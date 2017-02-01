В случае угрозы в Латвию прибудет натовский «наконечник копья»
Латышское правительство одобрило идею подписания с НАТО договора, согласно которому в случае военной угрозы в страну прибудет бригада «особо быстрого реагирования», сообщает ресурс DELFI.
По данным ресурса, «бригада состоит из примерно 5000 солдат, поддерживаемых компонентом морских, воздушных и специальных операций». Сообщается, что «оперативные подразделения этих сил могут быть передислоцированы и использованы в течение 48 часов в любую из стран НАТО».
Ранее в ходе международных военных маневров в Латвии начальник оперативного управления по интеграции сил НАТО Саймон Бедмен подтвердил, что «в случае необходимости "наконечник копья" сил НАТО способен прибыть на помощь в течение первых двух суток конфликта», а «полномасштабное подкрепление со стороны всего альянса подтянется в течение недели».
Издание отмечает, что в текущем году Латвию в Силах реагирования альянса будут представлять около 160-ти военнослужащих.
По данным ресурса, «бригада состоит из примерно 5000 солдат, поддерживаемых компонентом морских, воздушных и специальных операций». Сообщается, что «оперативные подразделения этих сил могут быть передислоцированы и использованы в течение 48 часов в любую из стран НАТО».
Ранее в ходе международных военных маневров в Латвии начальник оперативного управления по интеграции сил НАТО Саймон Бедмен подтвердил, что «в случае необходимости "наконечник копья" сил НАТО способен прибыть на помощь в течение первых двух суток конфликта», а «полномасштабное подкрепление со стороны всего альянса подтянется в течение недели».
Издание отмечает, что в текущем году Латвию в Силах реагирования альянса будут представлять около 160-ти военнослужащих.
Использованы фотографии: AFP, MICHAL CIZEK