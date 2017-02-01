17:34 01 февраля

В воздух поднялся первый Су-30К, модернизированный для ВВС Анголы

Первый Су-30К, отремонтированный и модернизированный в Барановичах (Белоруссия) для ВВС Анголы, приступил к летным испытаниям, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс forums.airforce.ru.

Первый истребитель Су-30К, прошедший ремонт и модернизацию на ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах (Белоруссия) для поставки ВВС Анголы по контракту 2013 года. Cамолет не окрашен.

Контракт на приобретение Анголой 12-ти бывших индийских истребителей Су-30К в счет российского кредита был подписан в 2013 г в ходе визита в эту африканскую страну российского вице-премьера Дмитрия Рогозина.


Предполагается, что все проходящие ремонт и модернизацию на 558-м заводе в Барановичах самолеты будут переданы ангольским ВВС в текущем году.



Блог напоминает, что в 2011 г Индия возвратила 18 истребителей Су-30К. Все они были поставлены на хранение в Барановичах с целью возможной последующей перепродажи. При этом самолёты остались собственность «Иркута».

Как отмечается в публикации, в Россию машины не были возвращены с целью избежать уплаты соответствующих пошлин за ввоз.

Использованы фотографии: m-4 / forums.airforce.ru
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Комментарии 19
  1. 210окв Сегодня, 15:28
    Какие же все хитропопые.Вот ни копейки бюджету за ввоз..Поставлено всё для получения прибыли..
    210окв
  2. Alexey-74 Сегодня, 15:29
    Какой то бизнес непонятный : Ангола-Белоруссия-Россия request
    Alexey-74
    1. cniza Сегодня, 16:02
      Каждый зарабатывает - нормальный бизнес.
      cniza
  3. новичок Сегодня, 15:29
    честео говоря ничего не понял. самолёты собственность иркута, ремонтируют и модернуют в барановичах. какие то пошлины. а нельзя было пошлины снять ради транспорта мо. ничего не имею против рб. просто не понятная статья.
    новичок
    1. _Ugene_ Сегодня, 15:32
      Всё тут понятно, нашему МО этот хлам нафиг не нужен. Но и списывать их обидно, хорошо хоть на таких условиях продали. И белорусам за ремонт перепало.
      _Ugene_
      1. новичок Сегодня, 15:35
        ну если так, то понятно. а нельзя было их на хранение, мало ли чего. где то читал, что у нас на хранении “тихий ужас“.
        новичок
        1. _Ugene_ Сегодня, 15:44
          Индусы их и в хвост и в гриву с 1999г. по 2011г. Чего там хранить?
          _Ugene_
          1. saturn.mmm Сегодня, 16:56
            Цитата: _Ugene_
            Индусы их и в хвост и в гриву с 1999г. по 2011г. Чего там хранить?

            В Барановичах завод марку держит. Восстановят.
            saturn.mmm
  4. _Ugene_ Сегодня, 15:29
    Говорили тогда, что у них остаточная стоимость около 10 млн.$. Т.е. ушатали их индусы по полной. Как бы падать они не начали у Анголы.
    _Ugene_
    1. donavi49 Сегодня, 15:58
      Еще как начнут. При ихнем подходе к сервису и проработке планов полета, помноженном на качество специалистов.

      Вчера вон 30-40 бабахов из Шабаба (ИГ Сомали) - вынесли укрепленную базу Кенийских войск, с бронетехникой и артиллерией.

      С оружием в руках погибло трое солдат (один с винтовкой и пулеметчик расстреляны в спину судя по дырам на бронежилете, еще один пытался подорваться гранатой но не успел), еще от 30-50 - разной степени одетости с разбитыми головами по базе (часть прямо в ночлежке) и пара бегунов запуталась в собственной же колючей проволоке, когда пыталась убежать.

      А разгадка одна, спасть всем одновременно на базе плохо.
      donavi49
      1. Громобой Сегодня, 16:36
        Это же ведь была переходная машина,упрощённая.Думаю,что белорусские спецы хорошо подготовили машины,а иначе ангольцы не стали бы платить денежку.
        ***
        В Анголе исламским радикалам будет трудновато развернуть свою кровавую деятельность,т.к. ислам официально запрещён(редкий в мире случай),а подавляющее большинство населения это христиане разных толков.Основной поток незаконного проникновения в страну происходит на их северной границе с Д.Р.Конго.Там их будут встречать ангольские погранцы на новньких бронированных камазах.Кому всё таки удастся просочится через это сито тоже не позавидуешь---их накроют истребители "Су". smile
        Громобой
      2. saturn.mmm Сегодня, 17:00
        Цитата: _Ugene_
        Как бы падать они не начали у Анголы.

        Цитата: donavi49
        Еще как начнут.

        После 558 завода и грабли полетят.
        saturn.mmm
  5. kvm Сегодня, 15:31
    Интересно, кто в Анголе летать на них будет: сами ангольцы или наёмники, охраняющие алмазные прииски.
    kvm
    1. Громобой Сегодня, 16:17
      Подозреваю,что лётчиков-истребителей готовят у нас,так же как и этих вот орлов.
      Вот апрель 2016 года ,на фото наиболее отличившиеся ангольские курсанты(значит их ещё больше учится) нашего сызранского вертолётного училища(Сызранское ВВАУЛ).5 лет назад 500 ангольцев обучалось в наших различных военных заведениях.
      Громобой
    2. Alexey RA Сегодня, 16:44
      Цитата: kvm
      Интересно, кто в Анголе летать на них будет: сами ангольцы или наёмники, охраняющие алмазные прииски.

      Там кто угодно может быть - вплоть до пилотов из ЮАР.
      Помницца, в 90-х, после ухода наших и кубинцев, ангольцы сделали финт ушами и обратились к тем, против кого только что воевали - к южноафриканцам:
      Боевые действия в Анголе не прекратились, и когда в 90-х гг. ЮАР "вышла из игры", а власти Луанды лишились поддержки Советского Союза и Кубы. УНИТА активизировала свои действия на северо-западе страны. Правительство Анголы обратилось за помощью к южноафриканской фирме "Экзекьютив Ауткомс", специализирующейся на оказании услуг в сфере обеспечения безопасности. Первоначально нанятые этой компанией летчики использовали вертолеты Ми-17 и учебные самолеты РС-7, переоборудованные в легкие штурмовики, но в мае 1994 г. они получили в свое распоряжение и ангольские МиГ-23МЛД.
      Alexey RA
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:37
    Круговорот бабла в природе-белоруссия модернизирует полученные от Индии назад самолеты для Анголы, которые та (Ангола)покупает за Российский кридит, оплачивая Белоруссии ремонт самолетов формально являющихся собственностью России! belay Для тех кто не понял,повторяю еще раз... lol
    Изгоняющий либероидов
  7. mitrich Сегодня, 16:17
    Цитата: новичок
    честео говоря ничего не понял. самолёты собственность иркута, ремонтируют и модернуют в барановичах. какие то пошлины. а нельзя было пошлины снять ради транспорта мо. ничего не имею против рб. просто не понятная статья.

    А что тут непонятного? Ни копейки в бюджет. Ни от продажи, ни от хранения- модернизации. Всё олигархам и чинушам по бездонным карманам.
    mitrich
    1. Alex_Tug Сегодня, 16:37
      Ни копейки в бюджет.

      Почему? В бюджет Белоруссии что-то получит.
      Alex_Tug
      1. Alex_Tug Сегодня, 16:39
        А Россия? Наверно рассчитывает на проценты по кредиту. Потом как всегда спишут долги Анголе. Скорее минус в бюджету России.
        Alex_Tug

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