Замаячил Авдеевский котёл?
Стало известно о том, что в ходе предварительных контактов представителей группы по урегулированию ситуации в Донбассе и СЦКК (совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня) удалось добиться определённых подвижек. Речь идёт о том, что в районе Авдеевке устанавливается «режим тишины» до 18:00 мск. В самой Авдеевке информацию подтверждают.
Из заявления заместителя губернатора части Донецкого региона, находящейся под киевским контролем, Евгения Вилинского:
На этом фоне представители ополчения Донбасса заявляют о том, что в результате всех последних действий возникают предпосылки для создания так называемого Авдеевского котла. Заявление представителя армии ДНР Александра Матюшина приводит Федеральное агентство новостей:
Обычно перед попаданием в котёл украинская сторона пытается интенсифицировать ведение переговоров по "режиму прекращения огня". Так происходит и на сей раз.
Сообщается о том, что в результате успешных действий ремонтных бригад частично восстановлено водоснабжение Донецка.
Официальный представитель МО ДНР Эдуард Басурин информирует о том, что украинская сторона подготовилась к применению против республики тактических комплексов "Точка-У". По информации разведки ДНР, ракетные комплексы размещены на удалении 48 км от линии соприкосновения - в районе Краматорска.
Из заявления заместителя губернатора части Донецкого региона, находящейся под киевским контролем, Евгения Вилинского:
Авдеевка. Режим тишины до 17.00 (киевское время – прим. «ВО»). Бригады приступили к работе.
На этом фоне представители ополчения Донбасса заявляют о том, что в результате всех последних действий возникают предпосылки для создания так называемого Авдеевского котла. Заявление представителя армии ДНР Александра Матюшина приводит Федеральное агентство новостей:
Боевые действия в Донбассе не прекращаются, ВСУ продолжают попытки штурмовать наши позиции. Кроме того, постоянно украинская армия закидывает снарядами жилые массивы Макеевки, Донецка, Горловки. По неподтверждённым данным, артиллерийские снаряды попали по микрорайону Мирный. Были прилёты в район детских садов в Макеевке. (...) есть предпосылки штурма Авдеевки и создания так называемого авдеевского котла в треугольнике Горловка—Донецкий аэропорт—Ясиноватский блокпост.
Обычно перед попаданием в котёл украинская сторона пытается интенсифицировать ведение переговоров по "режиму прекращения огня". Так происходит и на сей раз.
Сообщается о том, что в результате успешных действий ремонтных бригад частично восстановлено водоснабжение Донецка.
Официальный представитель МО ДНР Эдуард Басурин информирует о том, что украинская сторона подготовилась к применению против республики тактических комплексов "Точка-У". По информации разведки ДНР, ракетные комплексы размещены на удалении 48 км от линии соприкосновения - в районе Краматорска.
Использованы фотографии: riafan.ru