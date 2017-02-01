17:39 01 февраля

Первый Ка-52 для Египта проходит испытания

Арсеньевская компания «Прогресс» Сазыкина изготовила первый в текущем году боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Один из переданных ВКС России в конце 2016 года АО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина» боевых вертолетов Ка-52 (бортовой номер "70 красный", заводской номер 35382613009, серийный номер 13-09) в составе 55-го отдельного вертолетного полка Южного военного округа. Кореновск, январь 2017 года.

«Первая опытная машина для инозаказчика уже собрана и успешно проходит плановые испытания», – говорится в релизе.


По данным пресс-службы, «еще несколько фюзеляжей для новых винтокрылых машин в настоящий момент находятся в цехе окончательной сборки». В этом месяце очередная партия Ка-52 будет передана в эксплуатирующие организации.

«Напомним, что первая партия "Аллигаторов", запланированных к поставке в 2017 году в соответствии с условиями Государственного контракта, была передана Министерству обороны Российской Федерации с опережением графика еще в декабре прошлого года. В 2017 году производство этих вертолетов будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы на экспорт», – рассказали в компании.

По словам заместителя гендиректора «Вертолетов России» Владислава Савельева, на «Прогрессе» проведены все необходимые организационно-технологические мероприятия по расширению производства в связи с предстоящим увеличением его объемов».

Сегодня завод полностью готов к производству соответствующих требованиям мирового уровня вертолетов Ка-52 в установленные сроки, как для нужд Министерства обороны, так и для инозаказчика,
– сказал Савельев.

Использованы фотографии: kuban-spotting.livejournal.com
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7
  1. mitrich Сегодня, 17:05
    Что то в тексте данного опуса, про Египет нет ни слова. Наверное у меня раздвоение личности или автор недоперепил. Лишь бы статейку втиснуть не о чем с громким заголовком. Писаки, млин.
    mitrich
    1. Alex_Rarog Сегодня, 17:16
      Додумал автор) хотя египет давно удочку закидывал по поводу ка52к
      Alex_Rarog
      1. himRa Сегодня, 17:27
        Из всего этого нагромождения слов понравилось:
        По словам заместителя гендиректора «Вертолетов России» Владислава Савельева, на «Прогрессе» проведены все необходимые организационно-технологические мероприятия по расширению производства в связи с предстоящим увеличением его объемов».

        Сразу вспомнились братья наши меньшие (наверно вы подумали о животных stop )
        wassat
        himRa
      2. cniza Сегодня, 17:28
        Цитата: mitrich
        Что то в тексте данного опуса, про Египет нет ни слова. Наверное у меня раздвоение личности или автор недоперепил. Лишь бы статейку втиснуть не о чем с громким заголовком. Писаки, млин.


        Не у Вас все нормально , это статья "прошла" мимо названия.
        cniza
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:05
    Мы им Ка52, а он нам "мистрали "? lol А вертолет красивый...
    Изгоняющий либероидов
    1. Арон Заави Сегодня, 17:24
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      вертолет красивый...

      Не то слово. Лучший на сегодня вертолет "непосредственной поддержки". Завидно. sad
      Арон Заави
    2. Pirogov Сегодня, 17:31
      Дались вам эти мистрали ,надо самим строить и брать пример с японцев ихние вертолётоносцы на мой взгляд лучшие !
      Pirogov

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня