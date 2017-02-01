17:35 01 февраля

МЧС ДНР: ВСУ применили ЗРК "Бук"

Из ДНР приходят срочные новости о том, что ВСУ применили ЗРК «Бук». Об этом сообщает информационный портал «Русская весна» со ссылкой на сотрудников МЧС. В сообщении говорится, что хвостовая часть ракеты зенитно-ракетного комплекса «Бук» упала в жилом секторе Макеевки. Сама же ракета выпускала ВСУ с окраин города Авдеевка.

МЧС сообщает, что прибывшие на место падения хвостовой части ракеты пожарные сумели справиться с возгоранием.

На фоне такого рода информации возникает вопрос: по какой цели могли стрелять украинские военнослужащие из зенитно-ракетного комплекса? На портале «Русская весна» утверждается, что целью для украинского «Бука» являлся крупный беспилотный летательный аппарат, который использовался специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в районе линии соприкосновения.




Если всё было действительно так, что это говорит только об одном: украинской стороне любой ценой необходимо скрывать факты совершаемых военных преступлений в Донбассе, пресекая любую возможность для публикации данных о реальном положении вещей. Напомним, что на днях в Германии представители кабинета министров ознакомились с докладами СММ ОБСЕ, после чего сделали вывод о вине Киева в эскалации конфликта в регионе.

Использованы фотографии: http://rusvesna.su
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Комментарии 30
  1. Микадо Сегодня, 17:08
    ОБСЕ и этого "не заметит"?
    Микадо
    1. dumkopff Сегодня, 17:15
      ОБСЕ замечает только то, что ему прикажут.
      dumkopff
      1. cniza Сегодня, 17:24
        Цитата: dumkopff
        ОБСЕ замечает только то, что ему прикажут.


        Сейчас у них ситуация ещё хуже - никто и ничего не приказывает , вот они и бездействуют.
        cniza
    2. Монос Сегодня, 17:20
      Мыздобулам пофиг в чей огород гадить. "Сюрприз!" Упырь оказался неуправляемым. Европе пора испугаться.
      Монос
    3. Владыка Ситх Сегодня, 17:23
      Вот официальная сводка
      []
      Владыка Ситх
      1. cniza Сегодня, 17:32
        Спасибо за оперативность.
        cniza
    4. vovanpain Сегодня, 17:26
      Цитата: Микадо
      ОБСЕ и этого "не заметит"?

      ОБСЕ только тогда что то замечает,когда им самим по голове попадает. yes
      vovanpain
  2. Мар.Тира Сегодня, 17:08
    Пускай соберут,и сравнят с осколками сбитого Боинга.Даётся мне,они будут идентичные?На последний час,вроде перемирие временное.Перестали стрелять,Бедные наши дети,что они испытывают.
    Мар.Тира
    1. Лелёк Сегодня, 17:24
      Цитата: Мар.Тира
      Пускай соберут,и сравнят с осколками сбитого Боинга


