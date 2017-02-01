17:40 01 февраля

В Сомали боевики захватили кенийскую военную базу

На прошлой неделе боевики группировки «аш-Шабаб» захватили на юге Сомали кенийскую военную базу, сообщает блог bmpd со ссылкой на ресурс Standardmedia.co.ke.



В публикации напоминается, что кенийские подразделения входят в состав миссии Африканского союза в Сомали, и их базы находятся на юге этой страны.

Согласно сообщению, боевики осуществили нападение на базу 27 января. В ходе боя погибли не менее 68 военнослужащих Кении.

Кенийские власти сначала отрицали факт захвата базы, а теперь просто молчат, отказываясь от каких-либо комментариев.

Ресурс напоминает, что в прошлом году боевиками была захвачена другая кенийская база. Тогда погибло 173 военнослужащих. При этом реальный размер потерь замалчивался кенийскими властями несколько месяцев.









Использованы фотографии: http://imp-navigator.livejournal.com
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Комментарии 12
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:52
    Самолийцы за годы гражданской войны научились воевать,теперь вот гоняют по своей стране кенийцев -столько добра отжали.
    Изгоняющий либероидов
  2. Xroft Сегодня, 16:02
    Да уже десятилетия в прямом смысле....вот он результат демократии тоже самое будет и с Ливией....и было бы с Сирией,отправлять страны в каменный век это худшее преступление против человечества со стороны США.
    Xroft
    1. Ленсер Сегодня, 16:31
      Вообще-то Сомалийцы сделали все это дерьмо сами. Спасибо такому персонажу как Сиад Барре.
      Ленсер
      1. Pirogov Сегодня, 17:33
        Цитата: Ленсер
        Вообще-то Сомалийцы сделали все это дерьмо сами. Спасибо такому персонажу как Сиад Барре.

        О персонажах не надо !,,,, Больная тема,,,,, !
        Pirogov
  3. mitrich Сегодня, 16:13
    Да, видимо кенийцы вояки ещё те. Своих не смогли защитить. Нафига такие базы, которые не только не контролируют ситуацию вокруг, но еще и приводят к жертвам находящегося контингента? А вся их африканская миссия, это офис где нибудь в Найроби?
    А Сомали, настоящая чёрная дыра, война там надолго.
    mitrich
    1. donavi49 Сегодня, 16:20
      Это Шабаб набежал - ИГ Сомали.

      В полном репортаже, очень много погибших у кенийцев - под 50 только на камеру.

      Лишь трое пытались обороняться (с оружием в руках и видны следы боя) - 2 один с винтовкой, другой с пулеметом у насыпи внутри базы пытались отстреливаться, их обошли и расстреляли в спину судя по дырам в бронежилете. Еще один пытался бросить гранату/подорваться (рядом с его телом лежит граната и множественные пулевые попадания) - но не успел.

      Остальные застрелены в голову, разной степени одетости, от футболка и штаны, до бронежилета и каски. Но сопротивления они судя по всему не оказывали.

      Также несколько бегунов хотели убежать, но запутались в собственном заграждении из колючей проволоки и их застрелили.

      Печально. На лицо проспали - часовые или забили, либо забили на часовых. При этом, бодрствующая смена наверняка была - как иначе объяснить большое число убитых в бронежилете, каске, но без разгрузки и оружия? При этом, они убиты выстрелами в голову с близкого расстояния, то есть сопротивления также не оказывали (те трое, которое оказывали изрешечены).
      donavi49
    2. aleks700 Сегодня, 16:50
      Да, видимо кенийцы вояки ещё те. Своих не смогли защитить.
      Кенийская армия считается одной из лучших в Африке.
      aleks700
      1. vovanpain Сегодня, 17:06
        Цитата: aleks700
        Кенийская армия считается одной из лучших в Африке.

        Да уж,как то плохо сочетается с:
        Цитата: donavi49
        Печально. На лицо проспали - часовые или забили, либо забили на часовых. При этом, бодрствующая смена наверняка была - как иначе объяснить большое число убитых в бронежилете, каске, но без разгрузки и оружия?

        what И
        Ресурс напоминает, что в прошлом году боевиками была захвачена другая кенийская база. Тогда погибло 173 военнослужащих. При этом реальный размер потерь замалчивался кенийскими властями несколько месяцев.

        Напоминает "лучшую" армию в Европе-ВСУ. request
        vovanpain
  4. Серый брат Сегодня, 16:16
    Нормально они там за хабаром сходили.
    Серый брат
  5. Alex_Tug Сегодня, 16:18
    кенийские подразделения входят в состав миссии Африканского союза в Сомали

    Это миротворцы? Или оккупация юга Сомали?
    Alex_Tug
  6. Mavrikiy Сегодня, 16:26
    "Сомали, ты моя Сомали! От того что я с севера, что ли..." Пушки-игрушки. Патрончики, машинки....
    Почему то напомнило: Обезьяна с гранатой. Сначало Устав и дисциплина. А все остальное ....
    Mavrikiy
  7. perepilka Сегодня, 16:47
    расслабились кенийцы, пока страна курортом была, в общем, не фига не зулусы, те говоря, итальянские броневики, на копьё, в буквальном смысле брали what
    perepilka

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