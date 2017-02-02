Новости программы F-35
Один из самых амбициозных американских проектов последних лет вновь стал темой самых активных обсуждений на разном уровне. Новое военное и политическое руководство Соединенных Штатов намерено изучить текущее положение дел с проектом перспективного истребителя F-35 и сделать соответствующие выводы. Главной целью планируемых работ и возможных будущих решений будет сокращение стоимости программы, которая уже успела установить несколько рекордов.
Согласно последним официальным данным, к настоящему времени суммарная стоимость программы серийного строительства истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II достигла 380 миллиардов долларов. Эти затраты позволили построить уже две сотни самолетов: 200-я серийная машина в середине января перелетела с заводского аэродрома на одну из баз вооруженных сил. Продолжается развертывание подразделений, которым в будущем предстоит решать разнообразные задачи при помощи новой техники. Пилоты осваивают получаемые машины.
Тем не менее, проект F-35 уже давно стал объектом критики. Перед разработчиками истребителя были поставлены весьма сложные задачи, что привело к появлению требуемой техники, отличающейся чрезмерно высокой стоимостью. Цена отдельного истребителя серийных партий уже перешла через психологическую отметку 100 млн долларов. В такой ситуации проект по определению не мог не стать темой споров и поводом для обвинений. При этом на имеющуюся ситуацию не жалуется только компания-производитель. В прошлом году 20% суммарной прибыли Lockheed Martin пришлось именно на новейшие самолеты.
В течение нескольких последних дней официальные лица США сделали ряд важных сообщений, затрагивающих дальнейшую судьбу перспективного истребителя. Как оказалось, новые власти намерены оптимизировать программу и сократить расходы на нее до разумных пределов. Следует отметить, что еще до своего избрания новый президент Дональд Трамп неоднократно отмечал излишнюю стоимость новой авиационной техники. После вступления в должность и назначения нового руководства военного ведомства он дал старт соответствующим работам, которые, как ожидается, позволят уменьшить траты.
Примечательно, что первые последствия предложений Д. Трампа проявились почти сразу и не потребовали запуска тех или иных программ. В середине декабря прошлого года своем Твиттере избранный президент США отметил, что программа F-35 вышла из-под контроля, и требуется принять меры, направленные на сокращение ее стоимости. Вскоре после этого акции компании Lockheeв Martin упали на несколько процентов. Через несколько дней генеральный директор авиастроительной организации Мэрилин Хьюсон заявила, что будет сделано все возможное для уменьшения стоимости техники. Кроме того, планируемые изменения в программе строительства позволят создать большое количество новых рабочих мест.
Задача изучения текущего положения дел и определения методик сокращения стоимости программы была возложена на соответствующие управления Пентагона. Приказ главы военного ведомства о начале подобных работ был подписан 26 января. Новый министр обороны Джеймс Мэттис распорядился определить текущие особенности программы строительства истребителей «Лайтнинг», а также рассмотреть возможность начала альтернативного проекта.
Для поставки военно-морским силам и эксплуатации на авианосцах была разработана специальная модификация истребителя F-35C. К настоящему времени этот проект привел к определенным результатам, но в целом ситуация выглядит не слишком оптимистично. Как следствие, регулярно высказываются предложения об отказе от существующей программы в пользу более дешевых альтернатив. В своем приказе министр обороны США распорядился сравнить палубную версию F-35 с самолетом Boeing F/A-18E/F Super Hornet в модернизированной версии. По результатам начатого исследования Пентагон должен определить, какой из рассмотренных образцов авиационной техники имеет более высокие характеристики с точки зрения стоимости и эффективности.
В текущей ситуации, характерной чертой которой является видимый настрой новых властей, компания-производитель самолетов вынуждена принимать определенные меры, направленные на решение имеющихся задач. 30 января западные издания опубликовали новости о планируемом контракте на 10-ю серийную партию истребителей. Путем тех или иных изменений стоимость 90 планируемых к закупке самолетов F-35A удалось сократить до 9 миллиардов долларов. Согласно более ранним планам, на эту технику следовало выделить 9,6 миллиарда. Отмечается, что это будет самая крупная серийная партия из заказанных за все время. Кроме того, впервые с момента старта серийного производства истребитель будет стоить менее 100 млн долларов.
