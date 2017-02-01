22:32 01 февраля

В случае угрозы в Латвию прибудет натовский «наконечник копья»

Латышское правительство одобрило идею подписания с НАТО договора, согласно которому в случае военной угрозы в страну прибудет бригада «особо быстрого реагирования», сообщает ресурс DELFI.



По данным ресурса, «бригада состоит из примерно 5000 солдат, поддерживаемых компонентом морских, воздушных и специальных операций». Сообщается, что «оперативные подразделения этих сил могут быть передислоцированы и использованы в течение 48 часов в любую из стран НАТО».


Ранее в ходе международных военных маневров в Латвии начальник оперативного управления по интеграции сил НАТО Саймон Бедмен подтвердил, что «в случае необходимости "наконечник копья" сил НАТО способен прибыть на помощь в течение первых двух суток конфликта», а «полномасштабное подкрепление со стороны всего альянса подтянется в течение недели».

Издание отмечает, что в текущем году Латвию в Силах реагирования альянса будут представлять около 160-ти военнослужащих.

Использованы фотографии: AFP, MICHAL CIZEK
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Комментарии 52
  1. Либероид- Сегодня, 18:13
    Не успеют.....Тьфу блин! Противно блин даже писать
    Либероид-
    1. 210окв Сегодня, 18:19
      Успеют..Загадить пляжи и оттрахать местных девок..
      Цитата: Либероид-
      Не успеют.....Тьфу блин! Противно блин даже писать
      210окв
      1. cniza Сегодня, 18:21
        Сообщается, что «оперативные подразделения этих сил могут быть передислоцированы и использованы в течение 48 часов в любую из стран НАТО».


        Поздно , можете уже никого не застать.
        cniza
        1. Монос Сегодня, 18:38
          в случае военной угрозы в страну прибудет бригада «особо быстрого реагирования»,

          Дебилы! Они думают, что войну выигрывает спецназ. П_Р_И_Д_У_Р_К_И!!! Войны выигрывает вот этот Ваня-пехотинец. И если он к вам придёт, вам уже никакое НАТО не поможет.
          Монос
          1. Асадулла Сегодня, 19:41
            Дебилы!


            Это же для красного словца. Двое суток. Для чего? Чтобы высаживаться на контролируемую противником территорию? Если полноценная война, и вдруг возникает надобность ввести войска в Латвию, то планирование рассчитает на считанные часы, - занять и закрепится. Что будут делать пять тыщ, даже если они высадятся одновременно? Войдут в Ригу и втянутся в уличные бои? Рассредоточатся по всей территории и будут ждать "основных" сил? Или они действительно уверены, что бравые латыши будут самоубиваться о русские танки, сдерживая атаку, которая, по современному правилу боя, будет происходить практически на выжженой земле. Военные не так глупы, поэтому существуют два сценария, один для Латвии, другой для себя. В последнем случае, это блокирование России, с моря и воздуха, без втягивания в сухопутные бои. То есть, территории Прибалтики будут рассматриваться как поля боя. Но никак как освобождаемые территории. Это будет как полоса отчуждения в латентной войне. В ядерной, это уже будет неважно.
            Асадулла
            1. Чёрный Сегодня, 19:59
              бригада «особо быстрого реагирования»....
              Как это" особо быстрого"...понос что ли laughing
              Чёрный
      2. Ruthless Сегодня, 18:42
        За эти двое суток в Латвии уже можно сменить ландшафт и климатический пояс...Так что эти сверхбыстрые парни из нато примчатся на "совершенно незнакомую местность" laughing
        Ruthless
        1. Horst78 Сегодня, 18:47
          И встретят "правильно" ориентированных парней и девушек. У USB клип прикольный есть про "последнего выжевшего натурала" wassat
          Horst78
        2. DMB_95 Сегодня, 19:44
          Цитата: Ruthless
          За эти двое суток в Латвии уже можно сменить ландшафт и климатический пояс..

          И всем прибывшим организовать незабываемую встречу .
          DMB_95
        3. Терский Сегодня, 19:57
          Цитата: Ruthless
          За эти двое суток в Латвии уже можно сменить ландшафт и климатический пояс..

