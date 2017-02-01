Алжирские ВВС получили очередную пару транспортных вертолётов Ми-26Т2
В сети появилась фотография двух тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2, которые произвели промежуточную посадку на аэродроме в Италии по пути в Алжир из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает блог bmpd.
«Вертолеты несут временные российские регистрационные номера 06813 (предположительный заводской номер 34001212648, предположительный серийный номер 33-08) и 06814 (предположительный заводской номер 34001212649, предположительный серийный номер 33-09)», – говорится в комментарии блога.
Вертолеты были построены предприятием «Роствертол», и являются седьмой и восьмой машинами, поставленными ВВС Алжира в рамках 2-х контрактов от 2013-го и 2015 г. Всего алжирской стороной заказано 14 вертолетов Ми-26Т2.
Данная пара поставлена в соответствии с условиями второго контракта, заключенного в 2015 г. Он предполагает передачу заказчику 8-ми вертолетов. О стоимости контрактов не сообщается.
Справка производителя: «Ми-26Т2 – модернизированная версия Ми-26Т. Имеет новый бортовой комплекс авионики БРЭО-26 "стеклянную кабину" с пятью многофункциональными ЖК-индикаторами, а также новый цифровой автопилот и навигационный комплекс. Бортовое оборудование Ми-26Т2 обеспечивает его работу в любой точке мира и позволяет выполнять полеты по приборам в соответствии с международными правилами».
«Вертолеты несут временные российские регистрационные номера 06813 (предположительный заводской номер 34001212648, предположительный серийный номер 33-08) и 06814 (предположительный заводской номер 34001212649, предположительный серийный номер 33-09)», – говорится в комментарии блога.
Вертолеты были построены предприятием «Роствертол», и являются седьмой и восьмой машинами, поставленными ВВС Алжира в рамках 2-х контрактов от 2013-го и 2015 г. Всего алжирской стороной заказано 14 вертолетов Ми-26Т2.
Данная пара поставлена в соответствии с условиями второго контракта, заключенного в 2015 г. Он предполагает передачу заказчику 8-ми вертолетов. О стоимости контрактов не сообщается.
Справка производителя: «Ми-26Т2 – модернизированная версия Ми-26Т. Имеет новый бортовой комплекс авионики БРЭО-26 "стеклянную кабину" с пятью многофункциональными ЖК-индикаторами, а также новый цифровой автопилот и навигационный комплекс. Бортовое оборудование Ми-26Т2 обеспечивает его работу в любой точке мира и позволяет выполнять полеты по приборам в соответствии с международными правилами».
Использованы фотографии: Hammer Head at Facebook.com