Напомним, предыдущий контракт на серийное производство оговаривал строительство 57 самолетов общей стоимостью 6,18 млрд долларов – по 107 миллионов за каждый. Предполагается, что нынешнее сокращение стоимости отдельных самолетов и всей серии в целом позволит в дальнейшем получить значительный экономический эффект. В общей сложности вооруженные силы США желают получить 3 тыс. истребителей нескольких модификаций, что требует соответствующих затрат, но при этом оставляет определенные шансы сэкономить довольно крупные суммы.
Компания-производитель и министерство обороны Соединенных Штатов намерены сделать все возможное для сокращения стоимости готовой техники. В то же время, в этом деле им приходится сталкиваться с серьезными проблемами. Самолеты семейства F-35 Lightning II до сих пор не избавлены от «детских болезней», что мешает как строительству и эксплуатации, так и изменению сметы. В конце прошлого года список причин для критики амбициозного проекта был серьезно дополнен. Управление Пентагона по эксплуатационным испытаниям и проверкам во главе с Майклом Гилмором опубликовало доклад о текущем состоянии программы в целом и самолетов серийного выпуска.
Несмотря на длительную доводку и все усилия разработчиков, список обнаруженных и нерешенных проблем состоит из 276 пунктов. Большая часть выявленных недостатков связана с программным обеспечением. При этом даже недавнее обновление программ не позволило избавиться от значительного числа проблем. Специалисты промышленности и военного ведомства продолжают испытывать технику и выявлять новые ее недостатки. В среднем за месяц удается обнаружить два десятка неполадок. Выявление и исправление недостатков техники является важнейшей работой в рамках проекта, однако доводка самолетов связана с дополнительными тратами времени и денег, что приводит к дополнительному удорожанию программы.
Как и любой другой новый амбициозный проект, программа строительства самолетов F-35 имеет массу проблем. Тем не менее, они лишь мешают реализации планов, но не могут отменить их. Строительство серийной техники продолжается, и основные заказчики, похоже, даже не думают отменять его. В результате этого в течение нескольких последних месяцев в рамках программы произошло несколько важных событий, демонстрирующих определенные ее успехи.
Пожалуй, главным событием осени стали первые полеты самолетов укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B с палубы универсального десантного корабля USS America (LHA-6). Предполагается, что развертывание полноценной авиационной группы на основе «Лайтнингов» позволит значительно повысить боевой потенциал десантных кораблей. В ближайшем будущем предполагалось сформировать первое полноценное соединение подобного назначения.
В начале декабря два самолета F-35I Adir перелетели из США в Израиль, к будущему месту службы. Истребители прибыли с небольшой задержкой, связанной с плохой погодой на некоторых участках маршрута. Два новейших самолета являются первыми F-35, переданными израильским военно-воздушным силам. Теперь летчики осваивают новую технику и ждут поставки следующих машин. К концу 2017 года первые два истребителя должны будут достигнуть оперативной готовности.
11 января 2017 года компания-производитель отправила с заводского аэродрома 200-й серийный самолет. Эта машина была построена в рамках японского заказа и в обозримом будущем должна отправиться к своим новым хозяевам. Пока же требуется провести часть работ на американских аэродромах с участием местных специалистов.
18 января четыре истребителя F-35B Корпуса морской пехоты прибыли на авиабазу Ивакуни (Япония), где им теперь предстоит служить. Впервые в истории всей программы эскадрилья, получившая статус начально-боеготовой, отправилась к месту базирования за пределами США. В дальнейшем к четырем уже перегнанным в Японию самолетам могут присоединиться несколько других машин.
Любопытная новость о программе F-35 появилась 19 января. Как сообщила пресс-служба компании Lockheed Martin, 6 января летчик-испытатель Дэвид Нельсон с позывным «Док» совершил полет продолжительностью 4,5 часа, в результате чего его общий налет на самолетах семейства Lightning II превысил 1000 часов. Д. Нельсон стал первым испытателем, достигшим этой отметки. В программе пилот участвует с 2009 года.
20 января самолеты F-35A, пилоты и техники 388-го и 419-го истребительных крыльев прибыли на авиабазу Неллис (шт. Невада) для участия в учениях Red Flag. В ходе этого мероприятия личный состав должен был отработать ведение воздушных боев с разными вводными. Учения Red Flag стали первыми полномасштабными маневрами с участием самолетов «Лайтнинг» с начала эксплуатации. Соответственно, на данный момент это и самые крупные учения с применением такой техники.
В декабре прошлого года на авиабазе Лемор (шт. Калифорния) была вновь сформирована эскадрилья VFA-125 Rough Raiders, которой теперь предстоит стать учебным подразделением для будущих пилотов F-35. 25 января на эту базу прибыли четыре самолета F-35C, предназначенные для использования в ходе подготовки летчиков военно-морских сил. Отмечается, что это первый случай развертывания самолетов F-35C на западное побережье на постоянной основе. К концу текущего года планируется передать базе Лемор еще шесть истребителей.
Как видим, Пентагон и компания Lockheed Martin в сотрудничестве с различными субподрядчиками продолжают реализацию имеющихся планов. С учетом опытной техники было построено более двух сотен самолетов нескольких модификаций. Все серийные машины распределяются между учебными и строевыми частями вооруженных сил США и других стран. Личный состав осваивает технику и уже даже использует ее в рамках учебно-боевых мероприятий. В целом, ситуация вокруг проекта может выглядеть оптимистично.
Тем не менее, программу F-35 Lightning II на протяжении долгих лет преследует характерная проблема в виде чрезмерно высокой стоимости. Необходимость решения массы специфических задач и получения высочайших характеристик привела к соответствующему росту стоимости работ. Кроме того, все это сказалось на стоимости серийной техники, которая до недавнего времени стоила более 100 млн долларов за единицу.
Летчик-испытатель Дэвид "Док" Нельсон (справа)
В существующей ситуации военное и политическое руководство США может принимать различные меры и пытаться повлиять на дальнейший ход работ различными средствами. Более того, некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Новой администрации удалось немного «сбить» цену на самолеты новой партии, а также достигнуть договоренности о дальнейших сокращениях. Одновременно с этим предполагается провести сравнительный анализ существующих самолетов F-35 и перспективной модификации F/A-18E/F Super Hornet, по результатам которого тоже может быть принято важное решение.
Следует предполагать, что в сложившейся обстановке Пентагон и новый президент Д. Трамп вряд ли решатся полностью отменять перспективный проект. Возможны те или иные сокращения финансирования и закупок, но закрытие проекта выглядит маловероятным. Программа уже успела «съесть» почти 380 миллиардов долларов, а возможность заметной экономии появилась только недавно. Таким образом, скорый отказ от дальнейших работ не позволит получить желаемые сокращения стоимости, а кроме того, ударит по перевооружению военной авиации.
Предложения и решения новых американских властей могут показывать, что они, в целом, не имеют ничего против программы F-35 Lightning II, однако высокая ее стоимость их не устраивает. Таким образом, оптимальным решением проблем выглядит сокращение расходов и стоимости программы, но не отказ от нее. Это значит, что в новых военных бюджетах по-прежнему будут предусматриваться большие суммы на оплату новых контрактов, а Пентагон и иностранные заказчики будут получать новые серийные машины. Насколько удачными окажутся новые попытки сократить траты, и какими будут их реальные результаты – покажет время.
По материалам сайтов:
https://f35.com/
https://news.usni.org/
http://cnbc.com/
https://rt.com/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://bmpd.livejournal.com/
http://sandrermakoff.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Lockheed Martin. USAF