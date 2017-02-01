Минобороны Британии: Queen Elizabeth выйдет на испытания с опозданием
Выход на ходовые испытания нового британского авианосца Queen Elizabeth отложен, сообщает Warspot со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk.
По словам представителя британского военного ведомства, это обстоятельство не помешает выполнить в плановые сроки все намеченные мероприятия по вводу корабля в эксплуатацию.
По данным ресурса, «причиной задержки стал срыв сроков подрядчиками, которые поставляют комплектующие и проводят сборочные работы».
В Минобороны сообщили, что на авианосце предстоит еще испытать силовую установку, а также «установить покрытие лётной палубы». При этом отмечается, что «задержка будет несущественной и уже летом этого года начнутся ходовые испытания корабля в формате "5–1–5" (пять недель в море – неделя у берега – пять недель в море)».
По словам руководителя программы Яна Бута, «практически всё, что установлено на корабле, уже проверено и работает в штатном режиме. В течение следующих месяцев будут завершены все работы, и авианосец выйдет на ходовые испытания».
Изначально планировалось, что Queen Elizabeth начнет прохождение ходовых испытаний в марте.
Одновременно с ходовыми испытаниями начнутся летные тесты. Первым на палубу авианосца должен сесть вертолет Merlin, затем – более тяжелые машины (Apache, Wildcat и Chinook). Позднее приступят к тренировкам новейшие истребители F-35B.
Справка ресурса: «HMS Queen Elizabeth – головной корабль серии из двух авианосцев британских ВМС. Корабль должен быть достроен в текущем году, а его приведение в полную боевую готовность запланировано на 2020 г. Авиакрыло корабля будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin. Кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey».
По словам представителя британского военного ведомства, это обстоятельство не помешает выполнить в плановые сроки все намеченные мероприятия по вводу корабля в эксплуатацию.
По данным ресурса, «причиной задержки стал срыв сроков подрядчиками, которые поставляют комплектующие и проводят сборочные работы».
В Минобороны сообщили, что на авианосце предстоит еще испытать силовую установку, а также «установить покрытие лётной палубы». При этом отмечается, что «задержка будет несущественной и уже летом этого года начнутся ходовые испытания корабля в формате "5–1–5" (пять недель в море – неделя у берега – пять недель в море)».
По словам руководителя программы Яна Бута, «практически всё, что установлено на корабле, уже проверено и работает в штатном режиме. В течение следующих месяцев будут завершены все работы, и авианосец выйдет на ходовые испытания».
Изначально планировалось, что Queen Elizabeth начнет прохождение ходовых испытаний в марте.
Одновременно с ходовыми испытаниями начнутся летные тесты. Первым на палубу авианосца должен сесть вертолет Merlin, затем – более тяжелые машины (Apache, Wildcat и Chinook). Позднее приступят к тренировкам новейшие истребители F-35B.
Справка ресурса: «HMS Queen Elizabeth – головной корабль серии из двух авианосцев британских ВМС. Корабль должен быть достроен в текущем году, а его приведение в полную боевую готовность запланировано на 2020 г. Авиакрыло корабля будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin. Кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey».
Использованы фотографии: ukdefencejournal.org.uk