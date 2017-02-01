В Сомали боевики захватили кенийскую военную базу
На прошлой неделе боевики группировки «аш-Шабаб» захватили на юге Сомали кенийскую военную базу, сообщает блог bmpd со ссылкой на ресурс Standardmedia.co.ke.
В публикации напоминается, что кенийские подразделения входят в состав миссии Африканского союза в Сомали, и их базы находятся на юге этой страны.
Согласно сообщению, боевики осуществили нападение на базу 27 января. В ходе боя погибли не менее 68 военнослужащих Кении.
Кенийские власти сначала отрицали факт захвата базы, а теперь просто молчат, отказываясь от каких-либо комментариев.
Ресурс напоминает, что в прошлом году боевиками была захвачена другая кенийская база. Тогда погибло 173 военнослужащих. При этом реальный размер потерь замалчивался кенийскими властями несколько месяцев.
В публикации напоминается, что кенийские подразделения входят в состав миссии Африканского союза в Сомали, и их базы находятся на юге этой страны.
Согласно сообщению, боевики осуществили нападение на базу 27 января. В ходе боя погибли не менее 68 военнослужащих Кении.
Кенийские власти сначала отрицали факт захвата базы, а теперь просто молчат, отказываясь от каких-либо комментариев.
Ресурс напоминает, что в прошлом году боевиками была захвачена другая кенийская база. Тогда погибло 173 военнослужащих. При этом реальный размер потерь замалчивался кенийскими властями несколько месяцев.
Использованы фотографии: http://imp-navigator.livejournal.com