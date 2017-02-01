17:38 01 февраля

Алжирские ВВС получили очередную пару транспортных вертолётов Ми-26Т2

В сети появилась фотография двух тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2, которые произвели промежуточную посадку на аэродроме в Италии по пути в Алжир из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает блог bmpd.



«Вертолеты несут временные российские регистрационные номера 06813 (предположительный заводской номер 34001212648, предположительный серийный номер 33-08) и 06814 (предположительный заводской номер 34001212649, предположительный серийный номер 33-09)», – говорится в комментарии блога.


Вертолеты были построены предприятием «Роствертол», и являются седьмой и восьмой машинами, поставленными ВВС Алжира в рамках 2-х контрактов от 2013-го и 2015 г. Всего алжирской стороной заказано 14 вертолетов Ми-26Т2.

Данная пара поставлена в соответствии с условиями второго контракта, заключенного в 2015 г. Он предполагает передачу заказчику 8-ми вертолетов. О стоимости контрактов не сообщается.

Справка производителя: «Ми-26Т2 – модернизированная версия Ми-26Т. Имеет новый бортовой комплекс авионики БРЭО-26 "стеклянную кабину" с пятью многофункциональными ЖК-индикаторами, а также новый цифровой автопилот и навигационный комплекс. Бортовое оборудование Ми-26Т2 обеспечивает его работу в любой точке мира и позволяет выполнять полеты по приборам в соответствии с международными правилами».

Использованы фотографии: Hammer Head at Facebook.com
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Комментарии 5
  1. Alex_Tug Сегодня, 16:42
    Как догадываюсь оплачено по кредиту России?
    Alex_Tug
    1. Громобой Сегодня, 16:50
      Алжирцы вроде исправно оплачивают наше оружие и берут много.
      Для борьбы с радикалами эти "Ми" являются алжирцам стратегическим средством,т.к. при больших расстояниях и при плохих коммуникациях позволяют быстро выставлять против возникшего очага напряжённости пехоту с артиллерией и бронетехникой.
      Громобой
    2. cniza Сегодня, 16:51
      Цитата: Alex_Tug
      Как догадываюсь оплачено по кредиту России?


      Надежда есть , что нет , не по кредиту от России.
      cniza
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:53
    Это хорошо, значит будет рабочим зарплата, будут следующие собирать, а там глядишь и новый контракт на вертолеты Ми26.
    Изгоняющий либероидов
  3. Громобой Сегодня, 17:04
    Видео в тему нашего оружия в Алжире,основы их боевой мощи.
    Громобой

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