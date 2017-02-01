МЧС ДНР: ВСУ применили ЗРК "Бук"
Из ДНР приходят срочные новости о том, что ВСУ применили ЗРК «Бук». Об этом сообщает информационный портал «Русская весна» со ссылкой на сотрудников МЧС. В сообщении говорится, что хвостовая часть ракеты зенитно-ракетного комплекса «Бук» упала в жилом секторе Макеевки. Сама же ракета выпускала ВСУ с окраин города Авдеевка.
МЧС сообщает, что прибывшие на место падения хвостовой части ракеты пожарные сумели справиться с возгоранием.
На фоне такого рода информации возникает вопрос: по какой цели могли стрелять украинские военнослужащие из зенитно-ракетного комплекса? На портале «Русская весна» утверждается, что целью для украинского «Бука» являлся крупный беспилотный летательный аппарат, который использовался специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в районе линии соприкосновения.
Если всё было действительно так, что это говорит только об одном: украинской стороне любой ценой необходимо скрывать факты совершаемых военных преступлений в Донбассе, пресекая любую возможность для публикации данных о реальном положении вещей. Напомним, что на днях в Германии представители кабинета министров ознакомились с докладами СММ ОБСЕ, после чего сделали вывод о вине Киева в эскалации конфликта в регионе.
МЧС сообщает, что прибывшие на место падения хвостовой части ракеты пожарные сумели справиться с возгоранием.
На фоне такого рода информации возникает вопрос: по какой цели могли стрелять украинские военнослужащие из зенитно-ракетного комплекса? На портале «Русская весна» утверждается, что целью для украинского «Бука» являлся крупный беспилотный летательный аппарат, который использовался специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в районе линии соприкосновения.
Если всё было действительно так, что это говорит только об одном: украинской стороне любой ценой необходимо скрывать факты совершаемых военных преступлений в Донбассе, пресекая любую возможность для публикации данных о реальном положении вещей. Напомним, что на днях в Германии представители кабинета министров ознакомились с докладами СММ ОБСЕ, после чего сделали вывод о вине Киева в эскалации конфликта в регионе.
Использованы фотографии: http://rusvesna.su