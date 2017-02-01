Первый Ка-52 для Египта проходит испытания

Сегодня завод полностью готов к производству соответствующих требованиям мирового уровня вертолетов Ка-52 в установленные сроки, как для нужд Министерства обороны, так и для инозаказчика,

Арсеньевская компания «Прогресс» Сазыкина изготовила первый в текущем году боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».«Первая опытная машина для инозаказчика уже собрана и успешно проходит плановые испытания», – говорится в релизе.По данным пресс-службы, «еще несколько фюзеляжей для новых винтокрылых машин в настоящий момент находятся в цехе окончательной сборки». В этом месяце очередная партия Ка-52 будет передана в эксплуатирующие организации.«Напомним, что первая партия "Аллигаторов", запланированных к поставке в 2017 году в соответствии с условиями Государственного контракта, была передана Министерству обороны Российской Федерации с опережением графика еще в декабре прошлого года. В 2017 году производство этих вертолетов будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы на экспорт», – рассказали в компании.По словам заместителя гендиректора «Вертолетов России» Владислава Савельева, на «Прогрессе» проведены все необходимые организационно-технологические мероприятия по расширению производства в связи с предстоящим увеличением его объемов».– сказал Савельев.