          нда.....уж....Люди моего поколения ( рожденные и жившие в СССР) хотя бы умеют надевать противогаз и понимают команды "Вспышка слева" и "Вспышка справа". И знают, как именно нужно упасть после этих вспышек. Знают поражающие факторы ядерного взрыва. А вот современные дети не знают и этого. Судя по Вашему комментарию Вы живёте, пребывая в абсолютном убеждении, что ядерная война - это такой драматургический спецэффект в кино, и не более....Печально однако.... Одно известное государство первым создало ядерное оружие, первым применила ядерное оружие и первым разработало план ведения ядерной войны против СССР (план Dropshot, утверждён Комитетом начальников штабов 19 декабря 1949 года). А мы, считаем её невозможной. Они там строят планы и проверяют нашу способность противостоять - а мы используем ядерный апокалипсис в качестве смешного изобразительного элемента в шутках о кризисе экзистенциального восприятия мира. Печально..... , очень печально...
          Терский
          1. НЕКСУС Сегодня, 20:15
            Цитата: Терский
            И знают, как именно нужно упасть после этих вспышек. Знают поражающие факторы ядерного взрыва.

            Ногами к эпицентру,дабы оплавленный металл автомата,который держишь в руках, не капал на сапоги. wink
            НЕКСУС
            1. Терский Сегодня, 20:48
              Цитата: НЕКСУС
              Ногами к эпицентру,дабы оплавленный металл автомата,который держишь в руках, не капал на сапоги.

              laughing Старая байка..., за простынь забыли... laughing yes
              Терский
        4. abrakadabre Сегодня, 20:56
          Кто к нам с "наконечником копья" придет... Думаю дальше всем понятно...
          abrakadabre
      3. PSih2097 Сегодня, 19:23
        Цитата: 210окв
        Успеют..Загадить пляжи и оттрахать местных девок..

        там уже давно всех девок оттрахали, недаром у натовцев прибалтика считается се.кс-курортом...
        PSih2097
    2. Koshak Сегодня, 18:48
      Цитата: Либероид-
      Не успеют.....Тьфу блин! Противно блин даже писать

      Успеют. На то они и сверхбыстрого реагирования. Не успеете моргнуть, как, в случае чего, они уже все в свою пинdocию слиняли.
      Koshak
    3. stas Сегодня, 21:49
      Приедут шустрые и будет в Прибалтике много маленьких и черненьких обамок.
      stas
  2. Mavrikiy Сегодня, 18:14
    В случае угрозы в Латвию прибудет натовский «наконечник копья»
    И на этот наконечник Латвии придется сесть....
    Mavrikiy
    1. Pirogov Сегодня, 19:05
      Цитата: Mavrikiy
      И на этот наконечник Латвии придется сесть....

      Да она уже 26 лет сидит ,уже с рота вылазит .
      Pirogov
    2. НЕКСУС Сегодня, 20:22
      Цитата: Mavrikiy
      И на этот наконечник Латвии придется сесть....

      Все у них в каких-то фалических символах...а если по подобию английских военных еще и памперсы носят(это не шутка),то пазл полностью складывается.
      НЕКСУС
  3. мичман Сегодня, 18:14
    Латвия нужна, если только Швеции. России они должны выплатить те средства, за которые наш Царь Петр Первый купил эти земли. Ждите материал в Международный суд.
    Довольны меченный и Алкаш, какую головную боль вы создали России. Честь имею.
    мичман
    1. Терский Сегодня, 20:07
      Цитата: мичман
      Довольны меченный и Алкаш, какую головную боль вы создали

      Елкаш, оформляя "бракоразводный процесс", должен был предъявить каждой мечтающей о независимости республике твердый счет. В крайнем случае, можно было подписать соответствующие договора при посредничестве уважаемых западных партнеров - Франции, Германии , США. За счет долговой удавки можно было бы заставить все эти "независимые" республики перед Россией цыганочку с "выходом" отплясывать. Причем без всякого применения силы - это же по западным меркам нецивилизованно. Не понятно в каком он состоянии был, не то эйфории, не акоголии...Скорее в алкогольной эйфории..
      Терский
  4. Холуай Сегодня, 18:22
    Жаль Латвию...её просто уничтожат!
    Холуай
    1. Mole Сегодня, 19:08
      Цитата: Холуай
      Жаль Латвию...её просто уничтожат!