      Кстати по сбитому "Боингу". Не всё так однозначно. Мы давали голландцам объективные данные, что лайнер был сбит не ракетой Бук(а). Недавно голландские активисты послали письмо президенту США с требованием тщательного расследования инцидента, поскольку не верят выводам комиссии:
      Лелёк
  3. кг пв Сегодня, 17:09
    Буком по беспилотнику,разбогатели что ли?
    ОБСЕ явно не "Рапторы" используют по ним и ЗУшки хватило бы.
    кг пв
  4. Громобой Сегодня, 17:09
    Жаль,что не сбили беспилотник ОБСЕ---было бы проще объяснять в Европе что такое укроармия в её нынешнем виде и какие преступные приказы отдаёт ей Киев.
    Вчера смотрел видео как ранило осколком девушку в подъезде,очень зол поэтому и на палачей артиллеристов ,а ещё больше на холёные морды киевских политиков.
    Громобой
    1. кг пв Сегодня, 17:11
      Типа никто не знает? wink
      кг пв
    2. BNVSurgut Сегодня, 17:12
      Думаете, кто-то Там ещё этого не понимает?
      BNVSurgut
    3. vasilev Сегодня, 17:13
      ОБСЕ сказала бы что это из России прилетела ракета "Бук" и сбила беспилотник,как когда-то малазийский "Боинг"-и потерю беспилотника этим обьяснят,и поставят точку в расследовании катастрофы с "Боингом"
      vasilev
      1. dumkopff Сегодня, 17:16
        Это уж к гадалке не ходи.
        dumkopff
      2. Громобой Сегодня, 17:20
        Когда по факту предоставляются доказательства,то вразумлять Европу легче,чем просто словами.Сейчас там решения принимают в пользу Киева,но это не значит ,что они на 100% довольны режимом Порошенко и конфронтацией с Россией.
        Громобой
  5. Гуру Сегодня, 17:09
    Хохлы пуляют по чем попало и из чего попало . Реально КОНВУЛЬСИЯ больше никак не назовешь.
    Гуру
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:10
    Если эти недоразвитые применили "бук "уж "точку "они приминят даже не задумываясь ,тем более что думать они не любят и не умеют-все на уровне рефлексов.
    Изгоняющий либероидов
  7. vezdehodov Сегодня, 17:10
    Ушлепки опять какой-нибудь гражданский лайнер собьют.
    vezdehodov
  8. Svetoch Сегодня, 17:11
    Осталось услышать заявление от ОБСЕ о потере беспилотника.
    Svetoch
  9. KIBL Сегодня, 17:11
    Ну если палить по БПЛА из "Бук",то почему не могли пальнуть и по "Боинг" МН17?
    KIBL
  10. mitrich Сегодня, 17:15
    Цитата: Микадо
    ОБСЕ и этого "не заметит"?

    Да пролепечат что то типа, само упало при невыясненных обстоятельствах, славные киборги всу тут не причём. Рука руку моет.
    А укропитеки заголосят, что это Мордор сделал, что бы скрыть свои четыре армии фронта на соприкосновении войск.
    mitrich
  11. Чёрный Полковник Сегодня, 17:15
    Ваще озверели!
    Чёрный Полковник
  12. Ferdinant Сегодня, 17:17
    А обломки летательного аппарата нашли?
    Ferdinant
    1. Смог Сегодня, 17:23
      руки кривые, не попали.
      Смог
  13. Смог Сегодня, 17:17
    Бедный пацан! 21 век! Неужели он такого детства достоин?
    Вот только за этих детей, которые погибли или живут под обстрелами порошенко и вся его банда должны висеть на осинах.!!!! Мрази.
    Смог
    1. salat Сегодня, 17:23
      Полностью с вами согласен! по мирным с..и долбят! но и с другой стороны что там сидеть то? если начнут лупить по селам многие и убежать не успеют к сожалению((
      salat
  14. морпрепод Сегодня, 17:20
    Вот к чему приводит "яблоко раздора":
    морпрепод
  15. Либероид- Сегодня, 17:27
    Что то свидомые разбушевались ,весна скоро...Кровища льется,запад в ладоши хлопает. Эх Украина!
    Либероид-
  16. Мар.Тира Сегодня, 17:31
    Цитата: Лелёк
    Цитата: Мар.Тира
    Пускай соберут,и сравнят с осколками сбитого Боинга


    Кстати по сбитому "Боингу". Не всё так однозначно. Мы давали голландцам объективные данные, что лайнер был сбит не ракетой Бук(а). Недавно голландские активисты послали письмо президенту США с требованием тщательного расследования инцидента, поскольку не верят выводам комиссии:

    Да вроде и так известно,что был БУК,и СУ-25.Но СУ25 не может атаковать самолёт,он штурмовик.А вот Су-27,запросто мог завалить.Будем ждать?
    Мар.Тира

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