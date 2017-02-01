В воздух поднялся первый Су-30К, модернизированный для ВВС Анголы
Первый Су-30К, отремонтированный и модернизированный в Барановичах (Белоруссия) для ВВС Анголы, приступил к летным испытаниям, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс forums.airforce.ru.
Контракт на приобретение Анголой 12-ти бывших индийских истребителей Су-30К в счет российского кредита был подписан в 2013 г в ходе визита в эту африканскую страну российского вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Предполагается, что все проходящие ремонт и модернизацию на 558-м заводе в Барановичах самолеты будут переданы ангольским ВВС в текущем году.
Блог напоминает, что в 2011 г Индия возвратила 18 истребителей Су-30К. Все они были поставлены на хранение в Барановичах с целью возможной последующей перепродажи. При этом самолёты остались собственность «Иркута».
Как отмечается в публикации, в Россию машины не были возвращены с целью избежать уплаты соответствующих пошлин за ввоз.
Контракт на приобретение Анголой 12-ти бывших индийских истребителей Су-30К в счет российского кредита был подписан в 2013 г в ходе визита в эту африканскую страну российского вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Предполагается, что все проходящие ремонт и модернизацию на 558-м заводе в Барановичах самолеты будут переданы ангольским ВВС в текущем году.
Блог напоминает, что в 2011 г Индия возвратила 18 истребителей Су-30К. Все они были поставлены на хранение в Барановичах с целью возможной последующей перепродажи. При этом самолёты остались собственность «Иркута».
Как отмечается в публикации, в Россию машины не были возвращены с целью избежать уплаты соответствующих пошлин за ввоз.
Использованы фотографии: m-4 / forums.airforce.ru