      Мне ничуть не жаль! Не был там и не собираюсь. С Латышами не знаком. Слышал что в СССР там классно было. Теперь у них свой "суверенитет". Пусть за него и воюют. Уркаина вон тоже воюет. Правда Крым отбить че-то боятся. Хотя в ДНР и ЛНР воют с "Нашими войсками".
      И еще фабула "в случае необходимости"наконечник копья" сил НАТО способен прибыть на помощь в течение первых двух суток конфликта" утешает только лишь "Латышское правительство, которое одобрило идею подписания с НАТО договора, согласно которому в случае военной угрозы в страну прибудет бригада «особо быстрого реагирования». Война в Юж. Осетии по сути закончилась за 2 дня.
      Mole
  5. san4es Сегодня, 18:26
    У них-БОБР, а у нас-СОБР soldier
    san4es
    1. Громобой Сегодня, 20:11
      У нас ВДВ ,когда в Латвию начнут прибывать борта с "копьём",то на взлётке их будут встречать парни в тельняшках.
      Учения ВДВ: 600 километров марша и захват "вражеского аэродрома"https://ria.ru/photolents/20160926/1477840514.htm
      l
      Громобой
  6. birs Сегодня, 18:28
    Уже давно весь мир воюет ракетами. Латыши собираются воевать копьем? Оригинально
    birs
    1. Смог Сегодня, 18:33
      Латыши собираются воевать копьем? Оригинально

      Чего в задницу засунули, тем и воюют.
      Смог
  7. Александр 3 Сегодня, 18:32
    Сразу за" наконечником"прбудет клистир и бумага с ветошью.
    Александр 3
  8. Horst78 Сегодня, 18:45
    Ни чё не понял. Какая бригада? По спринту с поля боя?
    Horst78
  9. andryz72 Сегодня, 18:49
    Это статья о презервативах?
    andryz72
  10. Alex_Tug Сегодня, 18:51
    Латышское правительство одобрило идею подписания с НАТО договора, согласно которому в случае военной угрозы в страну прибудет бригада «особо быстрого реагирования»

    Уй, какие латыши хитрожопые. Как в попе зачешется, так забудут про друзей - Литву и Эстонию. В большой семье прибалтов клювом не щёлкай, главное первым добежать до корыта с едой.
    Alex_Tug
  11. Гуру Сегодня, 19:01
    Латышское правительство одобрило идею подписания с НАТО договора, согласно которому в случае военной угрозы в страну прибудет бригада «особо быстрого реагирования»
    5000 солдат ? -Это что прикол ? Если только не для Эвакуации всего Латышского населения за 1 сутки , численностью в 3 000 000 человек
    Гуру
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:02
    Прикольно-на боевых улитках 48 часов ползти из Эстонии в соседний вымират. "Силы быстрого выползания " fool
    Изгоняющий либероидов
  13. кг пв Сегодня, 19:03
    Сколько они ещё приставок будут делать к слову-"быстрого"? Супер быстрого, мегасупербыстрого,супермегатурбоквадробыстрого и т.д и т.п fellow
    кг пв
  14. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:05
    За 48 часов можно пешком идя задом наперед 10 раз подряд обойти вымираты !
    Изгоняющий либероидов
  15. кеп Сегодня, 19:18
    Ранее в ходе международных военных маневров в Латвии начальник оперативного управления по интеграции сил НАТО Саймон Бедмен подтвердил, что «в случае необходимости "наконечник копья" сил НАТО способен прибыть на помощь в течение первых двух суток конфликта», а «полномасштабное подкрепление со стороны всего альянса подтянется в течение недели»


    Прибудут чтобы хлоркой присыпать? Похоже на то..
    кеп
    1. Horst78 Сегодня, 19:24
      Зажмут хлорку. Для себя беречь будут.
      Horst78
  16. Кот канибал Сегодня, 19:20
    В России есть немецкие,польские,румынские,венгерские,французски
    е ,японские кладбища,видимо скоро появятся американские.
    Кот канибал
    1. Либероид- Сегодня, 20:02
      Цитата: Кот канибал
      В России есть немецкие,польские,румынские,венгерские,французски
      е ,японские кладбища,видимо скоро появятся американские.

