пытается интенсифицировать ведение переговоров по "режиму прекращения огня". Так происходит и на сей раз.

    Маленькое дополнение. Не только одна украинская сторона пытается интенсифицировать ведение переговоров. Но также и руководство РФ. Газета "Взгляд" пишет:
    "Россия, по словам чиновника, ожидала такого развития и теперь просит ДНР и ЛНР не идти на дальнейшую конфронтацию".
    демотиватор
  13. yuriy55 Сегодня, 15:52
    Самое главное, чтобы эта "личность", отдавшая приказ об обстреле, не успела слинять за кордон, как небезызвестный "Сеня-кролик", а предстала перед трибуналом и остатки жизни провела на нарах...
    yuriy55
  14. Ирек Сегодня, 15:55
    Пора косить укроп и не надо оглядываясь на гейсоюз останавливатся.
    Ирек
  15. Lester7777 Сегодня, 15:59
    Укронедовермахт опять готовится применить свой излюбленный тактический прием - гопак на граблях.
    Lester7777
  16. KIBL Сегодня, 16:02
    По ходу пьесы украинское воинство это как та пуля из фекалий!Что не наступление то котёл!Это что какая игра с непонятными правилами или народная украинская забава.Все может быть но самое страшное что в ходе этой забавы люди гибнут а это уже не смешно.Я на месте матерей,жен погибших украинских воинов давно бы порвал Порошенко & Ко как Тузик грелку!
    KIBL
  17. Горный стрелок Сегодня, 16:04
    Котел больше напрашивается на Светлодарской дуге, чем в Авдеевке.
    Горный стрелок
    1. kirieeleyson Сегодня, 16:41
      Так точно, уже бой идет и обстрелы.
      kirieeleyson
  18. Владимир57 Сегодня, 16:05
    Будет что вспомнить оставшимся ветеранам ВСУ... laughing
    Владимир57
  19. максим1987 Сегодня, 16:08
    ЛДНР снова сами согласятся на Минск-3 и еще 2 года будут терпеть
    максим1987
  20. Чёрный Полковник Сегодня, 16:15
    Цитата: майор Юрик
    Нет,всё понятно,утилизация фашей,но почему силами русского мира? Расплодили их укропы,а подтирать за ними - жизнями нормальных и ни в чём неповинных людей! am

    Это русский мир сам себя утилизирует руками поддавшихся на гипноз. А западэнци первую скрипку играют в этой вакханалии.
    Чёрный Полковник
  21. Кот канибал Сегодня, 16:17
    Пора прекратить все переговоры с Киевом,они бессмысленны.
    Кот канибал
  22. Serzh_R Сегодня, 16:29
    Когда заключили Минские соглашения, нужно было их ПРОДВИГАТЬ и не доводить до начала военных действий.
    Serzh_R
  23. Смог Сегодня, 16:34
    Замглавы СММ ОБСЕ Хуг и российский генерал попали под артобстрел ВСУ

    01.02.2017 - 15:58
    Замглавы СММ ОБСЕ Хуг и российский генерал попали под артобстрел ВСУ | Русская весна
    Находившиеся сегодня утром в районе Ясиноватой представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вместе с первым замглавы Миссии Александром Хугом, а также российские военнослужащие Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск в Авдеевке.

    Около 10.30 утра представители миссии ОБСЕ на Украине во главе с Александр Хугом, сопровождаемые российскими офицерами СЦКК под руководством генерал-майора ВС РФ Будышкина, направлялись в район Донецкой фильтровальной станции для обсуждения вопросов скорейшего восстановления ее работы с украинской стороной. На месте представителей ОБСЕ и российских офицеров должен был ожидать руководитель украинской делегации в СЦКК генерал Петренко.

    Находясь в районе улицы Орджоникидзе, 156 (Ясиноватая) представители ОСБЕ и российские офицеры попали под обстрел украинской крупнокалиберной артиллерии, который велся с позиций ВСУ в районе Авдеевки.
    Смог
  24. krops777 Сегодня, 16:44
    Обычно перед попаданием в котёл украинская сторона пытается интенсифицировать ведение переговоров по "режиму прекращения огня".


    Вот только не надо идти у них на поводу, замкнуть котел и дать по "соплям", что б надолго охоту отбило.
    krops777
  25. kirieeleyson Сегодня, 16:47
    Не знаю, на что рассчитывает Порох, но либо он в пике и все на зеро, чего за ним не замечалось (да и не заработал бы мильены, с таким нравом), либо его в темную играют и подчиненные крысы стали играть самостоятельную игру.
    Руки то у ВСН развязаны, да и у северного ветра тоже, тут можно так под надавить, из всех щелей в раде повидло полезет, Мариуполь и Харьков уже насторожились)
    kirieeleyson
  26. Сухой_Т-50 Сегодня, 17:08
    Лично я за разглашение таких данных расстреливал бы.
    Сухой_Т-50

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