      Наша законная территория,просто об этом не принято говорить вслух...Россия щедрая страна и на кладбища тоже... hi

      Мы их выкупили и в люди вывели и такая благодарность...? Ну теперь все будет по другому...
      Либероид-
  17. sir_obs Сегодня, 19:23
    Какой гаконечник, презерватив что ли?
    sir_obs
  18. Нелюдь Сегодня, 19:46
    Ну, скажем прямо, не понятно, чего этот наконечник успеет наворотить. Армия или даже группа армий при полномасштабном вторжении врядли будет неделю воевать против 5000 бравых воинов, тем более, защищающих чужую страну. Ну а про мобильность американских военных частей, конечно, басен сложено немало.
    Нелюдь
    1. Либероид- Сегодня, 20:19
      Цитата: Нелюдь
      Ну, скажем прямо, не понятно, чего этот наконечник успеет наворотить. Армия или даже группа армий при полномасштабном вторжении врядли будет неделю воевать против 5000 бравых воинов, тем более, защищающих чужую страну. Ну а про мобильность американских военных частей, конечно, басен сложено немало.

      Мы сразу на прорыв к Ла-Маншу рванем,там туннель (сколько горючки хватит)..Думаю такой приказ у каждого экипажа танка есть ,ну будет (вернее сами поймут Россия в огне будет)..Оборонятся в нынешних условиях смерти подобно! А там уж можно и окопаться на важных направлениях..А прибалты выживут, увы опять в большинстве... negative
      Либероид-
  19. aleksey.svalov Сегодня, 20:18
    48 часов? И что, сиди жди их там, скучно.
    aleksey.svalov
  20. Балу Сегодня, 20:24
    Прибалты до сих пор не поняли, что именно НАТО и фашингтонские макаки являются угрозой их независимости и существованию, потому что делают прибалтов мишенью.

    Балу
  21. Влад5307 Сегодня, 20:33
    Да этот "наконечник" давно уже у них(прибалтов) в одном месте сидит и ими руководит! lol
    Влад5307
  22. faiver Сегодня, 20:43
    что ни день то анекдот laughing
    faiver
  23. romandostalo Сегодня, 20:44
    В случае реальной опасности они получат наконечник кожаной флейты! Никто за них воевать не будет!
    romandostalo
  24. kirieeleyson Сегодня, 21:07
    Вот снова придумали какое то копье, наконечник копья, еще что в перспективе? Или это представители женского кружка минобороны фантазируют?)) Эпичные такие названия, впрочем, как и названия учений и операции по одемокрачиванию. Прибалтисты в рунете лютуют прям, из серии "вот полились насмешки и издевки, а мы тоже имеем право на суверенную политику и приглашаем к себе солдат НАТО, типа научат и вооружение оставят, обратно не потащут". Сравнили Афган со своими странами.
    kirieeleyson
  25. Indiffeent Сегодня, 21:23
    Наконечник блин-одного места блин,самое кожаное его окончание откуда капля свисает...
    Indiffeent
  26. лысова Сегодня, 21:28
    Вообще, не наконечник, а лом. "Ранее в ходе международных военных маневров в Латвии начальник оперативного управления по интеграции сил НАТО Саймон Бедмен подтвердил, что «в случае необходимости "наконечник копья" сил НАТО способен прибыть на помощь в течение первых двух суток конфликта», а «полномасштабное подкрепление со стороны всего альянса подтянется в течение недели». " , Куда потом весь инвентар девать. По пользование, уже.
    лысова
  27. vasilev Сегодня, 21:41
    Этот американский наконечник давно уже во рту у них.
    vasilev
  28. dubowitskij.vick Сегодня, 22:08
    Цитата: Чёрный
    бригада «особо быстрого реагирования»....
    Как это" особо быстрого"...понос что ли laughing

    Это переброса голых, без обуви и вооружения полусонных вояк. Дабы символически сделать их жертвами нападения России (гипотетического нападения) и иметь формальное право ответа. Прототип укрожопской небесной сотни.
    dubowitskij.vick

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